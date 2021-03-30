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Код Безопасности Континент АПКШ
программно-аппаратный комплекс
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 34, упоминаний - 52
Код Безопасности Континент АПКШ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 6
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 6
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 2
|Федеральное казначейство России 766 2
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
|ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
|Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 18 1
|Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
|Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
|Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 1
|ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 162 1
|IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
|Голов Андрей 32 3
|Баров Алексей 25 1
|Беров Иван 40 1
|Сергиенко Дмитрий 12 1
|Одинцов Дмитрий 83 1
|Чурсин Дмитрий 7 1
|Веселов Александр 4 1
|Кадейшвили Алексей 14 1
|Зотов Алексей 24 1
|Соловьев Дмитрий 51 1
|Дубинин Дмитрий 2 1
|Хомяк Юрий 34 1
|Ермилова Анастасия 2 1
|Евдокимов Игорь 6 1
|Старостин Алексей 2 1
|Немошкалов Александр 11 1
|IDC - International Data Corporation 2738 1
|Juniper Research 279 1
|CNews Analytics 1992 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771085, в очереди разбора - 674767.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771085, в очереди разбора - 674767.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru