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Комстар ОТС
Комстар Объединенные Телесистемы


02.09.2021 Vodafone купил телеком-активы донбасского магната 2
30.06.2021 МТС купила телеком-оператора экс-министра связи 2
29.09.2020 Как семья покойного соратника Березовского лишила американцев постсоветского сотового оператора 1
25.09.2020 Экс-глава МГТС назначен генеральным директором Netbynet 1
15.07.2020 Александр Малышев, CommuniGate Systems: Контролирующие органы должны чаще смотреть на ситуацию глазами ИТ-разработчиков 1
13.01.2020 В Visionlabs назначен новый генеральный директор 1
27.12.2019 В МТС назначен новый вице-президент по технике 1
29.08.2019 МТС купила за 2 миллиарда киностудию, снявшую «Елки» и «Сталинград» 1
20.02.2019 МТС продала своим хозяевам долю в «Озоне» 1
16.11.2018 МГТС заплатила за подмосковного интернет-провайдера без малого полмиллиарда 1
21.09.2018 У ДИТ Москвы сменился глава. Столичными ИТ будет управлять Эдуард Лысенко 1
14.08.2018 МГТС сообщила о кадровых перестановках в блоке по продажам и обслуживанию 1
13.11.2017 «Билайн» решил купить первую и единственную зарубежную «дочку» «Ростелекома» 2
02.10.2017 МТС вложила 350 миллионов в финансовую «дочку» АФК «Система» 1
17.03.2017 Экс-руководство владельца МТС уличили в махинациях с акциями. Дело передано силовикам 1
11.11.2016 Экс-топ-менеджер АФК «Система» купил AT Consulting 1
03.06.2016 Расследование: с кем «не поделил» активы новый партнер российского спутникового оператора 1
18.02.2016 Распродажа 4G: мелкие операторы дали бой «Билайну» и «Мегафону» 1
05.02.2016 МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 поборются за 4G-частоты ценой в 6 млрд 1
24.09.2015 LTE становится драйвером выручки и генератором проблем 2
06.08.2015 В «Акадо Телеком» произошел ряд кадровых изменений 2
09.07.2015 Екатерина Филиппская назначена на должность операционного директора Teleperformance Russia & Ukraine 1
30.06.2015 В ГК «Акадо» назначен вице-президент по экономике и финансам 1
22.06.2015 «Мегафон» покупает оператора, чтобы проникнуть в московские бизнес-центры 1
01.06.2015 Дмитрий Дронов назначен президентом «Акадо» 1
10.02.2015 Власти лишили МТС преференций при распределении 4G-частот 1
28.01.2015 МТС создала в Москве трехдиапазонную LTE-сеть 1
30.05.2014 Как МТС снабжает заказами «дочек» АФК «Системы» 1
28.05.2014 МТС теряет доходы из-за отказа от аналогового ТВ 1
24.02.2014 Экс-глава "Скай Линка" займется платным контентом в АФК "Системе" 1
17.01.2014 Анна Рыжикова назначена директором по маркетингу, развитию ШПД и цифрового ТВ «ВымпелКома» 1
12.11.2013 Виктор Шмытинский назначен гендиректором «Акадо Телеком» в Санкт-Петербурге и Ленобласти 1
27.03.2013 «Ростелеком» возглавит Сергей Калугин 1
26.12.2012 «Московский банк Сбербанка» предложил услугу «Автоплатеж» для оплаты счетов за ЖКУ 1
23.10.2012 Сергей Терпугов назначен директором по продажам Северо-Западного региона «ВымпелКома» 1
11.10.2012 Экс-глава МГТС арестован за продажу должности 1
16.08.2012 Глава МГТС покидает компанию 2
25.07.2012 В НКС — новые назначения в руководстве 1
13.07.2012 МГТС исполняется 130 лет 1
13.06.2012 Владислав Яблонских назначен вице-президентом по экономике и финансам ГК «Акадо» 1

