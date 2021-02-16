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ЛАНИТ
Comptek
Комптек

ЛАНИТ - Comptek - Комптек

CompTek - компания-дистрибьютор сетевого и телекоммуникационного оборудования, основанная в 1989 году. Входит в состав группы компаний ЛАНИТ с 2004 года. Центральный офис CompTek находится в Москве, открыто представительство в Казахстане (г. Алматы). В основе бизнеса компании лежит двухуровневая модель дистрибуции, предполагающая расширенный комплекс услуг по поддержке и развитию работы партнеров (VAD).


16.02.2021 Comptek и НИИ «Масштаб» подписали соглашение о сотрудничестве
15.06.2020 Yeastar и CompTek подписали соглашение о сотрудничестве
11.06.2020 Comptek будет продвигать решения Yealink на территории России
15.01.2020 Продуктовый портфель Comptek пополнился решениями 7signal
27.06.2016 CompTek стала дистрибьютером всего спектра продуктов Fujitsu
06.04.2016 CompTek стал дистрибутором Grandstream Networks в России
30.09.2015 Dell совместно с Comptek представила HPC-решения в России
05.12.2014 CompTek займется поставкой мониторов Eizo
11.09.2013 CompTek и Alcatel-Lucent RT: Годовой рост в 25% – для нас не предел!
03.09.2013 CompTek проведет конференцию по беспроводным технологиям «Беседа»
22.08.2013 CompTek проведет конференцию по беспроводным технологиям «Беседа»
30.07.2013 Avaya и CompTek: ВКС – неотъемлемая часть корпоративной мобильности
15.05.2007 Беспроводная связь: продавцов больше, чем покупателей
30.03.2005 Американцы продали CompTek ЛАНИТу
21.03.2005 CompTek в седьмой раз получил от Cisco титул "дистрибутор года"
11.03.2004 InfiNet Wireless - новый производитель оборудования для беспроводных сетей
02.03.2004 CompTek: новые статусы, новые проекты
15.12.2003 CompTek и Alcatel подписали соглашение о сотрудничестве
04.11.2003 CompTek открыл лабораторию тестирования решений для сетей SS7
03.11.2003 CompTek: 12-14 ноября пройдет конференция по IP-телефонии
27.10.2003 CompTek и Kraftway заключили соглашение о дистрибуции серверов
02.07.2003 Рынок беспроводных сетей: самый быстрорастущий в мире
25.04.2003 CompTek и Forte-IT представили call-центр на базе коммуникационной платформы Intel
05.03.2003 Три подхода к построению центров обработки вызовов представляет CompTek на форуме "Call Center. CRM-Solution 2003"
27.01.2003 26 февраля пройдет семинар, посвященный организации Call-центров
14.01.2003 В России появился первый коммерческий продукт распознавания русской речи для телефонных приложений
29.07.2002 CompTek получил статус "Авторизованного дистрибьютора Intel по телекоммуникационным компонентам"
19.12.2001 CompTek протестировала оборудование стандарта 802.11а
13.11.2001 CompTek начала продажи беспроводных телефонов SpectraLink для корпоративных сетей на основе стандарта IEEE 802.11
21.09.2001 CompTek анонсировал новый продукт - малобюджетный биллинг IP-телефонии на оборудовании Cisco Systems
06.09.2001 CompTek приступил к поставкам оборудования доступа Telindus
23.10.2000 CompTek объявила о снижении цен на оборудование DSL
09.03.2000 Компания netBridge и компания Comptek обменялись пакетами акций в проектах Molotok.Ru и Narod.Ru.
01.07.1999 CompTek открыла бесплатную подписку на запросы при работе с поисковой машиной Yandex.Ru
16.06.1999 CompTek начала реализацию новой программы поддержки операторов беспроводных сетей передачи данных
16.04.1999 CompTek представила новую серию плат компьютерной телефонии с поддержкой интерфейса ISDN BRI
09.04.1999 CompTek организовала семинар "Новые телекоммуникационные технологии на российском рынке"
31.03.1999 CompTek анонсировала семинар "Новые телекоммуникационные технологии на российском рынке" в Кемерово
30.03.1999 CompTek организовала открытый семинар "Компьютерная телефония на рынке мобильной связи"
22.02.1999 CompTek получила статус WaveLan Authorized Education Center

Публикаций - 178, упоминаний - 285

ЛАНИТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4640 46
Yandex - Яндекс 4582 22
Intel Corporation 10803 22
Avaya Inc - Avaya СНГ 953 22
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 200 20
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1512 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 14
Dell EMC 4472 12
InfiNet Wireless - Инфинет 58 11
Крок 1560 11
Microsoft Corporation 21014 10
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1397 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7519 9
Nortel Networks 1286 8
IBM 8684 7
Ростелеком - Связьинвест 1657 7
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1416 6
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 265 6
Sipnet 75 6
Ростелеком - РТКомм.РУ 338 5
Siemens AG - Сименс Россия 2222 5
SAP SE 4379 5
Dialogic Corp 70 5
Alvarion Technologies 64 5
Комстар ОТС - Телмос 99 5
Artezio - Артезио 51 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6239 5
Ericsson 2275 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1232 4
Армада - РБК софт 667 4
Google LLC 9440 4
RRC 136 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 4
Marvel - Марвел-Дистрибуция 43 4
F5 Networks 106 4
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 554 4
Ланит - Норбит - Norbit 266 4
Samsung Electronics 8953 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 8
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 40 5
Сокольники - Парк культуры и отдыха 37 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 833 4
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 301 3
Hyundai Motor 257 2
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 17 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1766 2
Qiwi 795 2
Евросеть 1342 2
РЖД - Российские железные дороги 1331 2
Белый Ветер 213 2
Lego 190 1
Turkish Airlines - Авиакомпания 6 1
Nike 152 1
Связьтранснефть 19 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 54 1
Nordea - Нордеа Банк 72 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 41 1
Sony Center 17 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 1
Мегаполис ТК 102 1
ВТБ Банк Москвы 432 1
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 14 1
Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 10 1
DST - Digital Sky Technologies 84 1
Cushman & Wakefield 5 1
Tiger Global 19 1
Deutsche Lufthansa AG 99 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 25 1
Valamar - сеть отелей 1 1
MGM Resorts International 3 1
Катрен 10 1
White&Case 3 1
Ростатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 16 1
ТНК-ВР Холдинг 236 1
Государственный историко-художественный музей Новый Иерусалим 3 1
Магнит - Сеть магазинов 298 1
re:Store 117 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 232 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7366 15
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1992 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 2
Президент Российской Федерации 1731 2
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 126 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 427 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 334 1
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 14 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 281 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 353 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1174 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2003 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2321 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1141 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1141 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2765 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 1
Федеральное собрание Российской Федерации 93 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1487 1
Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 27 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 932 1
Правительство РФ 2659 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1973 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 35 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1736 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 16
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 236 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 170 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
4CIO 15 1
WiMAX Forum 51 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2648 45
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12134 20
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1885 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10106 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12359 13
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 11
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 640 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3173 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5165 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2858 6
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 707 6
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 487 5
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9115 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6316 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 232 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 927 4
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 211 4
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 469 4
ЦОВ - Центр обработки вызовов 127 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3554 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2522 4
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 157 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1792 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 3
USB Type-C - USB-C 1007 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2987 3
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 166 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1253 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4098 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1497 3
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 636 3
Softswitch - программный коммутатор 65 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1463 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 680 3
БС - Базовая станция в радиосвязи 40 3
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 349 3
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 332 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 308 3
Microsoft Skype 1885 8
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 5
F5 Networks BIG-IP 16 3
Microsoft Lync 295 3
InfiNet - Revolution 5000 8 3
Avaya IP Office Cloud Platform 76 3
Google Talk - Google Chat 157 2
Dell Latitude - Серия ноутбуков 104 2
Badoo - Социальная сеть 33 2
Apple MacBook Pro 483 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2540 2
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 134 2
Softline Cloud Services - Softline CloudMaster - Softline Maestro 43 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2166 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 809 2
Ростех - НИИ Масштаб - VeiL VDI 28 2
Microsoft Exchange 993 2
Cisco CP - серия IP-телефонов 12 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 511 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 671 2
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 37 2
Avaya Definity 17 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 550 2
Microsoft Windows 10 10129 2
SQL - Язык программирования 557 2
Dell ExpressCharge 7 2
Intel Adaptix 3 2
Dell Precision Optimizer 8 2
Cisco Aironet 28 2
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 294 2
МТС Cloud - CloudMTS 141 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 64 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 582 2
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 364 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 125 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 149 1
Nortel Networks Succession 11 1
Lisp - LISt Processing language - «Язык обработки списков» - Семейство языков программирования 13 1
VK - Mail.ru Одноклассники 977 1
Intel Core i - Cерия процессоров 375 1
Солонин Виталий 89 16
Волож Аркадий 206 11
Масленников Игорь 35 11
Кочегаров Петр 10 8
Рыбалко Станислав 9 7
Бряндинский Андрей 6 6
Кремер Аркадий 14 5
Иванов Никита 8 5
Огай Дмитрий 4 4
Щербаков Борис 41 4
Генс Георгий 72 4
Рейман Леонид 1001 4
Солопов Вячеслав 19 3
Милованцев Дмитрий 106 3
Мызовский Герман 11 3
Санадзе Георгий 16 3
Манджиков Очир 56 2
Кузовкин Алексей 154 2
Кристев Михаил 15 2
Иванников Дмитрий 41 2
Борушевский Денис 35 2
Богатов Антон 79 2
Ефимов Олег 3 2
Тарасов Арсений 44 2
Адылин Павел 18 2
Бобов Игорь 6 2
Середа Александр 5 2
Каушнян Денис 3 2
Колмановская Елена 13 2
Левинский Денис 8 2
Сухов Алексей 7 2
Волкова Юлия 5 2
Рокотян Алексей 8 2
Демидов Михаил 132 2
Путин Владимир 2443 2
Генс Филипп 31 1
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 17 1
Иванов Андрей 42 1
Усманов Алишер 256 1
Гузаков Николай 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 82514 111
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34012 31
Европа Восточная 2815 14
Европа 7265 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11582 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1568 9
Япония 7899 8
Казахстан - Республика 4139 7
Африка - Африканский регион 2667 6
Канада 3059 6
Германия - Федеративная Республика 7790 5
Россия - СФО - Новосибирск 2925 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10891 5
Южная Корея - Республика 3255 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3788 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9555 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2894 4
Бразилия - Федеративная Республика 1897 4
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1233 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 628 4
Австралия - Австралийский Союз 2657 4
Америка 1189 4
Прибалтика - Балтия 1200 4
Ближний Восток 2491 4
Украина 5529 4
Великобритания - Лондон 1840 4
Европа Западная 1306 4
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 396 4
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 497 3
Сингапур - Республика 1520 3
Россия - ПФО - Казань 1894 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА 859 3
Северная Америка 2580 3
Нидерланды 1993 3
Беларусь - Белоруссия 3207 3
Израиль 1685 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1166 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4110 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3663 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2234 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1518 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5066 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 574 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 199 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1882 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 2
Русский язык 1658 2
Кибернетика 8 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 205 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1499 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 301 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1091 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 378 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 78 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 784 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 626 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 554 2
Ведомости 275 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 1
InfoWorld 55 1
MSNBC - телеканал 62 1
РБК ТВ - телеканал 58 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
Telecom.paper 151 1
Компьютерра 30 1
Из рук в руки - irr.ru 30 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 120 1
ComNews - Медиа-бизнес 87 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 1
Коммерсантъ - Издательский дом 791 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1835 1
N+1 - Издание 114 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 280 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 335 1
РИА Новости 720 1
WSJ - The Wall Street Journal 1194 1
Thomson Reuters - Рейтер 5681 1
Bloomberg 939 1
Reddit 212 1
Forbes - Форбс 560 1
IDC - International Data Corporation 4527 5
Gartner 3195 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2663 3
Forrester Research 784 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 608 2
Synergy Research Group 39 2
Yankee Group 161 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 1
Fortune Global 500 269 1
Strategy Analytics 282 1
Dell'Oro Group 34 1
TeleGeography Research 39 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 69 1
IHS Infonetics Research 87 1
Allied Business Intelligence 16 1
Davies Hickman Partners 1 1
РАН - Российская академия наук 935 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1056 2
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 63 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 547 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 361 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 37 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 30 1
Институт Общей Генетики им. Н. И. Вавилова РАН 1 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 155 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 19 10
CNews FORUM Информационные технологии завтра 714 3
CNews Женщины года в отрасли ИТ 8 2
Extreme NOW Forum 3 2
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 2
Олимпийские игры - Olympic Games 474 1
CNews AWARDS - награда 334 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 381 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 12 1
infoBEL - Белорусский интернет-фестиваль 1 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 10 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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Создано именных указателей - 60756.
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