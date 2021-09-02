Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Комстар ОТС
Комстар Объединенные Телесистемы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 776, упоминаний - 2075
Комстар ОТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Приданцев Сергей 82 68
|Кореш Виктор 71 56
|Щеголев Игорь 676 13
|Шамолин Михаил 102 13
|Чернов Максим 27 12
|Белов Виктор 26 8
|Багдасарян Дмитрий 22 8
|Поповский Александр 86 7
|Назаров Сергей 48 7
|Иванов Сергей 170 7
|Медведев Дмитрий 1433 7
|Евтушенков Владимир 130 6
|Горбунов Александр 35 6
|Герчук Михаил 87 5
|Брюквин Юрий 196 5
|Кусков Денис 150 5
|Малофеев Константин 98 4
|Мардер Наум 100 4
|Провоторов Александр 146 4
|Юрченко Евгений 75 4
|Рейман Леонид 407 4
|Морошкин Александр 106 4
|Айвазов Армен 449 3
|Зайцева Анна 62 3
|Четвернин Алексей 651 3
|Серова Елена 299 3
|Свердлов Денис 163 3
|Иванов Олег 124 3
|Кириллов Александр 21 3
|Собянин Сергей 211 3
|Гончарук Александр 25 2
|Хасьянова Гульнара 85 2
|Нечай Елена 25 2
|Брыкин Арсений 37 2
|Ольховский Евгений 3 2
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 9 2
|Врублевский Павел 75 2
|Ройтберг Павел 31 2
|Родионов Иван 45 2
|Анкилов Константин 49 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754755, в очереди разбора - 658445.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754755, в очереди разбора - 658445.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru