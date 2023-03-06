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Лига Цифровой Экономики AT Consulting ЭйТи Консалтинг Группа ЭйТи Эдвансед трансформейшн консалтинг

Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг


06.03.2023 Суд постановил ИТ-компании платить 100 тыс. за каждую просрочку обслуживания ИС МВД и снизил сумму штрафа в 270 раз

Отделаться легким испугом Как выяснил CNews, известному ИТ-интегратору AT Consulting не придется выплачивать госзаказчику в виде штрафа 162,7 млн руб. за ненадлежащ
08.04.2022 СХД ценой миллиард за штуку МВД может поставить компания, чей глава был арестован из-за «бракованной» системы для министерства

СХД за миллиард Как выяснил CNews, «дочка» известного ИТ-интегратора AT Consulting — «Эйти сервис» вызвалась поставить для МВД систему хранения данных (СХД) почти
07.02.2022 «AT Consulting Восток» расширила возможности ИАС СЦ

«AT Consulting Восток» (входит в «Лигу цифровой экономики») расширила возможности информационно-аналитической системы ситуационного центра – ИАС СЦ. Продукт представляет собой master-систему сбо
28.04.2021 Республика Татарстан автоматизирует контроль результатов нацпроектов при поддержке «AT Consulting Восток»

«AT Consulting Восток» (входит в «Лигу цифровой экономики») внедряет информационную систему по контролю достижения результатов социально-экономического развития региона в Республике Татарстан. О
02.11.2020 Севастополь запустит новые госуслуги в электронном виде при поддержке AT Consulting Восток

Компания AT Consulting Восток (входит в Лигу Цифровой Экономики) развивает систему предоставления государственных услуг в электронном виде в городе Севастополе. В рамках проекта расширяется функциональн
20.10.2020 «AT Consulting Восток» внедряет систему мониторинга реализации ФЦП развития Крыма и Севастополя

«AT Consulting Восток» (входит в «Лигу цифровой экономики») внедряет систему мониторинга реализации мероприятий федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики К
03.08.2020 «AT Consulting Восток» строит ЦОД для Новосибирского авиазавода

Компания «AT Consulting Восток», входящая в Лигу цифровой экономики, реализует проект по созданию инфраструктуры ЦОДа Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова. Новый дата-центр будет соответст
22.07.2020 В Республике Бурятия при поддержке резидента новосибирского Академпарка AT Consulting Восток запущен цифровой сервис для борьбы с коронавирусом

Компания AT Consulting Восток, входящая в Лигу Цифровой Экономики, разработала для Республики Бурятия сервис по борьбе с распространением COVID-19. Он помогает обрабатывать ключевые данные по коронавиру
01.04.2020 «AT Consulting Восток» разработала ИТ-систему для борьбы с коронавирусом

«AT Consulting Восток», которая является резидентом новосибирского Академпарка, разработала систему по предотвращению и контролю распространения вирусной инфекции COVID-19. Система предназначена
18.03.2020 «AT Consulting Восток» внедрила СХД на базе Open Source в министерстве цифровизации Новосибирской области

ляет сократить расходы на эксплуатацию и масштабирование. Основной мотивацией заказчика послужило стремление к отказу от иностранного проприетарного ПО в рамках реализации стратегии импортозамещения. AT Consulting Восток внедрила в ИТ-министерстве Новосибирской области СХД на базе стека технологий с открытым исходным кодом Ceph/PetaSAN. Главная функциональная характеристика созданного решен
17.03.2020 «AT Consulting Восток» внедрила СХД на базе Open Source в министерстве цифровизации Новосибирской области

«AT Consulting Восток» внедрил систему хранения данных на базе открытых технологий в Министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области. Решение обеспечивает независимость от западног
22.04.2019 МВД требовало с AT Consulting миллион за туалет и воду, использованные во время исполнения госконтракта

В счетах отказано Как выяснил CNews, ИТ-структура МВД «Специальная техника и связь» не сумела доказать в Московском арбитражном суде, что ее подрядчик — известный интегратор AT Consulting — обязан рассчитаться с ней по счетам за электричество и канализацию. Эти счета коммунальщики сформировали за тот период, что ИТ-компания работала у госорганизации на контракте. С
22.04.2019 Прекращено дело против главы AT Consulting, арестованного за ИТ-систему МВД

Невиновный Шилов Уголовное дело против основателя и управляющего партнера российской компании AT Consulting Сергея Шилова было прекращено. Об этом сообщил ресурс TAdviser со ссылкой на адвоката Шилова Александра Железникова. По словам адвоката, в действиях Шилова не было обнаружено сост
18.12.2018 AT Consulting переживает резкий спад госзаказов

«Успешно трудится на благо компании» Арестованный в феврале 2018 г. владелец AT Consulting Сергей Шилов отпущен из-под домашнего ареста на свободу под подписку о невыезде
23.04.2018 Выпущен из СИЗО глава AT Consulting, арестованный ФСБ за ИТ-систему МВД

Сергей Шилов под домашним арестом Основатель и управляющий партнер российской компании AT Consulting Сергей Шилов, арестованный в феврале по делу о злоупотреблениях при создании «бракованной» единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) для МВД, был выпущен из

01.03.2018 Глава знаменитого интегратора арестован ФСБ по делу о «кривой» ИТ-системе МВД

Задержание ШиловаОснователь и управляющий партнер российской компании AT Consulting Сергей Шилов был задержан Федеральной службой безопасности (ФСБ) в связи с его причастностью к созданию «бракованной» единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСО
25.05.2017 В AT Consulting создали топ-должность для выходца из АФК «Система» и «Энвижн»

Новые назначения в AT Consulting В AT Consulting, по данным этого интегратора, появилась новая должность

25.05.2017 В AT Consulting произошли новые назначения в руководстве

На должность операционного директора компании AT Consulting назначен Александр Пьявкин, известный по работе в компаниях «Ситроникс телеком солюшнс» и «Энвижн Груп». Пост заместителя генерального директора по финансам занял Георгий Чкареули
09.03.2017 Основатель AT Consulting покинул компанию

Основатель покидает AT Consulting Как стало известно CNews, основатель и бывший гендиректор российского интеграто
25.01.2017 AT Consulting помогла «Beeline Казахстан» запустить услугу «Выгодный микс»

Компания AT Consulting помогла оператору «Beeline Казахстан» запустить услугу «Выгодный микс», которая позволяет абонентам объединить в одном тарифе мобильную связь, домашний интернет и телевидение. Как
26.12.2016 AT Consulting разработала для «Ростелекома» систему аналитики показателей сайта rt.ru

Компания AT Consulting создала для «Ростелекома» кроссплатформенную систему веб-аналитики продуктового сайта rt.ru. Она позволяет получать детализированную отчетность в части трафика и коммерческих пока
11.11.2016 Экс-топ-менеджер АФК «Система» купил AT Consulting

metheus Capital Partners предпринимателя Левана Васадзе стал владельцем 95% российского интегратора AT Consulting. Об этом на рынке ходили слухи последние несколько дней, но окончательно данную
24.10.2016 AT Consulting и «Галактика» создали решение для интеграции «Галактики EAM» и «1C:УПП»

Компания AT Consulting и корпорация «Галактика» разработали решение для интеграции системы управления производственными активами «Галактика EAM» и системы управления «1С:Предприятие 8.3». Об этом CNews

17.10.2016 «Новосибирская аптечная сеть» перешла на электронный документооборот с помощью AT Consulting

Компания AT Consulting внедрила ECM-систему Sidocs на базе Alfresco в «Новосибирской аптечной сети». Таким образом, предприятие практически полностью отказалось от бумажных носителей при работе с органи
12.09.2016 ВГУ и AT Consulting открыли совместный учебный центр

Воронежский государственный университет (ВГУ) и компания AT Consulting 9 сентября открыли совместный центр изучения информационных технологий. Эксперты AT Consulting будут обучать студентов ВГУ работе с Big Data, при этом молодые специалисты с
07.09.2016 «AT Consulting Восток» внедрила информационную систему оказания госуслуг в Камчатском крае

«AT Consulting Восток» объявила о внедрении информационной системы Smart-Center для оказания госуслуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах Камчатского края. Как объяснили CNew
30.08.2016 «Ростелеком» в партнерстве с AT Consulting создал в Санкт-Петербурге систему городской безопасности

Компания «Ростелеком» развернула в Санкт-Петербурге комплексную систему наружного видеонаблюдения. Генеральным подрядчиком «Ростелекома» выступила компания AT Consulting, специалисты которой провели проектные и монтажные работы, обеспечили передачу видеосигнала в ЦОХД Городского мониторингового центра Санкт-Петербурга. В ходе проекта создана сеть

16.08.2016 AT Consulting внедрила систему проектирования госуслуг в Оренбургской области

Компания AT Consulting внедрила систему проектирования услуг (СПУ) в Оренбургской области. Решение позволит расширить возможности регионального портала госуслуг — на базе СПУ будет проходить разработка

12.07.2016 AT Consulting открыла центр компетенций по ERP- и CPM-системам в Воронеже

Компания AT Consulting открыла корпоративный центр компетенций на базе своего представительства в Воронеже. Центр предоставляет услуги ИТ-аутсорсинга и сервисной поддержки систем управления ресурсами и 
04.07.2016 НСПК и AT Consulting реализовали биллинг для платежной системы «Мир»

«Национальная система платежных карт» (НСПК) и компания AT Consulting реализовали биллинг платежной системы (ПС) «Мир». Решение на базе СПО обеспечивает автоматизированный расчет комиссий по тарифам для банков-участников и предоставляет пользователя
30.06.2016 AT Consulting разработала корпоративный сайт для «Казмунайгаз — ПМ»

Компания AT Consulting разработала публичные порталы для «Казмунайгаз — переработка и маркетинг» и его дочерних предприятий — сети АЗС, нефтеперерабатывающих заводов в Атырау и Павлодаре. Проект реализо
21.06.2016 AT Consulting будет внедрять OSS/BSS-системы от Ericsson

Компания AT Consulting заключила соглашение о сотрудничестве с корпорацией Ericsson. Компания будет внедрять системы поддержки бизнеса от шведского поставщика на территории России и стран СНГ, сообщили

07.06.2016 AT Consulting внедрила единую ERP-систему в Netbynet

Компания AT Consulting внедрила в Netbynet единую ERP-систему на базе продуктов «1С:Зарплата и управление персоналом» и «1С:Управление производственным предприятием». В ходе проекта ИТ-компания автомати
31.05.2016 AT Consulting создала для банков решение по обмену данными с ГИС ЖКХ

Компания AT Consulting создала для банков решение, которое обеспечивает оперативный обмен данными с ГИС ЖКХ. Оно позволяет выполнить требования законодательства в части предоставления информации по плат
24.05.2016 AT Consulting расширила возможности CRM-системы «Азбуки Вкуса»

Компания AT Consulting расширила возможности CRM-системы ритейлера «Азбука Вкуса». На базе Oracle Siebel Loyalty автоматизирована клубная программа «Вкусомания», выполнена интеграция с интернет-магазино
17.05.2016 Выручка AT Consulting в 2015 г. выросла на 19,3%

Компания AT Consulting подвела финансовые итоги 2015 г. Совокупная выручка составила p12,3 млрд, что на 19,3% выше аналогичного показателя в предыдущем году. Наибольший доход принесли ИТ-услуги — p9,1 м
17.05.2016 AT Consulting вырос по выручке почти на 20% за счет телекома и госсектора

Итоги 2015 года Совокупная выручка AT Consulting в 2015 г. выросла на 19,3%, достигнув p12,3 млрд. Об этом сообщил управляющий п
11.05.2016 В Кабардино-Балкарии появился «Безопасный город»

Компания AT Consulting в партнерстве с «Ростелекомом» развернула в Кабардино-Балкарии аппаратно-программный комплекс для обеспечения безопасности населения. Он включает камеры наружного наблюдения, кана
13.04.2016 Mail.Ru Group и AT Consulting будут совместно разрабатывать решения на базе СУБД Tarantool

Mail.Ru Group и компания AT Consulting, поставщик ИТ-услуг в России, начинают сотрудничать в области управления данными. Компании будут вместе разрабатывать решения на основе СУБД Tarantool для заказчиков AT Consult
31.03.2016 AT Consulting будет внедрять системы управления бизнес-процессами от Horus в финансовом секторе

Компания AT Consulting заключила партнерское соглашение с Horus software GmbH — немецким производителем BPM-продуктов. Тем самым AT Consulting расширяет предложение для своих клиентов в части упр

