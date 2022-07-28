Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 147952
ИКТ 11663
Организации 9244
Ведомства 1427
Ассоциации 879
Технологии 3253
Системы 22988
Персоны 61249
География 2337
Статьи 1465
Пресса 1098
ИАА 655
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2369
Мероприятия 831

Ле Монлид Leroy Merlin Леруа Мерлен Восток

Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток

Leroy Merlin (в России «Леруа Мерлен») — международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Компания была основана в 1923 году на севере Франции. Первый магазин «Леруа Мерлен» в России открыл свои двери для покупателей в 2004 году в г. Мытищи, МО.

В 2021 году 112 гипермаркетов «Леруа Мерлен» в 66 городах России предлагают своим покупателям ассортимент товаров и сервисов по ремонту и обустройству дома и сада, а также программы обучения, мастер-классы по ремонту, консультации экспертов и др. В «Леруа Мерлен» работает около 40 тысяч сотрудников.


28.07.2022 Девелопер «Ашана» и «Леруа мерлен» заменил американскую CRM на российскую

ов складской и индустриальной недвижимости класса А в России. На начало 2021 г. им было введено в эксплуатацию порядка 500 тыс. кв. м производственных и складских площадей. Среди клиентов компании — «Леруа мерлен», «Ашан» Decathlon, General Motors, CDEK, Volvo Trucks, «Аптечная сеть 36,6» и др. Согласно «Контур.фокусу», ООО «Склады 104» (предыдущее юрлицо компании, сейчас ООО «Радиус групп»
11.11.2021 Navicon помог «Леруа Мерлен» создать инструменты self-service аналитики на базе Tableau

Системный интегратор и разработчик Navicon помог российскому подразделению одного из крупнейших европейских DIY-ритейлеров «Леруа Мерлен» разработать BI-инструменты на базе платформы Tableau. Комплексы дашбордов, в частности, помогают анализировать показатели товарооборота и запасы, выявлять лучшие практики каждой и
26.07.2021 «Леруа Мерлен» обеспечила защиту бизнес-данных с помощью IBM Guardium

«Леруа Мерлен» решила качественно улучшить контроль за операциями с информацией во внутренних серверах управления базами данных (СУБД: ERP, платёжные данные, базы мастер-данных). Ручной монитори
13.07.2021 Как корпоративная мобильность меняет клиентский опыт в ритейле: опыт «Леруа Мерлен»

ы практически единогласно сходятся во мнении, что мобилизация сотрудников дает положительный эффект для всего бизнеса. Хорошим тому примером может послужить совместный проект Inventive Retail Group, «Леруа Мерлен» и Samsung, в рамках которой для одного из лидеров российского рынка стройматериалов была разработана универсальная мобильная инфраструктура. Фактически, удалось создать единое инф
08.06.2021 IBS роботизировала процесс сверки данных для «Леруа Мерлен» на базе Uipath и Abbyy Flexiсapture

«Леруа Мерлен» внедрила RPA-систему Uipath для поиска расхождений в бухгалтерской отчетности с помощью специалистов IBS. Теперь программные роботы без участия человека обрабатывают около 90% док
03.06.2021 «Леруа Мерлен Россия» использует Tableau для контроля качества обслуживания в контактном центре

азвернула BI-решение на базе Tableau для контроля качества клиентской поддержки в контактном центре Леруа Мерлен Россия», российском подразделении международного DIY ритейлера Leroy Merlin. Про
05.04.2021 GMCS создала в «Леруа Мерлен» BI-решение для клиентской поддержки

GMCS разработала BI-решение на базе Tableau для контроля качества клиентской поддержки в «Леруа Мерлен Россия», российском подразделении международного DYI-ритейлера Leroy Merlin. Соз
26.10.2020 «Айтеко» разработала типовое телекоммуникационное решение для «Леруа Мерлен»

«Айтеко» совместно с «Леруа Мерлен» реализовала проект по созданию телекоммуникационной инфраструктуры. Телефония н
12.10.2020 Varonis внедрила в «Леруа Мерлен» решение для аудита ИТ-инфраструктуры

