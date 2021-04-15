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Китай
Гуанчжоу


15.04.2021 США начали развал суперкомпьютерной индустрии Китая по схеме уничтожения Huawei 1
19.01.2021 Китайцы выпустили «полноценную замену Windows 7» для госсектора 1
17.12.2020 Представлена бета-версия HarmonyOS 2.0 для смартфонов 1
17.11.2020 ZTE объявила о полной готовности своего оборудования к развертыванию 5G-сетей 1
20.10.2020 Huawei поделилась опытом построения интеллектуальной ИКТ-инфраструктуры в сфере городского общественного транспорта 1
22.09.2020 Москва поднялась на 25 строк во всемирном рейтинге инновационных городов 1
09.04.2020 Создана технология-«убийца» SMS и MMS. Она работает только в сетях 5G 1
17.09.2019 Китайская разведка завладела кибероружием США, чтобы атаковать ПК на Windows 1
10.05.2019 Китайская разведка перехватила хакерские инструменты АНБ и атаковала ими союзников США 1
08.04.2019 5 самых мощных суперкомпьютеров: для чего они нужны? 1
13.12.2018 Havit официально приходит в Россию 1
20.07.2018 ZTE возобновила свою деятельность в прежнем объеме 1
09.04.2018 В MAPS.ME запустили готовые маршруты по крупнейшим городам мира 1
15.11.2017 Суперкомпьютер российской сборки перепрыгнул с 80 на 29 место в глобальном рейтинге Top500 1
28.12.2016 «Почта Банк» тестирует банкоматы китайского производителя GRG 1
08.08.2016 ALP Group помогает географической экспансии торговой сети Zenden 1
29.03.2016 «Аэрофлот» запустил веб-сервис по отслеживанию статуса розыска утерянного багажа 1
23.03.2016 Fabrik Corporation подключил облачную коммуникацию от «Манго Телеком» 2
04.12.2015 ZTE стала на шаг ближе к внедрению технологии Pre5G 1
14.09.2015 Как построить «умный город»: опыт Huawei 1
13.07.2015 Студенты Университета Иннополиса и «Высшей школы экономики» прошли учебный курс по ИКТ-технологиям в штаб-квартире Huawei 1
11.12.2014 Китай наступает: Суперсервер Inspur установлен в одном из крупнейших ЦОДов России 1
18.11.2014 Россия почти удвоила свое присутствие в суперкомпьютерном рейтинге Топ 500 1
17.11.2014 США построит два флагманских суперкомпьютера для национальных лабораторий на базе технологий IBM и Nvidia 1
14.10.2014 Китай наступает: Какие соглашения россияне подписали с восточным соседом в области ИКТ 1
12.09.2014 Huawei и 21Vianet запустили крупнейшую в Китае коммерческую сеть SDN 1
29.07.2014 Китай начал следствие против Microsoft с обысками и выемками документов 1
25.06.2014 «Т-Платформы» установили первый суперкомпьютер после снятия эмбарго США 1
09.06.2014 Телефонный аналог Chatroulette получил $15 млн инвестиций 1
24.12.2012 Huawei готовит смартфон-монстр с огромным дисплеем 1
16.07.2012 Nokia реорганизует бизнес в третьем по величине регионе продаж 1
04.04.2011 Российские инвесторы вложили $500 млн в «китайский Amazon» 1
30.03.2011 Владельцы Mail.ru и ICQ вложились в крупнейший китайский онлайн-магазин 1
30.11.2010 Huawei продемонстрировала технологию LTE TDD на Азиатских играх в Китае 1
22.01.2010 Huawei завершил строительство сотовых сетей CDMA2000 1x EV-DO Rev.B в двух городах Китая 1
18.09.2009 Китай поддерживает экспансию своих ИТ-аутсорсеров 1
27.04.2009 Первый «гуглобук» будет стоить $250 1
10.07.2008 HSBC и DHL снова потеряли резервные ленты 1
09.04.2008 «Ситроникс» переключился с чайников на нацпроекты 1
05.03.2007 Червь Fujacks крадет имена пользователей и пароли 1

Публикаций - 41, упоминаний - 42

Китай упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 3557 5
Microsoft Corporation 11168 5
Google LLC 7177 3
Huawei 2733 3
ZTE Corporation 550 3
Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 34 2
China Mobile 186 2
APT3 - TG-0100 - Buckeye - Gothic Panda - Хакерская группировка 2 2
NortonLifeLock (Symantec) 790 2
Xiaomi 904 2
Shadow Brokers - Хакерская группировка 18 2
SEC Consult Services 931 2
Retentiva Distribution Company - RDC 2 1
Акадо Телеком - Комкор 612 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Nvidia Corp 2038 1
America Movil 28 1
Telstra Corporation Limited 60 1
Qualcomm ZTE 2 1
iFlytek 3 1
KPN 27 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 80 1
Bharti Airtel 21 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation 46 1
Globe Telecom 8 1
Millicom International Cellular SA 25 1
MTN Group 16 1
PLDT - Smart Communications 5 1
Havit Group 2 1
Vodafone Group 386 1
Samsung Electronics 5730 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Lenovo Group 1641 1
Intel Corporation 4204 1
OPPO Electronics 222 1
Telia Company 350 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
Orange S.A. 451 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
China Telecom 89 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 3
Maersk 10 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
Tholons 3 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 257 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 51 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 30 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
IoDT - Interoperability Data Testing 4 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 404 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
mmWave - миллиметровые волны 12 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 69 1
3GPP Release - стандартизация 5G 23 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
5G SA - 5G Standalone 13 1
5G NR - 5G New Radio 58 1
VoNR - Vo5G - Сервис звонков обеспечиваемый автономной сетью 5G 6 1
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 13 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
Безопасный город 347 1
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 29 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
Google Android 10751 4
Nvidia GeForce GTX 2081 3
Microsoft Windows 10 6676 2
ZTE Pre5G 10 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Google RCS - Rich Communications Services - Услуги расширенных коммуникаций 9 1
Huawei Developer 2 1
Bemstour 1 1
Apple macOS 934 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Apple iOS 5742 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
Nvidia Tesla GPU 117 1
Linux OS 4276 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
EternalRomance - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 6 1
Google Maps - Карты Google 401 1
Google Android Messages 11 1
Huawei Harmony OS - Harmonica 74 1
Галушкин Олег 168 1
Зайцев Михаил 145 1
Ефимов Владимир 32 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
Лисовский Евгений 19 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 311 1
Lake Christian - Лаке Кристиан 4 1
Фурсин Алексей 100 1
Черфас Денис 4 1
Wei Wei - Вэй Вэй 2 1
Шалагинов Алексей 13 1
Криницин Александр 3 1
Кореш Виктор 71 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 32
Россия - Российская федерация - РФ 57680 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 6
Германия - Федеративная Республика 3674 5
Китай - Шанхай 246 4
Япония 2811 4
Европа 3788 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 3
Китай - Пекин 324 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Специальный административный район Гонконг 555 3
Китай - Шэньчжэнь 89 2
Южная Корея - Сеул 130 2
Франция - Париж 375 2
Китай - Ханчжоу 27 2
Филиппины - Республика 211 2
Украина 3398 2
Франция - Французская Республика 2143 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Россия - ПФО - Самара 1304 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Сингапур - Республика 808 2
Индия - Республика 2181 2
США - Филадельфия 6 1
Швеция - Стокгольм 163 1
США - Миннеаполис 14 1
Бельгия - Брюссель 76 1
США - Майами 75 1
ЮАР - Кейптаун 19 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 184 1
США - Торонто 65 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 78 1
Черногория 86 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Россия - Курск 232 1
Северная Африка 94 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 12 1
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 5 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
NYT - The New York Times 510 1
GizChina - Издание 40 1
CNews Analytics 1991 3
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 1
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
GSMA Thrive Eurasia 2 1
Huawei Honor Cup 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769455, в очереди разбора - 673139.
Создано именных указателей - 46354.
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