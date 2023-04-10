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Кибербезопасность UTM Unified Threat Management Сервис защиты от сетевых угроз

Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз


10.04.2023 НПП «Цифровые решения» и «Айдеко» протестировали совместное решения по защите корпоративной сети

НПП «Цифровые решения» и «Айдеко» сообщили об успешном завершении тестирования российского решения по защите корпоративной сети, которое состоит из межсетевых экранов Ideco UTM и брокеров сетевых пакетов DS Integrity NG. Брокеры сетевых пакетов DS Integrity NG — это российское решение доставки и распределения трафика для систем анализа и мониторинга. DS Integrity

24.01.2023 СКДПУ НТ интегрирован с UTM-решением компании «Код безопасности»

«Айти бастион» и «Код безопасности» завершили тестирование интегрированного решения. Комплексная система контроля действий привилегированных пользователей СКДПУ НТ теперь работает в связке с решением UTM со встроенным NGFW. Благодаря широкой функциональности продуктов обоих вендоров интегрированное решение способно решать задачи не только комплексной защиты сети, но и обеспечивать безопасны
12.09.2022 Импортозамещение теперь не страшно: вышел новый релиз отечественного межсетевого экрана

(головной офис находится в Екатеринбурге) выпустила новую версию своего шлюза безопасности — Ideco UTM 13. Ideco UTM — российское программное решение для защиты сетевого периметра, конт
23.06.2022 Межсетевой экран Ideco UTM защитил сайт ЮУГМУ от DDoS-атак

Об этом CNews сообщили представители «Айдеко». Страницы для пользователей открывались в обычном режиме. Обеспечить защиту сайта от нелегитимных запросов помог модуль Web Application Firewall в Ideco UTM . Данный модуль позволяет защитить опубликованные с помощью Ideco UTM веб-приложения от различного вида атак (включая атаки SQLi, XSS, DoS, и др.). В университете с сентября 2019 г.

03.03.2022 «Смарт-софт» выпустил бесплатную сборку универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation

Российская ИТ-компания «Смарт-софт» сообщает о создании бесплатной сборки универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation с увеличенным сроком функционирования для защиты российских корпоративных сетей в период санкционного напряжения. Об этом CNews сообщили представители «См
16.02.2022 «Смарт-софт» выпустил облегченную версию универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation Light

многоуровневую модель защиты информационных систем заказчиков. Портфель решений «Смарт-софт» включает в себя: • продукты сетевой безопасности собственной разработки – универсальный шлюз безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation и многофункциональный межсетевой экран Traffic Inspector, а также средства защиты информации, сертифицированные ФСТЭК России; • программный комплекс по ко
19.07.2021 Рынок ИБ захватили UTM-системы: что они дают бизнесу

Одно из проявлений данной тенденции — выпуск унифицированных устройств (Unified Threat Management, UTM). По существу, современные межсетевые экраны (NGFW) — это комплексные системы UTM,
18.01.2021 Представлена новая версия шлюза безопасности Ideco UTM 9.0

«Айдеко» выпустила новый релиз шлюза безопасности Ideco UTM 9.0. Эта версия основана на новейшей платформе, поддерживающей самые передовые технологии ядра Linux и используемых модулей: баз данных, IPS, сетевого стека, веб-интерфейса. Возможности Ide
14.09.2020 «Айдеко» представила новую версию шлюза безопасности Ideco UTM 8.0

«Айдеко» выпустила новый релиз шлюза безопасности Ideco UTM 8.0. Новая версия основана на платформе, поддерживающей самые передовые технологии ядра Linux и используемых модулей: баз данных, IPS, сетевого стека, веб-интерфейса. Возможности Ideco U
13.07.2020 «ICL Техно» представила решение для кибербезопасности ICL UTM teamRAY

«ICL Техно» объявила о создании программно-аппаратного комплекса для многоуровневой защиты информации. Новый ПАК относится к классу универсальных шлюзов безопасности (UTM) и предназначен для формирования контролируемого доступа в интернет, предотвращения вторжений (IDS/IPS), рисков взлома корпоративной сети, хакерских атак, обеспечения антивирусной проверки

20.01.2020 Подтверждена совместимость шлюза безопасности Ideco UTM и ОС «Лотос»

«Айдеко» и «Энстрим» успешно протестировали совместимость своих продуктов — шлюз безопасности Ideco UTM и операционной системы «Лотос» соответственно. Совместное использование этих программных продуктов возможно в государственных информационных системах самого высокого уровня защиты. Операцио
12.04.2017 «Ай-Теко» обеспечила безопасность распределенных корпоративных сетей «ФосАгро» с помощью UserGate UTM

Компания «Ай-Теко», отечественный системный интегратор, внедрила корпоративное решение UserGate UTM, обеспечивающее комплексную интернет-безопасность, на предприятиях группы «ФосАгро». Об этом CNews сообщили в российской компании Entensys, разработчике UserGate UTM. Функциональных

05.04.2017 Axoft и Entensys договорились о долгосрочном сотрудничестве

рритории России и СНГ, и компания Entensys, российский разработчик средств защиты информации, договорились о долгосрочном партнерстве, в рамках которого будут вместе продвигать новое решение UserGate UTM, систему защиты корпоративных сетей крупного и среднего бизнеса. Помимо UserGate UTM, партнеры Axoft смогут продавать на территории России и СНГ и другие продукты: UserGate Web Filte
29.11.2016 InfoWatch и Entensys интегрируют InfoWatch Traffic Monitor и UserGate UTM

и защиты бизнеса от внутренних угроз InfoWatch Traffic Monitor и решения для контроля корпоративного доступа в интернет, управления трафиком организации и защиты бизнеса от современных угроз UserGate UTM.На данный момент реализована возможность взаимодействия систем InfoWatch Traffic Monitor и UserGate UTM через ICAP-протокол (Internet Content Adaptation Protocol). Совместное использ
24.11.2016 Завершено внедрение UserGate UTM в УрГУПС

Компания Entensys объявила об успешном внедрении решения UserGate UTM в ИТ-инфраструктуру Уральского Государственного Университета Путей Сообщения (УрГУПС). Как рассказали CNews в компании, в УрГУПС используется интернет-канал с пропускной способностью 1 Гбит
15.11.2016 Lenovo и «Смарт-Софт» договорились о технологическом партнерстве

а с целью создания линейки защищенных программно-аппаратных комплексов, включающих сервера Lenovo и UTM-решение Traffic Inspector Next Generation. Партнёры намерены создавать простые, гибкие и 
18.10.2016 «Смарт-Софт» выпустила новую версию российского UTM-решения

Компания «Смарт-Софт» выпустила обновленную версию российского UTM-решения Traffic Inspector Next Generation. Новая версия упрощает администрирование сети и повышает защиту информации. Продукт включен в Единый реестр отечественного ПО, сообщили CNews в «См
10.10.2016 Axxtel займется продажей UserGate UTM от Entensys

ей нового поколения, объявили о начале сотрудничестве в рамках Entensys Enterprise Partner Program. Как сообщили CNews в Entensys, основным фокусом Axxtel станет продажа комплексного решения UserGate UTM, которое объединяет в себе межсетевой экран, систему обнаружения вторжений, защиту от вредоносных программ и вирусов, систему контент-фильтрации, фильтрацию спама и другие функции. UserGate
03.10.2016 Check Point лидирует в «магическом квадранте» решений для UTM

та Gartner в сегменте решений для унифицированного управления угрозами (Unified Threat Management — UTM). Об этом CNews сообщили в Check Point. Компании малого и среднего бизнеса часто сталкива
31.08.2016 НП «ГЛОНАСС» стало участником Глобальной ассоциации по управлению воздушным движением беспилотных авиационных систем

о «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» (далее – НП «ГЛОНАСС») стало участником Глобальной ассоциации по управлению воздушным движением беспилотных авиационных систем (Global UTM Association). НП «ГЛОНАСС» - единственная российская компания в составе ассоциации. Цель Global UTM Association - выработка мер по безопасной и эффективной интеграции малых БАС в нац
06.04.2016 Entensys выпустила UserGate UTM для защиты сетевой инфраструктуры от интернет-угроз

Компания Entensys объявила о выпуске UserGate UTM — продукта, призванного решить проблему защиты современной сетевой инфраструктуры от разнообразных интернет-угроз, связанных с внешними атаками, вредоносным кодом, попытками слежения и друг
25.05.2015 Унифицированные средства защиты сменят межсетевые экраны

обеспечить защиту периметра сети из единого центра. Получившийся тип устройств получил обозначение UTM (Unified Threat Management, унифицированные средства защиты от угроз). Одним из немногих

16.09.2014 NASA и Airware создают 4D-диспетчера для беспилотников

нового партнерского соглашения совместно разработают новую универсальную систему управления воздушным движением небольших БПЛА. Система управления трафиком БПЛА (UAS Traffic Management или сокращенно UTM) должна обеспечить безопасную эксплуатацию беспилотников в гражданском воздушном пространстве. UTM впервые позволит массово использовать относительно дешевые небольшие беспилотники д
30.07.2014 Eset Secure Authentication будет интегрирован в UTM-решения и межсетевые экраны Cyberoam

аботчиком средств сетевой безопасности. В рамках сотрудничества средство двухфакторной аутентификации Eset Secure Authentication (ESA) будет интегрировано в решения объединенного управления угрозами (UTM) и межсетевые экраны нового поколения от Cyberoam Technologies. Об этом CNews сообщили в Eset. «Eset Secure Authentication создает дополнительный слой защиты корпоративной сети, это решение
07.11.2013 ВЦКП защитил сеть с помощью UTM-устройств Altell Neo

ащиты информации, сообщила о поставке шести межсетевых экранов корпоративного уровня Altell Neo 310 UTM в Санкт Петербургское государственное унитарное предприятие «Вычислительный центр коллект
22.02.2013 «АльтЭль» обновила линейку UTM-устройств Altell Neo

защиты информации и разработках в области аппаратного и программного обеспечения, обновила линейку UTM-устройств Altell Neo. Кроме модернизации аппаратной составляющей существующих устройств и
01.12.2011 WatchGuard интегрировала свои UTM-устройства с ПО ConnectWise MSP Connector

влению продуктами компании WatchGuard Technologies. По его словам, для расширения функционала своих UTM-устройств, оптимально подходящих для защиты среднего и малого бизнеса, компания WatchGuar
30.09.2011 «Гленмарк» в России защитилась от интернет-угроз с помощью Check Point UTM-1

Компания Softline объявила о завершении проекта по внедрению решения Check Point UTM-1 в российском представительстве компании Glenmark Pharmaceuticals («Гленмарк») в Москве. Решение обеспечило компании защиту корпоративной сети, систем и персонала от внешних атак из интерн
13.01.2011 Fortinet лидирует по общемировой выручке на рынке UTM-устройств

ке среди разработчиков многофункциональных устройств для построения и защиты сети (устройств класса Unified Threat Management/UTM-устройств). Таким образом, компания занимает первое место уже 1
13.11.2010 UTM-устройства FortiGate и средства защиты электронной почты FortiMail совместимы с платформой RSA enVision

Компания Fortinet, поставщик многофункциональных сетевых устройств (UTM) для построения и защиты сети, объявила о совместимости UTM-устройств FortiGate и

03.06.2010 Kerio Technologies представила новое UTM-решение для сетевой безопасности

для анализа трафика, дополнена «черными списками» IP-адресов. «На сегодняшний день все более актуальными для наших клиентов становятся комплексные системы защиты корпоративных сетей — так называемые UTM-решения, совмещающие в себе межсетевой экран, системы обнаружения и предотвращения вторжений в сеть, антивирусный шлюз, — говорит Борис Логвинов, технический директор компании «Софт Менеджм
13.05.2010 Check Point выпустила новые межсетевые экраны UTM-1 Edge N и Safe@Office N для СМБ

Компания Check Point Software Technologies Ltd. объявила о выпуске новых моделей аппаратных межсетевых экранов UTM-1 Edge N и Safe@Office N, имеющих гигабитовую пропускную способность по цене от $750. Эти комплексные устройства информационной защиты в компактном настольном исполнении предназначены для м
16.04.2010 Check Point повысил быстродействие программных блейдов антивируса и URL-фильтрации

асширила сферу применения своей патентованной технологии ускорения SecureXL на все модели устройств UTM-1, тем самым повысив быстродействие межсетевого экрана. Теперь путем простого обновления

11.02.2010 Netgear представила новое устройство из серии ProSecure UTM

тавка-шлюз ProSecure UTM5, которая позволяет применять технологии защиты Unified Threat Management (UTM) в любой компании малого бизнеса, домашнем офисе и небольших филиалах, где работает не бо
20.04.2009 Netgear представила новые приставки безопасности для малого бизнеса

Компания Netgear представила новое семейство приставок ProSecure UTM – первую серию приставок для универсальной защиты от угроз (Unified Threat Management,

20.02.2009 Check Point представила новое UTM-решение для малого бизнеса

Компания Check Point Software Technologies объявила о расширении линейки устройств UTM-1 Total Security. Новая модель UTM-1 130 обеспечивает всеобъемлющую защиту шлюзов

