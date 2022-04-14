О чем говорили участники CNews FORUM 2021 1

Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1

Казахстан привлекает инвестиции частных международных космических компаний 1

Топорный шифровальщик атакует уязвимые серверы Microsoft Exchange и пытается все зашифровать 1

МТС и Третьяковская галерея представили первую цифровую экспозицию работ талантливых детей со всей страны 1

Создан первый в мире процессор с топологией 2 нм 1

Власти просят не губить WiMAX в России 1

В России налажен выпуск бесшумных микроЦОДов на основе советских космических технологий 1

В столичном технопарке завершили стендовые испытания нового электроракетного двигателя 1

Власти потратят сотни миллионов на видеоигры и подкасты для школьников 2

Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России 1

Британские военные получат рекордные деньги на создание киберспецслужб 2

Microsoft заключила партнерство со SpaceX по созданию облачной сети на основе космических спутников 1

Россияне создали технологию питания гаджетов от человеческого тела 1