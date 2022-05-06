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Контекстная интернет-реклама Контекстный таргетинг Геоконтекст Геотаргетинг, geo targeting


Геотаргетинг представляет собой онлайн-рекламу, в которой учитывается месторасположение целевой аудитории с учетом страны, области, региона и т. д. Суть geo targeting заключается в том, что если настроить, например, показы объявлений исключительно для жителей Рязани, Москвы и Твери, то они будут отображаться только в выбранных регионах. При этом, в ряде случаев возможно настраивать рекламу по конкретным точкам на карте с определенным радиусом до нескольких километров.

Геотаргетинг — механизм показа объявления, которое соответствует конкретному географическому расположению представителей целевой аудитории. Главная цель этого механизма заключается в увеличении эффективности и отклика на рекламное объявление путем «прицеливания» к нужной аудитории.

В основе механизма геотаргетинга лежит определение IP-адресов пользователей. Что и позволяет максимально точно фокусироваться на нужной аудитории, выделив из большого сегмента лишь заинтересованных людей.

 


06.05.2022 Облачный сервис «Мойсклад» вышел на рынок Индии под брендом Kladana 1
24.03.2022 VK запустила брендформанс-формат видеорекламы 1
09.02.2022 В Москве за 2021 год зарегистрировано более 142 тысяч новых ИП и компаний 1
15.09.2020 «Вконтакте» запустила контекстный таргетинг 2
22.05.2020 Mail.ru Group объявила о новых назначениях в топ-менеджменте 1
24.04.2020 Mail.ru Group упростила настройку кампаний с контекстным таргетингом для рекламодателей 2
22.04.2020 Mail.ru Group добавила новые возможности в прогнозатор рекламных кампаний 1
04.02.2020 Исследование Mail.ru Group: пользователи до 25 лет чаще всего узнают о банковских продуктах из интернет-рекламы 1
28.01.2020 Mail.ru Group запустила на «Юле» рекламные кредитные кнопки 1
19.11.2019 В «Битрикс24» появилась интеграция с «Авито» 1
08.10.2019 В myTarget появилось массовое редактирование списков контекстного таргетинга 1
01.10.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2019 г. 1
01.08.2019 «Яндекс.Касса» и РАЭК рассказали о проблемах российского бизнеса 1
21.06.2019 Россиянин отсудил у Роскомнадзора сотни тысяч за разделегирование домена 1
18.06.2019 В myTarget появилась возможность редактировать списки контекстного таргетинга 2
10.06.2019 Mail.ru Group расширил возможности подсчета охвата аудиторных сегментов 1
05.03.2019 В myTarget появился импорт ключевых запросов из других рекламных сервисов 1
27.02.2019 Mail.ru Group расширила возможности прогнозирования охвата рекламных кампаний 1
28.01.2019 Mail.Ru Group обновила настройки контекстного таргетинга для рекламодателей 2
09.10.2018 Group-IB: онлайн-рынок контрафакта в России вырос до 100 млрд рублей 1
07.09.2018 Директор Троицкого инновационного кластера Виктор Сиднев - о цифровых фобиях 1
18.04.2018 РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей 1
11.04.2018 Цукерберг подумывает ввести плату за Facebook 1
29.09.2017 Group-IB открывает новое направление бизнеса Brand Protection 1
06.09.2017 Ahoolee представила поиск наиболее низких цен в интернет-магазинах всего мира 1
26.12.2016 AT Consulting разработала для «Ростелекома» систему аналитики показателей сайта rt.ru 1
20.01.2016 В «Яндекс.Директе» появятся смарт-баннеры 1
30.07.2015 Прибыль «Яндекса» упала почти вдвое 1
29.07.2015 «Рамблер» запускает новый ресурс «Рамблер.Семья» 2
28.04.2015 У «Яндекса» падает прибыль 1
04.09.2014 В Екатеринбурге состоится Международный гранд-форум по ИКТ 1
29.07.2014 «Яндекс» снизил выручку от баннерной рекламы, прибыль упала на 18% 1
28.07.2014 Резидент «Сколково» разработал технологию поиска на текущей странице 1
18.06.2014 «Яндекс» запустил «убийцу» 2GIS - сервис поиска и рейтинга организаций в городах России 1
04.04.2014 20 лет ИТ-рынка России: Как рождались лидеры 1
21.03.2014 Avaya и CompTek: Современный контакт-центр может с минимумом затрат нарастить число операторов с 5-ти до 2 тыс. 1
06.03.2014 Как повысить эффективность интернет-рекламы 1
26.02.2014 «Яндекс» и Google объявили о дружбе на почве рекламы 1
20.02.2014 «Яндекс» увеличил выручку на 37%, а прибыль на 64% 1
20.02.2014 Mail.ru увеличила выручку и прибыль, но потеряла аудиторию своих мессенджеров 1

Публикаций - 170, упоминаний - 179

Контекстная интернет-реклама упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5551 30
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 11
Microsoft Corporation 23395 6
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 252 4
Amazon Inc - Amazon.com 2777 3
Apple Inc 11103 3
IBM - International Business Machines Corp 9167 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 2
1С-Битрикс - Bitrix 497 2
Telegram Group 999 1
BT Group - British Telecommunications 615 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 944 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 405 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 1
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 86 1
Lenovo Group 2151 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 1
Крок - Croc 1683 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 1
Dr.Web - Доктор Веб 1208 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг 322 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 11
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 7
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 6
Data monetization - Монетизация данных 1306 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 4
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2087 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2376 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 1355 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 805 2
Web development - Веб-разработка 220 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1132 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 1
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2035 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 1
ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS 635 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 1
Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 290 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 1
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1245 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1096 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - Банк данных цифровых карт - Неогеография - Космическая съемка поверхности Земли - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD 674 1
Google Android 12432 3
Microsoft Windows 2000 12612 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 762 3
Яндекс.Карты и Транспорт 386 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 855 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 1
Microsoft Office 3405 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 135 1
1С:Бухгалтерия 846 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 295 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 982 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 10 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 263 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 1
Microsoft Windows 2528 1
Linux OS 8153 1
Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live 178 1
Гришин Дмитрий 190 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 306 1
Коробкина Оксана 21 1
Smith Brad - Смит Брэд 80 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 4
Африка - Африканский регион 3256 2
Япония 12847 2
Бразилия - Федеративная Республика 2082 2
Россия - СФО - Новосибирск 3663 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 2
Австрия - Австрийская Республика 1110 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 325 1
Ирак - Республика 694 1
Швеция - Королевство 3449 1
Нидерланды 3287 1
Россия - Сибирь 2004 1
Азия - Азиатский регион 4633 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 1
Беларусь - Белоруссия 4165 1
Казахстан - Республика 4750 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 1
Россия - ЦФО - Орловская область 245 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 2
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 2
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АЗС - Автомобильная заправочная станция 463 1
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Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1294 1
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РИА Новости 800 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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