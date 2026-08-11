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Контрактфинансгрупп МФО КонтрактФинанс Групп
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 17, упоминаний - 21
Контрактфинансгрупп МФО и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1066 13
|Сердюков Анатолий 85 4
|Веремеенко Сергей 14 4
|Боксер Андрей 5 4
|Рогозин Дмитрий 104 2
|Милованцев Дмитрий 110 2
|Дмитриев Владимир 39 1
|Алексеев Антон 37 1
|Ивантер Дмитрий 36 1
|Колесников Олег 20 1
|Архипкина Светлана 23 1
|Абагян Карина 23 1
|Черников Алексей 53 1
|Филиппов Кирилл 21 1
|Дианов Алексей 17 1
|Таболкин Алексей 8 1
|Зверев Андрей 59 1
|Шувалов Сергей 9 1
|Желонкин Владимир 17 1
|Малахов Виктор 4 1
|Сухопаров Анатолий 19 1
|Андросик Владимир 33 1
|Вуколов Всеволод 12 1
|Огнянников Глеб 17 1
|Переверзев Николай 8 1
|Арышев Виталий 5 1
|Юргенс Игорь 5 1
|Цуприк Григорий 6 1
|Бровман Григорий 6 1
|Елисеев Дмитрий 13 1
|Колосова Евгения 3 1
|Фельдман Михаил 4 1
|Смуров Игорь 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.