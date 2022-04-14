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Космос Космические технологии и исследования Ракетостроение



14.04.2022 Виктор Корсаков, «Рэйдикс»: Переход на SDS — лучший способ оптимизации СХД в условиях дефицита «железа» 1
22.02.2022 7 предсказаний футуристов — перспективы следующего тысячелетия 2
14.12.2021 Дмитрий Первухин -

Ошибки при моделировании чреваты потерями клиентской базы

 1
03.12.2021 Главные новости мира ИТ и техники за 2021 год: подводим итоги 1
22.11.2021 О чем говорили участники CNews FORUM 2021 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
23.09.2021 «Микрон» модернизирует производство промышленных микросхем для применения в Антарктиде 1
17.09.2021 Как установить акустику в машине для лучшего звука: советы ZOOM 1
07.09.2021 Казахстан привлекает инвестиции частных международных космических компаний 1
25.08.2021 Sitronics Group приобрела компанию «Спутникс» 1
21.07.2021 «Росэлектроника» представила новое поколение СВЧ-усилителей для космоса 1
08.06.2021 Топорный шифровальщик атакует уязвимые серверы Microsoft Exchange и пытается все зашифровать 1
04.06.2021 «Максимателеком» и «Газпром космические системы» договорились о технологическом партнерстве 1
19.05.2021 МТС и Третьяковская галерея представили первую цифровую экспозицию работ талантливых детей со всей страны 1
06.05.2021 Создан первый в мире процессор с топологией 2 нм 1
05.04.2021 Власти просят не губить WiMAX в России 1
02.04.2021 В России налажен выпуск бесшумных микроЦОДов на основе советских космических технологий 1
22.03.2021 На орбиту отправлен российский экспериментальный малый спутник ДЗЗ «ОрбиКрафт - Зоркий» 1
02.03.2021 Создан аккумулятор, способный работать без подзарядки сотни лет 1
03.02.2021 В столичном технопарке завершили стендовые испытания нового электроракетного двигателя 1
29.01.2021 Власти потратят сотни миллионов на видеоигры и подкасты для школьников 2
15.01.2021 Названы самые популярные онлайн-программы ВДНХ в 2020 году 1
16.12.2020 Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России 1
03.12.2020 Предприятие «Росэлектроники» в 2,5 увеличило экспорт продукции для космоса, радиолокации и систем связи 1
19.11.2020 Британские военные получат рекордные деньги на создание киберспецслужб 2
16.11.2020 «Топ системы» выпустила 17 версию PLM-системы T-FLEX DOCs 1
13.11.2020 Повышаем продуктивность: 6 приложений с музыкой для работы и отдыха 1
29.10.2020 «Мегафон» за 6 млрд руб. создает спутниковую систему для высокоскоростной передачи данных 1
29.10.2020 «Мегафон» инвестирует 6 млрд руб. в разработку системы спутниковой передачи данных 1
26.10.2020 НТЦ «Модуль» получил 400 миллионов на космический процессор, совместимый с его нейрочипами 1
22.10.2020 Huawei представила серию флагманских смартфонов Mate 40. Цены. Фото 1
20.10.2020 Microsoft заключила партнерство со SpaceX по созданию облачной сети на основе космических спутников 1
21.09.2020 Российский разработчик нейропроцессоров на годы просрочил выпуск двух чипов, но не будет наказан 1
28.08.2020 Россияне создали технологию питания гаджетов от человеческого тела 1
26.08.2020 Создана первая в мире «вечная» батарейка. Она стоит дешевле литиевых аккумуляторов. Видео 1
25.08.2020 Принципы правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники утверждены Правительством России 1
27.07.2020 США обвинили Россию в испытаниях «убийцы спутников» 2
02.07.2020 Пошла в серию «самая быстрая в отрасли» оперативная память 1
02.07.2020 Фонд «Сколково» расширил полномочия консультативного научного совета 1
19.06.2020 Пентагон: У России есть оружие, нацеленное на спутники и лишающее США главного военного преимущества 3

Публикаций - 226, упоминаний - 244

Космос упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2528 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8769 3
Yadro - КНС Групп 187 3
Intel Corporation 11251 2
Huawei 3216 2
Red Hat 1183 2
VK - Mail.ru Group 3049 2
Apple Inc 10673 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor 269 1
Qualcomm Technologies 1639 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 739 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3877 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 118 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5426 1
Барс груп 498 1
Leta Group 271 1
Yandex - Яндекс 5002 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1285 1
Cisco Systems 4715 1
Oracle Corporation 6026 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 251 1
Связной ГК 1177 1
Газпром ПАО 1000 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 1
Правительство РФ 8171 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7971 8
Президент Российской Федерации 3713 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 578 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1321 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2463 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2208 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2198 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1077 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1472 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2549 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 514 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2364 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 29995 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 19520 13
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6938 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6436 10
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1551 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2194 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 12979 6
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 3859 6
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5641 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8222 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10924 5
Website - Вебсайт 9248 5
Сервер - Серверные платформы 10468 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3118 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 2492 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5955 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9632 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11488 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2251 4
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 1207 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2336 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1977 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5763 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1936 2
Электроника - Электронные устройства - Промышленное производство и разработка электроники 962 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8874 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1180 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 710 1
ARM64 - Архитектура процессора 1258 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 311 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 375 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 329 1
3D печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 347 1
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 38 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3009 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2007 1
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 3977 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5699 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1577 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4611 1
Google Android 11952 3
AMD Radeon R - Серия видеокарт 119 2
Depositphotos - фотобанк 385 2
Apple iOS 6419 2
IBM DB2 339 1
Huawei Mate - серия смартфонов 249 1
HMC - Hybrid Memory Cube - гибридный куб оперативной памяти 5 1
Flashbolt - Пакет инструментов для создания загрузочных USB-носителей 3 1
Samsung Flarebolt 3 1
Samsung Aquabolt 4 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 753 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2888 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 7 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 469 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 1
IBM Watson 144 1
Мишустин Михаил 373 1
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
Земля - планета Солнечной системы 7381 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13434 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11780 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13799 5
Германия - Федеративная Республика 8849 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1301 2
Греция - Греческая Республика 741 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1560 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 338 1
Россия - УФО - Свердловская область 1102 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2060 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 339 1
Китай - Тайвань 2089 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2175 1
Польша - Республика 1556 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 313 1
Израиль 1756 1
Россия - УФО - Тюменская область 837 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2196 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 404 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1896 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2725 8
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2604 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8062 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1933 1
Нанотехнология - область фундаментальной и прикладной науки и техники 245 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 451 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 307 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1414 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 247 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 221 2
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
Создано именных указателей - 75249.
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