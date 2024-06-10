Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды

«Лаборатория Касперского» назвала основные причины кибератак на контейнерные разработки защиту облачной инфраструктуры, включая хосты, виртуальные машины, другие компоненты облачных сред, контейнеры, а также безопасность при использовании Kubernetes. Также решение позволяет сократ

Российских программистов без предупреждения вышвырнули из Docker Hub. Скачать свои проекты нельзя овый удар по российским программистам В ночь на 30 мая 2024 г. сервис Docker Hub закрыл доступ для пользователей из России, обратила внимание редакция CNews. Docker Hub – это репозиторий для хранения контейнеров, созданных с помощью Docker – сервиса автоматизации развертывания и управления приложениями в средах с поддержкой контейнеризации. В сложившейся ситуации пострадали не только частны

Чем отличаются ОС для сегмента Enterprise? Миграция, виртуализация, контейнеризация х, позволяют запускать приложения в изолированных средах, отделенных от основной системы. Например, контейнеры могут содержать приложения, совместимые с операционной системой, на основе ядра Li

Исследование «Перфоманс Лаб»: облачное тестирование, виртуализация и контейнеризация — будущее тестовых сред ит желаемую изоляцию». Руслан Никитин, директор департамента функционального тестирования добавил: «Контейнеры могут быть разработаны так, чтобы содержать точные копии производственной среды, в

ГК Softline объявляет о включении решения для защиты контейнеров и Kubernetes Luntry от вендора «КлаудРан» в Softline Universe кл. Об этом CNews сообщили представители Softline. Платформа Luntry – российское решение для защиты контейнеров и Kubernetes. Она относится к классу Security Observability-решений и помогает по

Positive Technologies выпустила продукт для защиты контейнерных сред PT Container Security гласно исследованию CNCF (Cloud Native Computering Foundation), порядка 64% компаний уже перевели в контейнеры — Docker или Kubernetes — свою инфраструктуру. При этом, по данным исследования Re

Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023 оить надёжную и гибкую инфраструктуру, упростить эксплуатацию и ускорить доставку продуктов, а сами контейнеры уже стали неотъемлемой частью современной инфраструктуры. Однако построение контей

Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023 оить надёжную и гибкую инфраструктуру, упростить эксплуатацию и ускорить доставку продуктов, а сами контейнеры уже стали неотъемлемой частью современной инфраструктуры. Однако построение контей

ГК Applite представила инструмент упаковки ПО в программные контейнеры для корпоративных приложений в среде Linux. Это модуль с графическим интерфейсом, который формирует контейнеры ПО из deb-пакетов. Доставка и установка контейнеров осуществляется через систему ц

Как защитить платформы контейнеризации на всех стадиях жизненного цикла 1. Специфика защиты контейнеров Контейнеры являются следующим уровнем эволюции технологии виртуализации и безусловно обладают

Совместимость интеграционной платформы Entaxy и контейнерной платформы Imagenarium Специалисты ЕМДЕВ и инженеры Kairos Digital провели испытания и подтвердили возможность работы интеграционной платформы Entaxy в контейнерной платформе Imagenarium. Совместная работа этих продуктов выводит на новый уровень построение интеграционных решений на предприятии, уменьшая время развертывания и добавляя простоту

Axoft усилил направление защиты контейнеров решением Luntry Axoft расширил ИБ-портфель российским решением для безопасности контейнеров и Kubernetes Luntry. Российский продукт позволяет управлять уязвимостями образов контейнеров, контролировать Kubernetes-ресурсы, предоставляет runtime-защиту, обеспечивает се

«БеКон» — первая конференция по безопасности контейнеров – пройдет в начале лета в Москве «БеКон» — первая конференция по безопасности контейнеров — пройдет в начале лета в Москве. Дата и время: 7 июня 2023 с 10:00 до 16:00 (МСК

«Лаборатория Касперского» выходит на рынок защиты контейнерной ИТ-инфраструктуры иски, «Лаборатория Касперского» расширяет свой портфель корпоративных продуктов решением для защиты контейнеров. Сделка позволит «Лаборатории Касперского» обеспечивать безопасность контейнерной

MONT стал дистрибьютором контейнерной платформы Imagenarium и СУБД «Енисей» ых сервисов. Компания предлагает заказчикам объемный каталог программных решений, в котором представлены проверенные российские ИТ-продукты. Недавно список пополнился новыми российскими разработками: контейнерной платформой Imagenarium и СУБД «Енисей». Последние события на рынке информационных технологий вызвали взрывной рост спроса на отечественные для бизнеса, что стало одним из ключевых

Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с российским решением для безопасности контейнеров Luntry могут повысить безопасность и наблюдаемость сервисов, развернутых в Kubernetes. Об этом CNews сообщили представители компании «Флант». Luntry (произносится «лантри») позволяет наблюдать за поведением контейнеров, находить недостатки, проблемы, сбои и атаки в инфраструктуре. Luntry непрерывно отслеживает состояние K8s-кластера. Благодаря этому сотрудники отделов ИБ, DevSecOps, разработчики и

Innostage защитит контейнерную разработку с SIEM и SOC ервис по защите контейнеров Kubernetes. Продукт Innostage на базе решения Luntry позволяет включать контейнеры и микросервисы, созданные с их применением, в периметр мониторинга и реагирования

SUSE выпустила свободную платформу для обеспечения безопасности контейнеров NeuVector SUSE, поставщик программных продуктов на базе открытого исходного кода, объявила о выпуске NeuVector, платформы для обеспечения безопасности контейнеров. База кода NeuVector стала доступна сообществу разработчиков на GitHub. Раскрытие исходного кода этой ранее проприетарной технологии стало подтверждением приверженности компании SUS

Сбербанк Казахстан рассказал о причинах перехода на контейнерные технологии «Контейнеры — это про скорость бизнеса» CNews: Какие технологии вы считаете ключевыми для ново

«Инфосистемы Джет» представила в Казахстане экспертизу по контейнерным технологиям ой компании. И со стороны бизнеса в Казахстане мы видим глубокий интерес к этой теме. Но переход на контейнеры — это не только установка нового ПО. Изменения затрагивают ИТ-инфраструктуру, вопр

Как использовать контейнеры, не превращаясь в ИТ-компанию Все в контейнеры! «Компании, которые уже используют или планируют использовать контейнеры, и

Гибридное облако на Kubernetes: «за» и «против» Kubernetes и гибридное облако Сам по себе оркестратор контейнеров с открытым кодом Kubernetes — это нечто гораздо большее, чем платформа для гибридного облака. Он позволяет развертывать приложения, работающие в контейнерах (и не только), на любой

Red Hat покупает Stackrox ас происходит в самых разных отраслях и секторах экономики. Однако рост промышленного использования контейнеров и Kubernetes сопряжен с серьезными вызовами. В частности, исследовательская компа

Александр Лебединский, IBM: Контейнеры стали фундаментом облачных моделей резервного копирования, а также сокращение затрат на инфраструктуру резервного копирования. CNews: Контейнеризация стала, наконец, верным спутником и неотъемлемой частью облаков? Александр Леб

Исследование: Российский бизнес инвестирует в контейнерные технологии, но отстает от западных компаний на 3 года ским бизнесом. По результатам опроса отечественных компаний из списка ТОП-500, 56% из них применяют контейнеры для своих приложений. В то же время российские предприятия находятся в начале пути

Резидент технопарка «Нагатино» начал печатать на 3D-принтерах контейнеры для сортировки отходов езидента технопарка “Нагатино” направлена на формирование комплексной системы обращения с отходами. Контейнеры печатают на 3D-принтерах из безопасного пластика, — отметил руководитель столичног

Контейнеризация: готовая платформа для бизнеса ления программного кода, потребовалась технология, которая удовлетворяет всем запросам предприятий. Контейнеризация позволяет виртуализировать приложения, а с каждым контейнером сохраняется кон

«Ростелеком» разработал цифровое решение по контролю за вывозом мусора ировать площадку и территорию возле места сбора мусора, объем выбрасываемых отходов и наполненность контейнеров, а также проезжую часть в зоне работы мусоровоза. Пилотные проекты уже запущены в

Почему растет популярность контейнеризации уры серверной системы и взаимодействует с ОС при помощи стандартных интерфейсов. В этом программные контейнеры похожи на транспортные — неважно, что «внутри» контейнера, главное, чтобы он имел

Infinidat устанавливает новый стандарт для корпоративных СХД в контейнерных средах по развитию продуктов DataLine, сказал: «С конца 2019 года мы видим рост популярности нашей услуги «Контейнеры как сервис» на базе Kubernetes. Заказчики разворачивают высоконагруженные системы

HPE представила платформу на базе Kubernetes для развертываний без гипервизора здания непревзойденной контейнерной платформы корпоративного класса. Наш подход, ориентированный на контейнеры, позволит компаниям обновлять приложения быстрее и с меньшими затратами и может бы

Atlex представила сервис CaaS: контейнеры как услуга иртуальные машины или физические сервера, основной ресурс для CaaS — это контейнер. Таким образом, «контейнеры как услуга», или CaaS, — это модель облачного сервиса, которая позволяет пользоват

ИТ-тренды 2018: контейнеры и искусственный интеллект идут на помощь интернету вещей если традиционная виртуальная машина позволяет абстрагировать устройство полностью, включая ОС, то контейнеры содержат только приложение и все зависимые компоненты, в которых оно нуждается. Эт

Nvidia представила контейнеры для глубокого обучения, Volta дебютируют в AWS gnup; запустить оптимизированный образ Nvidia на платформе поставщика облачных сервисов и загрузить контейнеры из NGC.Преимущества репозитария контейнеров NGC включают мгновенный доступ к самым

Новая версия Virtuozzo Storage расширяет поддержку контейнеров и гипервизоров имизации производительности дисков и исключения перегрузок, а также обновление кластера в один клик без остановки сервисов.Система поддерживает блочное, файловое, объектное (S3) и хранение данных для контейнеров в одном решении, имеет широкую поддержку гипервизоров: Virtuozzo, VMware vSphere, Microsoft HyperV, KVM, обладает простым в использовании веб-интерфейсом для контроля всех типов хра

Virtuozzo обеспечит защиту контейнерных приложений за счет поддержки шифрования я основной причиной, почему ИТ-директоры и ИТ-специалисты компаний любого размера еще не используют контейнеры для разнообразных промышленных приложений и рабочих нагрузок. Чтобы решить эту про

VMware представила новые релизы решений для вычислений, хранения и управления «облаками» управления, комплексных встроенных средств безопасности и поддержки новых типов приложений, включая контейнеры. Благодаря этим новым функциям vSphere 6.5 предложит пользователям универсальную п

Red Hat представила обновленный портфель продуктов для работы с Linux-контейнерами онтейнерной платформой со встроенными средствами управления, а также решениями класса PaaS и CaaS («контейнеры как услуга»), сообщили CNews в Red Hat. Отвечая запросам корпоративного сектора на

Red Hat повышает безопасность контейнеров с помощью новых технологий сканирования бору пользователя; оптимизированная интеграция systemd — упрощает перенос существующих приложений в контейнеры; оптимизированный режим обновления — оперативные программные исправления между вып