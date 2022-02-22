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В столичном технопарке завершили стендовые испытания нового электроракетного двигателя 1

Власти потратят сотни миллионов на видеоигры и подкасты для школьников 1

Британские военные получат рекордные деньги на создание киберспецслужб 1

Россияне создали технологию питания гаджетов от человеческого тела 1

Принципы правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники утверждены Правительством России 1

Как китайский гигант растет под американскими санкциями 1

В Москве одновременно запустили две системы цифровых пропусков для передвижений по городу 1

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Canon представила полнокадровую камеру для астрофотографии 1