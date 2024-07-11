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Индексная книга (каталог) CNews*
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Логистика Логистические информационные системы LogisticsTech Logistics Systems Системы управления заказами Order Management System, OMS

Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Системы управления заказами - Order Management System, OMS


11.07.2024 Российско-китайский маркетплейс для бизнеса идет на биржу, чтобы захватить молодой рынок 1

05.07.2024 «1С-Рарус» перевел Noytech Supply Chain Solutions на отраслевое решение «1С» 1

01.07.2024 В России переводят систему эксплуатации АЭС на отечественное ПО 1

01.07.2024 Аналитика МТС: Redmi A2+ стал самым популярным смартфоном в России 1

В экосистеме нашего бренда – полный спектр решений для крупного бизнеса 1

17.06.2024 «Аэромакс» поддержал создание Арктического испытательного центра гражданских беспилотных технологий на Ямале 1

29.05.2024 Всеволод Воробьев -

Всеволод Воробьев, «Инфосистемы Джет»: Агрохолдинги в России отдают предпочтение модульным ЦОДам

 1

17.04.2024 Как рынок SRM-систем реагирует на внешние вызовы 1

17.04.2024 ATI.SU: Проблемы с трансграничными платежами тормозят рынок международных перевозок 1

03.04.2024 Amazon внезапно убрал кассы самообслуживания из своих магазинов без продавца. Полная автоматизация оказалась результатом ручной работы 1000 индусов 1

03.04.2024 На Ozon и «Яндекс Маркет» покупателям придется платить дополнительные 15% за любимую технику. Способы оплаты до жути неудобные 1

26.03.2024 Компания «Керамик Солюшнс Рус» завершила пилотный проект внедрения Axelot WMS на складе в Самарской области 1

22.03.2024 Суверенный электромобиль «Атом» получил госномера и вышел на дороги. Идут масштабные испытания 1

18.03.2024 ГК «Аквариус» и Nemifist объявляют о старте технологического партнерства 1

28.02.2024 Интеграционное решение Datareon в «Тульском молочном комбинате» 1

05.02.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» оптимизирует бизнес-процессы с помощью новой ERP-системы 1

25.01.2024 Сбежавшие из России техногиганты с мировым именем попали в финансовый ад. Прибыль растворяется в воздухе, убытки непомерно растут 1

15.01.2024 Умный ответ на новые вызовы: как искусственный интеллект помогает ритейлерам и FMCG-компаниям решать проблемы с конкуренцией и логистикой 1

11.01.2024 Аналитика МТС: в 2023 г. якутяне чаще обновляли гаджеты 1

03.01.2024 Геннадий Айвазян: биография и карьера 1

29.12.2023 Аналитика МТС: в 2023 году нижегородцы стали чаще обновлять гаджеты 1

29.12.2023 Аналитика МТС: в 2023 г. результаты продаж смартфонов в России стали одними из самых высоких за последние пять лет 1

27.12.2023 Михаил Шатин -

Михаил Шатин, «СберСервис»: Российские заказчики возвращаются к аутсорс-модели получения сервисов

 1

26.12.2023 На рынке смартфонов революция. Россияне вышвырнули iPhone и Samsung из топа продаж. Опрос 1

15.12.2023 Электронщики просят власти не наказывать их рублем за срыв разработок. Ожидается массовое неисполнение обязательств 1

30.11.2023 Операторы связи рвутся на рынок видеонаблюдения 1

16.11.2023 Как государство поддерживает внедрение искусственного интеллекта 1

02.11.2023 Логистические компании протестируют CRM-платформу студентки университета «Синергия» 1

24.10.2023 B2B-платформа: изучаем особенности и инсайты для эффективного запуска 1

16.10.2023 Российское решение для онлайн-торговли нового поколения презентовали на Ecom Retail Week 2023 1

13.10.2023 Цифровизация сельского хозяйства: как искусственный интеллект помогает сеять пшеницу 1

03.10.2023 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи смартфонов в России увеличились на 25% и достигли уровня 2021 года 1

28.09.2023 Selectel Tech Day: спрос на облака продолжает расти вопреки экономической турбулентности 1

22.08.2023 Отраслевые сборки CRM-систем: в чем их особенности 1

16.08.2023 Цифровизация в облаках: как ускорить автоматизацию закупок с помощью отечественного ПО 1

03.08.2023 Ученые из Tinkoff Research открыли алгоритм для увеличения скорости обучения искусственного интеллекта в 20 раз 1

13.07.2023 Китайцы взломали электронную почту чиновников Госдепа и Минторга США 1

05.07.2023 Рынку необходим комплексный подход к перестройке ИТ-инфраструктуры 1

04.07.2023 Аналитика МТС: Продажи смартфонов в России увеличились впервые с начала 2022 года 1

04.07.2023 Что такое решения класса mediation и чем они могут пригодиться бизнесу? 1


Публикаций - 251, упоминаний - 260

Логистика и организации, системы, технологии, персоны:

7888 54
Microsoft Corporation 24301 31
SAP SE 5178 24
Oracle Corporation 6583 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11538 17
Apple Inc 11808 16
1С-Рарус 869 15
Samsung Electronics 10094 11
Корус Консалтинг ГК 1183 10
Xiaomi 1596 10
МегаФон 8227 9
IBM - International Business Machines Corp 9385 9
Ростелеком 9374 8
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 326 8
Intel Corporation 12015 8
Transsion Holdings - Tecno Mobile 177 7
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 523 7
Infinix Mobile - Infinix Mobility 107 6
Yandex - Яндекс 6789 6
Прогноз 1604 6
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 340 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1051 6
HP Inc. 5650 6
Крок - Croc 1768 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4669 5
Huawei 3781 5
Google LLC 11528 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8548 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1600 5
Dassault Systemes 218 4
Infor - infor business AG 239 4
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 134 4
Amazon Inc - Amazon.com 2938 4
Accenture plc 675 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1414 4
AMD - Advanced Micro Devices 4079 4
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1160 4
Баланс-Сервис 12 4
Цифра ГК 2336 4
Softline - Софтлайн 2543 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2145 14
НСПК - Национальная система платежных карт 770 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6873 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 733 8
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 550 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1203 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 566 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 968 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1080 4
Почта России ПАО 2059 4
Связной ГК 1361 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6874 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 228 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1554 3
X5 Group - Перекрёсток 512 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 642 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 423 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 634 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 797 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 777 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 209 2
Volvo Cars 252 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 288 2
BMW Group 430 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 622 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 345 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 250 2
Северсталь ПАО - Severstal 438 2
ГПБ - Газпромбанк 1048 2
ПСБ - Промсвязьбанк 816 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 168 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 2
Лента - Сеть розничной торговли 1985 2
Walmart - Wal-Mart Stores 374 2
eBay Inc 1611 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго 177 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 263 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4822 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10961 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5673 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2633 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2480 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4483 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3699 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3005 4
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 315 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2937 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1335 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 779 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1644 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3193 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5257 2
Судебная власть - Judicial power 2251 2
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 34 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 882 2
Федеральное казначейство России 1700 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 579 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2367 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1820 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1747 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1144 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 181 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2734 1
Мосгордума - Московская городская Дума 140 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 210 1
Междуреченский водоканал МУП 4 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 196 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 743 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 275 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1045 1
Совет при президенте Российской Федерации 196 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 325 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 164 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 284 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4294 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1871 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 623 2
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 63 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1408 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 114 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 68 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6214 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2692 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 111 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 690 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29149 121
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61808 114
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9427 62
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6334 59
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47124 57
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2203 53
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17126 42
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6388 39
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20119 39
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11226 34
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15212 32
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11366 27
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10597 21
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8970 15
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Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1371 15
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6645 14
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4986 14
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2219 27
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 437 15
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 444 14
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 917 14
Microsoft Dynamics 1170 13
Oracle E-Business Suite - OEBS 578 10
1С:Бухгалтерия - 1С:БП 923 10
Apple iPhone - серия смартфонов 6940 8
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 554 8
Linux OS 9447 6
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 374 6
Google Android 13644 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 851 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4897 5
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 115 5
Microsoft Windows 15284 5
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 225 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2643 5
Microsoft Office 3618 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1286 4
Apple iPhone 14 125 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4038 4
Microsoft Windows 2000 8661 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3084 4
Mantis WMS LVS - Mantis WMS Logistics Vision Suite - Warehouse Vision 58 3
Яндекс.Маркет 841 3
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 225 3
1С:ERP Управление предприятием 491 3
Microsoft Dynamics CRM 539 3
Apple iOS 7499 3
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 3
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 521 3
FreePik 735 3
1С-Рарус Альфа-Авто 60 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4817 3
Microsoft SQL Server 1551 3
1С:Торговля и Склад 69 3
NVision Барьер 621 3
Apple iPad 3824 3
Ансимов Константин 28 3
Медведев Алексей 27 2
Воронин Павел 112 2
Семенов Александр 142 2
Чернышенко Дмитрий 545 2
Бурмистров Михаил 25 2
Адмиральский Сергей 39 2
Груздев Сергей 45 2
Бар-Бирюкова Мария 85 2
Мишустин Михаил 626 2
Косенков Денис 6 2
Уваров Сергей 30 2
Егоров Владимир 82 2
Кондратенко Кирилл 17 1
Жилкин Андрей 1 1
Смирнов Дмитрий 86 1
Иванов Алексей 117 1
Маковский Максим 13 1
Михалков Никита 14 1
Истомин Константин 56 1
Климарев Михаил 48 1
Бургов Владимир 16 1
Васильев Евгений 118 1
Чернышев Андрей 66 1
Натрусов Артем 268 1
Сечкин Алексей 19 1
Сковородников Олег 3 1
Лосев Дмитрий 4 1
Фролов Борис 21 1
Ложкин Сергей 42 1
Сорокина Татьяна 18 1
Греф Герман 404 1
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Виноградов Дмитрий 74 1
Долженко Евгения 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 137724 158
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41777 40
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16431 31
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7094 7
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