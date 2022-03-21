Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Коррупция Коррупционные расследования Коррупционные риски
Публикаций - 141, упоминаний - 160
Коррупция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Албычев Александр 81 8
|Петрушин Андрей 69 7
|Чурсин Игорь 20 6
|Кисляков Евгений 91 6
|Дюбанов Анатолий 88 6
|Вольфсон Игорь 15 5
|Тарасенко Андрей 8 5
|Ципорин Павел 61 5
|Петухов Михаил 5 5
|Рымар Максим 43 4
|Рудзевич Мария 36 4
|Иванов Евгений 35 4
|Нестеренко Татьяна 36 4
|Тихонов Анатолий 13 3
|Путин Владимир 2511 3
|Шулика Виталий 8 3
|Фургальский Владимир 3 3
|Жданов Андрей 8 3
|Догадин Александр 5 3
|Абрамова Елена 11 3
|Иванов Петр 16 3
|Богданов Кирилл 106 3
|Гаглоев Арсен 2 2
|Новомлинский Валерий 2 2
|Шолкин Андрей 3 2
|Проскурин Дмитрий 3 2
|Мироненко Дмитрий 3 2
|Лысенко Эдуард 232 2
|Медведев Дмитрий 1601 2
|Инсаров Олег 3 2
|Стрельцов Андрей 56 2
|Албычев Кирилл 8 2
|Черников Алексей 33 2
|Потемкин Борис 2 2
|Хайруллин Айрат 43 2
|Семенов Алексей 70 2
|Скляр Алексей 51 2
|Шипов Савва 74 2
|Никитин Игорь 10 2
|Федотов Денис 2 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3176 14
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 18 13
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178414, в очереди разбора - 980403.
Создано именных указателей - 72424.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1178414, в очереди разбора - 980403.
Создано именных указателей - 72424.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru