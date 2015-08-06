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Комстар ОТС
Комстар Объединенные Телесистемы.



06.08.2015 В «Акадо Телеком» произошел ряд кадровых изменений
04.10.2011 МТС переводит всех абонентов «Комстар-регионы» на единую биллинговую платформу
05.04.2011 МТС завершила присоединение «Комстар-ОТС»
01.03.2011 «Комстару» запретили участвовать в гостендерах
15.02.2011 Топ-менеджеры массово покидают «Комстар»
14.02.2011 МТС не поможет несогласным акционерам «Комстара»
26.01.2011 Владимир Томчаковский назначен директором Уральского филиала «Комстар-Регионы»
21.01.2011 МТС подключила 100 тыс. абонентов домашнего телевидения «МТС Стрим» в Нижнем Тагиле
21.01.2011 Группа МТС и «Ростелеком» начали обмен интернет–трафиком
14.01.2011 «Комстар» запустил телевидение высокой четкости в Подмосковье
14.01.2011 МГТС «простила» «Комстару» 1,5 млрд руб
13.01.2011 «Комстар» стал телекоммуникационным партнером Московского аэропорта «Домодедово»
11.01.2011 «Комстар» продолжает консолидацию активов в регионах России
27.12.2010 «Комстар» подключил к интернету столичный центр инклюзивной педагогики
27.12.2010 Поглощение «Комстара» обойдется МТС в 24 млрд
24.12.2010 «Комстар» приобрел петербургского оператора «Ланк-Телеком»
24.12.2010 «Комстар» довел свою долю в РТЦ до 100%
24.12.2010 Акционеры МТС одобрили присоединение нескольких дочерних компаний
24.12.2010 Телеканал Sony Entertainment Television вошел в ТВ-пакеты «Комстара» в регионах
23.12.2010 «Комстар» внедряет единый биллинг в регионах России
22.12.2010 «Связной» начал продажи услуг «Комстара» в регионах России
21.12.2010 «Комстар» приобрел 100% акций «Новосибирской Мультисервисной Компании»
20.12.2010 «Комстар» интегрировал Wi-Fi FON в универсальный роутер МТС
16.12.2010 «Комстар» модернизировал сеть связи в Рязани
15.12.2010 «Комстар» начал продажи карт дальней связи в розничной сети МТС
09.12.2010 «Комстар» построил VPN-сеть для банка «Хоум Кредит»
07.12.2010 «Комстар» ввёл новогодние тарифы на «Интернет в офис»
02.12.2010 «Комстар» перевел интернет-трафик своих пользователей в крупнейших городах присутствия на магистральную сеть МТС
30.11.2010 «Комстар» внедряет единую структуру управления в «Мультирегионе»
24.11.2010 «Комстар» внедрил решение Oracle для управления доступом сотрудников
22.11.2010 «Комстар» запускает новое предложение по МГ/МН-связи для корпоративных клиентов в ЦФО
17.11.2010 «Комстар» запустил в регионах акцию «Интернет за 1 рубль»
16.11.2010 Чистая прибыль «Комстар-ОТС» в третьем квартале по US GAAP достигла $58,1 млн
10.11.2010 МТС начала подключение базовых станций 3G к транспортной сети «Комстара» в Москве
09.11.2010 «Комстар» в Сибири подключил «Мультирегион» к единой системе поддержки клиентов
02.11.2010 «Комстар» запускает новое предложение по МГ/МН-связи для корпоративных клиентов в Поволжье
01.11.2010 «Комстар» организовал работу аутсорсингового call-центра для клиник «Медси»
28.10.2010 «Комстар» принял решение о присоединении 16 дочерних компаний в рамках реорганизации региональных активов
26.10.2010 «Комстар» организовал пилотную зону мобильного WiMAX в Армении на оборудовании «Ситроникс»
25.10.2010 Абоненты «Комстара» в Подмосковье могут оплачивать услуги связи через платежные терминалы QIWI

Публикаций - 1271, упоминаний - 3610

Комстар ОТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8600 345
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1481 307
АФК Система ПАО 1646 271
Ростелеком - Связьинвест 1697 173
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7592 164
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7898 137
Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 316 108
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 99
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6378 96
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1267 92
Комстар ОТС - МТУ-Информ 180 69
Комстар ОТС - Телмос 99 65
Комстар ОТС Регионы 90 63
Cisco Systems 4675 60
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 776 58
Синтерра - Synterra 776 57
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 739 54
Ситроникс - Sitronics 919 53
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 504 46
МТС - Система Телеком 107 45
Intel Corporation 10991 37
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ 516 37
Yota - Скартел 729 36
Комстар ОТС - Голден Лайн 61 33
МегаФон ПетерСтар 308 32
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 247 31
Центел - Центральный телеграф 395 30
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1854 30
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 450 29
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 611 27
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 459 26
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 26
МТС Мультирегион 56 23
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 23
Rambler Group - Рамблер ГК 799 22
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 558 21
Microsoft Corporation 21964 20
Рустелеком ТК 256 19
Питерская группа связистов 211 19
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 372 19
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 476 45
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 898 41
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5003 38
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 889 38
РТС - Фондовая биржа 329 27
РОСНО СК 169 23
Альфа-Групп 594 19
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 18
АФК Система - Система Масс-медиа 64 17
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 156 14
ТНК-ВР Холдинг 236 14
АФК Система - Система-Инвенчур - венчурный фонд 29 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1992 10
Access Industries 34 10
Marshall Capital Partners 67 9
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 275 8
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 102 8
РЖД - Российские железные дороги 1392 8
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 95 8
Альфа-Банк 1331 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1796 8
Галс-Девелопмент - Система-Галс 23 8
MIG - Metromedia International Group 57 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 7
Почта России ПАО 1820 7
Deutsche Bank - Дойчебанк 316 7
ПромСвязьКапитал 74 7
Газпром ПАО 866 7
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 248 7
МДМ Банк 195 6
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 64 6
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева 123 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 271 6
Атон Инвестиционная компания 64 6
Credit Suisse - Кредит Свисс 153 5
Уралсиб Банк 454 5
UBS AG 291 5
Евросеть 1368 5
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 5
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7511 71
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1809 49
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2165 44
Правительство РФ 6625 26
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6259 21
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2597 15
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 539 15
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 389 14
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 562 13
Президент Российской Федерации 2859 12
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 12
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2892 11
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 581 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2089 11
Правительство Москвы 1463 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 971 8
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2074 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2394 6
Федеральное казначейство России 1148 5
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 5
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 603 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1401 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2079 4
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 46 4
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 378 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 797 4
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 69 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 490 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 140 3
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 124 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 624 3
World Bank Group - Всемирный банк 276 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 499 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 461 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 157 2
Мэр города Москвы 50 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1321 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 13 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1811 19
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2489 12
WiMAX Forum 52 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 4
Руссофт - Russoft 350 4
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1737 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 406 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация 13 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 584 2
АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 165 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 8 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 194 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 15 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 210 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 1
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 9 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 29922 236
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1026 104
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10190 96
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 831 67
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6009 63
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4921 62
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3021 45
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2797 43
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 796 39
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 831 37
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 36
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6737 35
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5664 33
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 924 33
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1510 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 6761 27
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 91 26
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4201 23
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4115 21
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 765 19
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 70 17
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 288 16
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1898 15
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 668 15
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1156 13
Gigabit Ethernet 852 13
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 282 12
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 505 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3105 12
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 220 10
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2061 10
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 471 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12461 10
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8983 9
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 94 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1612 7
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2794 7
FTTH - Fiber To The Home 122 7
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 231 7
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 356 7
МТС Стрим 14 13
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 10
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 10
Microsoft Skype 1889 9
МТС Коннект - МТС Connect 44 6
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 38 5
HTC MAX 4G 33 5
Intel Centrino - Intel Sonoma 609 5
Microsoft Windows 10 11139 4
Microsoft MSN - Microsoft Network 622 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 920 4
Oracle E-Business Suite - OEBS 541 4
Google YouTube - Видеохостинг 2191 4
Naumen SETonline 38 4
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 37 3
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 521 3
MTC Foris OSS - биллинговая система 35 3
ВымпелКом - Билайн WiFi - Beeline WiFi 31 3
Microsoft Dynamics CRM 520 3
Avaya IP Office Cloud Platform 78 3
Apple - App Store 2372 3
Microsoft Windows 7 1760 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2136 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 893 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5957 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 142 2
Росгидромет ICON 22 2
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 113 2
МТС Бонус 17 2
МТС Wi-Fi 7 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2198 2
Apple iTunes Store 1039 2
InfiNet - Revolution 5000 8 2
Oracle Java - язык программирования 2476 2
Комстар ОТС - Лоджик Лайн Центр Хостинг 3 2
МТС 3G-сеть 87 2
Oracle Hyperion 153 2
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 401 2
Gilat SkyEdge VSAT 16 2
Приданцев Сергей 143 114
Кореш Виктор 81 69
Евтушенков Владимир 190 33
Рейман Леонид 1008 28
Щеголев Игорь 684 27
Рабовский Семен 30 27
Морошкин Александр 118 24
Брюквин Юрий 280 23
Горбунов Александр 44 21
Дронов Дмитрий 26 21
Назаров Сергей 55 21
Шамолин Михаил 119 20
Гончарук Алексей 23 20
Кусков Денис 212 18
Меламед Леонид 149 16
Кочетков Владислав 247 16
Кириллов Александр 30 15
Акатов Роман 15 15
Юрченко Евгений 131 15
Белов Виктор 36 14
Малофеев Константин 104 14
Солонин Виталий 89 14
Невская Екатерина 18 14
Чернов Максим 31 14
Щебетов Сергей 30 14
Медведев Дмитрий 1594 13
Овчинников Борис 126 13
Алаев Владимир 16 13
Анкилов Константин 95 13
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 42 12
Матвеева Ирина 15 12
Гольцов Алексей 40 12
Родионов Иван 67 11
Багдасарян Дмитрий 23 11
Иванов Сергей 356 11
Свердлов Денис 170 11
Королев Игорь 61 10
Киселев Александр 104 10
Лещенко Михаил 32 10
Лагутин Владимир 38 10
Россия - Российская федерация - РФ 99225 554
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31428 547
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11889 154
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12219 117
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4962 111
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 42351 85
Украина 5819 44
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1576 41
Россия - УФО - Екатеринбург 2921 39
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1141 37
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1996 36
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12310 36
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1895 35
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 653 34
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1964 30
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 877 28
Армения - Республика 1053 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2376 27
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 891 26
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 800 26
Россия - ПФО - Саратовская область 545 25
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2148 24
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 474 24
Россия - УФО - Тюменская область 779 24
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1117 23
Европа Восточная 2888 22
Россия - ЮФО - Ростовская область 1140 21
Великобритания - Лондон 1928 20
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1274 20
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1402 20
Украина - Киев 912 20
Россия - УФО - Свердловская область 1071 19
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 647 19
Россия - СФО - Новосибирск 3095 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12170 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10655 18
Европа 9554 18
Россия - Сибирь 1431 17
Россия - ПФО - Самарская область 863 17
Азия - Азиатский регион 3458 17
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 40
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 438 26
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5774 25
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1125 21
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 786 20
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 577 18
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2330 15
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 433 14
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 73 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3677 12
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 519 11
Образование в России 1349 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1880 8
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 426 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2781 6
Русский язык 3791 5
Федеральный бюджет Российской Федерации 1393 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5102 5
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 166 5
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 57 4
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 212 4
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 850 4
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 795 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 762 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 205 3
Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 233 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4006 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 481 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 208 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 448 3
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 202 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1563 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 124 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 905 2
Информационное общество - Государственная программа 1146 2
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 49 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1514 2
ГОСА - годовое общее собрание акционеров 27 2
ВВП - Валовой внутренний продукт 51 2
Войны в Ираке 124 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10409 138
Стрим-ТВ - телекомпания 143 72
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 47
Прайм - Агентство экономической информации 669 14
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 11
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 261 9
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 344 9
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 285 5
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 5
РБК Daily 81 4
Коммерсантъ - Издательский дом 814 4
Thomson Reuters - Рейтер 5709 4
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 61 4
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 117 3
Говорит Москва - радиостанция 18 3
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 3
Компьютерра 38 3
ComNews - Медиа-бизнес 88 2
Российская газета 222 2
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 2
Муз-ТВ - телеканал 36 2
CNews Северо-Запад 24 2
Психология 21 - телеканал 6 2
23ABC News 134 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 242 2
Bloomberg 986 2
WSJ - The Wall Street Journal 1215 2
Liberty Media 67 1
Bridge TV - Бридж ТВ - музыкальный телеканал 2 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 558 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 1
Newsbytes News Network 318 1
Cellular News 231 1
Bloomberg Businessweek 116 1
Playboy 48 1
FT - Financial Times 1106 1
NEWSru.com 212 1
Wikipedia - Википедия 404 1
InfoWorld 56 1
Forbes - Форбс 570 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2736 52
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 49
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 11
Dow Jones & Company - Доу Джонс 148 4
S&P - Standard and Poor’s 468 4
Gartner 3261 3
Forrester Research 799 2
ABI Research 230 2
Frost & Sullivan 198 2
BroadGroup 6 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 61 2
IDC - International Data Corporation 4561 2
In-Stat 81 2
Moody's Investors Service 135 2
MForum Analytics 18 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 83 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
Mobile Research Group 65 1
IHS Infonetics Research 90 1
Yankee Group 166 1
eMarketer 199 1
Current Analysis 24 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 117 1
Analysys Mason 26 1
Директ Инфо 9 1
RAEX - Эксперт РА 71 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 567 12
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 96 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1103 8
РАН - Российская академия наук 1145 6
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 128 5
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 311 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 221 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 555 3
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 91 3
ГУУ - Государственный университет управления 17 2
РГБ - Российская государственная библиотека 72 2
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 19 2
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 215 2
РУДН - Российский университет дружбы народов 49 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 51 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 174 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 99 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 50 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 346 2
NTNU - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский технологический институт - Норвежский университет естественных и технических наук 8 1
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 25 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 4 1
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 26 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 25 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 19 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 38 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ 10 1
Columbia University - Колумбийский университет 138 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 6 1
ПГТУ - Волгатех - Поволжский государственный технологический университет 3 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 91 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 87 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 440 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 165 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 21 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 79 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 62 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 182 1
Связь-Экспокомм 39 8
Олимпийские игры - Olympic Games 548 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 354 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 164 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 745 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 529 2
CeBIT 452 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1425 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 165 1
Чёрная пятница (распродажи) 87 1
Global mobileGov Awards 5 1
Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 72 1
EastWind Формула - пользовательская конференция 1 1
Венчурная ярмарка 20 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172007, в очереди разбора - 1005855.
Создано именных указателей - 68033.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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