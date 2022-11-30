Индексная книга CNews*
Кибербезопасность Sandbox Песочница изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ
Публикаций - 458, упоминаний - 603
Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дягилев Василий 84 7
|Родионов Михаил 46 7
|Шадаев Максут 692 7
|Мельникова Анастасия 267 7
|Филиппов Максим 47 6
|Вишняков Алексей 10 6
|Чернышенко Дмитрий 474 5
|Новиков Алексей 47 5
|Натрусов Артем 208 5
|Водясов Алексей 180 4
|Данилин Алексей 19 4
|Шерстобитов Сергей 50 4
|Галушкин Олег 178 4
|Киселёв Алексей 52 4
|Тер-Степанов Дмитрий 22 4
|Кирьянова Александра 92 4
|Гришин Алексей 21 4
|Мишустин Михаил 517 4
|Чаркин Евгений 242 4
|Баранов Денис 12 3
|Огородников Дмитрий 27 3
|Иванов Антон 51 3
|Наместников Юрий 40 3
|Янкин Андрей 27 3
|Врублевский Андрей 7 3
|Путин Владимир 2796 3
|Рахметов Руслан 43 3
|Сотин Денис 160 3
|Погожева Анастасия 3 3
|Марцынкьян Сергей 19 3
|Меденцев Константин 72 3
|Танюхин Дмитрий 24 3
|Симис Борис 16 3
|Галкин Николай 61 3
|Серебряникова Анна 62 3
|Шипов Савва 86 3
|Истомин Константин 48 3
|Пустовой Максим 22 3
|Эйгес Павел 76 3
|Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1234842, в очереди разбора - 860099.
Создано именных указателей - 118983.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1234842, в очереди разбора - 860099.
Создано именных указателей - 118983.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.