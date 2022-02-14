Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Коннекторы
Публикаций - 81, упоминаний - 81
Коннекторы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Овсянников Андрей 15 1
|Назарова Анна 34 1
|Захаров Андрей 33 1
|Бедердинов Дмитрий 2 1
|Алексюк Ольга 4 1
|Clark Greg - Кларк Грег 8 1
|Шушкин Дмитрий 93 1
|Артемьев Тимур 31 1
|Кулешов Сергей 36 1
|Галковский Андрей 25 1
|Дробышевский Михаил 53 1
|Бушмелев Сергей 42 1
|Пружинин Александр 4 1
|Бехтерев Николай 1 1
|Волошин Олег 5 1
|Теплякова Анна 4 1
|Gartner 3292 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 708 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 181 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179013, в очереди разбора - 979786.
Создано именных указателей - 72742.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179013, в очереди разбора - 979786.
Создано именных указателей - 72742.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru