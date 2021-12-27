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Ланит
Treolan
Треолан
Компания Treolan начала свою историю в 1990 году как подразделение дистрибуции компании ЛАНИТ. Сегодня это один из широкопрофильных ИТ-дистрибьюторов, который сотрудничает с мировыми производителями программных и аппаратных решений. В 2021 году партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3500 компаний, сосредоточенных в 230 городах России.
Ланит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Иванников Дмитрий 41 9
|Генс Георгий 72 9
|Мухортов Александр 5 5
|Никифоров Андрей 6 5
|Галухин Роман 4 4
|Злотов Дмитрий 5 4
|Гуккин Александр 7 4
|Генс Филипп 31 3
|Орехов Алексей 5 3
|Казьмин Алексей 7 2
|Щербаков Борис 41 2
|Пенязь Дмитрий 16 2
|Сорокин Максим 13 2
|Бахова Наталья 3 2
|Ефимов Петр 37 2
|Танюхин Дмитрий 23 2
|Касперская Наталья 237 2
|Максимов Андрей 9 1
|Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 34 1
|Ивентьев Игорь 1 1
|Осипов Сергей 26 1
|Проворова Татьяна 1 1
|Синицин Артур 5 1
|Chong Cao - Чун Цао 10 1
|Коваленко Мария 1 1
|Козьмин Алексей 1 1
|Приданцев Сергей 143 1
|Кореш Виктор 80 1
|Дозорова Оксана 1 1
|Корюкин Юрий 27 1
|Роговой Андрей 11 1
|Орлов Владимир 10 1
|Аристархов Юрий 7 1
|Медведев Андрей 5 1
|Шканакина Светлана 6 1
|Тимонин Константин 6 1
|Гончарова Александра 1 1
|Изместьев Дмитрий 6 1
|Алаев Владимир 16 1
|Карпенко Владимир 4 1
Ключевых фраз выявлено - 1172768, в очереди разбора - 1024197.
Создано именных указателей - 63730.
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