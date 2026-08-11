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Контрактфинансгрупп МФО КонтрактФинанс Групп

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.08.2026 25% акций старейшего производителя чипов в России выставили на торги 1
12.05.2026 Прибыль «Ангстрема» от продаж чипов рухнула на 98% 1
08.05.2026 Власти решили спасти стратегическое микроэлектронное предприятие России 1
21.03.2023 У «Ангстрема» отсудили 1,3 млрд евро из-за чужих долгов 1
17.06.2022 Банкротство хозяев «Ангстрема» отменилось из-за внезапно возникшего спонсора 2
21.02.2020 Акционеру «Ангстрема» в 30 раз снизили долги перед экс-министром связи 1
06.02.2020 Рейман не получит от «Ангстрема» 2,1 миллиарда. Власти запретили платить 1
03.01.2020 ВЭБ выставил «Ангстрему» счет в 90 миллиардов 1
27.11.2019 Крупнейший банк-кредитор «Ангстрема» взыскал с него свыше миллиарда 1
11.11.2019 Владельцев «Ангстрема» признали банкротами из-за крошечных долгов 1
20.08.2019 Рейман требует 6 миллиардов у принадлежащего ему «Ангстрема» 2
08.02.2016 Разработчик чипов для новых российских паспортов попал под банкротство 3
23.05.2014 «Росэлектроника» хочет избавиться от доли в «Ангстреме» 1
12.04.2013 «Ангстрем» требует освободить арестованных менеджеров. Видео обыска 1
11.07.2012 Ангстрем привлек 1,6 млрд руб. под контракт с Минобороны 1
12.03.2012 Сколько «Ангстремов» у Реймана. СХЕМА 1
05.08.2009 «Питерские связисты» купили «Ангстрем». Доказано 1

Публикаций - 17, упоминаний - 21

Контрактфинансгрупп МФО и организации, системы, технологии, персоны:

Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 508 17
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 160 14
AMD - Advanced Micro Devices 4717 9
Ангстрем-М 31 8
Питерская группа связистов 441 7
Horizon Global - Хорайзон глобал консалтинг 6 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3491 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1281 3
Ангстрем НПО 34 3
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1479 2
МегаФон 11050 1
IBM - International Business Machines Corp 9722 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1723 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1930 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 260 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 878 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 180 1
Сбер - Интегральные системы - НМ-тех 70 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн ЦИЭ - Центр информатики и электроники 2 1
Сбер - Интегральные системы - Объединенная микроэлектронная компания - ОМК 34 1
Ангстрем Инвест 16 15
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1164 15
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 365 8
Альтернатива Капитал 19 8
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9157 5
Runica Investments 11 4
Коал Трейдинг 3 3
Альтренатива капитал 3 3
БФГ-кредит - БФГ-Банк 8 2
Ростех - РТ-капитал 11 2
РТКЛ-Финанс 2 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3173 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 371 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 142 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
IPOC - IPOC International Growth Fund - IPOC CP - IPOC Capital Partners 142 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 196 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
СМЭП - Содействие микроэлектронной промышленности 2 1
Межпромбанк - Международный промышленный банк 15 1
SSCP - Sloane Square Capital Partners 7 1
Danion Investments 1 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1185 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3231 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2356 3
Судебная власть - Judicial power 2536 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 786 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 260 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 281 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 112 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5005 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 883 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 261 1
Росгвардия - ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 20 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р - ГУЭБиПК МВД - Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции 221 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 415 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 83 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3710 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3373 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4889 3
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FreePik 1908 2
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1396 1
Apple iPhone 6 4859 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 778 1
Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 313 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 101 1
Ангстрем Азарт-П - широкополосная радиостанция военного класса шестого поколения 7 1
Минобороны РФ - ОАЦСС ВС РФ - Объединенная автоматизированная цифровая система связи 5 1
Рейман Леонид 1066 13
Сердюков Анатолий 85 4
Веремеенко Сергей 14 4
Боксер Андрей 5 4
Рогозин Дмитрий 104 2
Милованцев Дмитрий 110 2
Дмитриев Владимир 39 1
Алексеев Антон 37 1
Ивантер Дмитрий 36 1
Колесников Олег 20 1
Архипкина Светлана 23 1
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Черников Алексей 53 1
Филиппов Кирилл 21 1
Дианов Алексей 17 1
Таболкин Алексей 8 1
Зверев Андрей 59 1
Шувалов Сергей 9 1
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Малахов Виктор 4 1
Сухопаров Анатолий 19 1
Андросик Владимир 33 1
Вуколов Всеволод 12 1
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Цуприк Григорий 6 1
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