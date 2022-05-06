Контекстная интернет-реклама Контекстный таргетинг Геоконтекст Геотаргетинг, geo targeting
Геотаргетинг представляет собой онлайн-рекламу, в которой учитывается месторасположение целевой аудитории с учетом страны, области, региона и т. д. Суть geo targeting заключается в том, что если настроить, например, показы объявлений исключительно для жителей Рязани, Москвы и Твери, то они будут отображаться только в выбранных регионах. При этом, в ряде случаев возможно настраивать рекламу по конкретным точкам на карте с определенным радиусом до нескольких километров.
Геотаргетинг — механизм показа объявления, которое соответствует конкретному географическому расположению представителей целевой аудитории. Главная цель этого механизма заключается в увеличении эффективности и отклика на рекламное объявление путем «прицеливания» к нужной аудитории.
В основе механизма геотаргетинга лежит определение IP-адресов пользователей. Что и позволяет максимально точно фокусироваться на нужной аудитории, выделив из большого сегмента лишь заинтересованных людей.
Контекстная интернет-реклама упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 4
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 3
|Avito Holding AB - Авито Холдинг 322 3
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 1
|IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 2
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 1
|Гришин Дмитрий 190 4
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 306 1
|Коробкина Оксана 21 1
|Smith Brad - Смит Брэд 80 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 4
|РИА Новости 800 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5763 1
|Forbes - Форбс 623 1
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