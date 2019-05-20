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Консолидированная финансовая отчётность Consolidated Financial Statements Консолидированный доход Consolidated Income Сводная отчётность



20.05.2019 Консолидированный доход Sabre вырос на 6,2% и превысил $1 млрд
21.10.2010 Консолидированный доход EMC в третьем квартале вырос на 20%
09.11.2009 Консолидированные доходы «Ростелекома» за первое полугодие 2009 г. выросли на 4,4%
18.06.2009 Консолидированные доходы «Ростелекома» в 2008 г. выросли на 3,1%
08.08.2008 Консолидированные доходы «ВолгаТелекома» выросли в 2007 г. на 19,1%
02.07.2007 Консолидированные доходы «ТрансТелеКома» в I квартале выросли на 27%
13.02.2001 "Голден Телеком" объявила о положительных результатах четвертого квартала и 2000 года в целом

Публикаций - 175, упоминаний - 184
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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