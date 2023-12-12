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Кибербезопасность Red Teaming Red Team анализ защищенности, тестирование на проникновение имитация кибератак pentesting пентестинг белый хакинг белые хакеры этичный хакинг Continuous (Automated) Penetration Testing

Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing

 

"Количественная оценка рисков ИБ"  Михаил Толчельников, Менеджер практики кибербезопасности и непрерывности бизнеса, PwC в России на CNews FORUM 2021.


12.12.2023 Россияне начали вербовать «белых хакеров» за границей

Positive Technologies вербует «белых хакеров» со всего мира Positive Technologies, начиная с декабря 2023 г. распространяет

21.06.2023 Минцифры: стань «белым хакером»: запишись на ИТ-курс по кибербезу

уязвимости в защите и как противостоять кибератакам. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Белые хакеры — это специалисты по ИТ-безопасности, которые стоят на защите интересов государс
19.05.2023 «Госуслуги» прошли проверку «белыми хакерами»

найденный баг составила 350 тыс. руб., минимальная — 10 тыс. руб. Всего было обнаружено 34 уязвимости, большинство из которых — со средним и низким уровнем критичности. Проект привлёк более 8,4 тыс. белых хакеров со всей страны. Средний возраст багхантеров составил 28 лет, минимальный — 17, а максимальный — 55 лет. Работа исследователей помогла улучшить систему безопасности «Госуслуг», но

28.03.2023 «МТС кибербезопасность» запускает услуги проактивной защиты от киберугроз

ругроз. Спектр услуг подбирается индивидуально под заказчика и может включать инструменты пентеста, Red Teaming и Purple Teaming – услуги, практически не представленной на российском рынке кибе
27.03.2023 ФСБ против легализации в России «белых хакеров»

ФСБ и ФСТЭК против Легализация «белых хакеров» в России поставлена на паузу. Обсуждение соответствующего законопроекта «завис
01.11.2022 Белые хакеры на защите страны: десятая кибербитва Standoff пройдет в Москве 22–24 ноября

22–24 ноября 2022 года белые хакеры и специалисты по информационной безопасности вновь соберутся на открытой кибербитве Standoff. Уже в десятый раз инфраструктура виртуального Государства F окажется под шквалом хакер
27.10.2022 Власти России потратят 1,5 млрд руб. на поиск «дыр» в государственных информсистемах

ния злоумышленниками. Российские ГИС проверят на защищенность за 1,45 млрд рублей Представители Минцифры рассказали CNews, что на первом этапе, в конце 2021 – начале 2022 гг. был проведен независимый анализ защищенности 20 ГИС самого ведомства и его подведомственных учреждений. Это связано с тем, что в ведении Минцифры находятся наиболее социально-значимые ГИС, такие как ЕПГУ (Единый портал
20.09.2022 «Яндекс» озолотит «белых хакеров». Выплаты увеличены в 10 раз, награда измеряется миллионами

ен в мае 2022 г. компанией Positive Technologies. Закон (не) против В настоящее время деятельность «белых хакеров» на территории России не легализована. Однако вероятность их попадания под угол
05.10.2021 Bi.zone провела анализ защищенности «Тэк-торг»

В рамках сотрудничества компания по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.zone выполнила анализ защищенности федеральной электронной торговой площадки «Тэк-торг». При проведении работ эксперты Bi.zone сымитировали действия злоумышленника с помощью контролируемых атак и проанализиро
25.06.2021 «Информзащита» обучает белых хакеров

В «Информзащите» завершилась ежегодная стажировка для белых хакеров. В марте любой желающий мог подать заявку на участие в образовательной программе по направлению пентеста, курируемой специалистами департамента противодействия киберугрозам. Прогр
16.09.2020 Positive Technologies помогла повысить защищенность приложений «Тинькофф»

Positive Technologies помогла повысить защищенность приложений «Тинькофф». Анализ защищенности выполнялся для пяти приложений «Тинькофф», в том числе системы дистанционного банковского облуживания, мобильных банков (для iOS, Android и Windows Phone). Эксперты Positive
05.08.2020 Softline запустила новую услугу «Базовый анализ защищенности инфраструктуры»

любой организации. Проверить, насколько защищена компания, можно с помощью новой услуги Softline. «Базовый анализ защищенности инфраструктуры» — это комплексный подход к оценке рисков организа
20.05.2020 «Ростелеком-Солар» запустил услугу по проверке реального уровня готовности компаний к целевым кибератакам

», — сказал Александр Колесов, руководитель отдела анализа защищенности «Ростелеком-Солар». Команда Red Team компании «Ростелеком-Солар» работает совместно с аналитиками центра мониторинга и ре
27.06.2019 «Ростелеком-Солар» провел комплексный анализ защищенности Банка «Приморье»

азал Игорь Шумко, руководитель службы ИБ департамента экономической безопасности банка "Приморье". —Комплексный анализ защищенности помог нам оценить реальный уровень информационной безопасност
27.06.2019 «Ростелеком-солар» провел комплексный анализ защищенности банка «Приморье»

зал Игорь Шумко, руководитель службы ИБ департамента экономической безопасности банка “Приморье”. — Комплексный анализ защищенности помог нам оценить реальный уровень информационной безопасност

