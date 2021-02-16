на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЛАНИТ
Comptek
Комптек
CompTek - компания-дистрибьютор сетевого и телекоммуникационного оборудования, основанная в 1989 году. Входит в состав группы компаний ЛАНИТ с 2004 года. Центральный офис CompTek находится в Москве, открыто представительство в Казахстане (г. Алматы). В основе бизнеса компании лежит двухуровневая модель дистрибуции, предполагающая расширенный комплекс услуг по поддержке и развитию работы партнеров (VAD).
ЛАНИТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Солонин Виталий 89 16
|Волож Аркадий 206 11
|Масленников Игорь 35 11
|Кочегаров Петр 10 8
|Рыбалко Станислав 9 7
|Бряндинский Андрей 6 6
|Кремер Аркадий 14 5
|Иванов Никита 8 5
|Огай Дмитрий 4 4
|Щербаков Борис 41 4
|Генс Георгий 72 4
|Рейман Леонид 1001 4
|Солопов Вячеслав 19 3
|Милованцев Дмитрий 106 3
|Мызовский Герман 11 3
|Санадзе Георгий 16 3
|Манджиков Очир 56 2
|Кузовкин Алексей 154 2
|Кристев Михаил 15 2
|Иванников Дмитрий 41 2
|Борушевский Денис 35 2
|Богатов Антон 79 2
|Ефимов Олег 3 2
|Тарасов Арсений 44 2
|Адылин Павел 18 2
|Бобов Игорь 6 2
|Середа Александр 5 2
|Каушнян Денис 3 2
|Колмановская Елена 13 2
|Левинский Денис 8 2
|Сухов Алексей 7 2
|Волкова Юлия 5 2
|Рокотян Алексей 8 2
|Демидов Михаил 132 2
|Путин Владимир 2443 2
|Генс Филипп 31 1
|Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 17 1
|Иванов Андрей 42 1
|Усманов Алишер 256 1
|Гузаков Николай 5 1
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1031406.
Создано именных указателей - 60756.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru