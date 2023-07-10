Индексная книга CNews*
Кроссплатформенность межплатформенность платформонезависимость cross-platform
Публикаций - 175, упоминаний - 177
Кроссплатформенность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Хомутский Юрий 64 5
|Кабанов Владимир 176 3
|Зайчиков Илья 16 3
|Готальский Михаил 95 3
|Меджитов Тимур 77 3
|Блинов Дмитрий 38 2
|Тен Антон 25 2
|Макаров Станислав 117 2
|Истомин Константин 50 2
|Новодворский Алексей 107 2
|Кочаров Армен 23 2
|Бургов Владимир 16 2
|Бушмелев Сергей 44 2
|Смирнов Алексей 205 2
|Ахмеров Тимур 86 2
|Котохин Дмитрий 4 1
|Филин Кирилл 1 1
|Полтев Сергей 17 1
|Давыдов Денис 39 1
|Кузнецов Александр 101 1
|Горбачев Александр 20 1
|Зюзин Андрей 12 1
|Касимов Денис 19 1
|Гусев Михаил 13 1
|Краснов Александр 51 1
|Кондратенко Кирилл 13 1
|Огуряев Дмитрий 76 1
|Гребенщиков Дмитрий 29 1
|Голиков Роман 1 1
|Ермаков Антон 13 1
|Арлазаров Владимир 177 1
|Андреев Владимир 87 1
|Паршин Максим 293 1
|Херсонцев Алексей 69 1
|Smith Brad - Смит Брэд 87 1
|Климов Иван 18 1
|Чернышев Андрей 62 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 188 1
|Кулешов Алексей 29 1
|Зубкова Наталья 17 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1239555, в очереди разбора - 852250.
Создано именных указателей - 121640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1239555, в очереди разбора - 852250.
Создано именных указателей - 121640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.