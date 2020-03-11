Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Логистика Доставка
Публикаций - 148, упоминаний - 148
Логистика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Северсталь ПАО 292 3
|X5 Group 664 2
|Leroy Merlin - Леруа Мерлен 159 2
|ПСБ - Промсвязьбанк 662 1
|АльфаСтрахование СГ 234 1
|DHL Express 111 1
|Правительство Москвы 1514 3
|Президент Российской Федерации 3147 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175901, в очереди разбора - 987729.
Создано именных указателей - 71041.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175901, в очереди разбора - 987729.
Создано именных указателей - 71041.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru