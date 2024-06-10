Контейнеризация виртуализация на уровне операционной системы Контейнерная виртуализация Зонная виртуализация Контейнерные среды
- DevOps — методология, которая помогает автоматизировать рабочие процессы и сделать их бесшовными, что позволяет увеличить скорость и продуктивность разработчиков, тестировщиков и системных администраторов.
- DevOPS-инженер — специалист, который синхронизирует этапы разработки программного продукта, знает, в чем заключается работа разработчиков, менеджеров, и автоматизирует их задачи, умеет программировать и быстро изучает новые инструменты.
- DevOps as a Service - Managed DevOps
- DevSecOps - Development Security Operations
- Контейнеризация
|10.06.2024
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«Лаборатория Касперского» назвала основные причины кибератак на контейнерные разработки
защиту облачной инфраструктуры, включая хосты, виртуальные машины, другие компоненты облачных сред, контейнеры, а также безопасность при использовании Kubernetes. Также решение позволяет сократ
|30.05.2024
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Российских программистов без предупреждения вышвырнули из Docker Hub. Скачать свои проекты нельзя
овый удар по российским программистам В ночь на 30 мая 2024 г. сервис Docker Hub закрыл доступ для пользователей из России, обратила внимание редакция CNews. Docker Hub – это репозиторий для хранения контейнеров, созданных с помощью Docker – сервиса автоматизации развертывания и управления приложениями в средах с поддержкой контейнеризации. В сложившейся ситуации пострадали не только частны
|28.03.2024
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Чем отличаются ОС для сегмента Enterprise? Миграция, виртуализация, контейнеризация
х, позволяют запускать приложения в изолированных средах, отделенных от основной системы. Например, контейнеры могут содержать приложения, совместимые с операционной системой, на основе ядра Li
|14.03.2024
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Исследование «Перфоманс Лаб»: облачное тестирование, виртуализация и контейнеризация — будущее тестовых сред
ит желаемую изоляцию». Руслан Никитин, директор департамента функционального тестирования добавил: «Контейнеры могут быть разработаны так, чтобы содержать точные копии производственной среды, в
|09.01.2024
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ГК Softline объявляет о включении решения для защиты контейнеров и Kubernetes Luntry от вендора «КлаудРан» в Softline Universe
кл. Об этом CNews сообщили представители Softline. Платформа Luntry – российское решение для защиты контейнеров и Kubernetes. Она относится к классу Security Observability-решений и помогает по
|21.11.2023
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Positive Technologies выпустила продукт для защиты контейнерных сред PT Container Security
гласно исследованию CNCF (Cloud Native Computering Foundation), порядка 64% компаний уже перевели в контейнеры — Docker или Kubernetes — свою инфраструктуру. При этом, по данным исследования Re
|26.10.2023
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Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023
оить надёжную и гибкую инфраструктуру, упростить эксплуатацию и ускорить доставку продуктов, а сами контейнеры уже стали неотъемлемой частью современной инфраструктуры. Однако построение контей
|26.10.2023
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Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023
оить надёжную и гибкую инфраструктуру, упростить эксплуатацию и ускорить доставку продуктов, а сами контейнеры уже стали неотъемлемой частью современной инфраструктуры. Однако построение контей
|18.10.2023
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ГК Applite представила инструмент упаковки ПО в программные контейнеры
для корпоративных приложений в среде Linux. Это модуль с графическим интерфейсом, который формирует контейнеры ПО из deb-пакетов. Доставка и установка контейнеров осуществляется через систему ц
|28.09.2023
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Как защитить платформы контейнеризации на всех стадиях жизненного цикла
1. Специфика защиты контейнеров Контейнеры являются следующим уровнем эволюции технологии виртуализации и безусловно обладают
|10.07.2023
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Совместимость интеграционной платформы Entaxy и контейнерной платформы Imagenarium
Специалисты ЕМДЕВ и инженеры Kairos Digital провели испытания и подтвердили возможность работы интеграционной платформы Entaxy в контейнерной платформе Imagenarium. Совместная работа этих продуктов выводит на новый уровень построение интеграционных решений на предприятии, уменьшая время развертывания и добавляя простоту
|27.06.2023
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Axoft усилил направление защиты контейнеров решением Luntry
Axoft расширил ИБ-портфель российским решением для безопасности контейнеров и Kubernetes Luntry. Российский продукт позволяет управлять уязвимостями образов контейнеров, контролировать Kubernetes-ресурсы, предоставляет runtime-защиту, обеспечивает се
|10.05.2023
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«БеКон» — первая конференция по безопасности контейнеров – пройдет в начале лета в Москве
«БеКон» — первая конференция по безопасности контейнеров — пройдет в начале лета в Москве. Дата и время: 7 июня 2023 с 10:00 до 16:00 (МСК
|20.02.2023
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«Лаборатория Касперского» выходит на рынок защиты контейнерной ИТ-инфраструктуры
иски, «Лаборатория Касперского» расширяет свой портфель корпоративных продуктов решением для защиты контейнеров. Сделка позволит «Лаборатории Касперского» обеспечивать безопасность контейнерной
|03.02.2023
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MONT стал дистрибьютором контейнерной платформы Imagenarium и СУБД «Енисей»
ых сервисов. Компания предлагает заказчикам объемный каталог программных решений, в котором представлены проверенные российские ИТ-продукты. Недавно список пополнился новыми российскими разработками: контейнерной платформой Imagenarium и СУБД «Енисей». Последние события на рынке информационных технологий вызвали взрывной рост спроса на отечественные для бизнеса, что стало одним из ключевых
|18.11.2022
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Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с российским решением для безопасности контейнеров Luntry
могут повысить безопасность и наблюдаемость сервисов, развернутых в Kubernetes. Об этом CNews сообщили представители компании «Флант». Luntry (произносится «лантри») позволяет наблюдать за поведением контейнеров, находить недостатки, проблемы, сбои и атаки в инфраструктуре. Luntry непрерывно отслеживает состояние K8s-кластера. Благодаря этому сотрудники отделов ИБ, DevSecOps, разработчики и
|17.05.2022
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Innostage защитит контейнерную разработку с SIEM и SOC
ервис по защите контейнеров Kubernetes. Продукт Innostage на базе решения Luntry позволяет включать контейнеры и микросервисы, созданные с их применением, в периметр мониторинга и реагирования
|31.01.2022
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SUSE выпустила свободную платформу для обеспечения безопасности контейнеров NeuVector
SUSE, поставщик программных продуктов на базе открытого исходного кода, объявила о выпуске NeuVector, платформы для обеспечения безопасности контейнеров. База кода NeuVector стала доступна сообществу разработчиков на GitHub. Раскрытие исходного кода этой ранее проприетарной технологии стало подтверждением приверженности компании SUS
|31.08.2021
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Сбербанк Казахстан рассказал о причинах перехода на контейнерные технологии
«Контейнеры — это про скорость бизнеса» CNews: Какие технологии вы считаете ключевыми для ново
|25.06.2021
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«Инфосистемы Джет» представила в Казахстане экспертизу по контейнерным технологиям
ой компании. И со стороны бизнеса в Казахстане мы видим глубокий интерес к этой теме. Но переход на контейнеры — это не только установка нового ПО. Изменения затрагивают ИТ-инфраструктуру, вопр
|29.04.2021
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Как использовать контейнеры, не превращаясь в ИТ-компанию
Все в контейнеры! «Компании, которые уже используют или планируют использовать контейнеры, и
|09.04.2021
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Гибридное облако на Kubernetes: «за» и «против»
Kubernetes и гибридное облако Сам по себе оркестратор контейнеров с открытым кодом Kubernetes — это нечто гораздо большее, чем платформа для гибридного облака. Он позволяет развертывать приложения, работающие в контейнерах (и не только), на любой
|14.01.2021
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Red Hat покупает Stackrox
ас происходит в самых разных отраслях и секторах экономики. Однако рост промышленного использования контейнеров и Kubernetes сопряжен с серьезными вызовами. В частности, исследовательская компа
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Александр Лебединский, IBM: Контейнеры стали фундаментом облачных моделей
резервного копирования, а также сокращение затрат на инфраструктуру резервного копирования. CNews: Контейнеризация стала, наконец, верным спутником и неотъемлемой частью облаков? Александр Леб
|25.11.2020
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Исследование: Российский бизнес инвестирует в контейнерные технологии, но отстает от западных компаний на 3 года
ским бизнесом. По результатам опроса отечественных компаний из списка ТОП-500, 56% из них применяют контейнеры для своих приложений. В то же время российские предприятия находятся в начале пути
|20.08.2020
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Резидент технопарка «Нагатино» начал печатать на 3D-принтерах контейнеры для сортировки отходов
езидента технопарка “Нагатино” направлена на формирование комплексной системы обращения с отходами. Контейнеры печатают на 3D-принтерах из безопасного пластика, — отметил руководитель столичног
|11.08.2020
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Контейнеризация: готовая платформа для бизнеса
ления программного кода, потребовалась технология, которая удовлетворяет всем запросам предприятий. Контейнеризация позволяет виртуализировать приложения, а с каждым контейнером сохраняется кон
|27.07.2020
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«Ростелеком» разработал цифровое решение по контролю за вывозом мусора
ировать площадку и территорию возле места сбора мусора, объем выбрасываемых отходов и наполненность контейнеров, а также проезжую часть в зоне работы мусоровоза. Пилотные проекты уже запущены в
|21.07.2020
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Почему растет популярность контейнеризации
уры серверной системы и взаимодействует с ОС при помощи стандартных интерфейсов. В этом программные контейнеры похожи на транспортные — неважно, что «внутри» контейнера, главное, чтобы он имел
|29.04.2020
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Infinidat устанавливает новый стандарт для корпоративных СХД в контейнерных средах
по развитию продуктов DataLine, сказал: «С конца 2019 года мы видим рост популярности нашей услуги «Контейнеры как сервис» на базе Kubernetes. Заказчики разворачивают высоконагруженные системы
|09.12.2019
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HPE представила платформу на базе Kubernetes для развертываний без гипервизора
здания непревзойденной контейнерной платформы корпоративного класса. Наш подход, ориентированный на контейнеры, позволит компаниям обновлять приложения быстрее и с меньшими затратами и может бы
|22.02.2018
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Atlex представила сервис CaaS: контейнеры как услуга
иртуальные машины или физические сервера, основной ресурс для CaaS — это контейнер. Таким образом, «контейнеры как услуга», или CaaS, — это модель облачного сервиса, которая позволяет пользоват
|29.11.2017
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ИТ-тренды 2018: контейнеры и искусственный интеллект идут на помощь интернету вещей
если традиционная виртуальная машина позволяет абстрагировать устройство полностью, включая ОС, то контейнеры содержат только приложение и все зависимые компоненты, в которых оно нуждается. Эт
|26.10.2017
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Nvidia представила контейнеры для глубокого обучения, Volta дебютируют в AWS
gnup; запустить оптимизированный образ Nvidia на платформе поставщика облачных сервисов и загрузить контейнеры из NGC.Преимущества репозитария контейнеров NGC включают мгновенный доступ к самым
|23.03.2017
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Новая версия Virtuozzo Storage расширяет поддержку контейнеров и гипервизоров
имизации производительности дисков и исключения перегрузок, а также обновление кластера в один клик без остановки сервисов.Система поддерживает блочное, файловое, объектное (S3) и хранение данных для контейнеров в одном решении, имеет широкую поддержку гипервизоров: Virtuozzo, VMware vSphere, Microsoft HyperV, KVM, обладает простым в использовании веб-интерфейсом для контроля всех типов хра
|11.01.2017
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Virtuozzo обеспечит защиту контейнерных приложений за счет поддержки шифрования
я основной причиной, почему ИТ-директоры и ИТ-специалисты компаний любого размера еще не используют контейнеры для разнообразных промышленных приложений и рабочих нагрузок. Чтобы решить эту про
|18.10.2016
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VMware представила новые релизы решений для вычислений, хранения и управления «облаками»
управления, комплексных встроенных средств безопасности и поддержки новых типов приложений, включая контейнеры. Благодаря этим новым функциям vSphere 6.5 предложит пользователям универсальную п
|14.07.2016
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Red Hat представила обновленный портфель продуктов для работы с Linux-контейнерами
онтейнерной платформой со встроенными средствами управления, а также решениями класса PaaS и CaaS («контейнеры как услуга»), сообщили CNews в Red Hat. Отвечая запросам корпоративного сектора на
|08.07.2016
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Red Hat повышает безопасность контейнеров с помощью новых технологий сканирования
бору пользователя; оптимизированная интеграция systemd — упрощает перенос существующих приложений в контейнеры; оптимизированный режим обновления — оперативные программные исправления между вып
|26.05.2016
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Red Hat Ansible 2.1 обеспечит автоматизированную настройку сетевых устройств, контейнеров, Windows и Azure
зированного развертывания и настройки ИТ-инфраструктуры, которая теперь поддерживает работу с сетевым устройствами и расширяет возможности применения сценариев автоматизации Ansible при развертывании контейнеров. Об этом CNews сообщили в Red Hat. Ansible помогает упросить и ускорить развертывание приложений и инфраструктурных компонентов, устраняя барьеры между ИТ-специалистами и разработчи
Контейнеризация и организации, системы, технологии, персоны:
|Дягилев Василий 84 13
|Аксенов Константин 17 11
|Bottomley James - Боттомли Джеймс 15 10
|Баталов Александр 23 9
|Краснов Александр 55 8
|Березин Максим 100 8
|Karidis George - Каридис Джордж 10 8
|Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 8
|CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 17 7
|Летунов Илья 49 7
|Главчев Владимир 21 7
|Cormier Paul - Пол Кормье 22 7
|Беляева Мария 10 7
|Кузнецов Александр 110 6
|Титов Александр 14 6
|Рустамов Рустам 355 6
|Протасов Станислав 36 6
|Челышев Сергей 11 6
|Белоусов Сергей 238 6
|Халяпин Сергей 82 5
|Морарь Максим 11 5
|Чаркин Евгений 278 5
|Хайретдинов Рустэм 73 5
|Трандин Сергей 69 5
|Кожокин Артем 6 5
|Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 5
|Члек Сергей 20 4
|Сотин Денис 203 4
|Гаврилов Дмитрий 18 4
|Анисимов Константин 35 4
|Хомутский Юрий 82 4
|Антонов Андрей 21 4
|Ройфман Роман 16 4
|Вайнер Всеволод 26 4
|Krishna Arvind - Кришна Арвинд 35 4
|Юдин Дмитрий 19 4
|Извеков Алексей 8 4
|Головин Даниил 34 4
|Sreekanti Kumar - Сриканти Кумар 4 4
|Danny Allan - Дэнни Аллан 26 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2024 годы.
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