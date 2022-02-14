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Коннекторы



14.02.2022 Завершена интеграция платформы edna с «Битрикс24» 1
14.12.2021 «Сиссофт» предложит клиентам платформу бизнес-аналитики Modus BI 1
02.11.2021 Security Vision 5: эволюция автоматизации 1
30.08.2021 Как оптимизировать затраты на команду и систему управления тестированием 1
05.02.2021 Из коробок с iPhone исчезнут знаменитые самоуничтожающиеся кабели. Apple изобрела кабель, который не ломается 1
13.12.2020 Как данные определяют ключевые особенности СХД 1
17.08.2020 «Дочка» «Газпрома» меняет российскую СЭД на «импортонезависимую» 1
05.08.2020 В банке «Оранжевый» внедрена система MaxPatrol SIEM 1
05.08.2020 Продукты комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite совместимы с системой выявления инцидентов безопасности MaxPatrol SIEM 1
22.07.2020 Microsoft рассказала о новых технологических инструментах для партнерских решений 1
16.07.2020 Ansys представила Ansys 2020 версии R2 1
16.03.2020 «Интеллектуальная безопасность» выпустила новую версию Security Vision IRP 1
03.02.2020 TerraLink внесла стратегические изменения в платформу xDE 1
27.01.2020 Сергей Емельченков, замглавы «Почты России» в интервью CNews: Мы сейчас на распутье — что делать в области ЦОДов 1
05.12.2019 10 тенденций в области аналитики, которые важно заметить заранее 1
04.12.2019 OFD.ru стал производителем онлайн-касс 1
01.11.2019 «SBI банк» подключился к центру мониторинга событий ИБ Infosecurity 1
09.10.2019 Naumen пополнил продуктовый портфель облачным решением для контакт-центров 1
18.09.2019 «Интеллектуальная безопасность» представила новый релиз Security Vision IRP 1
18.09.2019 Oracle предлагает бесплатные облачные сервисы Always Free для Autonomous Database и Oracle Cloud Infrastructure 1
22.07.2019 Единая платформа по управлению печатью сокращает затраты на документооборот 1
10.07.2019 Илья Калагин: Через пять лет ИИ станет ключевым инструментом для работы с данными 1
24.04.2019 «Корус консалтинг» создал для «Траско» CRM-систему на базе Microsoft Dynamics 365 1
16.04.2019 Бизнес-аналитика становится вершиной айсберга корпоративного импортозамещения 1
18.03.2019 Ivanti выпустила новую облачную платформу 1
13.03.2019 R-style Softlab автоматизировала процедуры удаленной идентификации клиента и сбора биометрии в Промсвязьбанке 1
11.01.2019 Интеллектуальная платформа Abbyy Flexicapture научилась понимать тексты на естественном языке 1
03.12.2018 «Террасофт» представила bpm’online 7.13 и bpm’online designer 1
28.11.2018 «Индид» выпустил специализированное ПО Indeed Privileged Access Manager 1
22.11.2018 InfoWatch и SAP CIS займутся защитой корпоративных данных российских клиентов 1
20.11.2018 «Индид» представила Indeed Privileged Access Manager 1
15.11.2018 R-Vision выпустил новую версию Incident Response Platform 1
31.10.2018 Как создать общий центр обслуживания на базе ECM 1
19.10.2018 Fortinet вновь лидер Gartner Magic Quadrant по корпоративным межсетевым экранам 1
28.09.2018 Legrand запускает новую структурированную кабельную систему LCS3 1
18.09.2018 Исследование iKS-Consulting: доля доходов коммерческих ЦОДов от предоставления облачных услуг увеличилась до 29% 1
30.08.2018 Россияне опубликовали эксплойт для взлома ПК на процессорах Intel 1
27.08.2018 Обзор линейки наушников FiiO: FH1, F9 и F9 Pro 1
27.06.2018 «Аванпост» представила обновленный Avanpost IDM 6.0 1
16.04.2018 Главная проблема больших данных – сами данные стали проблемой 1

Публикаций - 81, упоминаний - 81

Коннекторы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4529 8
Oracle Corporation 5981 6
Microsoft Corporation 22338 5
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 564 3
5857 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 63 3
1С-ИжТиСи 5252 2
Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 28 2
Intel Corporation 11173 2
Apple Inc 10568 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1105 2
1С-Битрикс - Bitrix 424 2
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 372 1
Adobe Systems 1419 1
Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com 85 1
Atlassian 47 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 141 1
BT Group - British Telecommunications 614 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 554 1
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1185 1
Edna - ОСК - ранее mfms 10 1
Корус Консалтинг ГК 1009 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 268 1
Форсайт - ранее ITG Consulting 88 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8284 1
VK - Mail.ru Group 3007 1
Yandex - Яндекс 4925 1
Check Point Software Technologies 692 1
Meta Platforms - Facebook 4214 1
Siemon 17 1
FiiO 4 1
DViCO 12 1
Алион 69 1
IBM - International Business Machines Corp 8888 1
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1635 1
Google LLC 10099 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 195 1
Linxdatacenter - Связь ВСД 107 1
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 226 1
Программный продукт ГК 3843 1
ПСБ - Промсвязьбанк 667 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2076 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 357 1
Лукойл Информ 83 1
Банк Оранжевый 101 1
Транснефть 224 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1014 1
DHL Express 112 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5140 1
Газпром ПАО 954 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2132 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 10984 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7880 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1432 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 734 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 542 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 291 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1773 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3155 1
МКС - Международная космическая станция 1420 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 361 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2324 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 179 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 279 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 62 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 24469 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 16244 17
Сервер - Серверные платформы 8092 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7268 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 9735 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10030 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4389 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6163 9
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2130 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 40119 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 9130 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 9666 6
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4618 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2578 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 4954 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2934 6
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3193 5
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9147 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8456 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1585 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5929 4
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3227 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - DVB-MHP - Multimedia Home Platform 9668 4
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3375 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 4691 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1250 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4582 3
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 1578 3
Website - Вебсайт 7094 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1654 3
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 323 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1758 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 2954 3
Оцифровка - Digitization 1180 2
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 5116 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 2268 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3378 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7133 2
Big Data - Большие данные 3172 2
Web Interface - Веб-интерфейс 413 2
Microsoft Windows 10 11388 6
Google Android 11834 5
Microsoft Office 3218 4
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 200 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 241 3
Apple iOS 6365 3
Linux OS 7595 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1039 3
R-Style Softlab - RS-Connect 51 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 797 2
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 212 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 169 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1563 2
Apache Hadoop 352 2
Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager 4 2
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 201 2
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 407 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 634 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 723 2
Security Vision Incident Response Platform - Security Vision IRP - SOAR 19 2
Battery Eater - notebook benchmark tool 131 2
R-Style Softlab - RS-Bank 263 2
ВГТРК Смотрим 187 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 229 1
Microsoft Dynamics 825 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 283 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2396 1
Ivanti Smart Advisors 1 1
Ivanti Cloud 1 1
Microsoft Dynamics 365 120 1
Microsoft Teams 294 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 749 1
Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud 22 1
Depositphotos - фотобанк 353 1
Korus Forecast 17 1
DViCO TViX - серия медиаплееров 33 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 446 1
Oracle Exalytics In-Memory Machine 29 1
Oracle Procurement and Spend Analytics 8 1
Flickr - Фотохостинг 242 1
Овсянников Андрей 15 1
Назарова Анна 34 1
Захаров Андрей 33 1
Бедердинов Дмитрий 2 1
Алексюк Ольга 4 1
Clark Greg - Кларк Грег 8 1
Шушкин Дмитрий 93 1
Артемьев Тимур 31 1
Кулешов Сергей 36 1
Галковский Андрей 25 1
Дробышевский Михаил 53 1
Бушмелев Сергей 42 1
Пружинин Александр 4 1
Бехтерев Николай 1 1
Волошин Олег 5 1
Теплякова Анна 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 105863 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33130 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13282 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13083 2
Америка 1990 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1343 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11453 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1892 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2139 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 943 1
Европа 11321 1
Украина 6070 1
США - Техас - Хьюстон 240 1
Земля - планета Солнечной системы 7205 1
Китай - Тайвань 1925 1
Италия - Итальянская Республика 3212 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1702 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45245 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 14052 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 5815 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10040 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3630 2
Мошенничество - Махинации 1570 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1667 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 133 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2093 1
Русский язык 4562 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2609 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 13733 1
Инсорсинг - Инхаус 65 1
Бизнес-акселератор 262 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 1219 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1206 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 223 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 760 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 169 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 234 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 549 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2251 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
Ars Technica 360 1
TAdviser - Центр выбора технологий 239 1
Forbes - Форбс 585 1
РС Рro 87 1
Commercial Times 93 1
Gartner 3292 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 708 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 181 1
Intel Developer Forum - IDF 250 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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