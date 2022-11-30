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Кибербезопасность Sandbox Песочница изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ



30.11.2022 PT Sandbox получила сертификат ФСТЭК России
28.10.2022 Новые правила MaxPatrol SIEM оповещают о критически опасных инцидентах, в которых замечено вредоносное ПО
17.10.2022 Модификация зловредов под известные песочницы: Positive Technologies обнаружила вредоносное ПО, заточенное под обход PT Sandbox
27.09.2022 Новая версия PT Sandbox ловит атаки на Astra Linux и обнаруживает буткиты
28.04.2022 PT Sandbox получила новые возможности для проактивного поиска угроз
22.12.2021 Валерий Чаусов -

Сегодня банки заказывают риск-ориентированное планирование на основе прогнозной аналитики
20.10.2021 PT Sandbox научилась обнаруживать руткиты после заражения системы
23.04.2021 Экс-глава «Информзащиты» построит для Сбербанка «песочницу» за полтора миллиарда
14.04.2021 В новой версии PT Sandbox появились приманки-провокаторы, помогающие раскрыть злоумышленников
13.04.2021 Эксперты Positive Technologies назвали главные технологические тренды развития систем Sandbox в ближайшие 3-5 лет
31.03.2021 «Ростелеком-Солар» представил сервис Sandbox для защиты от продвинутых киберугроз
18.03.2021 «Софтлайн» и Exactpro выполнили проект по развертыванию «песочниц» на базе Amazon Web Services
16.03.2021 В Госдуму внесен «законопроект-спутник», уточняющий применение «цифровых песочниц»
15.02.2021 «Сбербанк онлайн» защитится «песочницей» за полтора миллиарда
29.01.2021 Вступил в силу закон «о регуляторных песочницах»
28.01.2021 Закон о «цифровых песочницах» вступил в силу
23.11.2020 Positive Technologies: 69% вредоносного ПО с функцией обхода песочниц использовалось для шпионажа
29.10.2020 Правительство уполномочило организацию «Цифровая экономика» представлять интересы бизнеса в вопросе «цифровых песочниц»
29.10.2020 ИИ, блокчейн, большие данные и еще семь технологий прорвались в «регуляторные песочницы»
23.10.2020 Песочница «Лаборатории Касперского» получила сертификат ФСТЭК
15.10.2020 Песочница PT Sandbox получила расширенные возможности по выявлению целевых атак
10.08.2020 Axoft расширила продуктовый портфель «песочницей» PT Sandbox
07.08.2020 Российский бизнес приспособил песочницы под нужды ИБ
22.07.2020 «Регуляторные песочницы» заработают в России в начале 2021 года
16.03.2020 Positive Technologies представила песочницу для выявления целевых и массовых атак с применением вредоносного ПО
28.11.2019 «Лаборатория Касперского» поможет бизнесу автоматизировать поиск сложных угроз
27.05.2019 Microsoft сломал новейшую опцию Windows 10
11.01.2019 В России напишут экспериментальные законы для больших данных, блокчейна и искусственного интеллекта
19.12.2018 В Windows 10 появится «песочница» для сомнительного ПО и подозрительных документов
25.09.2018 Zyxel представила новый межсетевой экран для среднего и малого бизнеса с «облачной песочницей»
17.08.2018 В Центробанке заработала «песочница» для тестирования сторонних финансовых ИТ-систем
14.08.2018 Check Point обнаружил уязвимость в «песочнице» Android
27.07.2018 «Конфидент» разработал «песочницу» для СЗИ Dallas Lock 8.0
08.08.2017 Штатный антивирус Windows сделали полностью безопасным впервые за 11 лет
29.09.2016 «Траст Технолоджиз» протестировала Sandbox-решения в АФК «Система»
24.11.2009 «Мегафон» завел «песочницу» за 500 млн руб.
31.08.2009 Опыт: «Доктор Веб» взломал песочницу «Касперского»
12.08.2009 «Касперский» обзавелся «песочницей»

