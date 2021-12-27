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Ланит
Treolan
Треолан

Ланит - Treolan - Треолан

Компания Treolan начала свою историю в 1990 году как подразделение дистрибуции компании ЛАНИТ. Сегодня это один из широкопрофильных ИТ-дистрибьюторов, который сотрудничает с мировыми производителями программных и аппаратных решений. В 2021 году партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3500 компаний, сосредоточенных в 230 городах России.


27.12.2021 Treolan начинает поставки печатных устройств Pantum российского производства
20.12.2021 Treolan подписала дистрибьюторское соглашение с Cyberpower
03.11.2021 Treolan стала дистрибьютором «Аскон»
02.11.2021 Treolan и «Парус электро» объявили о начале сотрудничества
22.07.2021 Treolan стал официальным дистрибьютором Pantum
01.07.2021 Treolan начинает поставки волоконно-оптических трансиверов «ФайберТрейд»
30.03.2021 Treolan стала официальным дистрибьютором компании «Аквариус»
23.03.2021 Treolan начинает поставки средств информационной безопасности «Рутокен»
09.03.2021 Treolan стала официальным дистрибьютором биометрических решений ZKTeco
16.02.2021 Treolan стал официальным дистрибьютором разработчика онлайн-платформы designs.ai
22.12.2020 Treolan будет поставлять продукты и решения Konica Minolta в России
19.06.2020 Тотальная маркировка подстегнет рынок решений автоматической идентификации
30.04.2020 Когда компании пора переходить на новую СХД
23.01.2020 Treolan стал официальным дистрибьютором решений Honeywell
28.10.2019 Treolan стал официальным дистрибьютором ПО Proget Mobile Device Management в России
21.06.2018 Treolan объявила о начале поставок DLP-решений Zecurion
15.02.2017 Treolan внедрил Web Service Advisor HPE на портале B2B
31.01.2017 Treolan начала производство ИБП под торговой маркой Irbis
10.05.2016 RiT Technologies и Treolan начинают продвижение современных телекоммуникационных решений на российском рынке
12.01.2016 TP-Link подписал дистрибьюторское соглашение с Treolan
30.10.2015 Как снизить стоимость владения СХД: рекомендации Treolan
23.09.2015 Treolan и Mind договорились о сотрудничестве
31.08.2015 Treolan и IEK договорились о партнерстве
23.07.2015 Treolan и Supermicro стали партнерами
20.07.2015 Treolan стал дистрибутором мониторов ViewSonic в России
05.06.2015 Treolan расширила сотрудничество с EMC
27.04.2015 Treolan поддержала инициативы АПКИТ по развитию рынка ИТ-дистрибуции
23.04.2015 Treolan начала продажу электронных ключей Microsoft
22.04.2015 Treolan займется продвижением решений Abbyy в России
11.11.2014 Treolan займется поставкой печатной техники Canon
02.09.2014 Treolan начал поставлять кабеленесущие системы от Schneider Electric
18.08.2014 Treolan займется поставкой сканеров для документов imageFormula
30.06.2014 Treolan начал поставки новой линейки продукции Actassi от Schneider Electric
21.05.2014 Treolan займется поставкой оборудования для IP-видеонаблюдения от Samsung Techwin
26.03.2014 Treolan будет продавать решения Ericsson-LG Enterprise в России
13.03.2014 Treolan начала продажи видеосистем безопасности и систем видеоконференцсвязи Sony
27.01.2014 Treolan будет продвигать продукты nanoCAD в России
14.11.2013 Treolan и Lenovo начинают совместное продвижение инфраструктурных решений на территории России
20.06.2013 Treolan займется поставкой NAS-решений Asustor
27.05.2013 «Ланит» купил дистрибутора у «Информзащиты»

Публикаций - 102, упоминаний - 201

Ланит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1516 45
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 266 16
Merlion - Мерлион 347 15
HP Inc. 5107 11
Microsoft Corporation 21037 11
IBM - International Business Machines Corp 8708 10
Intel Corporation 10826 10
HPE - Hewlett Packard Enterprise 458 9
НКК - Национальная компьютерная корпорация 234 7
Marvel - Марвел КТ 118 6
Oracle Corporation 5815 6
diHouse - Дихаус 51 5
Dell EMC 4480 5
Hitachi 1288 5
Информзащита 616 5
Inventive Retail Group 63 5
Softline - Софтлайн 1773 4
Pirit - Пирит 75 4
Canon 1281 4
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 443 4
Huawei 3002 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1730 3
InfoWatch - Инфовотч 824 3
Fortinet 309 3
IBS Platformix - ИБС Платформикс 94 3
MONT - МОНТ 64 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7531 3
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 14 3
5036 3
Fibrum 9 3
CleverDATA - КлеверДата 55 3
Lenovo Group 2004 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 220 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 559 3
Honeywell 229 3
Инфосистемы Джет 845 3
Код Безопасности 389 3
Check Point Software Technologies 683 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус 61 2
Dell Technologies - Dell Computer 841 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4868 12
X5 Group 651 3
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 6 3
Почта России ПАО 1804 2
МКБ - Московский кредитный банк 285 2
Альфа-Банк 1337 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 1
Merlion Communications - Мерлион Коммьюникейшнс 1 1
НАЦ - Национальный аттестационный центр 18 1
Yamaha 90 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 228 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 1
РЖД - Российские железные дороги 1334 1
Транснефть 211 1
Газпром нефть 401 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1941 1
Магнит - Сеть магазинов 301 1
РусГидро ПАО 173 1
Русагро Группа Компаний 172 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1592 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2800 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1187 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1145 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 933 1
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 611 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 410 1
Федеральное казначейство России 869 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 536 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7422 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2055 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2041 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2355 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2041 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1125 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1858 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1252 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12410 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1475 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10179 7
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1543 7
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4959 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4138 5
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9195 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4768 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3078 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3039 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1354 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1595 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2875 3
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 373 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3560 3
High-End - высочайший («элитный») класс техники 286 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1281 2
Thin Provisioning - технология виртуализации систем хранения данных (СХД) 22 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6355 2
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 247 2
МФУ - Многофункциональное устройство 773 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 270 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 643 2
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 83 1
SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 30 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 155 1
ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 50 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1502 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 196 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2258 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 448 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1415 1
DTS HD - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 183 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 66 1
HBA - Host Bus Adapter - Хост-адаптер шины 15 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 458 1
Mopria - Сервис печати со смартфонов и планшетов под управлением Android 45 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 238 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 64 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 202 1
Ланит - Treolan Irbis 74 18
Microsoft Windows 10 10140 8
Google Android 11689 7
VMware vSphere 305 4
Microsoft Office 3014 4
Google Play - Google Store - Android Market 2642 4
Intel x86 - архитектура процессора 1280 4
Intel Celeron - Серия процессоров 911 4
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1209 3
Microsoft Office 365 798 3
Microsoft Windows 1379 3
InfoWatch EndPoint Security 18 3
Ланит - Treolan Irbis NB - серия ноутбуков 5 3
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 63 3
HPE ProLiant - Серия серверов 241 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 130 2
Apple - App Store 2359 2
Canon i-SENSYS - МФУ 23 2
HPE 3PAR 89 2
Honeywell PPR - Honeywell Productivity Products and Solutions 6 2
HPE MSA - HPE Modular Smart Array 28 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 373 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 64 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 312 2
Softline Cloud Services - Softline CloudMaster - Softline Maestro 43 2
HPE Web Service Advisor 2 2
Microsoft Office PowerPoint 614 2
МТС Cloud - CloudMTS 141 2
Intel Project Athena 16 1
Microsoft Cortana 144 1
СПАРК-Интерфакс 115 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 157 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 880 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 11 1
Amazon Alexa 167 1
HPE Synergy 34 1
Huawei Agile 3 1
HPE InfoSight 19 1
ДИЦ - Турбо ТОРО 6 1
HPE Primera - Система хранения данных (СХД) 11 1
Иванников Дмитрий 41 9
Генс Георгий 72 9
Мухортов Александр 5 5
Никифоров Андрей 6 5
Галухин Роман 4 4
Злотов Дмитрий 5 4
Гуккин Александр 7 4
Генс Филипп 31 3
Орехов Алексей 5 3
Казьмин Алексей 7 2
Щербаков Борис 41 2
Пенязь Дмитрий 16 2
Сорокин Максим 13 2
Бахова Наталья 3 2
Ефимов Петр 37 2
Танюхин Дмитрий 23 2
Касперская Наталья 237 2
Максимов Андрей 9 1
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 34 1
Ивентьев Игорь 1 1
Осипов Сергей 26 1
Проворова Татьяна 1 1
Синицин Артур 5 1
Chong Cao - Чун Цао 10 1
Коваленко Мария 1 1
Козьмин Алексей 1 1
Приданцев Сергей 143 1
Кореш Виктор 80 1
Дозорова Оксана 1 1
Корюкин Юрий 27 1
Роговой Андрей 11 1
Орлов Владимир 10 1
Аристархов Юрий 7 1
Медведев Андрей 5 1
Шканакина Светлана 6 1
Тимонин Константин 6 1
Гончарова Александра 1 1
Изместьев Дмитрий 6 1
Алаев Владимир 16 1
Карпенко Владимир 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 82654 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26759 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12084 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34087 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10922 4
Канада 3061 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11625 3
Беларусь - Белоруссия 3210 2
Ближний Восток 2495 2
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11608 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 658 1
Индия - Республика 4108 1
Европа Восточная 2817 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1735 1
Азия - Азиатский регион 3161 1
Турция - Турецкая республика 1478 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1392 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 780 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 547 1
Африка Южная 330 1
Америка Латинская 1379 1
Малайзия 740 1
Иран - Исламская Республика Иран 923 1
Чехия - Прага 183 1
США - Иллинойс 256 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамас 68 1
Армения - Ереван 134 1
Белиз 55 1
Европа Центральная 223 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 837 1
Россия - СФО - Новосибирск 2929 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1167 1
Венгрия - Будапешт 74 1
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Грузия 1032 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 367 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 969 1
Кипр - Республика 355 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3667 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1885 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4145 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 628 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5088 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 111 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 432 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 379 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 786 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 160 1
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 15 1
ESD - Electronic Software Distribution 12 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 126 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 62 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1106 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1521 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1252 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1507 1
CRN 39 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 611 5
IDC - International Data Corporation 4529 2
Juniper Research 420 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2699 1
Research and Markets 20 1
GfK Rus - ГФК-Русь 175 1
RAEX - Эксперт РА 69 1
VDC Research 6 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 15 3
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 3 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1059 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 37 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 8 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172768, в очереди разбора - 1024197.
Создано именных указателей - 63730.
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