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Код Безопасности Континент АПКШ
программно-аппаратный комплекс


30.03.2021 Trueconf и «Код безопасности» объявили о совместимости своих решений для видеосвязи и защиты сетей 2
09.03.2021 Клиентам виртуального ЦОДа «Ростелекома» стала доступна криптография по ГОСТу 1
21.01.2020 «Код безопасности» и «Курэйт» протестировали интегрированное решение 5
03.12.2018 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2018 г. получили награды CNews AWARDS 2
13.02.2017 Персональные данные клиентов Stack Group под защитой решений «Кода безопасности» 1
01.02.2017 Бизнес «Кода безопасности» в 2016 году вырос на 34% 2
18.01.2017 АПКШ «Континент» версии 3.7.6 соответствует новым требованиям ФСТЭК России к межсетевым экранам 3
06.07.2016 ЦОДу «Роскосмоса» не нужны подрядчики без ИТ-дипломов 1
18.02.2016 Оборот «Кода безопасности» по итогам 2015 г. вырос на 48,5% 2
27.11.2015 АПКШ «Континент» обеспечит возможность подключения к СМЭВ 1
23.07.2015 АПКШ «Континент» 3.7 совместим с ВКС-системой Spirit VideoMost 1
07.07.2015 Вышел технический релиз программного VPN-клиента «Континент-АП» для Android-устройств 1
01.04.2015 «Глобус-Телеком» и «Код Безопасности» прошли проверку на совместимость 1
06.12.2013 «АйТи» интегрирует продукты «Кода Безопасности» в систему управления ИБ Security Vision 1
06.08.2012 «Код Безопасности» начал продажи новых версий АПКШ «Континент» и СКЗИ «Континент-АП» 3
20.07.2012 АПКШ «Континент» 3.6 получил сертификат ФСБ 1
12.07.2012 Решения компании «Код Безопасности» внедрены в информационную структуру органов исполнительной власти Приморского края 1
05.07.2012 «Код Безопасности» получил положительное заключение ФСБ на СКЗИ «Континент-АП» 3.6 2
25.05.2012 «Код Безопасности» получил положительное заключение ФСБ на АПКШ «Континент» 3.6 3
16.05.2012 «Код Безопасности» продлил сертификаты ФСБ на СКЗИ «Континент-АП» и АПКШ «Континент» 1
05.03.2012 Вышел технический релиз новой версии АПКШ «Континент» 2
21.02.2012 В России анонсирован первый «секретный» планшет 1
24.08.2011 СЗИ «Кода Безопасности» адаптируют для работы с ОС «Альт Линукс СПТ 6.0» 1
07.04.2011 HiTech Telecom анонсировала новую линейку оборудования ВКС HiTech OWC 1
01.03.2011 «Информзащита» увеличила выручку в 2010 г. более чем на 60% 1
25.01.2011 АПКШ «Континент» пропустили в госсектор 1
06.12.2010 Обновленная аппаратная платформа IPC-100 АПКШ «Континент» поступила в продажу 2
09.07.2010 ФСБ России сертифицировала СКЗИ «Континент АП» версии 3.5 1
16.06.2010 АПКШ «Континент» 3.5 получил сертификат ФСБ России 2
30.03.2010 «Код Безопасности» выпустил новый персональный межсетевой экран «Континент АП» 1
05.02.2010 «Код Безопасности» представил АПКШ «Континент» для малых офисов на базе Intel Atom 1
22.09.2009 ФСТЭК сертифицировала АПКШ «Континент» 3.5 от «Информзащиты» 1
05.06.2009 ФЦИ при ЦИК РФ развернет ГАС «Выборы» в Татарстане 1
17.01.2007 «Информзащита» и IBM протестировали VPN-решение «Континент» 1

Публикаций - 34, упоминаний - 52

Код Безопасности Континент АПКШ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Код Безопасности 365 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
Fortinet 288 1
Infotecs - ИнфоТеКС 250 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
Stack Group - Стек Групп 109 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 1
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 44 1
Глобус-телеком 152 1
АйТи 754 1
Microsoft Corporation 11226 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Saprun - Сапран групп 38 1
QRate - КуРэйт 2 1
Информзащита 425 1
HP Inc. 2956 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 1
VMware 1832 1
Ростех - Концерн Автоматика 398 1
NetApp 486 1
SimbirSoft - СимбирСофт 19 1
Vocord - Вокорд 99 1
Ramax - Рамакс 62 1
Программный продукт ГК 92 1
NDC Technologies 28 1
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 1
Diasoft - Диасофт 357 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
3799 1
Aviasales - Jetradar 47 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 6 1
Finnair - Авиакомпания 3 1
SkyScanner 17 1
American Airlines 20 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 80 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
Почта Банк 289 1
British Airways - British Midland International 39 1
Deutsche Lufthansa AG 44 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Альфа-Банк 1128 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 1
Аэрофлот 493 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 2
Федеральное казначейство России 766 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 18 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 162 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 2
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1149 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 123 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 137 1
ГОСТ VPN 5 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 4 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
3G - Стандарт мобильной связи 3757 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 452 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 386 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1280 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1269 1
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 119 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 430 1
Google Android 10752 3
Код Безопасности - Secret Net Studio 97 3
Код Безопасности ПАК Соболь - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки - АПМДЗ 61 3
Код Безопасности - Континент-АП СКЗИ 30 3
Stack Group - M1Cloud 76 1
Код безопасности - Secret MDM 3 1
Код Безопасности Континент TLS VPN 7 1
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 1
Infotecs - ViPNet Coordinator HW 11 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Acronis Backup Advanced 14 1
Глобус-телеком СКИТ 40 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Код Безопасности - vGate 42 1
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
Kaspersky Internet Security 289 1
Aladdin JaCarta 147 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
Голов Андрей 32 3
Баров Алексей 25 1
Беров Иван 40 1
Сергиенко Дмитрий 12 1
Одинцов Дмитрий 83 1
Чурсин Дмитрий 7 1
Веселов Александр 4 1
Кадейшвили Алексей 14 1
Зотов Алексей 24 1
Соловьев Дмитрий 51 1
Дубинин Дмитрий 2 1
Хомяк Юрий 34 1
Ермилова Анастасия 2 1
Евдокимов Игорь 6 1
Старостин Алексей 2 1
Немошкалов Александр 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Индонезия - Республика 389 1
Нидерланды - Амстердам 260 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 216 1
Казахстан - Республика 2661 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Украина 3417 1
Индонезия - Джакарта 3 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 130 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
IDC - International Data Corporation 2738 1
Juniper Research 279 1
CNews Analytics 1992 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 292 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771085, в очереди разбора - 674767.
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