Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Космос Космические технологии и исследования
Публикаций - 212, упоминаний - 229
Космос упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростех - Ростехнологии 2524 10
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8760 3
|Yadro - КНС Групп 186 3
|Intel Corporation 11247 2
|Huawei 3215 2
|Red Hat 1183 2
|VK - Mail.ru Group 3045 2
|Apple Inc 10667 1
|SK hynix Inc - Hynix Semiconductor 269 1
|Qualcomm Technologies 1639 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 737 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 3875 1
|Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 118 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5424 1
|Барс груп 495 1
|Leta Group 268 1
|Yandex - Яндекс 4997 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1285 1
|Cisco Systems 4713 1
|Oracle Corporation 6018 1
|ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 250 1
|Связной ГК 1171 1
|Газпром ПАО 999 1
|Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 1
|МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 221 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
Создано именных указателей - 74597.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
Создано именных указателей - 74597.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru