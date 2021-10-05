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Конгресс США
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the United States Senate


05.10.2021 Произошел крупнейший сбой в истории интернета, оставивший мир без Facebook, WhatsApp и Instagram. Что это было? 1
04.10.2021 Facebook сознательно стравливает людей, чтобы удержать пользователей в соцсети 1
25.02.2021 Байден пошел по стопам Трампа. Ему нужна полная независимость от китайской электроники 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
07.10.2020 Власти США собрались раздробить Apple, Google, Facebook и Amazon на мелкие компании 1
07.09.2020 Российские разработчики ПО для iPhone и iPad притворяются китайцами и американцами, чтобы попасть в App Store 1
30.07.2020 Как Стив Джобс расправлялся с неугодными разработчиками приложений для iPhone 1
12.03.2020 Amadeus представила тренды цифровизации турбизнеса 1
06.01.2020 Google избавился от адепта противостояния военным и китайской цензуре 1
26.09.2019 Власти США разрешили Oracle «настучать» на Google в отместку за старые обиды 1
12.09.2019 США ввели вечный запрет на программы «Касперского» 1
21.08.2019 США крупно оштрафовали российскую крипто-компанию 1
06.06.2019 Власти США: ФБР ежедневно нарушает права миллионов людей с помощью систем распознавания лиц 1
13.03.2019 США потратят $10 миллиардов на «защиту нации» в интернете 1
27.02.2019 США грозят российским ИТ-компаниям новыми санкциями 2
15.01.2019 Рассекречены название, характеристики и цена первого 5G-смартфона Samsung 1
23.08.2018 Сенатор-спецназовец: Россия перейдет с американской электроники двойного назначения на китайскую 1
14.08.2018 Трамп запретил американским чиновникам использовать Huawei и ZTE. Опрос 1
19.06.2018 Сенаторы США подставили Трампа, проголосовав против возвращения ZTE в бизнес 3
31.05.2018 «Касперскому» не дали засудить правительство США 1
11.04.2018 Цукерберг подумывает ввести плату за Facebook 1
09.04.2018 ФБР арестовало один из старейших в мире сайтов объявлений 2
06.04.2018 Microsoft, Apple и Google обязали выдавать властям США переписку пользователей с серверов по всему миру 1
05.04.2018 Целевые ИБ-атаки становятся все дешевле 1
23.01.2018 Глава Минкомсвязи пригрозил Microsoft потерей миллиардов долларов в России 1
05.12.2017 Oracle из-за санкций ужесточила условия работы с ВЭБ, ВТБ, Сбербанком, «Газпромом», «Лукойлом», «Ростехом» 1
04.12.2017 В английских госучреждениях запретили ПО Касперского 1
20.11.2017 В США создана госпрограмма по сокрытию от общественности уязвимостей в популярном ПО 1
10.11.2017 ЦРУ маскирует свой вредоносный софт под ПО «Касперского» 1
27.10.2017 Объявлены радиоэлектронные и ИТ-компании – кандидаты на новые санкции США 1
25.10.2017 Касперский рассказал, как к нему попали секретные файлы АНБ 1
23.10.2017 «Касперский» открывает свои исходные коды 1
18.10.2017 Евгений Касперский назвал пять причин ненависти к нему в США 1
20.09.2017 Правообладатели пролоббировали запрет на копирование авторского контента в интернете 1
15.09.2017 Касперского вызвали на допрос в Сенат США 1
14.09.2017 Трамп приказал удалить ПО «Касперского» из госорганов США 1
12.09.2017 «Лаборатория Касперского» закроет офис в Вашингтоне 1
11.09.2017 Крупнейшая торговая сеть США прекратила продавать ПО «Касперского» 1
12.07.2017 Трамп запретил ставить ПО «Касперского» в госорганах США 1
28.06.2017 ФБР допросило сотрудников «Касперского». Ее продукты могут запретить в армии США 2

Публикаций - 99, упоминаний - 147

Конгресс США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 16
Google LLC 7148 13
Facebook 3765 7
Apple Inc - Эппл Рус 7701 7
Amazon Inc - Amazon.com 1471 6
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 54 5
Oracle Corporation 3344 4
РТИ 122 4
Huawei 2730 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 4
Twitter 2204 4
Cisco Systems 2040 4
Новатор ОКБ - Опытное конструкторское бюро «Новатор» имени Люльева Л.В. 7 4
Высокоточные комплексы НПО 9 4
СТЦ - Специальный Технологический Центр 8 4
Цифровое оружие и защита 4 4
Samsung Electronics 5666 4
Ангстрем-Т 95 3
Yahoo! 1092 3
Микрон - Micron 365 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 3
SEC Consult Services 929 3
Intel Corporation 4175 3
IBM 3539 3
Epic Games 87 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
Alphabet 74 2
Best Buy 111 2
Ангстрем-М 21 2
Micron Technology - Crucial 70 2
AOL Inc 307 2
Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 34 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Qualcomm Technologies 1002 2
АФК Система ПАО 994 2
Корус Консалтинг ГК 805 2
ZTE Corporation 550 2
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 1
КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова 4 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 9 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
ВТБ Банк Москвы 371 2
Транснефть 159 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
Газпром нефть 382 2
Walmart - Wal-Mart Stores 152 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Газпром ПАО 520 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
LinkedIn 520 2
EPIC Telecom Invest 69 1
Barnes & Noble 52 1
NCMEC - National Center for Missing & Exploited Children - Национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей США 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 11 1
GM - General Motors 139 1
Мегаполис ТК 88 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Barclays 50 1
Волга-Днепр - Авиакомпания 19 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
Ford 173 1
Росгосстрах 182 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Альфа-Банк 1123 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 412 18
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 12
Конгресс США - Сенат - Комитет по разведке 14 12
Пентагон - Министерство обороны США 277 12
DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 18 12
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 11
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 11
GSA - U.S. General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 14 11
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 18 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 6
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 145 4
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 4
Верховный суд Российской Федерации 174 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 3
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Президент США 105 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 4 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 80 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 22 1
USPS - United States Postal Service - Почтовая служба США 1 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
ОПРФ - Комитет по развитию физической культуры и спорта Общественной палаты РФ 1 1
FAR - The Federal Acquisition Regulation Council - Управляющий совет по федеральным закупкам США 1 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 7 1
Верховный суд США - Supreme Court of the United States 22 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
US Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 9 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 2
Демократическая политическая партия США 36 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 27 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
EPP - Endpoint Protection Platforms - платформы защиты оконечных узлов 14 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 605 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
Call back - Обратный звонок 15 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 41 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 27 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 433 1
Big Data - Большие данные 1136 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 216 1
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 131 1
Открытые данные - Open data 57 1
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 73 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 1
Google Android 10751 8
Apple iOS 5742 5
Apple - App Store 2198 3
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1170 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 25 2
WhatsApp Messenger 654 2
Samsung Galaxy 345 2
Kaspersky Internet Security 289 2
Evernote 178 2
Google Chrome - браузер 1117 2
АНБ США - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 39 2
Dropbox - Файловый хостинг 390 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 63 2
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 46 1
Microsoft Word 345 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 369 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 8 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Apple Safari - Браузер 602 1
VK - Mail.ru Teambox 19 1
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative 12 1
Kaspersky Security Network - KSN 84 1
Atom Security - StaffCop 14 1
Apache Hive - система управления базами данных 37 1
IBM Cognos BI 141 1
Цифровой инспектор 6 1
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
Amazon Kindle 136 1
Craigslist - Крейгслист - Сайт объявлений 17 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 60 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 85 1
Google YouTube - Видеохостинг 1715 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
Apple iPad 3263 1
Linux OS 4257 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 18
Касперский Евгений 218 13
Coats Dan - Коутс Дэн 14 11
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 11
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 3
Steve Jobs - Стив Джобс 706 3
Рейман Леонид 411 2
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 2
Sundar Pichai - Сундар Пичай 50 2
Путин Владимир 1824 2
Shaheen Jeanne - Шейхин Джинн 3 2
Васильев Григорий 35 1
Acton Brian - Эктон Брайан 7 1
Jackson Henry - Джексон Генри 1 1
Chvotkin Alan - Чвоткин Алан 1 1
Долмацкий Яков 4 1
Казарин Станислав 100 1
Hodgman Melissa - Ходжман Мелисса 1 1
Белякова Мария 1 1
Мармер Леонид 1 1
Прохоров Фёдор 78 1
Варнавский Андрей 9 1
Скрипаль Сергей 1 1
Борисов Сергей 17 1
Зданевич Юрий 3 1
Огуряев Дмитрий 53 1
Разумовский Дмитрий 70 1
Кандыбович Дмитрий 8 1
Шингарёв Антон 4 1
Шилак Ксения 28 1
Окунь Дмитрий 16 1
Glueck Ken - Глюк Кен 2 1
Мамонов Алексей 11 1
Злобин Виталий 12 1
Biden Joe - Байден Джо 29 1
Теленков Андрей 21 1
Шершнев Георгий 13 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 61
Россия - Российская федерация - РФ 57350 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 10
Северная Америка 1411 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 8
Европа 3752 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 7
Иран - Исламская Республика Иран 375 5
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 4
Индия - Республика 2169 4
США - Нью-Йорк 1093 3
США - Вашингтон 334 3
США - Техас 222 3
Франция - Французская Республика 2122 3
Канада 1301 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 3
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Южная Корея - Республика 1459 2
Украина 3365 2
Азия - Азиатский регион 1514 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
США - Сан-Франциско 692 2
Швейцария - Давос 35 2
Специальный административный район Гонконг 548 2
США - Аризона 96 2
США - Массачусетс 108 2
Восточная Европа 1678 2
Колумбия - Республика 137 1
США - Чикаго 127 1
Пуэрто-Рико - Puerto Rico 38 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
Россия - Тамбов 206 1
США - Мэриленд 38 1
Россия - Тамбовская область 322 1
США - Лос-Анджелес 291 1
Франция - Париж 370 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 8
NDAA - National Defense Authorization Act - Закон США О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 5 4
Конституция США 18 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
Утечка мозгов - brain drain 5 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
CDA 1996 - Communications Decency Act - Закон США О порядочности в общении - О приличиях в области связи - О соблюдении приличий в коммуникациях 6 1
Холодная война 23 1
Obamacare - Patient Protection and Affordable Care Act - Закон о защите пациентов и доступном здравоохранении в США 8 1
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях 3 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 29 1
The Jackson-Vanik Amendment - Поправка Джексона-Вэника 1 1
Пиратство - Авторское право 206 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 280 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
NYT - The New York Times 509 13
Thomson Reuters - Рейтер 1729 10
The Wall Street Journal 709 7
The Verge - Издание 448 3
NBC News 8 2
Engadget - Блог о технологиях 336 2
РИА Новости 654 2
Wikipedia - Википедия 276 2
Forbes - Форбс 442 2
Bloomberg 785 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Business Insider 182 1
WikiLeaks 106 1
MacRumors 114 1
The Bell - Издание 34 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
The Washington Post 109 1
Associated Press 333 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
CNews Analytics 1988 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
B2B International 48 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
Samsung Unpacked 19 1
Government Cybersecurity Forum 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761285, в очереди разбора - 664974.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Colocation

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Техника

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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