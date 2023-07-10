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Кроссплатформенность межплатформенность платформонезависимость cross-platform

Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform


10.07.2023 Платформа Monopoly.Online перенесла «озеро данных» в Yandex Cloud с помощью BI.Qube 1

07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех» 1

19.06.2023 Система управления доступом RooX UIDM совместима Axiom JDK Pro 1

27.04.2023 Market.CNews опубликовал рейтинг СЭД 2023 1

20.04.2023 Wi-Fi 6 — сделано в России: что показали результаты тестирования оборудования отечественных вендоров 1

14.04.2023 Решения на платформе LEAD от ГК LogistiX совместимы с «Ред ОС» 1

10.04.2023 «Олли ИТ» пополнила дистрибьюторский портфель программными продуктами EmDev 1

06.03.2023 Вышла новая версия MasterSCADA 4D – 1.3 1

06.03.2023 Mont перевел процесс удаленного администрирования с TeamViewer на Getscreen.ru 1

03.03.2023 «Ооберон истейт» внедрила электронный архив «Этлас» 1

10.02.2023 «Южное горно-строительное управление» расширяет использование электронного документооборота 1

07.02.2023 «Лига цифровой экономики» будет внедрять отечественную систему диспетчеризации для промышленных предприятий Trace Mode 1

20.12.2022 Система управления складом LEAD WMS FX включена в реестр отечественного ПО 1

24.11.2022 8 причин выбрать ТУРБО ERP для корпоративного управления 1

23.11.2022 Бесшовный переход на отечественное ПО: редактор «Автограф» теперь в Axoft 1

10.11.2022 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг платформ бизнес-аналитики BI 2022 1

20.10.2022 Энтузиаст «на коленке» создал полноценную Windows. Получилось не хуже, чем у Microsoft 1

19.10.2022 «Систэм электрик» представила российское ПО для автоматизации промышленных и гражданских объектов 1

12.10.2022 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с графическим редактором «Автограф» 1

10.10.2022 Выбираем RPA-платформу прямо сейчас, или Как закрыть потребности рынка в условиях импортозамещения 2

07.10.2022 Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2022 1

07.10.2022 Product Owner СЭД ТЕЗИС Илья Зайчиков: «Трансформация роли СЭД, технологическая независимость и проекты на 28 000 пользователей» 1

06.10.2022 Константин Истомин, исполнительный директор Directum: «No-, low-, hard-code. Где остановиться?» 1

16.09.2022 Treolan объявила о сотрудничестве с Rapid SCADA 1

26.08.2022 «Сиссофт» поможет российским компаниям заменить Microsoft Visio графическим редактором «Автограф» 1

25.08.2022 Платформа LanDocs от «Ланит» возглавила рейтинг СЭД 2022 по версии Market.CNews 1

24.08.2022 Market.CNews опубликовал рейтинг СЭД 2022 1

28.07.2022 Россияне создали библиотеку алгоритмов для разработки квантового ПО 1

19.07.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором графического редактора «Автограф» 1

15.07.2022 Электронный архив «Этлас» в ЗАО «Южное горно-строительное управление» 1

01.07.2022 Российские решения сделали бизнес-аналитику доступнее 1

30.06.2022 X-Com выпустила графический редактор «Автограф» 1

29.06.2022 Россияне создали бесплатный корпоративный мессенджер – «убийцу» Slack и Teams 1

17.06.2022 Market.CNews опубликовал рейтинг ERP-систем 2022 1

02.06.2022 Платформа-конструктор: создаем информационные системы управления регионального и федерального уровней 1

18.05.2022 Обзор СУБД MongoDB и сфер ее применения 1

18.05.2022 Чем заменить иностранные ECM 1

26.04.2022 Путь с нуля до лидеров рынка: Иван Мельников — о платформе роботизации Robin RPA 1

21.04.2022 Контроль доступа с ИИ от «Итриум» и VisionLabs поможет Enterprise-сегменту в проектах импортозамещения 1

13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1


Публикаций - 175, упоминаний - 177

Кроссплатформенность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23768 32
Google LLC 11131 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 984 14
Apple Inc 11392 14
7270 13
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 681 13
1С-ИЖТИСИ 31 13
Oracle Corporation 6397 13
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6422 10
IBM - International Business Machines Corp 9261 9
Softline - Софтлайн 2194 9
SAP SE 4984 9
TrueConf - ТруКонф 336 8
Intel Corporation 11754 8
Directum - Директум 955 7
Haulmont - Хоулмонт 89 6
Ростех - Автоматика Концерн 1533 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1895 6
Базальт СПО - BaseALT 420 6
CommuniGate Systems - СталкерСофт 133 6
Salesforce.com 399 5
Docsvision - ДоксВижн 979 5
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 397 5
ИМСАТ ГК 8 5
RAD Data Communications 127 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2889 4
Yandex - Яндекс 5980 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 4
Huawei 3588 4
VK - Mail.ru Group 3241 4
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1114 4
Red Hat 1248 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 977 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 928 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1197 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10318 4
Naumen - Наумен 538 4
Этлас Софт - Atlas Soft 106 3
Корус Консалтинг ГК 1115 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8185 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 456 4
РЖД - Российские железные дороги 1674 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6116 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6327 4
Ингосстрах СПАО 353 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2846 2
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 141 2
КонсультантПлюс 118 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 237 2
Ренессанс Страхование 128 2
Почта России ПАО 2049 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 377 2
Boeing 990 2
ПСБ - Промсвязьбанк 751 2
Альфа-Банк 1628 2
Южное горно-строительное управление 2 2
Uber 313 1
Roche Holding - Холдинг Рош 23 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 58 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 100 1
ННК - Независимая нефтегазовая компания 3 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 93 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 67 1
Europcar 7 1
Твой дом - сеть гипермаркетов 15 1
Агентство Финансовой Поддержки 7 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго 145 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 82 1
BeepCar - Бипкар 16 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 136 1
Корякэнерго 1 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Виктория - Сеть супермаркетов 181 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа 10 1
Цезарь Сателлит 39 1
Приморье АКБ 7 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 98 1
Роснефть НК - нефтяная компания 488 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 309 1
Алмаз ЦМКБ ФГУП - Центральное морское конструкторское бюро 14 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3071 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18488 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9606 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2798 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10648 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2524 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1226 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 391 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1628 3
Федеральное казначейство России 1605 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2473 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 866 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2905 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 236 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1617 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1234 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 317 2
Российский морской регистр судоходства ФАУ 15 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - органы государственной власти 82 1
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 26 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 51 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 139 1
Правительство Калининградской области 62 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 175 1
Конституционный суд РФ 104 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 200 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 62 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 95 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России 37 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 83 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 17 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 105 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1123 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3106 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3885 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2432 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1988 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 219 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1811 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 166 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 166 1
ASF - Apache Software Foundation 106 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
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4CIO 736 1
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