25.11.2008 Check Point обновила ПО защитных устройств UTM-1 Edge

Компания Check Point Software Technologies объявила об обновлении ПО устройств UTM-1 Edge. Оптимизированные устройства обеспечивают эффективную защиту для филиалов, предост
31.10.2008 В России сделали защиту от DDoS-атак и ICQ

зало публике свой программно-аппаратный комплекс Eset Nod32 Firewall. Устройство относится к классу UTM (Unified Threat Management, единое управление угрозами) и предназначено для использования
28.10.2008 Eset NOD32 Firewall: новое защитное решение от Eset класса UTM

Российское представительство компании Eset с 1 ноября 2008 г. начнет продажи нового корпоративного решения Eset NOD32 Firewall. Решение класса UTM, созданное российскими разработчиками, позволит компании расширить портфель корпоративных продуктов для обеспечения информационной безопасности средних и крупных организаций. Eset NOD32 Fir
30.01.2008 Новая ОС для UTM-устройств WatchGuard Firebox поддерживает Mobile VPN и VoIP

Rainbow Technologies, дистрибьютор WatchGuard Technologies на территории России и стран СНГ, сообщила о выпуске новой операционной системы 10-ой версии, позволяющей расширить функционал UTM-устройств Firebox X Edge, Core и Peak для более надежной защиты компьютерных сетей. Благодаря новой операционной системе, компания WatchGuard укрепляет функционал своих устройств сетевой бе

