Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Космос Космические технологии и исследования Ракетостроение
Публикаций - 226, упоминаний - 244
Космос упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростех - Ростехнологии 2528 10
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8769 3
|Yadro - КНС Групп 187 3
|Intel Corporation 11251 2
|Huawei 3216 2
|Red Hat 1183 2
|VK - Mail.ru Group 3049 2
|Apple Inc 10673 1
|SK hynix Inc - Hynix Semiconductor 269 1
|Qualcomm Technologies 1639 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 739 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 3877 1
|Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 118 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5426 1
|Барс груп 498 1
|Leta Group 271 1
|Yandex - Яндекс 5002 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1285 1
|Cisco Systems 4715 1
|Oracle Corporation 6026 1
|ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 251 1
|Связной ГК 1177 1
|Газпром ПАО 1000 1
|Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 1
|МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 221 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
Создано именных указателей - 75249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
Создано именных указателей - 75249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru