Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Китай
Гуанчжоу
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Публикаций - 41, упоминаний - 42
Китай упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Walmart - Wal-Mart Stores 152 3
|Maersk 10 1
|JD.com - Jingdong Mall 45 1
|Tholons 3 1
|Прайм - Агентство экономической информации 529 1
|NYT - The New York Times 510 1
|GizChina - Издание 40 1
|CNews Analytics 1991 3
|ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 1
|TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769455, в очереди разбора - 673139.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769455, в очереди разбора - 673139.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru