Кибербезопасность Red Teaming Red Team анализ защищенности, тестирование на проникновение имитация кибератак pentesting пентестинг белый хакинг белые хакеры этичный хакинг Continuous (Automated) Penetration Testing

уязвимости в защите и как противостоять кибератакам. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Белые хакеры — это специалисты по ИТ-безопасности, которые стоят на защите интересов государс

найденный баг составила 350 тыс. руб., минимальная — 10 тыс. руб. Всего было обнаружено 34 уязвимости, большинство из которых — со средним и низким уровнем критичности. Проект привлёк более 8,4 тыс. белых хакеров со всей страны. Средний возраст багхантеров составил 28 лет, минимальный — 17, а максимальный — 55 лет. Работа исследователей помогла улучшить систему безопасности «Госуслуг», но

ругроз. Спектр услуг подбирается индивидуально под заказчика и может включать инструменты пентеста, Red Teaming и Purple Teaming – услуги, практически не представленной на российском рынке кибе

22–24 ноября 2022 года белые хакеры и специалисты по информационной безопасности вновь соберутся на открытой кибербитве Standoff. Уже в десятый раз инфраструктура виртуального Государства F окажется под шквалом хакер