Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Крысина Ольга
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Публикаций - 109, упоминаний - 109
Крысина Ольга упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 2
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
|Домашние Деньги - Digital Cash 12 4
|Apple macOS 925 2
|МТС SmartMed - Телемедицинский проект 21 1
|Ростех Швабе - InCity Навигационный комплекс 20 1
|Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2076 1
|Huawei Cloud 26 1
|ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
|Козлов Михаил 153 13
|Быстров Константин 19 7
|Илюхин Олег 16 6
|Зайцев Николай 28 5
|Благирев Вячеслав 11 4
|Кузякин Дмитрий 22 4
|Левиков Антон 68 4
|Емельянов Алексей 8 3
|Строгалин Алексей 3 3
|Мухин Максим 18 3
|Гегамов Николай 17 3
|Карпенко Дмитрий 27 3
|Дремач Кирилл 7 3
|Федосов Виктор 8 3
|Еремеев Сергей 17 3
|Разгуляев Валерий 18 3
|Сумин Денис 9 3
|Чиков Сергей 17 3
|Попов Павел 12 3
|Миронов Александр 13 3
|Степанов Сергей 13 3
|Готовченков Дмитрий 6 3
|Садовенко Илья 60 3
|Староверов Денис 14 3
|Александрин Андрей 15 3
|Кравченко Денис 24 3
|Вагизов Руслан 13 3
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 3
|Затуловский Аркадий 16 3
|Ковалев Сергей 18 3
|Кузнецов Александр 75 3
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 24 3
|Попов Андрей 72 3
|Евтушенко Алексей 28 3
|Бухтияров Андрей 18 3
|Ким Дмитрий 27 3
|Голубев Александр 13 3
|Шевченко Владимир 135 2
|Граборов Антон 13 2
|Кузнецов Андрей 30 2
|CNews Analytics 1988 13
|IDC - International Data Corporation 2718 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761308, в очереди разбора - 664997.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761308, в очереди разбора - 664997.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru