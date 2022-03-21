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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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21.03.2022 Высокопоставленный работник Apple заработал $10 млн на «откатах». Ему грозит 20 лет тюрьмы 3
21.02.2022 Арестован бывший гендиректор Merlion. Он обвинял партнеров в поджоге своего дома 1
16.02.2022 В России создадут ИТ-платформу, которая остановит катастрофический рост стоимости жилья 1
29.12.2021 CNews Analytics: Рейтинг региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 1
27.12.2021 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews 1
24.12.2021 CNews выпустил рейтинг региональных ИТ-чиновников России по доходам 1
20.12.2021 Объем «откатов» при госзакупках превышает 6,5 трлн руб. «Откат» достигает 65% госконтракта 1
17.12.2021 CNews выпустил рейтинг федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 1
15.12.2021 Федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
08.12.2021 CNews выпустил рейтинг доходов 87 федеральных ИТ-чиновников России 1
29.11.2021 Провалена дорогостоящая миграция ИТ-системы МВД с софта IBM на российское и открытое ПО 1
26.10.2021 Американский менеджер сядет в тюрьму на 20 лет за классический ИТ-шный схематоз 1
16.07.2021 Власти хотят признавать «железо» российским за деньги. В этой идее нашлись «коррупциогенные факторы» 3
31.12.2020 Как российский телеком помог стране пережить кризисный 2020 год 1
24.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 1
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
02.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-чиновников России по доходам 1
13.11.2020 ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
06.11.2020 Топ-70 федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 1
27.10.2020 Топ-75 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 1
19.08.2020 ТЭК-Торг автоматизировал закупки государственных и муниципальных заказчиков Чувашской Республики 1
28.07.2020 В ИТ и телекоме Белоруссии большая чистка: В тюрьме замглавы Совбеза, банкиры и чиновники. Россиян отпустили в зале суда 1
15.07.2020 Двухгодичные спринты: почему существующая система госзакупок мешает развитию государственных ИТ 1
02.06.2020 Anonymous разгромили сайты полиции США 1
02.04.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2020 г. 2
02.03.2020 Законопроект о регулировании интеллектуальной деятельности грозит катастрофой российским ИТ 1
21.02.2020 «Яндекс», «Ростелеком» и Mail.ru ополчились на регулирование больших данных по методике Минкомсвязи 1
07.02.2020 Власти потратят 2,2 миллиарда на ИТ-систему слежки за чиновниками 1
27.12.2019 Главное в огосударствлении российского ИТ-рынка: итоги года 2
25.12.2019 Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта 1
05.12.2019 Как ИТ-чиновники России скрывают информацию о своих автомобилях 1
11.11.2019 75% опрошенных «Серчинформом» ИБ-специалистов считают, что их компания защищена недостаточно 1
24.10.2019 «Цифровая экономика» начинает... и пробуксовывает 1
24.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 1
09.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 1
16.09.2019 Экс-топ-менеджер DNS получил восемь лет тюрьмы за «откаты» 1
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 2
15.08.2019 В органах власти появятся ИТ-архитекторы, отвечающие за единообразие ГИС 1
24.07.2019 Власти хотят вдвое увеличить дань за посылки из иностранных интернет-магазинов 1
23.07.2019 Минкомсвязи не дали включить в «черный список» поставщиков компанию, зарегистрированную в квартире 2

Публикаций - 141, упоминаний - 160

Коррупция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8256 6
Oracle Corporation 5975 3
Cisco Systems 4702 3
SAP SE 4522 2
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 116 1
Сбер - Цифровая Платформа 468 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 124 1
Meta Platforms - Facebook 4211 1
HP - Hewlett-Packard 3561 1
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 87 1
Программный продукт ГК 3830 1
Восход ФГБУ НИИ 517 1
Интеллектуальные системы 177 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 181 1
АСТ - AST - Advanced System Technologies 67 1
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 322 1
Ростелеком - РТЛабс 148 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 335 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1968 1
VK - Mail.ru Group 2997 1
Apple Inc 10549 1
Yandex - Яндекс 4910 1
Spectrum Management - Спектрум Менеджмент 7 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 396 4
Аэрофлот 636 3
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 42 3
Jaguar Land Rover 84 3
Почта России ПАО 1839 2
РЖД - Российские железные дороги 1437 2
Ford 383 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 256 1
Stellantis PSA - Opel 32 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 128 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 254 1
KIA Motors 89 1
Газпром ПАО 944 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5123 1
Volvo Cars 218 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 220 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 88 1
РВК - Российская венчурная компания 525 1
Метриум Групп - Metrium 2 1
Hyundai Motor 302 1
Цифровой регион АНО 1 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 28 1
Президент Российской Федерации 3414 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7844 12
Правительство РФ 7664 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2125 9
Федеральное казначейство России 1259 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 10523 9
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 6
Правительство Москвы 1561 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2199 6
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 60 5
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 18 5
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области 41 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1440 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2123 4
Правительство Республики Саха (Якутия) 22 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 177 4
Управление делами президента Российской Федерации 91 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1428 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 730 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 505 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1882 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2317 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2669 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1090 3
Правительство Ставропольского края 36 3
Администрация Псковской области 29 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2428 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3130 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 210 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия 44 2
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области 49 2
Правительство Воронежской области 18 2
Правительство Республики Коми 26 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 867 2
Правительство Рязанской области 9 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 851 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1036 2
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области 18 2
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 38 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 118 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 23256 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 15285 14
Website - Вебсайт 6617 11
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 818 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 39134 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 9724 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4211 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5618 3
EnergyTech - Energy technology - Цифровая энергетика - Энергетические технологии 5 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2793 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8251 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 4634 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4319 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 2062 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4345 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3086 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 9266 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2862 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3133 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 3363 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3081 1
Сервер - Серверные платформы 7459 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 2153 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 2700 1
ARM64 - Архитектура процессора 1244 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2210 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 9173 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1710 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6097 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 2190 1
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HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 857 1
DDR - Double data rate 2401 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 346 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 156 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 144 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1006 1
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2238 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 92 1
СЗИ - Средства защиты информации 748 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2335 3
Jaguar Land Rover - Range Rover Sport 6 3
Audi A - Автомобиль представительского класса 14 3
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 167 3
АЗЛК - Москвич - советский и российский легковой автомобиль 2 2
Microsoft Windows 10 11364 2
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Toyota Highlander 2 2
BMW X - серия кроссоверов 3 2
Audi Q - серия кроссоверов 10 2
Ford Focus - Компакт-кар 23 2
Volkswagen Touareg 8 2
Bombardier GTX Гидроцикл 2 2
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров 4 2
Lunex IV NX YETI-4TEX - Мототранспортное средство - снегоход 2 2
Toyota Land Cruiser 9 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 410 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 716 2
Nissan Murano 6 1
Архивный фонд РФ 12 1
Skoda Rapid 4 1
Toyota Camry 14 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 9 1
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 1
Microsoft Windows 2025 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 749 1
Microsoft Windows Server 2003 466 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 796 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1313 1
Apple iPhone 6 1740 1
Depositphotos - фотобанк 281 1
Google Android 11813 1
Nissan Patrol - внедорожник 3 1
Nissan Micra - легковой автомобиль 3 1
Минсельхоз РФ - АПК России - Единая система информационного обеспечения агропромышленного комплекса России 3 1
Apple iOS 6352 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1542 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 410 1
ЭОС Дело СЭД 2888 1
Microsoft Office Word 602 1
Албычев Александр 81 8
Петрушин Андрей 69 7
Чурсин Игорь 20 6
Кисляков Евгений 91 6
Дюбанов Анатолий 88 6
Вольфсон Игорь 15 5
Тарасенко Андрей 8 5
Ципорин Павел 61 5
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Путин Владимир 2511 3
Шулика Виталий 8 3
Фургальский Владимир 3 3
Жданов Андрей 8 3
Догадин Александр 5 3
Абрамова Елена 11 3
Иванов Петр 16 3
Богданов Кирилл 106 3
Гаглоев Арсен 2 2
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Шолкин Андрей 3 2
Проскурин Дмитрий 3 2
Мироненко Дмитрий 3 2
Лысенко Эдуард 232 2
Медведев Дмитрий 1601 2
Инсаров Олег 3 2
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Албычев Кирилл 8 2
Черников Алексей 33 2
Потемкин Борис 2 2
Хайруллин Айрат 43 2
Семенов Алексей 70 2
Скляр Алексей 51 2
Шипов Савва 74 2
Никитин Игорь 10 2
Федотов Денис 2 2
Россия - Российская федерация - РФ 105370 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32964 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1232 8
Россия - ДФО - Сахалинская область 630 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1889 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 848 6
Россия - УФО - Тюменская область 823 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2095 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область 576 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1292 5
Россия - ПФО - Мордовия Республика 520 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5276 4
Испания - Королевство 2836 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 982 4
Россия - ЦФО - Воронежская область 599 4
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 311 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 625 4
Россия - СФО - Омская область 508 4
Россия - ДФО - Магаданская область 308 4
Россия - УФО - Свердловская область 1086 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 653 3
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 201 3
Россия - ПФО - Саратовская область 560 3
Россия - ЦФО - Орловская область 213 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 861 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 547 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 989 3
Россия - СЗФО - Псковская область 500 3
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 338 3
Россия - ДФО - Забайкальский край 407 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 619 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 408 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 646 2
Северный Кавказ 255 2
Россия - ЦФО - Калужская область 756 2
Россия - ЦФО - Владимирская область 578 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1032 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 352 2
Россия - ЦФО - Тульская область 956 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 491 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3034 6
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 13059 5
Информационное общество - Государственная программа 1193 5
Федеральный бюджет Российской Федерации 1716 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2557 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1598 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1115 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 521 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2401 2
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 67 2
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 526 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1869 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 164 2
Федеральное законодательство 1580 2
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 302 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 558 2
Конституция Российской Федерации 44 2
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 27 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1201 1
Мошенничество - Махинации 1451 1
Бережливая поликлиника 5 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1960 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 58 1
Цифровой регион - Федеральный проект 52 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 417 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 151 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1072 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 149 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 88 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 199 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1058 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1018 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 388 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 183 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2338 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1654 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 271 1
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 58 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 260 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10430 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 265 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 725 1
Коммерсантъ - Издательский дом 854 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 69 1
91Mobiles 333 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 1
ТВ-Новости АНО 5 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3176 14
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 18 13
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 602 1
РАН - Российская академия наук 1349 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 174 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 218 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 57 1
ВГТУ - Воронежский государственный технический университет 6 1
ФГБОУ ВО ОГУ имени И.С. Тургенева - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева 11 1
Армия - Международный военно-технический форум 35 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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