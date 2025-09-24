Получите все материалы CNews по ключевому слову
К2Тех K2 Cloud Облако+
|24.09.2025
|К2 Cloud и «Б1» запустили первый в России комплексный сервис «Облако+», который объединяет ИТ и консалтинг для финансовых директоров 1
К2Тех и организации, системы, технологии, персоны:
|EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 128 1
|Никитчук Сергей 9 1
|Завьялов Максим 22 1