Varonis завершила проект по развертыванию систем для мониторинга файловых серверов и пользователей в компании «Леруа Мерлен», крупном международном ритейлере. Решения были внедрены в центральном офисе компании и двух крупнейших магазинах сети в Москве. Настройка и промышленное развертывание системы заня
14.04.2020 Edisoft помог сети «Леруа Мерлен» автоматизировать документооборот

«Леруа Мерлен» автоматизировал взаимодействие со своими логистическими операторами, перейдя с ними на электронный документооборот. Обмен счетами, реестрами и универсальными передаточными докумен
06.02.2020 «Норбит» автоматизировал службу доставки в «Леруа Мерлен»

«Норбит» (входит в группу «Ланит») разрабатывает систему управления доставкой (Customer Delivery System) в «Леруа Мерлен». В результате проекта процесс доставки товаров «Леруа Мерлен» стал прозрачным. Теперь контроль своевременности доставки покупателям (показатель On-time) осуществляется логи
29.01.2020 «Леруа Мерлен» внедрит платформу на базе SAP Sucessfactors

SAP и «Леруа Мерлен» объявили о старте облачного проекта HR-трансформации на базе SAP Successfactors. В компании будет внедрена новая платформа, на базе которой будут автоматизированы процессы обучени
01.07.2019 GMCS автоматизировала контакт-центр «Леруа Мерлен Восток»

GMCS разработала для контакт-центра «Леруа Мерлен Восток», российского подразделения международного ритейлера Leroy Merlin, систем
14.05.2019 «Крок» внедрил bpm’online service enterprise в «Леруа Мерлен»

ИТ-компания «Крок» внедрила платформу bpm’online service enterprise компании «Террасофт» во внутреннюю инфраструктуру компании «Леруа Мерлен». Единая платформа оптимизировала ИТ-процессы управления проблемами, обращениями и изменениями. Переход на bpm’online service enterprise занял около шести месяцев. Для удобства пол
12.03.2019 Сотрудникам «Леруа Мерлен» выдали 30 тысяч смартфонов

«Леруа Мерлен» выдала сотрудникам гипермаркетов 30 тысяч смартфонов. Теперь каждый из них технически оснащен и информирован для того, чтобы предоставить покупателю исчерпывающую консультацию пря
11.02.2019 Оборудование «Росэлектроники» для «умного дома» будет доступно в «Леруа Мерлен»

единение» (ИПРО) начинает поставки оборудования для системы «Умный дом» в розничную сеть магазинов «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin). Аппаратура представляет собой комплект GSM-сигнализации, обеспе
21.05.2018 «Леруа Мерлен Восток» интегрировала решение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса в свою корпоративную сеть

«Леруа Мерлен Восток» — российское подразделение международного ритейлера Leroy Merlin, которы
28.03.2017 «Леруа Мерлен» использует решения «Борлас» для планирования и контроля финансовых потоков

оздании системы учета и планирования финансовых потоков для российского представительства компании «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin). Как рассказали CNews в компании, используя собственные разработ
07.09.2016 LantaGroup построила систему видеоконференцсвязи для «Леруа Мерлен»

кт по внедрению системы видеоконференцсвязи нового поколения для ритейлера строительных материалов «Леруа Мерлен». В ходе проекта специалисты компании развернули систему ВКС, произвели настройк
19.04.2016 «Леруа Мерлен» в России внедряет систему бизнес-аналитики SAP Business Objects

Группа компаний «Корус Консалтинг» в партнерстве с Teradata завершила первый этап проекта по внедрению системы бизнес-аналитики SAP Business Objects в российском подразделении сети «Леруа Мерлен». Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». Розничная сеть «Леруа Мерлен», специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и с
21.12.2015 Edisoft начал массовое подключение к EDI поставщиков сети «Леруа Мерлен»

Document Interchange — электронный обмен документами) поставщиков сети строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен Восток». Проект стартовал с обмена электронными сообщениями для заказа поставок

15.09.2014 Leroy Merlin внедрила QlikView

Компания Leroy Merlin (в России — «Леруа Мерлен») — французская компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для стр
11.07.2014 Leroy Merlin управляет товародвижением в рознице с помощью решения Oracle

Компания Leroy Merlin, международный DIY-ритейлер, выбрала отраслевое решение Oracle Retail Merchandising для управления товародвижением в рознице. Как сообщили CNews в Oracle, выбор решений Oracle поло
30.05.2014 Accenture оптимизировала управление цепочкой поставок и запасами для «Леруа Мерлен» в России

ершила масштабный проект по трансформации цепочки поставок и управлению запасами для DIY-ритейлера «Леруа Мерлен» в России. Об этом CNews сообщили в Accenture. В ходе проекта специалисты Accent
25.10.2012 «Ситроникс ИТ» автоматизировал бюджетное планирование в сети магазинов «Леруа Мерлен»

и информационных технологий — сообщила о создании системы бюджетного планирования в сети магазинов «Леруа Мерлен». «Леруа Мерлен» специализируется на продаже товаров для строительства, о
21.11.2011 «Ситроникс ИТ» обеспечила управление бюджетированием в «Леруа Мерлен Восток» с помощью Oracle Hyperion Essbase

и проекта по автоматизации системы бюджетирования и бюджетного контроля в розничной сети магазинов «Леруа Мерлен Восток». «Леруа Мерлен» является одной из самых быстрорастущих компаний с
08.08.2011 «Лаборатория Касперского» защитила «Леруа Мерлен» от киберугроз

«Лаборатория Касперского» объявила о поставке сети гипермаркетов «Леруа Мерлен» 2546 лицензий решения для обеспечения безопасности корпоративной информационной сети Kaspersky Business Space Security. Внедрение продукта выполнил партнер «Лаборатории Касперског
24.06.2011 TrueConf создал систему корпоративной видеосвязи для сети гипермаркетов Leroy Merlin

ель систем видеоконференцсвязи (ВКС) TrueConf организовал для сети гипермаркетов Leroy Merlin (ООО «Леруа Мерлен Восток»), расположенных в России и Китае, корпоративную сеть видеосвязи с возмож
31.07.2008 «Пилот» автоматизировал два новых гипермаркета Leroy Merlin

Компания «Пилот» выполнила проект автоматизации двух новых гипермаркетов сети Leroy Merlin, которые начали работать в Самаре и Санкт-Петербурге. Отметим, что «Пилот» сотрудничает с Leroy Merlin со времени выхода ритейлера на российский рынок, являясь основным инте

Публикаций - 204, упоминаний - 250

Ле Монлид и организации, системы, технологии, персоны:

ABB Group - Asea Brown Boveri 317 27
Yandex - Яндекс 6691 25
Ростелеком 10899 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11313 19
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1580 17
МегаФон 8105 16
SAP SE 5154 16
Microsoft Corporation 24242 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2101 15
Citrix Systems 802 15
7817 15
Oracle Corporation 6565 14
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 206 13
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 12
IBM - International Business Machines Corp 9372 12
Instabank - Инстабанк 23 12
Webmoney 532 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1593 12
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 393 11
VK - Mail.ru Group 3301 11
Развитие Бизнеса / Ру 81 10
НИТ - Национальные информационные технологии 33 9
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 283 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 398 9
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 400 9
Цифра ГК 2318 9
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 8
Samsung Electronics 10052 8
Inventive Retail Group 72 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 637 8
Ланит - CleverDATA - КлеверДата 62 8
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 30 8
Custis - Customized Information Systems - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 92 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Ланит - Консист Бизнес Групп 135 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8508 8
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 667 7
Naumen - Наумен 585 7
Максима ГК - GMCS 357 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2108 47
Спортмастер - Sportmaster 172 33
ГПБ - Газпромбанк 1039 32
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6744 31
РЖД - Российские железные дороги 1821 29
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 958 27
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 632 25
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1076 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2683 22
Новард УК - Novard 72 22
Альфа-Банк 1703 21
Auchan Holding - Ашан Ритейл 268 20
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1182 20
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 415 20
Mary Kay - Мэри Кэй 104 19
ПСБ - Промсвязьбанк 805 19
Лайф ФГ - Финансовая группа 159 17
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 115 17
Почта России ПАО 2040 17
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 251 16
ВкусВилл - Избёнка 132 16
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 231 15
Интеррос - Росбанк АКБ 616 15
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 101 15
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 175 15
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 15
Газпром нефть 573 14
Visa International 1934 14
Юлмарт - Ulmart Holdings 185 14
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 134 14
АльфаСтрахование СГ 298 14
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 178 13
Открытие ФК - Бинбанк 210 13
Пробизнесбанк АКБ 134 13
Открытие ФК - Банк Открытие 528 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 894 13
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 417 12
ВсеИнструменты.ру - VI.Tech 259 12
ТКБ - ТрансКапиталБанк 85 12
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1785 25
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2904 17
Федеральное казначейство России 1682 16
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 746 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5552 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10853 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2707 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2313 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4794 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3162 10
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 942 9
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 743 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 607 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1854 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2619 6
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 147 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4442 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1641 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 22 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3624 5
Правительство Москвы - ДРБ Москва - Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы 6 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 113 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2418 4
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 58 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 290 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1023 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 336 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1324 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4243 3
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 71 3
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 3
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 712 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1034 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 764 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2124 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1815 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3188 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 44 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6197 3
Метро Международная ассоциация 4 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 611 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 112 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 121 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 82 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 27 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 1
OWASP - Open Web Application Security Project 86 1
Российский социально-экологический союз 3 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60979 120
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46348 74
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28849 67
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19940 65
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15065 49
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10942 46
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11253 46
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16691 43
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4209 42
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 24791 39
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12356 38
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5947 37
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6328 34
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12041 32
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4783 31
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9292 30
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4287 27
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23642 27
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13639 26
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 4674 26
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10346 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28237 23
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4893 22
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6278 20
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4372 20
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3215 19
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6585 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10526 18
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8899 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11989 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20803 17
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4118 17
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7284 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11226 16
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4209 16
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5551 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10587 16
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 913 16
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1752 16
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 1900 15
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 212 9
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 393 8
Google Android 13570 7
Oracle E-Business Suite - OEBS 578 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1070 5
Apple iOS 7454 5
Яндекс.Маркет 823 5
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 890 5
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 532 4
Rakuten Viber 602 4
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Warehouse 59 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4751 4
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 51 4
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 115 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 559 4
Oracle Hyperion 234 4
1С:ERP Управление предприятием 474 4
Microsoft Office 3600 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1477 3
Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 69 3
Яндекс.Маршрутизация 34 3
Microsoft Windows 15216 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 916 3
Microsoft Dynamics 1169 3
Microsoft Azure 1376 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 536 3
Yandex DataLens 32 3
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 150 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 931 3
SAP SuccessFactors - SAP SF 152 3
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 180 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 368 3
Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 163 2
Terrasoft Creatio - bpm’online 97 2
Microsoft SQL Server 1543 2
Docker - Платформа распределённых приложений 284 2
Apache Hadoop 413 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 725 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 941 2
Асратян Петр 36 34
Шевченко Владимир 145 27
Левиков Антон 68 22
Соколовский Александр 40 22
Садовенко Илья 65 15
Натрусов Артем 264 15
Коротнев Константин 34 15
Плешков Алексей 67 14
Рыстенко Михаил 62 14
Муравлев Александр 15 13
Сафронов Юрий 67 13
Хрусталев Александр 32 13
Дегтярев Алексей 57 13
Прохоров Фёдор 83 13
Халяпин Сергей 82 13
Патрин Максим 31 12
Кравченко Денис 25 12
Леушев Андрей 71 12
Мухин Максим 18 12
Потёмкин Роман 21 12
Грибанов Юрий 30 12
Подкопаев Олег 30 12
Леоничев Алексей 14 12
Соловьев Владимир 105 12
Пиляр Елена 21 12
Шестаков Александр 37 12
Тищенко Юрий 15 12
Базалей Наталья 15 12
Скородумов Олег 17 12
Гуральников Сергей 164 12
Михалев Павел 20 12
Свердлов Михаил 33 12
Чекель Павел 15 12
Козлов Михаил 171 11
Фридман Илья 42 11
Гаттаров Руслан 144 10
Разгуляев Валерий 18 10
Пшиченко Дмитрий 45 9
Калюжный Игорь 27 9
Лысенко Эдуард 296 9
Россия - РФ - Российская федерация 136424 178
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41490 67
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13895 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16601 27
Казахстан - Республика 5358 25
Европа 21493 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51267 19
Россия - ЦФО - Ярославская область 804 14
Европа Восточная 3044 12
Франция - Французская Республика 7724 12
Россия - УФО - Челябинская область 1120 11
Россия - ЦФО - Калужская область 922 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16317 9
Украина 7485 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2684 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13993 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2586 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1434 7
Беларусь - Белоруссия 5427 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7029 6
Германия - Федеративная Республика 12454 5
Россия - СФО - Новосибирск 4073 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 854 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 567 3
Азия - Азиатский регион 5341 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2311 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13169 2
Япония 13158 2
Нидерланды 3447 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1402 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1258 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2115 2
Россия - ПФО - Самарская область 1236 2
Бразилия - Федеративная Республика 2307 2
Испания - Королевство 3675 2
Африка - Африканский регион 3402 2
Ближний Восток 2873 2
Италия - Итальянская Республика 4292 2
Турция - Турецкая республика 2267 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 841 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22813 92
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5389 79
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46024 77
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48481 62
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12467 38
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6360 32
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7585 31
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17295 28
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10485 26
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12986 25
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2779 24
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4495 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27246 17
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4623 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15680 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5172 15
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2969 15
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4801 15
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3530 13
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4632 13
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2192 13
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2705 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6958 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6629 11
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 235 11
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1276 10
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2569 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4976 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 5544 9
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1275 9
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1605 9
Кредитование - Сrediting - Заём 6458 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7142 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4497 8
Дача - дачники 729 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5208 8
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1863 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9239 8
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 580 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5763 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11126 24
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 835 2
Ведомости 838 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1640 2
Известия ИД 574 2
FT - Financial Times 1198 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 468 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 931 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 643 1
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
Vc.ru - Виси.ру 35 1
InfoWorld 55 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 110 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7845 37
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2950 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 296 7
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 110 6
Gartner - Гартнер 3520 5
IDC - International Data Corporation 4888 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 574 3
The Economist Intelligence Unit 41 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 71 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 72 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
Forrester Research 819 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 105 1
Aberdeen Group 48 1
CNews Мишень 162 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 962 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 35 1
INFOLine-Аналитика 47 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 222 12
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 310 8
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 61 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 903 7
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 89 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 505 3
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 58 3
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 17 3
Норникель - Корпоративный университет Норильский Никель ЧОУ ДПО 4 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1426 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 754 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 148 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 162 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 39 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 31 1
Pearson VUE 51 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 68 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 40 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 94 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 185 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 261 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 340 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1934 30
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1011 27
CNews AWARDS - награда 456 16
CNews APPWards 36 12
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 6
CNews FORUM Кейсы 183 5
День молодёжи - 27 июня 749 3
CNews ИТ-стратегия 32 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1176 2
CNews Баттл 64 2
Oracle AppsForum 23 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2305 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 524 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Spb Startup Day 2 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1291452, в очереди разбора - 802486.
Создано именных указателей - 147952.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор линейки компьютеров «Инферит Техника»: от мини-ПК до десктопа

Лучшие портативные вентиляторы и кондиционеры: хиты продаж

Гаджеты в подарок на выпускной 2024: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024