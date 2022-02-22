Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Космос Космические исследования
Публикаций - 80, упоминаний - 83
Космос упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростех - Ростехнологии 2493 10
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8718 3
|Yadro - КНС Групп 183 3
|Intel Corporation 11167 2
|Huawei 3143 2
|Red Hat 1172 2
|VK - Mail.ru Group 3002 2
|Apple Inc 10564 1
|SK hynix Inc - Hynix Semiconductor 268 1
|Qualcomm Technologies 1617 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 728 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 3859 1
|Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 118 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5400 1
|Барс груп 480 1
|Leta Group 268 1
|Yandex - Яндекс 4919 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1164 1
|Cisco Systems 4706 1
|Oracle Corporation 5979 1
|ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 238 1
|Связной ГК 1139 1
|Газпром ПАО 950 1
|Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 256 1
|МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 218 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179013, в очереди разбора - 979786.
Создано именных указателей - 72742.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179013, в очереди разбора - 979786.
Создано именных указателей - 72742.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru