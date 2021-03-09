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Кремний Поликристаллический кремний



09.03.2021 На заводе Bosch в Дрездене выпущены первые кремниевые пластины для полупроводников
14.12.2020 Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил!
12.07.2019 Yellow Door формирует десятый акселератор стартапов Silicon Valley Insiders
30.07.2018 Кремниевая долина в 2019 году станет местом тестирования беспилотных решений Bosch и Daimler
27.04.2018 Сбербанк, ФРИИ и Fort Ross Ventures представят стартапы в Кремниевой долине
27.02.2018 ИТ-шники бегут из Кремниевой долины от диктатуры либералов
08.11.2017 Основатели Кремниевой долины продают штаб-квартиру ради экономии
09.11.2016 Из-за победы Трампа Кремниевая долина хочет отделиться от США
28.01.2015 Ford открыл новый научно-исследовательский центр в Кремниевой долине
18.09.2006 Intel разрабатывает первый в мире гибридный кремниевый лазер
01.03.2005 Лазеры Intel "разгонят" компьютерные сети
09.10.2001 В 2006 году процессоры Intel заработают на частоте 20 ГГц
09.10.2001 В 2006 году процессоры Intel заработают на частоте 20 ГГц

Публикаций - 135, упоминаний - 148
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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