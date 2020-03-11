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Логистика Доставка



11.03.2020 Эксперты «АЙТОБ» рассказали о росте популярности «зеленой» логистики в России
21.11.2019 Mea Soft интегрировала ПО «Курьер 2008» с модулем планирования логистики Maxoptra
14.03.2019 DB Schenker подвела итоги цифровизации логистики для автопроизводителей
28.01.2019 Magenta завершила оптимизацию логистики в «ЛафаржХолсим Россия»
14.01.2019 «Ростелеком» создал СП для цифровизации транспорта и логистики

Публикаций - 148, упоминаний - 148

Логистика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7617 6
Cisco Systems 4688 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2302 2
Box inc - box.com - box.net 146 2
Барс груп 457 1
Apple Inc 10433 1
Citrix Systems 733 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 28 1
Северсталь ПАО 292 3
X5 Group 664 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 159 2
ПСБ - Промсвязьбанк 662 1
АльфаСтрахование СГ 234 1
DHL Express 111 1
Правительство Москвы 1514 3
Президент Российской Федерации 3147 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 3785 38
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1850 23
Оцифровка - Digitization 315 7
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 544 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 5413 7
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 652 6
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 74 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 310 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 1161 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1799 3
Умные платформы 800 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 181 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 742 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 290 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1594 1
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 79 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 66 1
Социальные сети - Соцсети 718 1
Сбер - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 55 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 79 1
Corning Gorilla Glass 590 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 816 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 267 1
Путин Владимир 2487 1
O’Connell Dermot - О'Коннелл Дермот 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32051 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12600 7
Германия - Федеративная Республика 8313 4
Америка 1953 2
Нидерланды 2116 2
Польша - Республика 1523 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 479 1
Украина 5909 1
Кипр - Республика 364 1
Грузия 1040 1
Бизнес-акселератор 198 5
Русский язык 4005 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 344 3
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 48 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175901, в очереди разбора - 987729.
Создано именных указателей - 71041.
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