Публикаций - 203, упоминаний - 219

Кибербезопасность замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 841 49
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 679 23
Ростелеком 10600 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4462 19
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 197 14
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1014 13
Информзащита 696 12
Microsoft Corporation 23968 11
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 520 9
InnoSTage - Инностейдж 65 9
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 225 7
Digital Security - Диджитал Секьюрити 177 7
IBM - International Business Machines Corp 9317 7
Cisco Systems 4988 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10487 6
Код Безопасности 523 6
Fortinet 357 6
InfoWatch - Инфовотч 962 6
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 105 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1227 5
Google LLC 11318 4
Softline - Софтлайн 2327 4
Telegram Group 1372 4
Элвис-Плюс - Элвис+ 154 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3194 4
HackerOne 26 4
SAP SE 5073 4
5nine Software 1924 4
Yandex - Яндекс 6343 3
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 98 3
Цифра ГК 2250 3
Qualys 58 3
VK - Mail.ru Group 3271 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 505 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 744 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 126 3
Trend Micro 586 3
Broadcom - VMware 2244 3
Leta Group - Лета Групп 277 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 402 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2587 4
ГПБ - Газпромбанк 1005 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 997 4
Открытие ФК - Банк Открытие 523 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Ингосстрах СПАО 383 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1382 3
Приморье АКБ 7 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 477 3
Почта России ПАО 1981 3
РЖД - Российские железные дороги 1754 2
Роснефть НК - нефтяная компания 499 2
Транснефть 281 2
ЦентроКредит АКБ 14 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 371 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1994 2
Газпром ПАО 1213 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 113 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 122 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 317 2
Ford Motor 166 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1095 2
Boeing 990 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6395 2
Hansa - Ханса 101 1
РусГидро - Богучанская ГЭС 8 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 290 1
Башня Федерация 15 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго 33 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 1
Экспобанк - Expobank 38 1
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 61 1
Skoda - Škoda Auto 46 1
Совкомбанк Совесть 269 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 100 1
Volkswagen Audi Group 198 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 24 1
Дайвтехносервис 4 1
Zoon.ru 5 1
Unsplash 183 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4127 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3299 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10211 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2881 14
Президент Российской Федерации 3975 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5033 9
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 122 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1746 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4648 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3091 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2528 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2807 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3130 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5402 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1378 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2214 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2698 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 165 2
Правительство Москвы 2143 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 106 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1099 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 272 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1731 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 513 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1009 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1091 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 401 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1727 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1707 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 317 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1287 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 321 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 618 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 741 1
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 30 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 234 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 187 1
ОЭЗ Технополис Москва Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 356 1
Федеральное казначейство России 1638 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2625 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1388 4
OWASP - Open Web Application Security Project 77 4
Демократическая политическая партия США 109 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 994 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 635 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 1
Единая Россия - Политическая партия 282 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 38 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 33 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 240 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23251 180
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57748 131
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5419 88
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27307 40
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АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 955 21
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10029 21
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность 1547 20
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 522 20
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  540 19
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2684 19
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3920 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9661 18
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 3917 16
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4336 16
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6492 16
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8844 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5607 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19626 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4068 14
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14031 14
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 300 14
Оцифровка - Digitization 4113 13
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3728 96
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 206 13
Google Android 13265 11
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 248 11
Microsoft Windows 14919 11
Apple iOS 7256 10
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 35 8
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 41 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4525 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 184 6
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 33 5
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 31 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1166 5
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 67 5
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 97 5
Linux OS 8942 5
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 22 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 871 4
OpenAI ChatGPT 181 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 525 4
Angara Security - NGR Softlab - Dataplan 24 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 139 4
MITRE ATT&CK - Структурированный список поведений киберпреступников 57 4
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector 46 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 875 3
МТС RED - МТС Кибербезопасность - МТС RED SOC 59 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 727 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 573 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 74 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 181 3
Apache Logging Project - Log4j 22 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1603 3
МТС RED - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 11 3
ВГТРК - Смотрим 566 3
FreePik 470 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 109 3
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 366 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4832 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 406 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1863 2
Волошин Евгений 57 9
Колесов Александр 31 6
Путин Владимир 2902 6
Шерстобитов Сергей 51 5
Ляпунов Игорь 97 4
Гордейчик Сергей 23 4
Янкин Андрей 29 4
Гнедин Евгений 12 4
Медведовский Илья 33 4
Лукацкий Алексей 105 4
Бабин Ярослав 9 4
Гадарь Дмитрий 24 3
Сафонов Лука 8 3
Гузаиров Айдар 36 3
Сычев Артем 64 3
Левцов Вениамин 40 3
Горелкин Антон 75 2
Мишустин Михаил 569 2
Whittaker William - Уайтекер Уильям 4 2
Киселёв Алексей 55 2
Коротнев Константин 32 2
Курмаев Рустам 21 2
Гусев Алексей 17 2
Чернов Даниил 78 2
Шумко Игорь 2 2
Кузнецов Александр 103 2
Акулов Сергей 2 2
Покушалова Ольга 15 2
Meredith Whittaker - Мередит Уиттакер 12 2
Каталков Дмитрий 3 2
Дружинин Евгений 21 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 280 2
Степаненко Василий 28 2
Бенгин Владимир 31 2
Шустиков Сергей 18 2
Наумов Евгений 33 2
Килюшева Екатерина 10 2
Горбунов Дмитрий 7 2
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Украина 7418 6
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 480 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6720 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2555 4
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Франция - Французская Республика 7665 4
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Азия - Азиатский регион 5231 3
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