Публикаций - 349, упоминаний - 394

Лига Цифровой Экономики замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10543 107
Oracle Corporation 6449 66
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8319 59
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1562 38
IBM - International Business Machines Corp 9298 37
Microsoft Corporation 23922 31
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1971 25
SAP SE 5051 22
Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Восток 24 22
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд 83 20
Oracle Siebel Systems 505 20
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1399 18
BSS - Банк Софт Системс - БСС 578 18
7470 17
Лига Цифровой Экономики 84 17
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 341 16
Восход ФГБУ НИИ 612 16
NVision Group - Энвижн Груп 674 15
Крок - Croc 1754 15
МВД РФ СТиС НПО ФКУ - Специальная техника и связь МВД России 57 15
Softline - Софтлайн 2289 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10351 14
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 974 13
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 24 12
VK - Mail.ru Group 3264 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2983 11
АйТи 1324 11
HP Inc. 5604 11
Amdocs 128 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7534 11
Компьюлинк ГК - Compulink 436 10
Custis - Customized Information Systems - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 92 10
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 270 9
Yandex - Яндекс 6265 9
Телематические системы 51 9
SAS Institute 930 9
Прогноз 1562 9
Meta Platforms - Facebook 4363 8
Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Сибирь - ЭйТи Сибирь 14 8
Ростелеком - РТЛабс 163 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6321 37
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2566 25
Альфа-Банк 1641 20
Почта Банк 407 19
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 109 14
ПСБ - Промсвязьбанк 773 13
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 193 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 612 12
Почта России ПАО 1972 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1979 10
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго 33 10
Открытие ФК - Бинбанк 193 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 874 9
ВТБ - ВТБ24 661 9
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго 70 8
РЖД - Российские железные дороги 1737 8
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 8
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 470 8
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 168 8
Mary Kay - Мэри Кэй 104 7
Май - Майский чай - российская торговая компания 1088 7
Visa International 1901 7
Открытие ФК - Банк Открытие 522 7
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 157 7
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 193 7
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 157 6
ВкусВилл - Избёнка 113 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 643 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 6
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 131 6
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 39 6
Пробизнесбанк АКБ 134 6
ТКБ - ТрансКапиталБанк 85 6
Спортмастер - Sportmaster 162 6
ГПБ - Газпромбанк 997 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 156 6
Новард УК - Novard 72 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 372 6
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 80 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10077 55
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3124 40
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4629 36
Федеральное казначейство России 1626 31
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1267 28
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1632 25
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1101 24
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5005 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2649 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5371 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1688 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2862 17
Правительство Москвы 2123 15
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1241 15
Президент Российской Федерации 3948 13
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2604 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2559 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4054 11
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 164 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1715 8
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 617 7
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 722 7
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 558 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 700 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 190 6
Судебная власть - Judicial power 2187 5
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 246 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 285 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1280 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 571 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1711 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 420 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2809 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3241 3
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 14 3
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 43 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 731 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 86 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 912 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6171 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 117 3
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 3
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1383 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 513 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 622 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 263 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 65 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 36 1
ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57125 217
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14531 44
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10061 34
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5529 30
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10730 30
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8846 28
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Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12058 19
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3967 18
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1652 18
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 4003 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4469 57
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 925 39
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1248 25
Oracle E-Business Suite - OEBS 577 25
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2977 24
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 245 23
МВД РФ ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 37 20
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 121 14
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 487 11
Microsoft Windows 2000 8961 11
Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Восток - Smart-Center МФЦ Центр обслуживания населения 12 10
Oracle Hyperion 229 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 829 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2572 8
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 417 8
Oracle Hyperion Planning 118 8
Linux OS 8854 7
Oracle СУБД 602 7
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 374 7
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 199 7
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 236 7
Microsoft Office 3555 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 862 6
Apple iOS 7214 6
Google Android 13201 6
ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 19 5
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 236 5
Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Восток - Smart-Kit 5 5
Модернизация ИБД 6 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2145 5
МВД РФ - Следопыт М - система проверки подозреваемых онлайн 6 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 845 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4826 4
Microsoft Windows 14835 4
Apache Hadoop 395 4
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 133 4
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 188 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 914 4
Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Восток - Smart City Cloud - цифровая платформа Управление территорией 5 4
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 235 4
Шилов Сергей 87 58
Хомич Игорь 31 30
Гаттаров Руслан 143 24
Гуральников Сергей 164 23
Мацоцкий Сергей 177 21
Румянцева Ольга 62 20
Гоков Дмитрий 33 20
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Шубин Антон 7 7
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Грибанов Юрий 30 7
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Россия - РФ - Российская федерация 129828 240
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40004 86
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13553 65
Казахстан - Республика 5174 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50679 23
Россия - УФО - Челябинская область 1044 21
Россия - СФО - Новосибирск 3872 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6668 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15812 20
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1450 14
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Россия - ЦФО - Ярославская область 782 12
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2531 11
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1334 11
Европа 21274 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15772 10
Россия - ЮФО - Севастополь 503 10
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Украина - Киев 1113 9
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2909 9
Беларусь - Белоруссия 4865 8
Казахстан - Алматы 552 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13792 8
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1148 8
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21798 60
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5080 46
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11801 42
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4912 41
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11689 38
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16225 31
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14885 29
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2662 29
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5382 27
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6355 26
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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