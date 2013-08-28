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Лавочкина НПО Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина



28.08.2013 «Ланит» внедрит решения Siemens PLM Software в НПО им. С.А. Лавочкина
09.04.2010 Safe’n’Sec Enterprise Suite защищает НПО им. С.А. Лавочкина от утечек и вирусов
03.03.2009 Начинается реализация совместной российско-индийской лунной программы
23.10.2008 Состояние проекта "Спектр-Р" обсудили на конференции
24.08.2007 "МАКС-2007": российская межпланетная станция готовится к полёту на Фобос
28.09.2006 В России создается космический метеокомплекс "Электро"
28.09.2006 В России создается космический метеокомплекс "Электро"
22.08.2005 Надувной космический «парашют» запустят в сентябре
22.08.2005 Надувной космический «парашют» запустят в сентябре

Публикаций - 108, упоминаний - 144

Лавочкина НПО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Парус Корпорация 442 10
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 8
Совзонд - Sovzond 114 6
DigitalGlobe 125 5
GeoEye 88 5
Globalstar - Глобалстар 164 4
IBM - International Business Machines Corp 8941 4
Scanex - Сканэкс 239 3
Ростех - Ростехнологии 2532 3
Bentley Systems 55 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 3
Esri 162 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 3
Oracle Corporation 6035 3
SAP SE 4595 3
Галактика - Корпорация 1077 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 589 2
Dassault Systemes 201 2
Trimble 46 2
ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М. Ф. Решетнёва 85 2
Pingwin Software - Пингвин софтвер 67 2
Siemens AG - Siemens Group 2311 2
Microsoft Corporation 22497 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 88 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 564 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 140 2
Cisco Systems 4720 1
Google - Keyhole 34 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 172 1
Capgemini Consulting 117 1
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 108 1
Панорама КБ 87 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 93 1
IBM Global Services 118 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 472 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 87 1
Интеллектуальные системы 189 1
Программный продукт ГК 3960 1
Boston Dynamics 34 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 18
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 12
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 5
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 4
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 4
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 63 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 3
Банк Зенит 215 3
Arianespace 83 3
Роскосмос РКС - Российские космические системы 121 3
Ростех - Вертолеты России 149 2
Новард Управляющая компания - Novard 71 2
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 226 2
DHL Express 112 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 78 2
Русский Страховой Центр 8 2
Адамас - Adamas - Ювелирная группа 63 2
Malin Space Science Systems 9 2
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 376 2
ОПТЭКС НПП 10 2
Газпром Газэнергосеть 9 2
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 31 2
Boeing 957 2
Вымпел ОКБ ГосМКБ - Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова 5 2
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод 16 2
АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 15 1
ТНК-ВР Холдинг 248 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ - Производственный комплекс 4 1
DLR - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt - Германский аэрокосмическим центр 2 1
Татнефть 182 1
Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева 38 1
ЕКА Топливная компания 137 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 75 1
Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 40 1
Adidas 129 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 53 1
НПО Аврора Концерн 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 45
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 7
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 67 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 4
Правительство РФ 8292 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 135 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 199 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
Президент Российской Федерации 3770 2
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 40 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 57 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 128 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 48 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 67 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 138 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 143 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 68 1
Ростех - Рособоронэкспорт 107 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 5 4
ГИС-Ассоциация 231 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
ФКР - Федерация космонавтики России 6 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт - Неогеография 312 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 4
X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 96 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 3
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 1274 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 2
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Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 20003 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 372 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 148 1
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PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 761 1
Электроника - Электронные устройства - Промышленное производство и разработка электроники 992 1
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 146 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 332 1
Космодром Байконур 1025 24
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 316 17
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 188 8
МКС - Международная космическая станция 1431 7
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 6
Минобороны РФ - ВКС РФ Космодром Плесецк 209 6
ESA MetOp - Meteorological Operational satellite - метеорологический спутник Европейского космического агентства 36 4
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 88 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 4
МКА - Малые космические аппараты 81 3
EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 49 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 241 2
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 50 2
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 136 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 274 2
Siemens Teamcenter 53 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 61 2
ESA - Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 2
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 135 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 367 2
ESA VEX - Venus Express 70 2
DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 89 2
Esri ArcGIS 127 1
Лавочкина НПО Карат - космическая платформа для создания малых спутников научного назначения, разработанная 1 1
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 71 1
GeoEye - космический спутник 57 1
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 1
SAP Ariba 280 1
Microsoft Windows 98 343 1
Аскон Лоцман:PLM 60 1
Стрелка - Единая транспортная карта Московской области 294 1
Apache OpenOffice 448 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 1
Nokia Symbian OS 1388 1
Oracle Java - язык программирования 2554 1
Google Android 11959 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 1
Stafory - робот Вера 122 1
Перминов Анатолий 125 7
Иванов Сергей 360 3
Ковалев Игорь 26 2
Левиков Антон 68 2
Ухлинов Леонид 58 2
Шалманов Сергей 199 2
Рахманов Максим 47 2
Миллер Сергей 43 2
Медведев Александр 9 2
Адмиральский Сергей 39 2
Славин Борис 29 2
Беспалов Виктор 8 2
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Иншаков Дмитрий 41 2
Зеленков Юрий 21 2
Крикалев Сергей 24 2
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Борн Александр 6 2
Тойменцев Павел 5 2
Алексин Михаил 18 2
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Бартунов Олег 34 2
Краснов Александр 51 2
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Носенко Юрий 7 1
Путин Владимир 2542 1
Подзолко Михаил 1 1
Щеголев Игорь 685 1
Габриэль Владимир 9 1
Калиниченко Михаил 17 1
Поляков Алексей 15 1
Марьин Сергей 4 1
Калинин Александр 124 1
Андронов Алексей 27 1
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