Публикаций - 175, упоминаний - 259

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Check Point Software Technologies 719 29
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10318 19
Fortinet 351 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4315 19
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 199 18
Smart-Soft - Смарт-Софт 52 16
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 624 15
WatchGuard Technologies 71 15
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 12
Ideco - Айдеко 45 11
Cisco Systems 4938 10
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 8
Код Безопасности 493 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6422 8
ZyXEL Communications 288 8
Microsoft Corporation 23768 8
VMware 2186 7
SonicWall 39 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8185 5
Kerio Technologies 64 5
IBM - International Business Machines Corp 9261 5
AltEll - АльтЭль 25 4
Информзащита 686 4
Integra 27 4
InfoWatch - Инфовотч 951 4
Google LLC 11131 4
Thales - Gemalto - SafeNet 131 4
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1679 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5621 4
Softline - Софтлайн 2194 4
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 392 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 582 4
Sophos - SophosLabs 405 3
NSS Labs 31 3
Dr.Web - Доктор Веб 1219 3
1С-Битрикс - Bitrix 512 3
Intel Corporation 11754 3
Trend Micro 583 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 798 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 758 3
РЖД - Российские железные дороги 1674 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6327 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 344 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 2
Лента - Сеть розничной торговли 1783 2
Газпром ПАО 1188 2
Резонанс НПП 348 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1272 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6116 2
Роснефть НК - нефтяная компания 488 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 86 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 133 1
РОСНО СК - Страховая компания 197 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 31 1
Mary Kay - Мэри Кэй 101 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 199 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 330 1
Аквафор 9 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 240 1
Планета Суши 11 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 1
101Hotels.com 714 1
Рыбаков Фонд НКО 4 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
ВсеИнструменты.ру 238 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 16 1
Россети Ленэнерго 2396 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 42 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций 8 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 454 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 594 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2502 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 369 1
Ак Барс Банк 252 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 310 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 358 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 31 1
Royal Dutch Shell - Шелл 193 1
Альфа-Банк 1628 1
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 404 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3071 36
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2798 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18488 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9606 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10648 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3885 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1988 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2432 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 705 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1092 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1554 2
Правительство Москвы 2095 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3401 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 287 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2553 2
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 35 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 42 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 175 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 715 1
Президент Российской Федерации 3824 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 80 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 64 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 175 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 339 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 254 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 210 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4684 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 95 1
Правительство Мурманской области 39 1
Областная дума Ростова-на-Дону 1 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 155 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 680 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 94 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 216 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1273 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 540 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 221 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2524 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1628 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1811 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
OWASP - Open Web Application Security Project 74 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 233 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 3 1
Global ATM Alliance - Глобальная ассоциация по управлению воздушным движением беспилотных авиационных систем 1 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 1733 89
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20975 89
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55473 74
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7058 70
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3174 68
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 719 64
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11573 60
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26554 55
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2497 44
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3575 43
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11224 43
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2461 39
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9502 35
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5515 31
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22600 30
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11840 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40978 26
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 332 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18055 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13263 25
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12656 23
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17720 22
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 299 21
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2849 20
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5197 20
Контент-фильтр - Content-control software - web filtering software - контентная фильтрация - программа ограничения веб-контента 104 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9786 20
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6062 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13683 18
Application Control - Контроль доступа к приложениям 147 17
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2580 17
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 262 17
Web Interface - Веб-интерфейс 1495 17
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3650 17
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 836 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8599 16
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3078 16
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  507 16
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6156 16
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 865 16
Smart-Soft Traffic Inspector Next Generation 51 18
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3532 16
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 99 15
Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 59 12
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 208 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1111 10
Linux OS 8562 10
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 33 10
FreeBSD OPNsense OS 12 9
UserGate UTM 10 9
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 167 8
Microsoft Windows 14696 7
UserGate Proxy & Firewall ПАК 27 6
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 446 6
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 274 5
Zyxel ZyWALL ATP - Межсетевой экран - Zyxel ZyWALL VPN Series 29 5
Panda GateDefender Performa - Panda GateDefender Integra 29 5
Fortinet FortiOS 35 5
OpenVPN 55 5
Check Point UTM 7 5
AltEll Neo 10 4
Kerio Control 8 4
Microsoft Windows 2000 12840 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2887 4
Fortinet FortiAnalyzer 21 4
Apple iPhone 6 6294 3
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 186 3
Код Безопасности - Континент NGFW - Континент АПКШ 59 3
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 51 3
Apple iOS 7018 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6726 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 561 3
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server 135 3
Google YouTube - Видеохостинг 2490 3
Fortinet FortiAP 8 3
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 462 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 529 2
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 32 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1125 2
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 55 2
Хомутов Дмитрий 15 7
Shwed Gil - Швед Гил 44 6
Курашев Дмитрий 45 5
Баринов Александр 40 4
Давидович Андрей 9 4
Медова Татьяна 5 3
Дягилев Василий 84 3
Родионов Михаил 46 2
Михайлов Александр 34 2
Танюхин Дмитрий 24 2
Момчилович Ирина 28 2
Dor Dorit - Дор Дорит 25 2
Хайретдинов Рустэм 66 2
Зенкин Денис 262 2
Xie Ken - Кси Кен 9 2
Ляпунов Игорь 93 2
Емельянников Михаил 39 2
Xie Ken - Се Кен 13 2
Коробов Евгений 30 1
Сапунов Алексей 31 1
Обухов Александр 18 1
Трояновский Владимир 52 1
Катаев Александр 40 1
Файзуллин Эльдар 4 1
Прибочий Михаил 40 1
Филиппов Максим 47 1
Лукацкий Алексей 101 1
Дружинин Евгений 21 1
Киреев Ильяс 1 1
Калина Роман 61 1
Рубанов Владимир 74 1
Путин Сергей 56 1
Чаркин Евгений 243 1
Абакумов Евгений 144 1
Куренев Алексей 6 1
Чернов Антон 23 1
Иванов Борис 58 1
Врублевский Павел 94 1
Починок Николай 13 1
Нуйкин Андрей 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 126773 101
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13413 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50706 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40254 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15621 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13838 8
Германия - Федеративная Республика 12192 7
Европа 21518 6
Казахстан - Республика 5079 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13086 4
Франция - Французская Республика 7623 4
Украина 7381 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15468 3
Америка 2167 3
Израиль 2630 3
Финляндия - Финляндская Республика 3498 3
Канада 4740 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3421 3
Беларусь - Белоруссия 4550 3
Испания - Королевство 3626 2
Земля - планета Солнечной системы 9995 2
Нидерланды 3342 2
Польша - Республика 1866 2
Великобритания - Лондон 2384 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 2
Азия - Азиатский регион 5169 2
Украина - Киев 1115 2
Казахстан - Алматы 529 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 712 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 571 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 542 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 465 1
Венгрия 683 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1005 1
Южная Корея - Республика 6341 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 720 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1213 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 519 1
ЮАР - Кейптаун 44 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 702 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9579 44
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43112 41
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11097 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43223 30
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6298 26
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11203 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25084 20
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4771 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10189 15
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2212 13
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1482 12
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2012 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3333 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4081 8
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4679 8
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 776 7
Федеральное законодательство 1783 7
Экспорт - Экспортные операции 2830 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6626 7
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ММБ - малый бизнес и микробизнес 840 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1927 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15659 6
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4808 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7201 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6994 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4621 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2671 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21309 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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