Публикаций - 458, упоминаний - 603

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23719 76
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 746 53
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4293 49
Google LLC 11101 46
Fortinet 349 28
Apple Inc 11354 25
Check Point Software Technologies 718 23
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6389 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10263 21
Aros SEQ - SEC Consult Services 1708 20
VMware 2176 19
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 733 17
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 971 16
Oracle Corporation 6377 15
Cisco Systems 4920 14
Yandex - Яндекс 5922 14
Крок - Croc 1729 13
SAP SE 4965 12
Intel Corporation 11737 12
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1113 12
7187 11
Trend Micro 582 11
Amazon Inc - Amazon.com 2832 11
AMD - Advanced Micro Devices 3909 10
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 797 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7170 10
IBM - International Business Machines Corp 9244 10
1С-ИжТиСи 6496 10
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 102 9
Telegram Group 1192 9
Информзащита 685 9
Meta Platforms - Facebook 4353 8
Softline - Софтлайн 2175 8
Dr.Web - Доктор Веб 1218 8
VK - Mail.ru Group 3236 8
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 616 8
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1678 7
Adobe Systems 1518 7
GitHub 599 7
Dropbox 463 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6070 23
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6294 14
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1243 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2473 9
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 925 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 345 8
Лента - Сеть розничной торговли 1774 7
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 238 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 854 6
РЖД - Российские железные дороги 1661 6
ГПБ - Газпромбанк 961 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 272 4
Societe Generale - Росбанк АКБ 532 4
Альфа-Банк 1619 4
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 146 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6699 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 416 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 229 4
Visa International 1885 3
Транснефть 278 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1895 3
Абсолют Банк 187 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2541 3
Почта России ПАО 2034 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 591 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 445 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 690 3
X5 Group 856 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 349 3
ТМК - Трубная металлургическая компания 106 3
ВТБ - ВТБ24 661 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 124 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 340 2
Газпром ПАО 1182 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 374 2
eBay Inc 1603 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1784 2
Почта Банк 375 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 265 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18411 46
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3845 42
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3022 27
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10590 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9496 19
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2465 15
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 93 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3047 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2523 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2767 8
Президент Российской Федерации 3807 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4654 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1607 6
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 438 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1460 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3102 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 286 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1699 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1069 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2893 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 159 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1948 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 138 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 506 2
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 28 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 683 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 566 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 2
Судебная власть - Judicial power 2133 2
Роскачество - Российская система качества 30 2
Федеральное казначейство России 1595 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 733 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 835 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 209 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 55 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1197 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1763 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2049 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1220 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2502 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 261 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1376 5
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 70 4
АФТ - Ассоциация Финтех 64 3
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 28 2
TIA - Telecommunications Industry Association 87 2
OSI - Open Source Initiative 65 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 441 2
ASF - Apache Software Foundation 106 2
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 7 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 191 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 1
OpenTitan - open source project for silicon root of trust (RoT) chips 2 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 33 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 30 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6146 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2605 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 27 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 461 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1805 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 983 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 58 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20754 261
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11510 217
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55021 207
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80374 181
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17859 131
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40542 127
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22461 119
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26414 112
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7049 109
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5159 103
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26663 99
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3561 97
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13580 93
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8648 69
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8374 67
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12998 65
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11162 64
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 1718 62
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10446 59
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9416 58
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3564 53
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9730 53
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5481 53
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза 423 52
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5287 52
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6120 52
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11809 48
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 510 47
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17639 47
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2504 47
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6005 46
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13736 45
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15243 43
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2212 43
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5000 42
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8304 41
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2608 41
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 3062 39
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2855 39
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8533 37
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3494 87
Microsoft Windows 14649 85
Linux OS 8490 55
Google Android 12823 37
Google Chrome - браузер 1424 36
Microsoft Windows 10 1552 24
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 71 23
Apple iOS 6977 22
Positive Technologies - PT Sandbox 33 21
JavaScript - JS - язык программирования 1049 21
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 220 20
Mozilla Firefox - браузер 1809 20
Microsoft Office 3496 20
Microsoft Edge - браузер 1949 19
Apple Mac - Apple Macintosh 2886 18
Microsoft Azure 1332 18
Oracle Java - язык программирования 2800 18
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1796 17
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 211 17
Apple macOS 1774 14
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 265 14
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 50 14
Apple Safari - браузер 807 13
Microsoft Windows 2000 12805 13
Kaspersky Internet Security 421 13
Microsoft Windows 7 1897 12
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 99 12
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 95 12
Fortinet FortiSandbox ATP 20 11
Fortinet FortiGuard Services 50 11
Opera Browser - Браузер 982 11
Google Play - Google Store - Android Market 3015 10
Microsoft Skype 1989 10
Apple - App Store 2656 10
Apple iPhone 6 6274 10
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6727 10
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 10
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 728 9
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 499 9
Python - высокоуровневый язык программирования 614 9
Дягилев Василий 84 7
Родионов Михаил 46 7
Шадаев Максут 692 7
Мельникова Анастасия 267 7
Филиппов Максим 47 6
Вишняков Алексей 10 6
Чернышенко Дмитрий 474 5
Новиков Алексей 47 5
Натрусов Артем 208 5
Водясов Алексей 180 4
Данилин Алексей 19 4
Шерстобитов Сергей 50 4
Галушкин Олег 178 4
Киселёв Алексей 52 4
Тер-Степанов Дмитрий 22 4
Кирьянова Александра 92 4
Гришин Алексей 21 4
Мишустин Михаил 517 4
Чаркин Евгений 242 4
Баранов Денис 12 3
Огородников Дмитрий 27 3
Иванов Антон 51 3
Наместников Юрий 40 3
Янкин Андрей 27 3
Врублевский Андрей 7 3
Путин Владимир 2796 3
Рахметов Руслан 43 3
Сотин Денис 160 3
Погожева Анастасия 3 3
Марцынкьян Сергей 19 3
Меденцев Константин 72 3
Танюхин Дмитрий 24 3
Симис Борис 16 3
Галкин Николай 61 3
Серебряникова Анна 62 3
Шипов Савва 86 3
Истомин Константин 48 3
Пустовой Максим 22 3
Эйгес Павел 76 3
Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 3
Россия - РФ - Российская федерация 125967 238
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50585 72
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13357 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40071 34
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17239 32
Европа 21486 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15375 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15541 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13063 15
Германия - Федеративная Республика 12174 14
Казахстан - Республика 5054 9
Земля - планета Солнечной системы 9855 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1871 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3445 7
Украина 7369 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2426 7
Беларусь - Белоруссия 4497 7
Канада 4729 7
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Сингапур - Республика 1783 6
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University of Oxford - Said Business School 6 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента 18 1
Universität Erfurt - Эрфуртский университет 1 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 899 8
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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