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Контейнеризация виртуализация на уровне операционной системы Контейнерная виртуализация Зонная виртуализация Контейнерные среды

Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды

  • DevOps — методология, которая помогает автоматизировать рабочие процессы и сделать их бесшовными, что позволяет увеличить скорость и продуктивность разработчиков, тестировщиков и системных администраторов
  • DevOPS-инженер — специалист, который синхронизирует этапы разработки программного продукта, знает, в чем заключается работа разработчиков, менеджеров, и автоматизирует их задачи, умеет программировать и быстро изучает новые инструменты.  
  • DevOps as a Service - Managed DevOps
  • DevSecOps - Development Security Operations
  • Контейнеризация

10.06.2024 «Лаборатория Касперского» назвала основные причины кибератак на контейнерные разработки

защиту облачной инфраструктуры, включая хосты, виртуальные машины, другие компоненты облачных сред, контейнеры, а также безопасность при использовании Kubernetes. Также решение позволяет сократ
30.05.2024 Российских программистов без предупреждения вышвырнули из Docker Hub. Скачать свои проекты нельзя

овый удар по российским программистам В ночь на 30 мая 2024 г. сервис Docker Hub закрыл доступ для пользователей из России, обратила внимание редакция CNews. Docker Hub – это репозиторий для хранения контейнеров, созданных с помощью Docker – сервиса автоматизации развертывания и управления приложениями в средах с поддержкой контейнеризации. В сложившейся ситуации пострадали не только частны
28.03.2024 Чем отличаются ОС для сегмента Enterprise? Миграция, виртуализация, контейнеризация

х, позволяют запускать приложения в изолированных средах, отделенных от основной системы. Например, контейнеры могут содержать приложения, совместимые с операционной системой, на основе ядра Li
14.03.2024 Исследование «Перфоманс Лаб»: облачное тестирование, виртуализация и контейнеризация — будущее тестовых сред

ит желаемую изоляцию». Руслан Никитин, директор департамента функционального тестирования добавил: «Контейнеры могут быть разработаны так, чтобы содержать точные копии производственной среды, в
09.01.2024 ГК Softline объявляет о включении решения для защиты контейнеров и Kubernetes Luntry от вендора «КлаудРан» в Softline Universe

кл. Об этом CNews сообщили представители Softline. Платформа Luntry – российское решение для защиты контейнеров и Kubernetes. Она относится к классу Security Observability-решений и помогает по
21.11.2023 Positive Technologies выпустила продукт для защиты контейнерных сред PT Container Security

гласно исследованию CNCF (Cloud Native Computering Foundation), порядка 64% компаний уже перевели в контейнеры — Docker или Kubernetes — свою инфраструктуру. При этом, по данным исследования Re
26.10.2023 Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023

оить надёжную и гибкую инфраструктуру, упростить эксплуатацию и ускорить доставку продуктов, а сами контейнеры уже стали неотъемлемой частью современной инфраструктуры. Однако построение контей
26.10.2023 Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023

оить надёжную и гибкую инфраструктуру, упростить эксплуатацию и ускорить доставку продуктов, а сами контейнеры уже стали неотъемлемой частью современной инфраструктуры. Однако построение контей
18.10.2023 ГК Applite представила инструмент упаковки ПО в программные контейнеры

для корпоративных приложений в среде Linux. Это модуль с графическим интерфейсом, который формирует контейнеры ПО из deb-пакетов. Доставка и установка контейнеров осуществляется через систему ц
28.09.2023 Как защитить платформы контейнеризации на всех стадиях жизненного цикла

1. Специфика защиты контейнеров Контейнеры являются следующим уровнем эволюции технологии виртуализации и безусловно обладают
10.07.2023 Совместимость интеграционной платформы Entaxy и контейнерной платформы Imagenarium

Специалисты ЕМДЕВ и инженеры Kairos Digital провели испытания и подтвердили возможность работы интеграционной платформы Entaxy в контейнерной платформе Imagenarium. Совместная работа этих продуктов выводит на новый уровень построение интеграционных решений на предприятии, уменьшая время развертывания и добавляя простоту

27.06.2023 Axoft усилил направление защиты контейнеров решением Luntry

Axoft расширил ИБ-портфель российским решением для безопасности контейнеров и Kubernetes Luntry. Российский продукт позволяет управлять уязвимостями образов контейнеров, контролировать Kubernetes-ресурсы, предоставляет runtime-защиту, обеспечивает се
10.05.2023 «БеКон» — первая конференция по безопасности контейнеров – пройдет в начале лета в Москве

«БеКон» — первая конференция по безопасности контейнеров — пройдет в начале лета в Москве. Дата и время: 7 июня 2023 с 10:00 до 16:00 (МСК
20.02.2023 «Лаборатория Касперского» выходит на рынок защиты контейнерной ИТ-инфраструктуры

иски, «Лаборатория Касперского» расширяет свой портфель корпоративных продуктов решением для защиты контейнеров. Сделка позволит «Лаборатории Касперского» обеспечивать безопасность контейнерной
03.02.2023 MONT стал дистрибьютором контейнерной платформы Imagenarium и СУБД «Енисей»

ых сервисов. Компания предлагает заказчикам объемный каталог программных решений, в котором представлены проверенные российские ИТ-продукты. Недавно список пополнился новыми российскими разработками: контейнерной платформой Imagenarium и СУБД «Енисей». Последние события на рынке информационных технологий вызвали взрывной рост спроса на отечественные для бизнеса, что стало одним из ключевых

18.11.2022 Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с российским решением для безопасности контейнеров Luntry

могут повысить безопасность и наблюдаемость сервисов, развернутых в Kubernetes. Об этом CNews сообщили представители компании «Флант». Luntry (произносится «лантри») позволяет наблюдать за поведением контейнеров, находить недостатки, проблемы, сбои и атаки в инфраструктуре. Luntry непрерывно отслеживает состояние K8s-кластера. Благодаря этому сотрудники отделов ИБ, DevSecOps, разработчики и
17.05.2022 Innostage защитит контейнерную разработку с SIEM и SOC

ервис по защите контейнеров Kubernetes. Продукт Innostage на базе решения Luntry позволяет включать контейнеры и микросервисы, созданные с их применением, в периметр мониторинга и реагирования

31.01.2022 SUSE выпустила свободную платформу для обеспечения безопасности контейнеров NeuVector

SUSE, поставщик программных продуктов на базе открытого исходного кода, объявила о выпуске NeuVector, платформы для обеспечения безопасности контейнеров. База кода NeuVector стала доступна сообществу разработчиков на GitHub. Раскрытие исходного кода этой ранее проприетарной технологии стало подтверждением приверженности компании SUS
31.08.2021 Сбербанк Казахстан рассказал о причинах перехода на контейнерные технологии

«Контейнеры — это про скорость бизнеса» CNews: Какие технологии вы считаете ключевыми для ново
25.06.2021 «Инфосистемы Джет» представила в Казахстане экспертизу по контейнерным технологиям

ой компании. И со стороны бизнеса в Казахстане мы видим глубокий интерес к этой теме. Но переход на контейнеры — это не только установка нового ПО. Изменения затрагивают ИТ-инфраструктуру, вопр
29.04.2021 Как использовать контейнеры, не превращаясь в ИТ-компанию

Все в контейнеры! «Компании, которые уже используют или планируют использовать контейнеры, и
09.04.2021 Гибридное облако на Kubernetes: «за» и «против»

Kubernetes и гибридное облако Сам по себе оркестратор контейнеров с открытым кодом Kubernetes — это нечто гораздо большее, чем платформа для гибридного облака. Он позволяет развертывать приложения, работающие в контейнерах (и не только), на любой

14.01.2021 Red Hat покупает Stackrox

ас происходит в самых разных отраслях и секторах экономики. Однако рост промышленного использования контейнеров и Kubernetes сопряжен с серьезными вызовами. В частности, исследовательская компа
Александр Лебединский, IBM: Контейнеры стали фундаментом облачных моделей

резервного копирования, а также сокращение затрат на инфраструктуру резервного копирования. CNews: Контейнеризация стала, наконец, верным спутником и неотъемлемой частью облаков? Александр Леб
25.11.2020 Исследование: Российский бизнес инвестирует в контейнерные технологии, но отстает от западных компаний на 3 года

ским бизнесом. По результатам опроса отечественных компаний из списка ТОП-500, 56% из них применяют контейнеры для своих приложений. В то же время российские предприятия находятся в начале пути
20.08.2020 Резидент технопарка «Нагатино» начал печатать на 3D-принтерах контейнеры для сортировки отходов

езидента технопарка “Нагатино” направлена на формирование комплексной системы обращения с отходами. Контейнеры печатают на 3D-принтерах из безопасного пластика, — отметил руководитель столичног
11.08.2020 Контейнеризация: готовая платформа для бизнеса

ления программного кода, потребовалась технология, которая удовлетворяет всем запросам предприятий. Контейнеризация позволяет виртуализировать приложения, а с каждым контейнером сохраняется кон
27.07.2020 «Ростелеком» разработал цифровое решение по контролю за вывозом мусора

ировать площадку и территорию возле места сбора мусора, объем выбрасываемых отходов и наполненность контейнеров, а также проезжую часть в зоне работы мусоровоза. Пилотные проекты уже запущены в
21.07.2020 Почему растет популярность контейнеризации

уры серверной системы и взаимодействует с ОС при помощи стандартных интерфейсов. В этом программные контейнеры похожи на транспортные — неважно, что «внутри» контейнера, главное, чтобы он имел

29.04.2020 Infinidat устанавливает новый стандарт для корпоративных СХД в контейнерных средах

по развитию продуктов DataLine, сказал: «С конца 2019 года мы видим рост популярности нашей услуги «Контейнеры как сервис» на базе Kubernetes. Заказчики разворачивают высоконагруженные системы

09.12.2019 HPE представила платформу на базе Kubernetes для развертываний без гипервизора

здания непревзойденной контейнерной платформы корпоративного класса. Наш подход, ориентированный на контейнеры, позволит компаниям обновлять приложения быстрее и с меньшими затратами и может бы
22.02.2018 Atlex представила сервис CaaS: контейнеры как услуга

иртуальные машины или физические сервера, основной ресурс для CaaS — это контейнер. Таким образом, «контейнеры как услуга», или CaaS, — это модель облачного сервиса, которая позволяет пользоват
29.11.2017 ИТ-тренды 2018: контейнеры и искусственный интеллект идут на помощь интернету вещей

если традиционная виртуальная машина позволяет абстрагировать устройство полностью, включая ОС, то контейнеры содержат только приложение и все зависимые компоненты, в которых оно нуждается. Эт
26.10.2017 Nvidia представила контейнеры для глубокого обучения, Volta дебютируют в AWS

gnup; запустить оптимизированный образ Nvidia на платформе поставщика облачных сервисов и загрузить контейнеры из NGC.Преимущества репозитария контейнеров NGC включают мгновенный доступ к самым
23.03.2017 Новая версия Virtuozzo Storage расширяет поддержку контейнеров и гипервизоров

имизации производительности дисков и исключения перегрузок, а также обновление кластера в один клик без остановки сервисов.Система поддерживает блочное, файловое, объектное (S3) и хранение данных для контейнеров в одном решении, имеет широкую поддержку гипервизоров: Virtuozzo, VMware vSphere, Microsoft HyperV, KVM, обладает простым в использовании веб-интерфейсом для контроля всех типов хра
11.01.2017 Virtuozzo обеспечит защиту контейнерных приложений за счет поддержки шифрования

я основной причиной, почему ИТ-директоры и ИТ-специалисты компаний любого размера еще не используют контейнеры для разнообразных промышленных приложений и рабочих нагрузок. Чтобы решить эту про
18.10.2016 VMware представила новые релизы решений для вычислений, хранения и управления «облаками»

управления, комплексных встроенных средств безопасности и поддержки новых типов приложений, включая контейнеры. Благодаря этим новым функциям vSphere 6.5 предложит пользователям универсальную п
14.07.2016 Red Hat представила обновленный портфель продуктов для работы с Linux-контейнерами

онтейнерной платформой со встроенными средствами управления, а также решениями класса PaaS и CaaS («контейнеры как услуга»), сообщили CNews в Red Hat. Отвечая запросам корпоративного сектора на
08.07.2016 Red Hat повышает безопасность контейнеров с помощью новых технологий сканирования

бору пользователя; оптимизированная интеграция systemd — упрощает перенос существующих приложений в контейнеры; оптимизированный режим обновления — оперативные программные исправления между вып
26.05.2016 Red Hat Ansible 2.1 обеспечит автоматизированную настройку сетевых устройств, контейнеров, Windows и Azure

зированного развертывания и настройки ИТ-инфраструктуры, которая теперь поддерживает работу с сетевым устройствами и расширяет возможности применения сценариев автоматизации Ansible при развертывании контейнеров. Об этом CNews сообщили в Red Hat. Ansible помогает упросить и ускорить развертывание приложений и инфраструктурных компонентов, устраняя барьеры между ИТ-специалистами и разработчи

Публикаций - 1375, упоминаний - 1675

Контейнеризация и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24252 135
Broadcom - VMware 2290 101
Red Hat 1286 100
Google LLC 11503 89
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 763 78
IBM - International Business Machines Corp 9373 68
Oracle Corporation 6568 68
Amazon Inc - Amazon.com 2933 52
7831 52
SAP SE 5157 50
Yandex - Яндекс 6711 44
Samsung Electronics 10053 42
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1506 42
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 511 41
Intel Corporation 11989 39
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11352 39
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 415 38
Dell EMC 4989 37
HPE - Hewlett Packard Enterprise 607 35
Flant - Флант 70 33
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1048 30
Zoom Int - Zoom Video Communications 1403 30
Cisco Systems 5044 29
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4637 29
Ростелеком 10922 29
Nvidia Corp 3359 29
Selectel - Селектел 325 28
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 464 27
Virtuozzo - Parallels Holding 65 26
Apple Inc 11771 26
Крок - Croc 1767 26
HP Inc. 5641 25
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 381 24
Check Point Software Technologies 739 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8517 23
LG Electronics 3585 23
VK - Mail.ru Group 3301 21
Siemens AG - Siemens Group 2572 21
NetApp - Network Appliance 632 21
GitHub 716 21
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6847 52
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6786 30
РЖД - Российские железные дороги 1826 22
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 131 21
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 700 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2689 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2113 18
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 640 17
Газпром ПАО 1281 13
Liebherr Group - Либхерр Русланд 48 12
Hansa - Ханса 102 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 959 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1186 10
Россети Ленэнерго 1700 10
Лента - Сеть розничной торговли 1960 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 783 10
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 457 9
Альфа-Банк 1703 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1076 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 528 8
Lockheed Martin 753 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1534 8
Miele - Миле 133 8
Газпром нефть 573 8
Haier - Candy Group - Канди 95 7
Tesla Motors 378 7
Почта России ПАО 2042 7
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 7
Beko 67 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 417 6
ВсеИнструменты.ру - VI.Tech 259 6
Kärcher - Karcher - Керхер 71 6
Dyson 117 6
НСПК - Национальная система платежных карт 762 6
Интеррос - Росбанк АКБ 616 6
Фаберлик - Faberlic 93 5
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 5
ТрансКонтейнер 38 5
МКБ - Московский кредитный банк 546 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3644 76
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10874 51
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4801 24
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5212 22
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1857 21
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1817 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2713 17
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1023 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2874 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5560 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2912 15
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1744 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4444 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2431 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 879 11
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 570 10
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 361 9
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1786 9
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Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 48 6
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 602 6
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Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 200 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2621 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2601 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1144 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3189 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1319 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 157 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4258 4
Федеральное казначейство России 1684 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1641 4
ЦСР - Центр стратегических разработок 109 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1325 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1327 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 514 3
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 40 29
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1402 20
Linux Foundation 179 16
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 614 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6201 12
Greenpeace - Гринпис 119 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 5
CIS - Center for Internet Security 10 4
ASF - Apache Software Foundation 108 4
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 4
OWASP - Open Web Application Security Project 86 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 195 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 685 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 53 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
CompTIA - Computing Technology Industry Association 29 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 37 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 39 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 21 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 9 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 27 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 121 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 215 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 88 1
АФТ - Ассоциация Финтех 126 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2668 1
EPCglobal - Electronic Product Code - Международная организация по стандартизации 9 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 452 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61151 695
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19977 533
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15093 416
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28277 372
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46525 355
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28895 329
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5675 310
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10536 276
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24122 272
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 727 263
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 24871 236
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6853 233
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2444 217
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23107 214
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8912 214
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16793 206
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10606 174
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11048 168
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12065 165
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10188 155
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2847 152
DevOps - Development и Operations 743 144
Масштабируемость - Scalability 2959 126
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11913 116
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4389 115
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3912 115
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14915 114
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5415 111
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5977 107
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13645 107
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20166 104
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9324 104
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3484 99
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5564 95
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1006 95
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11259 94
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9323 92
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака 1019 88
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13421 86
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11142 83
Linux OS 9351 188
Microsoft Windows 15229 123
Docker - Платформа распределённых приложений 284 110
Microsoft Azure 1376 90
Red Hat OpenShift 126 66
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3992 65
Google Android 13586 57
Oracle Java - язык программирования 2932 48
Intel x86 - архитектура процессора 1765 42
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1074 40
