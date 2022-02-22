Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 72742
ИКТ 6761
Организации 4744
Ведомства 1372
Ассоциации 540
Технологии 2624
Системы 15389
Персоны 24738
География 1321
Статьи 893
Пресса 760
ИАА 502
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1076
Мероприятия 763

Космос Космические исследования



22.02.2022 7 предсказаний футуристов — перспективы следующего тысячелетия 2
22.11.2021 О чем говорили участники CNews FORUM 2021 1
03.02.2021 В столичном технопарке завершили стендовые испытания нового электроракетного двигателя 1
29.01.2021 Власти потратят сотни миллионов на видеоигры и подкасты для школьников 1
15.01.2021 Названы самые популярные онлайн-программы ВДНХ в 2020 году 1
03.12.2020 Предприятие «Росэлектроники» в 2,5 увеличило экспорт продукции для космоса, радиолокации и систем связи 1
19.11.2020 Британские военные получат рекордные деньги на создание киберспецслужб 1
29.10.2020 «Мегафон» за 6 млрд руб. создает спутниковую систему для высокоскоростной передачи данных 1
29.10.2020 «Мегафон» инвестирует 6 млрд руб. в разработку системы спутниковой передачи данных 1
26.10.2020 НТЦ «Модуль» получил 400 миллионов на космический процессор, совместимый с его нейрочипами 1
22.10.2020 Huawei представила серию флагманских смартфонов Mate 40. Цены. Фото 1
21.09.2020 Российский разработчик нейропроцессоров на годы просрочил выпуск двух чипов, но не будет наказан 1
28.08.2020 Россияне создали технологию питания гаджетов от человеческого тела 1
26.08.2020 Создана первая в мире «вечная» батарейка. Она стоит дешевле литиевых аккумуляторов. Видео 1
25.08.2020 Принципы правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники утверждены Правительством России 1
27.07.2020 США обвинили Россию в испытаниях «убийцы спутников» 1
02.07.2020 Пошла в серию «самая быстрая в отрасли» оперативная память 1
19.06.2020 Пентагон: У России есть оружие, нацеленное на спутники и лишающее США главного военного преимущества 2
15.04.2020 Как китайский гигант растет под американскими санкциями 1
13.04.2020 В Москве одновременно запустили две системы цифровых пропусков для передвижений по городу 1
20.01.2020 Аддитивное производство 1
20.01.2020 Сервисные роботы 1
03.12.2019 Как государство тратит 555 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру, и в чем не повезло «Ростелекому» 1
14.11.2019 «Мультикубик» вывел на международный рынок первый в мире VR-проектор. Цена 1
08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 1
06.11.2019 Canon представила полнокадровую камеру для астрофотографии 1
05.09.2019 «Росэлектроника» установила в Антарктиде оборудование, которое повысит точность системы ГЛОНАСС 1
30.08.2019 Новое оборудование «Росэлектроники» позволит сделать спутники дешевле и надежнее 1
26.08.2019 Что нужно знать о развитии СУБД 1
19.08.2019 В России начали продавать iPhone 11 по «космическим» ценам 1
28.06.2019 «Лаборатория Касперского» проведет ИБ-тренинг для космонавтов 1
22.04.2019 G-Core Labs объединила игроков World of Tanks и МКС 1
15.04.2019 Российские 5G в опасности: Власти выделили им самые маргинальные частоты 1
13.02.2019 Mail.ru и ВЭБ создали совместную ИТ-компанию 1
25.01.2019 «Ростех» строит базу данных радиоэлектроники на «1С-Битрикс» и PostgreSQL 1
17.12.2018 Школьники предложили лечить опухоли с помощью хирургической станции «Ростеха» 1
04.12.2018 Accenture представила образовательный курс «Час программирования 2018» для учащихся всего мира 1
20.09.2018 Государство потратит 34,9 млрд руб на доступность данных дистанционного зондирования Земли 1
17.08.2018 «Ростех» инвестирует 3 миллиарда в 3D-печать 1
16.08.2018 Доля военной электроники в продукции «Ангстрема» приблизилась к 100% 1

Публикаций - 80, упоминаний - 83

Космос упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2493 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8718 3
Yadro - КНС Групп 183 3
Intel Corporation 11167 2
Huawei 3143 2
Red Hat 1172 2
VK - Mail.ru Group 3002 2
Apple Inc 10564 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor 268 1
Qualcomm Technologies 1617 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 728 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3859 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 118 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5400 1
Барс груп 480 1
Leta Group 268 1
Yandex - Яндекс 4919 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1164 1
Cisco Systems 4706 1
Oracle Corporation 5979 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 238 1
Связной ГК 1139 1
Газпром ПАО 950 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 256 1
Правительство РФ 7718 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7867 8
Президент Российской Федерации 3446 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 560 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1298 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2441 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2201 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1746 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 99 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1042 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1442 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2442 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 506 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2185 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 24123 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 15896 13
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5817 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6132 10
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - DVB-MHP - Multimedia Home Platform 9564 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1891 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 9529 6
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 2303 6
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4503 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7088 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 9969 5
Website - Вебсайт 6975 5
Сервер - Серверные платформы 7909 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2899 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 2112 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 4878 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8403 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 9632 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2180 4
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 875 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 1284 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1538 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 4615 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1745 2
Электроника 808 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7133 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1007 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 587 1
ARM64 - Архитектура процессора 1246 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 309 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 329 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 188 1
3D печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 319 1
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 35 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2502 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1839 1
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2767 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4558 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1354 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3073 1
Google Android 11827 3
AMD Radeon R - Серия видеокарт 111 2
Depositphotos - фотобанк 316 2
Apple iOS 6361 2
IBM DB2 339 1
Huawei Mate - серия смартфонов 238 1
HMC - Hybrid Memory Cube - гибридный куб оперативной памяти 5 1
Flashbolt - Пакет инструментов для создания загрузочных USB-носителей 3 1
Samsung Flarebolt 3 1
Samsung Aquabolt 4 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 749 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2377 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 7 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 423 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 446 1
IBM Watson 143 1
Мишустин Михаил 362 1
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
Земля - планета Солнечной системы 7193 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13057 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11432 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13267 5
Германия - Федеративная Республика 8599 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1294 2
Греция - Греческая Республика 729 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1535 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 333 1
Россия - УФО - Свердловская область 1094 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2016 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 337 1
Китай - Тайвань 1913 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2138 1
Польша - Республика 1537 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 311 1
Израиль 1748 1
Россия - УФО - Тюменская область 826 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2139 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 401 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1891 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2591 8
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2058 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 5673 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1658 1
Нанотехнология - область фундаментальной и прикладной науки и техники 225 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 315 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 217 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1035 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 181 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 218 2
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179013, в очереди разбора - 979786.
Создано именных указателей - 72742.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Что такое метавселенная и как она работает: объясняем простыми словами

Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google

Лучший российский софт для видеосвязи: ищем замену Teams и Zoom

Показать еще

Наука

Что средневековые скелеты рассказывают о современных пандемиях?

Составлено генеалогическое древо всего человечества — в нем 27 миллионов наших предков

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022