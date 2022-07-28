Ле Монлид Leroy Merlin Леруа Мерлен Восток
Leroy Merlin (в России «Леруа Мерлен») — международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Компания была основана в 1923 году на севере Франции. Первый магазин «Леруа Мерлен» в России открыл свои двери для покупателей в 2004 году в г. Мытищи, МО.
В 2021 году 112 гипермаркетов «Леруа Мерлен» в 66 городах России предлагают своим покупателям ассортимент товаров и сервисов по ремонту и обустройству дома и сада, а также программы обучения, мастер-классы по ремонту, консультации экспертов и др. В «Леруа Мерлен» работает около 40 тысяч сотрудников.
|28.07.2022
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Девелопер «Ашана» и «Леруа мерлен» заменил американскую CRM на российскую
ов складской и индустриальной недвижимости класса А в России. На начало 2021 г. им было введено в эксплуатацию порядка 500 тыс. кв. м производственных и складских площадей. Среди клиентов компании — «Леруа мерлен», «Ашан» Decathlon, General Motors, CDEK, Volvo Trucks, «Аптечная сеть 36,6» и др. Согласно «Контур.фокусу», ООО «Склады 104» (предыдущее юрлицо компании, сейчас ООО «Радиус групп»
|11.11.2021
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Navicon помог «Леруа Мерлен» создать инструменты self-service аналитики на базе Tableau
Системный интегратор и разработчик Navicon помог российскому подразделению одного из крупнейших европейских DIY-ритейлеров «Леруа Мерлен» разработать BI-инструменты на базе платформы Tableau. Комплексы дашбордов, в частности, помогают анализировать показатели товарооборота и запасы, выявлять лучшие практики каждой и
|26.07.2021
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«Леруа Мерлен» обеспечила защиту бизнес-данных с помощью IBM Guardium
«Леруа Мерлен» решила качественно улучшить контроль за операциями с информацией во внутренних серверах управления базами данных (СУБД: ERP, платёжные данные, базы мастер-данных). Ручной монитори
|13.07.2021
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Как корпоративная мобильность меняет клиентский опыт в ритейле: опыт «Леруа Мерлен»
ы практически единогласно сходятся во мнении, что мобилизация сотрудников дает положительный эффект для всего бизнеса. Хорошим тому примером может послужить совместный проект Inventive Retail Group, «Леруа Мерлен» и Samsung, в рамках которой для одного из лидеров российского рынка стройматериалов была разработана универсальная мобильная инфраструктура. Фактически, удалось создать единое инф
|08.06.2021
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IBS роботизировала процесс сверки данных для «Леруа Мерлен» на базе Uipath и Abbyy Flexiсapture
«Леруа Мерлен» внедрила RPA-систему Uipath для поиска расхождений в бухгалтерской отчетности с помощью специалистов IBS. Теперь программные роботы без участия человека обрабатывают около 90% док
|03.06.2021
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«Леруа Мерлен Россия» использует Tableau для контроля качества обслуживания в контактном центре
азвернула BI-решение на базе Tableau для контроля качества клиентской поддержки в контактном центре Леруа Мерлен Россия», российском подразделении международного DIY ритейлера Leroy Merlin. Про
|05.04.2021
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GMCS создала в «Леруа Мерлен» BI-решение для клиентской поддержки
GMCS разработала BI-решение на базе Tableau для контроля качества клиентской поддержки в «Леруа Мерлен Россия», российском подразделении международного DYI-ритейлера Leroy Merlin. Соз
|26.10.2020
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«Айтеко» разработала типовое телекоммуникационное решение для «Леруа Мерлен»
«Айтеко» совместно с «Леруа Мерлен» реализовала проект по созданию телекоммуникационной инфраструктуры. Телефония н
|12.10.2020
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Varonis внедрила в «Леруа Мерлен» решение для аудита ИТ-инфраструктуры
Varonis завершила проект по развертыванию систем для мониторинга файловых серверов и пользователей в компании «Леруа Мерлен», крупном международном ритейлере. Решения были внедрены в центральном офисе компании и двух крупнейших магазинах сети в Москве. Настройка и промышленное развертывание системы заня
|14.04.2020
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Edisoft помог сети «Леруа Мерлен» автоматизировать документооборот
«Леруа Мерлен» автоматизировал взаимодействие со своими логистическими операторами, перейдя с ними на электронный документооборот. Обмен счетами, реестрами и универсальными передаточными докумен
|06.02.2020
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«Норбит» автоматизировал службу доставки в «Леруа Мерлен»
«Норбит» (входит в группу «Ланит») разрабатывает систему управления доставкой (Customer Delivery System) в «Леруа Мерлен». В результате проекта процесс доставки товаров «Леруа Мерлен» стал прозрачным. Теперь контроль своевременности доставки покупателям (показатель On-time) осуществляется логи
|29.01.2020
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«Леруа Мерлен» внедрит платформу на базе SAP Sucessfactors
SAP и «Леруа Мерлен» объявили о старте облачного проекта HR-трансформации на базе SAP Successfactors. В компании будет внедрена новая платформа, на базе которой будут автоматизированы процессы обучени
|01.07.2019
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GMCS автоматизировала контакт-центр «Леруа Мерлен Восток»
GMCS разработала для контакт-центра «Леруа Мерлен Восток», российского подразделения международного ритейлера Leroy Merlin, систем
|14.05.2019
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«Крок» внедрил bpm’online service enterprise в «Леруа Мерлен»
ИТ-компания «Крок» внедрила платформу bpm’online service enterprise компании «Террасофт» во внутреннюю инфраструктуру компании «Леруа Мерлен». Единая платформа оптимизировала ИТ-процессы управления проблемами, обращениями и изменениями. Переход на bpm’online service enterprise занял около шести месяцев. Для удобства пол
|12.03.2019
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Сотрудникам «Леруа Мерлен» выдали 30 тысяч смартфонов
«Леруа Мерлен» выдала сотрудникам гипермаркетов 30 тысяч смартфонов. Теперь каждый из них технически оснащен и информирован для того, чтобы предоставить покупателю исчерпывающую консультацию пря
|11.02.2019
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Оборудование «Росэлектроники» для «умного дома» будет доступно в «Леруа Мерлен»
единение» (ИПРО) начинает поставки оборудования для системы «Умный дом» в розничную сеть магазинов «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin). Аппаратура представляет собой комплект GSM-сигнализации, обеспе
|21.05.2018
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«Леруа Мерлен Восток» интегрировала решение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса в свою корпоративную сеть
«Леруа Мерлен Восток» — российское подразделение международного ритейлера Leroy Merlin, которы
|28.03.2017
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«Леруа Мерлен» использует решения «Борлас» для планирования и контроля финансовых потоков
оздании системы учета и планирования финансовых потоков для российского представительства компании «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin). Как рассказали CNews в компании, используя собственные разработ
|07.09.2016
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LantaGroup построила систему видеоконференцсвязи для «Леруа Мерлен»
кт по внедрению системы видеоконференцсвязи нового поколения для ритейлера строительных материалов «Леруа Мерлен». В ходе проекта специалисты компании развернули систему ВКС, произвели настройк
|19.04.2016
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«Леруа Мерлен» в России внедряет систему бизнес-аналитики SAP Business Objects
Группа компаний «Корус Консалтинг» в партнерстве с Teradata завершила первый этап проекта по внедрению системы бизнес-аналитики SAP Business Objects в российском подразделении сети «Леруа Мерлен». Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». Розничная сеть «Леруа Мерлен», специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и с
|21.12.2015
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Edisoft начал массовое подключение к EDI поставщиков сети «Леруа Мерлен»
Document Interchange — электронный обмен документами) поставщиков сети строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен Восток». Проект стартовал с обмена электронными сообщениями для заказа поставок
|15.09.2014
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Leroy Merlin внедрила QlikView
Компания Leroy Merlin (в России — «Леруа Мерлен») — французская компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для стр
|11.07.2014
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Leroy Merlin управляет товародвижением в рознице с помощью решения Oracle
Компания Leroy Merlin, международный DIY-ритейлер, выбрала отраслевое решение Oracle Retail Merchandising для управления товародвижением в рознице. Как сообщили CNews в Oracle, выбор решений Oracle поло
|30.05.2014
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Accenture оптимизировала управление цепочкой поставок и запасами для «Леруа Мерлен» в России
ершила масштабный проект по трансформации цепочки поставок и управлению запасами для DIY-ритейлера «Леруа Мерлен» в России. Об этом CNews сообщили в Accenture. В ходе проекта специалисты Accent
|25.10.2012
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«Ситроникс ИТ» автоматизировал бюджетное планирование в сети магазинов «Леруа Мерлен»
и информационных технологий — сообщила о создании системы бюджетного планирования в сети магазинов «Леруа Мерлен». «Леруа Мерлен» специализируется на продаже товаров для строительства, о
|21.11.2011
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«Ситроникс ИТ» обеспечила управление бюджетированием в «Леруа Мерлен Восток» с помощью Oracle Hyperion Essbase
и проекта по автоматизации системы бюджетирования и бюджетного контроля в розничной сети магазинов «Леруа Мерлен Восток». «Леруа Мерлен» является одной из самых быстрорастущих компаний с
|08.08.2011
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«Лаборатория Касперского» защитила «Леруа Мерлен» от киберугроз
«Лаборатория Касперского» объявила о поставке сети гипермаркетов «Леруа Мерлен» 2546 лицензий решения для обеспечения безопасности корпоративной информационной сети Kaspersky Business Space Security. Внедрение продукта выполнил партнер «Лаборатории Касперског
|24.06.2011
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TrueConf создал систему корпоративной видеосвязи для сети гипермаркетов Leroy Merlin
ель систем видеоконференцсвязи (ВКС) TrueConf организовал для сети гипермаркетов Leroy Merlin (ООО «Леруа Мерлен Восток»), расположенных в России и Китае, корпоративную сеть видеосвязи с возмож
|31.07.2008
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«Пилот» автоматизировал два новых гипермаркета Leroy Merlin
Компания «Пилот» выполнила проект автоматизации двух новых гипермаркетов сети Leroy Merlin, которые начали работать в Самаре и Санкт-Петербурге. Отметим, что «Пилот» сотрудничает с Leroy Merlin со времени выхода ритейлера на российский рынок, являясь основным инте
Ле Монлид и организации, системы, технологии, персоны:
|Асратян Петр 36 34
|Шевченко Владимир 145 27
|Левиков Антон 68 22
|Соколовский Александр 40 22
|Садовенко Илья 65 15
|Натрусов Артем 264 15
|Коротнев Константин 34 15
|Плешков Алексей 67 14
|Рыстенко Михаил 62 14
|Муравлев Александр 15 13
|Сафронов Юрий 67 13
|Хрусталев Александр 32 13
|Дегтярев Алексей 57 13
|Прохоров Фёдор 83 13
|Халяпин Сергей 82 13
|Патрин Максим 31 12
|Кравченко Денис 25 12
|Леушев Андрей 71 12
|Мухин Максим 18 12
|Потёмкин Роман 21 12
|Грибанов Юрий 30 12
|Подкопаев Олег 30 12
|Леоничев Алексей 14 12
|Соловьев Владимир 105 12
|Пиляр Елена 21 12
|Шестаков Александр 37 12
|Тищенко Юрий 15 12
|Базалей Наталья 15 12
|Скородумов Олег 17 12
|Гуральников Сергей 164 12
|Михалев Павел 20 12
|Свердлов Михаил 33 12
|Чекель Павел 15 12
|Козлов Михаил 171 11
|Фридман Илья 42 11
|Гаттаров Руслан 144 10
|Разгуляев Валерий 18 10
|Пшиченко Дмитрий 45 9
|Калюжный Игорь 27 9
|Лысенко Эдуард 296 9
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