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 436 39
Apple iOS 7466 37
Google Cloud Platform - GCP 290 37
Broadcom - VMware vSphere 542 36
Aladdin JaCarta СКЗИ 162 35
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 394 33
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 601 33
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 62 30
Apple iPhone 6 4862 29
Aladdin JaCarta PKI 87 26
Red Hat OpenShift Container Platform 40 25
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4884 24
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 139 24
Aladdin JaCarta ГОСТ 95 24
Космодром Байконур 1060 24
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1233 23
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 41 22
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 733 22
Google YouTube - Видеохостинг 2611 22
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 38 21
Red Hat Ansible 90 21
Microsoft Windows 2000 8661 21
Containerum Managed Kubernetes 49 20
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 177 20
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1515 19
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 211 19
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 399 18
Microsoft Office 365 915 18
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 120 18
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services (VCF) 59 18
Дягилев Василий 84 13
Аксенов Константин 17 11
Bottomley James - Боттомли Джеймс 15 10
Баталов Александр 23 9
Краснов Александр 55 8
Березин Максим 100 8
Karidis George - Каридис Джордж 10 8
Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 8
CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 17 7
Летунов Илья 49 7
Главчев Владимир 21 7
Cormier Paul - Пол Кормье 22 7
Беляева Мария 10 7
Кузнецов Александр 110 6
Титов Александр 14 6
Рустамов Рустам 355 6
Протасов Станислав 36 6
Челышев Сергей 11 6
Белоусов Сергей 238 6
Халяпин Сергей 82 5
Морарь Максим 11 5
Чаркин Евгений 278 5
Хайретдинов Рустэм 73 5
Трандин Сергей 69 5
Кожокин Артем 6 5
Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 5
Члек Сергей 20 4
Сотин Денис 203 4
Гаврилов Дмитрий 18 4
Анисимов Константин 35 4
Хомутский Юрий 82 4
Антонов Андрей 21 4
Ройфман Роман 16 4
Вайнер Всеволод 26 4
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 35 4
Юдин Дмитрий 19 4
Извеков Алексей 8 4
Головин Даниил 34 4
Sreekanti Kumar - Сриканти Кумар 4 4
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 4
Россия - РФ - Российская федерация 136687 736
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51283 187
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41534 151
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13905 103
Европа 21501 88
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13999 74
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16335 61
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16633 56
Германия - Федеративная Республика 12460 50
Земля - планета Солнечной системы 10229 47
Казахстан - Республика 5363 46
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13172 36
Япония 13161 32
Южная Корея - Республика 6525 31
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7036 30
Беларусь - Белоруссия 5437 23
Азия - Азиатский регион 5349 23
Италия - Итальянская Республика 4293 23
Франция - Французская Республика 7728 22
Солнце - звезда Солнечной системы 5052 21
США - Калифорния 4566 19
Турция - Турецкая республика 2269 18
Индия - Bharat 5309 17
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 16
Нидерланды 3448 14
Европа Восточная 3045 14
Сингапур - Республика 1826 14
Африка - Африканский регион 3405 14
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2790 14
Украина 7488 14
Европа Западная 1477 13
Ближний Восток 2877 12
Америка Северная - Североамериканский регион 3295 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3486 12
Финляндия - Финляндская Республика 3564 11
Испания - Королевство 3676 11
Швеция - Королевство 3591 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2522 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2687 10
Великобритания - Лондон 2379 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48591 241
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46076 240
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13021 202
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17337 164
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12495 164
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22839 161
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27324 132
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6396 114
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7003 113
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10493 90
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4501 80
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6641 72
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5177 71
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15707 66
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9256 65
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5508 65
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5217 64
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5398 62
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4707 60
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9611 57
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3533 56
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2107 53
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8436 52
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4814 52
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7594 51
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10638 49
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8058 48
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5467 44
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4991 43
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2686 9
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РАН - Российская академия наук 1791 4
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CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 234 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 826 3
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 79 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 581 3
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 17 2
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 23 2
TU Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет 11 2
Dell EMC Education Services 2 2
UNAM - National Autonomous University of Mexico - Национальный автономный университет Мексики 15 2
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 74 2
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 2
University of Sheffield - Шеффилдский университет 25 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 185 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 122 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 2
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 208 2
University of Chicago - Чикагский университет 97 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 507 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 224 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 158 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 285 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 91 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 52 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 89 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 261 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 195 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 548 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 19
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1013 17
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2308 15
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1935 10
CNews AWARDS - награда 456 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 702 5
VMworld 29 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1176 4
Microsoft Ignite 41 4
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 11 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 533 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 277 3
День молодёжи - 27 июня 749 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 626 2
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 40 2
Infosecurity - выставка 63 2
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 2
GITEX Technology - международная выставка 34 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 366 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 73 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 1
CNews FORUM Кейсы 186 1
Check Point CPX 360 2 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 19 1
Black Hat - Конференция 77 1
VeeamON Forum 10 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 57 1
ISE - Integrated Systems Europe 46 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
Broadcom - VMware VMworld U.S. - VMworld Americas 1 1
SAP TechEd 9 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
CNews Баттл 64 1
Microsoft Build - конференция 36 1
CeBIT 611 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 71 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 20 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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