Логистика Логистические информационные системы LogisticsTech Logistics Systems Системы управления заказами Order Management System, OMS
- LogisticsTech – любая технология, позволяющая игрокам логистической отрасли управлять потоками товаров
Логистика и организации, системы, технологии, персоны:
|Ансимов Константин 28 3
|Медведев Алексей 27 2
|Воронин Павел 112 2
|Семенов Александр 142 2
|Чернышенко Дмитрий 545 2
|Бурмистров Михаил 25 2
|Адмиральский Сергей 39 2
|Груздев Сергей 45 2
|Бар-Бирюкова Мария 85 2
|Мишустин Михаил 626 2
|Косенков Денис 6 2
|Уваров Сергей 30 2
|Егоров Владимир 82 2
|Кондратенко Кирилл 17 1
|Жилкин Андрей 1 1
|Смирнов Дмитрий 86 1
|Иванов Алексей 117 1
|Маковский Максим 13 1
|Михалков Никита 14 1
|Истомин Константин 56 1
|Климарев Михаил 48 1
|Бургов Владимир 16 1
|Васильев Евгений 118 1
|Чернышев Андрей 66 1
|Натрусов Артем 268 1
|Сечкин Алексей 19 1
|Сковородников Олег 3 1
|Лосев Дмитрий 4 1
|Фролов Борис 21 1
|Ложкин Сергей 42 1
|Сорокина Татьяна 18 1
|Греф Герман 404 1
|Меденцев Константин 95 1
|Федотов Алексей 9 1
|Шадаев Максут 899 1
|Сотин Денис 205 1
|Гоц Роман 39 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 392 1
|Виноградов Дмитрий 74 1
|Долженко Евгения 27 1
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