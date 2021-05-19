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Княжество Монако


19.05.2021 Tele2 рассказала, куда ездили абоненты на майские праздники 1
22.03.2021 Высокотехнологичный экспорт Москвы вырос более чем на 40 процентов 1
19.02.2021 «Мегафон» достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге 1
15.10.2020 Hyundai подвела итоги первого года Hyundai Mobility 1
05.10.2020 Совладелец «Юлмарта» получил год тюрьмы 1
11.10.2018 Россия подписала протокол изменений в европейскую конвенцию о защите персональных данных 1
15.06.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
14.05.2018 «Синимекс» представила итоги за 2017 год 2
07.03.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы 1
16.11.2017 Россия потеряла два места в мировом рейтинге развития ИКТ 1
18.08.2017 Navitel представила видеорегистратор R1000 с GPS-модулем. Цена 1
07.04.2017 Navitel представила обновление карт Европы за первый квартал 2017 1
11.11.2016 Navitel обновил карты Европы 1
20.10.2016 «Мегафон» завершил модернизацию мобильной сети на территории «Уралвагонзавода» 1
20.09.2016 Россия рухнула в мировом рейтинге мобильного интернета 1
07.06.2016 Совокупный оборот «Синимекс» по итогам 2015 года увеличился на 10,5% 1
01.06.2016 Вышли обновленные карты Европы для «Навител Навигатор» 1
02.02.2016 Check Point: риск заражения корпоративных сетей вырос на 17% 1
01.12.2015 LTE-роуминг доступен клиентам «Билайн» в 63 странах 1
26.10.2015 Navitel выпустил обновление карт Европы Q3 2015 1
28.09.2015 За 3 дня продано 13 млн новых моделей iPhone 6s и iPhone 6s Plus 1
28.09.2015 Apple объявила цены на новые iPhone в России 1
15.07.2015 Tvzavr.ru заработает $3 млн на Smart TV Samsung 1
12.03.2015 Вышли обновленные карты Европы для «Навител Навигатор» 1
10.02.2015 Россия, Китай и Северная Корея заставили США создать госведомство по киберугрозам 2
19.11.2014 Navitel обновил карты Европы 1
17.10.2014 Побит рекорд скорости для электромобилей, державшийся четверть века 1
10.10.2014 В почтовое обращение выходит марка, посвященная чемпионату мира «Формула-1» Гран-при России 1
22.09.2014 К 2017 г. половина населения мира будет подключена к интернету 2
14.08.2014 Navitel выпустил обновление карт Европы Q2 2014 1
24.07.2014 Luxoft раскрыл условия договоров с Deutsche Bank и UBS 1
26.06.2014 «Синимекс» автоматизировал в «Банке ВТБ» работу по отражению в учете отложенных налоговых обязательств и требований 1
17.06.2014 PayPal теперь доступен на более чем 200 рынках, в том числе в Беларуси 1
28.02.2014 Обзор навигатора Explay N1: универсальное решение для заграничных и местных поездок 1
27.12.2013 Лучшая бытовая техника 2013. Выбор ZOOM 1
26.11.2013 Navitel выпустил глобальное обновление карт релиза Q3 2013 1
24.09.2013 Названы имена лидеров рынка электронных паспортов 2
26.08.2013 Navitel обновил карты России, Европы, Средней Азии и Турции 1
28.06.2013 Из угла в угол. Тест-драйв нового робота-пылесоса Samsung NaviBot CornerClean 1

Публикаций - 63, упоминаний - 77

Княжество Монако упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Navitel - Навител Навигатор 253 14
Samsung Electronics 5702 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 4
Apple Inc - Эппл Рус 7724 2
3761 1
Vodafone Group 383 1
Cinimex - Синимекс 160 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 25 1
IBM 3551 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
Google LLC 7161 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Альфа-Банк 1127 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Почта Банк 289 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 1
H&M 12 1
Wetherspoons 1 1
Sony Pictures Entertainment 79 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
Hyundai Mobility Lab 2 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 185 1
Bank Leumi Romania - Банк Леуми 1 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 4 1
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
Pizza Hut - Пицца Хат 8 1
Благосостояние НПФ 32 1
Bershka 4 1
Europcar 6 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 30 1
ВТБ24 583 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
Carrefour 14 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Nissan - Японский автопроизводитель 137 1
Hyundai Motor 146 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
Уралсиб Банк 390 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Совет Европы 28 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 2
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 1
H2H - Host2Host - host-to-host - вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента 12 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 783 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
WSRM - Web-service Risk Management - Автоматизация оценки кредитных заявок 5 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 215 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2981 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 482 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
3G - Стандарт мобильной связи 3744 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
Big Data - Большие данные 1136 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Nintendo DS - игровая консоль 140 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2089 7
Google Android 10751 6
Apple iOS 5742 4
Java - Язык программирования 1178 2
Samsung NV - серия духовых шкафов 5 2
Samsung Navibot - робот-пылесос 9 2
Apple iPhone 6 547 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 2
IBM BPM 23 1
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 40 1
IBM Integration Bus 16 1
Spring MVC 3 1
Hyundai Sonata - беспилотный автомобиль 11 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 670 1
Hyundai Creta - кроссовер 3 1
Альфа-Банк gpi Tracker 2 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Hyundai Mobikey 1 1
МегаФон Наши люди 18 1
Apple iSight 51 1
Samsung Motion Sync - серия пылесосов 5 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
Navitel R - серия видеорегистраторов 6 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 32 1
Microsoft Excel 436 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Microsoft Windows 8 1228 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 1
Samsung Smart TV 57 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Apple FaceTime 145 1
Microsoft Windows 10 6659 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 1
Microsoft Dynamics 194 1
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 48 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Сыкулев Андрей 57 1
Петров Сергей 51 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Прохоров Александр 86 1
Костыгин Дмитрий 21 1
Маркин Алексей 4 1
Васинкевич Михаил 12 1
Скигин Михаил 7 1
Федоринов Сергей 23 1
Савельев Илья 2 1
Фурсин Алексей 100 1
Калицев Алексей 1 1
Морозов Олег 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 35
Германия - Федеративная Республика 3657 29
Франция - Французская Республика 2136 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 24
Европа 3774 22
Беларусь - Белоруссия 2095 17
Украина 3378 17
Эстония - Эстонская Республика 418 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 12
Казахстан - Республика 2641 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 6
Индия - Республика 2175 6
Япония 2802 6
Латвия - Латвийская Республика 450 5
Австрия - Австрийская Республика 528 5
Финляндия - Финляндская Республика 819 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Великое Герцогство Люксембург 217 4
Португалия - Португальская Республика 318 4
Италия - Итальянская Республика 1396 4
Литва - Литовская Республика 330 4
Испания - Королевство 1257 4
Кипр - Республика 247 4
Бельгия - Королевство 399 4
Чехия - Чешская Республика 497 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 4
Норвегия - Королевство 431 4
Болгария - Республика 306 4
Швеция - Королевство 757 4
Польша - Республика 831 4
Хорватия - Республика 118 3
Дания - Королевство 371 3
Словения - Республика 111 3
Сербия - Республика 129 3
Греция - Греческая Республика 324 3
Нидерланды 976 3
Словакия - Словацкая Республика 213 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
POI - points of interest 60 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
CNews - ZOOM.CNews 1103 2
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
Forbes - Форбс 442 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1991 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
WorldSkills DigitalSkills 2 1
Samsung Forum 14 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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