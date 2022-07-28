Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток

Девелопер «Ашана» и «Леруа мерлен» заменил американскую CRM на российскую ов складской и индустриальной недвижимости класса А в России. На начало 2021 г. им было введено в эксплуатацию порядка 500 тыс. кв. м производственных и складских площадей. Среди клиентов компании — «Леруа мерлен», «Ашан» Decathlon, General Motors, CDEK, Volvo Trucks, «Аптечная сеть 36,6» и др. Согласно «Контур.фокусу», ООО «Склады 104» (предыдущее юрлицо компании, сейчас ООО «Радиус групп»

Navicon помог «Леруа Мерлен» создать инструменты self-service аналитики на базе Tableau Системный интегратор и разработчик Navicon помог российскому подразделению одного из крупнейших европейских DIY-ритейлеров «Леруа Мерлен» разработать BI-инструменты на базе платформы Tableau. Комплексы дашбордов, в частности, помогают анализировать показатели товарооборота и запасы, выявлять лучшие практики каждой и

«Леруа Мерлен» обеспечила защиту бизнес-данных с помощью IBM Guardium «Леруа Мерлен» решила качественно улучшить контроль за операциями с информацией во внутренних серверах управления базами данных (СУБД: ERP, платёжные данные, базы мастер-данных). Ручной монитори

Как корпоративная мобильность меняет клиентский опыт в ритейле: опыт «Леруа Мерлен» ы практически единогласно сходятся во мнении, что мобилизация сотрудников дает положительный эффект для всего бизнеса. Хорошим тому примером может послужить совместный проект Inventive Retail Group, «Леруа Мерлен» и Samsung, в рамках которой для одного из лидеров российского рынка стройматериалов была разработана универсальная мобильная инфраструктура. Фактически, удалось создать единое инф

IBS роботизировала процесс сверки данных для «Леруа Мерлен» на базе Uipath и Abbyy Flexiсapture «Леруа Мерлен» внедрила RPA-систему Uipath для поиска расхождений в бухгалтерской отчетности с помощью специалистов IBS. Теперь программные роботы без участия человека обрабатывают около 90% док

«Леруа Мерлен Россия» использует Tableau для контроля качества обслуживания в контактном центре азвернула BI-решение на базе Tableau для контроля качества клиентской поддержки в контактном центре Леруа Мерлен Россия», российском подразделении международного DIY ритейлера Leroy Merlin. Про

GMCS создала в «Леруа Мерлен» BI-решение для клиентской поддержки GMCS разработала BI-решение на базе Tableau для контроля качества клиентской поддержки в «Леруа Мерлен Россия», российском подразделении международного DYI-ритейлера Leroy Merlin. Соз

«Айтеко» разработала типовое телекоммуникационное решение для «Леруа Мерлен» «Айтеко» совместно с «Леруа Мерлен» реализовала проект по созданию телекоммуникационной инфраструктуры. Телефония н

Varonis внедрила в «Леруа Мерлен» решение для аудита ИТ-инфраструктуры Varonis завершила проект по развертыванию систем для мониторинга файловых серверов и пользователей в компании «Леруа Мерлен», крупном международном ритейлере. Решения были внедрены в центральном офисе компании и двух крупнейших магазинах сети в Москве. Настройка и промышленное развертывание системы заня

Edisoft помог сети «Леруа Мерлен» автоматизировать документооборот «Леруа Мерлен» автоматизировал взаимодействие со своими логистическими операторами, перейдя с ними на электронный документооборот. Обмен счетами, реестрами и универсальными передаточными докумен

«Норбит» автоматизировал службу доставки в «Леруа Мерлен» «Норбит» (входит в группу «Ланит») разрабатывает систему управления доставкой (Customer Delivery System) в «Леруа Мерлен». В результате проекта процесс доставки товаров «Леруа Мерлен» стал прозрачным. Теперь контроль своевременности доставки покупателям (показатель On-time) осуществляется логи

«Леруа Мерлен» внедрит платформу на базе SAP Sucessfactors SAP и «Леруа Мерлен» объявили о старте облачного проекта HR-трансформации на базе SAP Successfactors. В компании будет внедрена новая платформа, на базе которой будут автоматизированы процессы обучени

GMCS автоматизировала контакт-центр «Леруа Мерлен Восток» GMCS разработала для контакт-центра «Леруа Мерлен Восток», российского подразделения международного ритейлера Leroy Merlin, систем

«Крок» внедрил bpm’online service enterprise в «Леруа Мерлен» ИТ-компания «Крок» внедрила платформу bpm’online service enterprise компании «Террасофт» во внутреннюю инфраструктуру компании «Леруа Мерлен». Единая платформа оптимизировала ИТ-процессы управления проблемами, обращениями и изменениями. Переход на bpm’online service enterprise занял около шести месяцев. Для удобства пол

Сотрудникам «Леруа Мерлен» выдали 30 тысяч смартфонов «Леруа Мерлен» выдала сотрудникам гипермаркетов 30 тысяч смартфонов. Теперь каждый из них технически оснащен и информирован для того, чтобы предоставить покупателю исчерпывающую консультацию пря

Оборудование «Росэлектроники» для «умного дома» будет доступно в «Леруа Мерлен» единение» (ИПРО) начинает поставки оборудования для системы «Умный дом» в розничную сеть магазинов «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin). Аппаратура представляет собой комплект GSM-сигнализации, обеспе

«Леруа Мерлен Восток» интегрировала решение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса в свою корпоративную сеть «Леруа Мерлен Восток» — российское подразделение международного ритейлера Leroy Merlin, которы

«Леруа Мерлен» использует решения «Борлас» для планирования и контроля финансовых потоков оздании системы учета и планирования финансовых потоков для российского представительства компании «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin). Как рассказали CNews в компании, используя собственные разработ

LantaGroup построила систему видеоконференцсвязи для «Леруа Мерлен» кт по внедрению системы видеоконференцсвязи нового поколения для ритейлера строительных материалов «Леруа Мерлен». В ходе проекта специалисты компании развернули систему ВКС, произвели настройк

«Леруа Мерлен» в России внедряет систему бизнес-аналитики SAP Business Objects Группа компаний «Корус Консалтинг» в партнерстве с Teradata завершила первый этап проекта по внедрению системы бизнес-аналитики SAP Business Objects в российском подразделении сети «Леруа Мерлен». Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». Розничная сеть «Леруа Мерлен», специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и с

Edisoft начал массовое подключение к EDI поставщиков сети «Леруа Мерлен» Document Interchange — электронный обмен документами) поставщиков сети строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен Восток». Проект стартовал с обмена электронными сообщениями для заказа поставок

Leroy Merlin внедрила QlikView Компания Leroy Merlin (в России — «Леруа Мерлен») — французская компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для стр

Leroy Merlin управляет товародвижением в рознице с помощью решения Oracle Компания Leroy Merlin, международный DIY-ритейлер, выбрала отраслевое решение Oracle Retail Merchandising для управления товародвижением в рознице. Как сообщили CNews в Oracle, выбор решений Oracle поло

Accenture оптимизировала управление цепочкой поставок и запасами для «Леруа Мерлен» в России ершила масштабный проект по трансформации цепочки поставок и управлению запасами для DIY-ритейлера «Леруа Мерлен» в России. Об этом CNews сообщили в Accenture. В ходе проекта специалисты Accent

«Ситроникс ИТ» автоматизировал бюджетное планирование в сети магазинов «Леруа Мерлен» и информационных технологий — сообщила о создании системы бюджетного планирования в сети магазинов «Леруа Мерлен». «Леруа Мерлен» специализируется на продаже товаров для строительства, о

«Ситроникс ИТ» обеспечила управление бюджетированием в «Леруа Мерлен Восток» с помощью Oracle Hyperion Essbase и проекта по автоматизации системы бюджетирования и бюджетного контроля в розничной сети магазинов «Леруа Мерлен Восток». «Леруа Мерлен» является одной из самых быстрорастущих компаний с

«Лаборатория Касперского» защитила «Леруа Мерлен» от киберугроз «Лаборатория Касперского» объявила о поставке сети гипермаркетов «Леруа Мерлен» 2546 лицензий решения для обеспечения безопасности корпоративной информационной сети Kaspersky Business Space Security. Внедрение продукта выполнил партнер «Лаборатории Касперског

TrueConf создал систему корпоративной видеосвязи для сети гипермаркетов Leroy Merlin ель систем видеоконференцсвязи (ВКС) TrueConf организовал для сети гипермаркетов Leroy Merlin (ООО «Леруа Мерлен Восток»), расположенных в России и Китае, корпоративную сеть видеосвязи с возмож