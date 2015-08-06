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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Комстар ОТС
Комстар Объединенные Телесистемы.
Публикаций - 1271, упоминаний - 3610
Комстар ОТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Приданцев Сергей 143 114
|Кореш Виктор 81 69
|Евтушенков Владимир 190 33
|Рейман Леонид 1008 28
|Щеголев Игорь 684 27
|Рабовский Семен 30 27
|Морошкин Александр 118 24
|Брюквин Юрий 280 23
|Горбунов Александр 44 21
|Дронов Дмитрий 26 21
|Назаров Сергей 55 21
|Шамолин Михаил 119 20
|Гончарук Алексей 23 20
|Кусков Денис 212 18
|Меламед Леонид 149 16
|Кочетков Владислав 247 16
|Кириллов Александр 30 15
|Акатов Роман 15 15
|Юрченко Евгений 131 15
|Белов Виктор 36 14
|Малофеев Константин 104 14
|Солонин Виталий 89 14
|Невская Екатерина 18 14
|Чернов Максим 31 14
|Щебетов Сергей 30 14
|Медведев Дмитрий 1594 13
|Овчинников Борис 126 13
|Алаев Владимир 16 13
|Анкилов Константин 95 13
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 42 12
|Матвеева Ирина 15 12
|Гольцов Алексей 40 12
|Родионов Иван 67 11
|Багдасарян Дмитрий 23 11
|Иванов Сергей 356 11
|Свердлов Денис 170 11
|Королев Игорь 61 10
|Киселев Александр 104 10
|Лещенко Михаил 32 10
|Лагутин Владимир 38 10
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172007, в очереди разбора - 1005855.
Создано именных указателей - 68033.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172007, в очереди разбора - 1005855.
Создано именных указателей - 68033.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru