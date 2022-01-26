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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Конфиденциальные данные Конфиденциальность и защита учетных записей



26.01.2022 5 настроек конфиденциальности Google, которые нужно изменить
03.03.2021 Poly представила серию DECT-гарнитур Savi 7300 Office. Фото
12.08.2020 Viber запускает новые инструменты для борьбы со спамом
17.12.2019 «Московская пивоваренная компания» выбрала Solar Dozor для защиты конфиденциальных активов
21.11.2019 Apple представила раздел о защите конфиденциальности в продуктах на русском языке
02.10.2019 Google улучшила конфиденциальность и безопасность при работе с данными
27.09.2018 В США законотворцы всех мастей «вспомнили» о защите персональных данных
05.04.2018 Avast представила защищенный браузер Avast Secure Browser
22.03.2018 Vivaldi и DuckDuckGo обеспечат конфиденциальность в интернете
05.04.2017 Microsoft представила подробности об инструментах конфиденциальности в Windows 10 Creators Update
03.02.2011 МТС представила новую услугу для защищенной голосовой связи
12.01.2010 Конфиденциальные документы рассылаются без защиты
24.08.2005 "МегаФон" запустил услугу "Конфиденциальная сотовая связь"

Публикаций - 508, упоминаний - 584
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176076, в очереди разбора - 986728.
Создано именных указателей - 71187.
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