Публикаций - 776, упоминаний - 2075

Комстар ОТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 215
МГТС - Московская городская телефонная сеть 836 85
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 80
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 68
АФК Система ПАО 990 60
Ростелеком Связьинвест 692 54
Комстар Регионы 89 45
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 42
Синтерра - Synterra 562 37
Скай Линк - Skylink 496 31
Акадо Телеком - Комкор 605 29
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 17
Cisco Systems 2035 17
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 17
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 16
Ростелеком ЦентрТелеком 188 16
Ситроникс - Sitronics 556 15
Yota - Скартел 623 15
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 231 12
Питерская группа связистов 113 11
ВолгаТелеком 213 9
МегаФон ПетерСтар 144 9
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 8
Rambler Group - Рамблер ГК 483 8
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 8
НКС - Национальные кабельные сети 76 8
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 438 7
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 6
СЦС Совинтел - Голден Телеком 103 6
Рустелеком ТК 196 6
Ростелеком Сибирьтелеком 298 6
Центел - Центральный телеграф 159 6
Huawei 2723 6
Intel Corporation 4143 5
Nortel Networks 218 5
NVision Group - Энвижн Груп 544 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 5
Ростелеком Дальсвязь 203 5
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 178 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 22
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 12
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 8
ВТБ Банк Москвы 371 7
РОСНО СК 68 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 6
РТС - Фондовая биржа 164 6
Связной ГК 875 4
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 4
МТС банк 254 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Альфа-Групп 318 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 3
MIG - Metromedia International Group 6 3
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 3
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 3
Уралсиб Банк 389 3
Latham & Watkins 6 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 3
Галс-Девелопмент - Система-Галс 12 2
Почта России ПАО 1570 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 56 2
ВТБ24 583 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 2
CyberPlat - КиберПлат 201 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Аэрофлот 492 2
Роснефть НК 367 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 2
РусГидро ПАО 129 2
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 20 2
Бизнес-Недвижимость 9 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
Qiwi 783 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 21
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 14
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 8
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 6
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 45 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Правительство Москвы 649 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 64 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 1
Правительство РФ 2198 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 5
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
АРБ - Ассоциация российских банков 81 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 49
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 36
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 29
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 26
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 23
3G - Стандарт мобильной связи 3699 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 15
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 14
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 14
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 11
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 9
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 477 9
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 9
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 9
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 177 8
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 80 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 7
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 53 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 6
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 6
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 114 5
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 138 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 5
PnP - Plug&Play 91 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 162 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
Gigabit Ethernet 355 3
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 3
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 213 3
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 76 3
МТС Коннект 32 6
Google YouTube - Видеохостинг 1702 3
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 35 3
Microsoft Windows 10 6602 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 363 2
МТС 3G-сеть 86 2
Microsoft Skype 1459 2
Nokia N - серия 236 2
Oracle Hyperion 73 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Oracle Fusion Middleware 161 1
МТТ VoiceBox - Голосовой бот 14 1
Oracle Retail 35 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 20 1
Be Incorporated - BeOS 7 1
Oracle Hyperion Financial Management 25 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 20 1
Kaspersky Mobile Security 29 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 27 1
Дептранс Москвы ЦОД 3 1
Росгидромет ICON 14 1
HTC Touch - серия смартфонов 25 1
Delta Electronics Ultron DPS - серия ИБП 12 1
MTT Telecom API 6 1
Eastwind Mobile Contact 2 1
Linux OS 4236 1
EastWind Billing & Customer Care 1 1
EastWind MMS Center 1 1
EastWind Content Management System 1 1
EastWind Data Expert 1 1
EastWind Voice SMS 1 1
EastWind Multimedia Ring Back Tone 1 1
Eastwind Contact Center 4 1
Eastwind SMS Center - Eastwind SMS Gateway 7 1
Microsoft Windows Media Center 27 1
Eastwind Call Register 4 1
Eastwind Billing System 7 1
ВТБ Мультикарта 147 1
Oracle FlexCube (FCUBS) 8 1
МегаФон 3G-сеть 7 1
Приданцев Сергей 82 68
Кореш Виктор 71 56
Щеголев Игорь 676 13
Шамолин Михаил 102 13
Чернов Максим 27 12
Белов Виктор 26 8
Багдасарян Дмитрий 22 8
Поповский Александр 86 7
Назаров Сергей 48 7
Иванов Сергей 170 7
Медведев Дмитрий 1433 7
Евтушенков Владимир 130 6
Горбунов Александр 35 6
Герчук Михаил 87 5
Брюквин Юрий 196 5
Кусков Денис 150 5
Малофеев Константин 98 4
Мардер Наум 100 4
Провоторов Александр 146 4
Юрченко Евгений 75 4
Рейман Леонид 407 4
Морошкин Александр 106 4
Айвазов Армен 449 3
Зайцева Анна 62 3
Четвернин Алексей 651 3
Серова Елена 299 3
Свердлов Денис 163 3
Иванов Олег 124 3
Кириллов Александр 21 3
Собянин Сергей 211 3
Гончарук Александр 25 2
Хасьянова Гульнара 85 2
Нечай Елена 25 2
Брыкин Арсений 37 2
Ольховский Евгений 3 2
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 9 2
Врублевский Павел 75 2
Ройтберг Павел 31 2
Родионов Иван 45 2
Анкилов Константин 49 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 232
Россия - Российская федерация - РФ 57124 217
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 61
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 47
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 26
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 23
Украина 3344 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 10
Восточная Европа 1667 10
Великобритания - Лондон 815 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 9
Армения - Республика 684 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 9
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 8
Россия - Рязань 352 8
Беларусь - Белоруссия 2079 8
Россия - СФО - Новосибирск 1954 8
Россия - Саратов 398 8
Россия - Свердловская область 804 7
Россия - Пенза 251 7
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 7
Германия - Франкфурт-на-Майне 214 7
Россия - Сибирь 871 7
Индия - Республика 2156 7
Россия - Тюмень 492 7
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 514 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 6
Россия - ПФО - Самара 1285 6
Украина - Киев 461 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 6
Германия - Федеративная Республика 3606 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 6
Россия - Самарская область 557 5
Россия - Тверь 323 5
Нидерланды - Амстердам 258 5
Россия - Краснодар 1031 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 11
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 10
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 6
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 60 5
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 3
Русский язык 966 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 13 1
Duty free shop - Магазин беспошлинной торговли 6 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 5 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 20 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 95 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 51 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Великая Отечественная война 122 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Образование в России 328 1
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