К2Тех K2 Cloud Облако+


УПОМИНАНИЯ


24.09.2025 К2 Cloud и «Б1» запустили первый в России комплексный сервис «Облако+», который объединяет ИТ и консалтинг для финансовых директоров 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

К2Тех и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 184 1
Microsoft Corporation 25062 1
8750 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 838 1
EY - Ernst & Young Global 376 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 342 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 128 1
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 203 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3385 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 626 1
Торговля - Funds transfer pricing - FTP - Трансфертное ценообразование - Трансфертное управление ресурсами 31 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7205 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16658 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16735 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70945 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55447 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22106 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3054 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22449 1
Amazon Web Services - AWS Glue 1 1
Никитчук Сергей 9 1
Завьялов Максим 22 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17843 1
Россия - РФ - Российская федерация 153476 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5728 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6231 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 446 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50389 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8185 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3560 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8116 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6258 1
