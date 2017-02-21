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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Крысина Ольга


21.02.2017 Конференция CNews: «Рынок BI 2017» 1
27.01.2017 Конференция CNews: «Рынок BI 2017» 1
06.09.2016 Конференция CNews «Большие данные: новые подходы» 1
13.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
03.02.2016 Конференция CNews «Облачный рост российского ИТ-рынка 2016» 1
12.01.2016 Конференция CNews «Облачный рост российского ИТ-рынка 2016» 1
20.11.2015 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: технологические тренды» 1
02.10.2015 Конференция CNews. «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: как выйти из кризиса» 1
14.09.2015 Финансовый сектор: Как безболезненно сократить расходы на ИТ 1
07.09.2015 Ведущий ИТ-поставщик Inspur приглашает на московский форум Inspur Worldwide Roadshow 2015 1
01.09.2015 Конференция CNews «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
13.08.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
07.08.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
30.07.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
20.07.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
09.07.2015 Конференция CNews. ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации 1
24.06.2015 Топ-менеджеры Huawei расскажут в Москве о «телекоме нового поколения» 1
18.06.2015 Топ-менеджеры Huawei расскажут в Москве о «телекоме нового поколения» 1
11.06.2015 Эксперты Huawei расскажут о новой концепции создания сетей связи SoftCom 1
04.06.2015 CNews приглашает на конференцию «Huawei SoftCom – телеком нового поколения» 1
21.05.2015 Конференция «Huawei SoftCom – телеком нового поколения» 1
17.04.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
07.04.2015 Бесплатный семинар. «Российские ИКТ-компании в Германии: стратегия успеха» 1
24.03.2015 Конференция CNews: «ИТ-Аутсорсинг: антикризисная оптимизация» 1
17.03.2015 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
03.03.2015 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
26.02.2015 Конференция CNews «ИКТ в ритейле 2015» 1
18.02.2015 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2015» 1
05.02.2015 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2015» 1
27.01.2015 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
21.01.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
13.01.2015 Конференция CNews «ИКТ в ритейле 2015» 1
15.12.2014 Конференция CNews «ИКТ в ритейле 2015» 1
09.12.2014 Конференция CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
19.11.2014 Конференция CNews. «СЭД: особенности российского рынка» 1
23.10.2014 Конференция CNews. «СЭД: особенности российского рынка» 1
03.10.2014 Конференция CNews. «СЭД: особенности российского рынка» 1
26.09.2014 Конференция CNews. «Business Intelligence: взгляд в будущее» 1
10.09.2014 Конференция CNews. «BPM: Управление бизнес-процессами 2014» 1
28.08.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 1

Публикаций - 109, упоминаний - 109

Крысина Ольга упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 10
Huawei 2730 8
ICL Services 51 7
SAP SE 3212 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
Сбербанк Технологии - СберТех 203 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 3
Inventive Retail Group 63 3
Ovum 55 2
АйТи 751 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
Телеком-защита 48 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Esri CIS - Эсри СНГ 88 1
Wellink - Веллинк 17 1
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 1
IBM 3539 1
Гарс Телеком - Gars Telecom 40 1
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 21 1
Терн ГК - Tern Group 44 1
НТВ-Плюс 174 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 252 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
Polymatica - Полиматика 41 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
Bell Integrator - Бэлл Интегратор 72 1
Yota - Скартел 623 1
Schneider Electric 408 1
Инфосистемы Джет 675 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
Oracle Corporation 3344 1
Газпромбанк - ГПБ 692 10
ВТБ24 583 10
Альфа-Банк 1123 8
СДМ-Банк 51 6
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 6
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 6
X5 Group 599 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 6
X5 Group - Пятерочка 559 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
Ренессанс кредит Банк 143 5
Новард Управляющая компания - Novard 67 4
РСХБ - Россельхозбанк 183 4
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 4
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
МКБ - Московский кредитный банк 268 4
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 4
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 4
Citibank - Ситибанк 170 4
Русский стандарт Банк 302 3
Росгосстрах Банк - РГС Банк 71 3
Mary Kay - Мэри Кэй 82 3
Связь-банк 78 3
Обувь России 27 3
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 3
Банк Интеза 20 3
Пробизнесбанк АКБ 109 3
Подружка - Табер Трейд - Розничная сеть 16 3
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 3
Утконос 99 3
МТС банк 254 3
ВкусВилл 48 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
Lamoda 83 3
ВТБ Банк Москвы 371 3
Finn Flare 20 3
KupiVip 75 3
МДМ Банк 150 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 2
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Мосгортранс ГУП 68 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Правительство Москвы 653 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Правительство РФ 2203 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
ИТ-аутсорсинг 670 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 5
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 5
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 5
Big Data - Большие данные 1136 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 5
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
SADT - Structured Analysis and Design Technique - методология структурного анализа 2 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
Безопасный город 347 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Домашние Деньги - Digital Cash 12 4
Apple macOS 925 2
МТС SmartMed - Телемедицинский проект 21 1
Ростех Швабе - InCity Навигационный комплекс 20 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2076 1
Huawei Cloud 26 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Козлов Михаил 153 13
Быстров Константин 19 7
Илюхин Олег 16 6
Зайцев Николай 28 5
Благирев Вячеслав 11 4
Кузякин Дмитрий 22 4
Левиков Антон 68 4
Емельянов Алексей 8 3
Строгалин Алексей 3 3
Мухин Максим 18 3
Гегамов Николай 17 3
Карпенко Дмитрий 27 3
Дремач Кирилл 7 3
Федосов Виктор 8 3
Еремеев Сергей 17 3
Разгуляев Валерий 18 3
Сумин Денис 9 3
Чиков Сергей 17 3
Попов Павел 12 3
Миронов Александр 13 3
Степанов Сергей 13 3
Готовченков Дмитрий 6 3
Садовенко Илья 60 3
Староверов Денис 14 3
Александрин Андрей 15 3
Кравченко Денис 24 3
Вагизов Руслан 13 3
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 3
Затуловский Аркадий 16 3
Ковалев Сергей 18 3
Кузнецов Александр 75 3
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 24 3
Попов Андрей 72 3
Евтушенко Алексей 28 3
Бухтияров Андрей 18 3
Ким Дмитрий 27 3
Голубев Александр 13 3
Шевченко Владимир 135 2
Граборов Антон 13 2
Кузнецов Андрей 30 2
Россия - Российская федерация - РФ 57350 68
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 5
Восточная Европа 1678 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 4
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 1
Казахстан - Республика 2629 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Беларусь - Белоруссия 2088 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 1
Германия - Дюссельдорф 34 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия 12 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 26
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 4
Инсорсинг - Инхаус 20 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 13
CNews Analytics 1988 13
IDC - International Data Corporation 2718 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 2
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 4 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 20
Inspur Worldwide Roadshow 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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