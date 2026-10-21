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Кибербезопасность PKI RPKI Resource Public Key Infrastructure механизм защиты от аномалий маршрутизации

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


21.10.2026 Curator зафиксировал аномальный рост числа глобальных BGP-инцидентов 3
05.11.2024 Россия создает собственную инфраструктуру интернета. Теперь для проверки маршрутизации IP-адресов 2
09.04.2024 В России начал работу суверенный «убийца» важнейшего сервиса интернета 1
21.12.2023 В России создается единая база данных IP-адресов: «Нужно охранять цифровой периметр страны» 1
10.11.2023 Как наладить производство телеком-оборудования в России и обеспечить отрасль кадрами 1
16.03.2023 Бесплатных пользователей знаменитого сервиса для программистов Docker заставляют перейти на платный тариф под угрозой сноса репозиториев 1
27.01.2023 Qrator Labs представила статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в 2022 году 2
27.04.2022 Qrator Labs представила статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в I квартале 2022 года 3
02.03.2022 Украина требует отключить Россию от интернета 1
28.01.2022 Статистика DDoS-атак и BGP-инцидентов в IV квартале 2021 года 1

Публикаций - 11, упоминаний - 17

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11072 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2156 3
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 188 3
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 48 3
МегаФон 11008 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16219 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9588 2
ЭР-Телеком Холдинг - Новотелеком - Электронный город» 16 1
ТелекомКапСтрой 2 1
APNIC - Asia Pacific Network Information Centre 7 1
X Corp - Twitter 2943 1
Apple Inc 13316 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 955 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1859 1
Telegram Group 3026 1
Квант-Телеком 12 1
HPE - Juniper Networks 462 1
Anonymous - Хакерская группировка 79 1
RETN - Real Time Network - РетнНет 23 1
Infinera 41 1
LACNIC - Latin America and Caribbean Network Information Centre 4 1
FAITID - Foundation for Assistance for Internet - Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет 23 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3170 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3099 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13962 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6716 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 281 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3704 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5877 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4996 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36148 10
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3903 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55075 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18366 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5940 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34073 4
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 198 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4624 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23272 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24195 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13355 3
Оцифровка - Digitization 5288 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36939 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1421 3
PQC - Post Quantum Cryptography - Постквантовая криптография - Постквантовое шифрование 67 3
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 477 3
Application Layer 6 3
Autonomic computing - Автономные вычисления - Autonomic Systems - Автономные системы 151 3
Кибербезопасность - DLL Hijacking - DLL Side-Loading - Reflective DLL Loading - боковая загрузка DLL - DLL-подмена - Уязвимости захвата DLL 27 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3925 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3159 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13196 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5031 2
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 708 2
IPv4 - Internet Protocol version 4 280 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 424 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5299 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8819 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9671 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 927 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13684 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13837 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6929 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет, Ботсеть - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1472 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3820 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 91 1
Hacktivism - Хактивизм 312 1
Позаказное производство - Единичное и мелкосерийное производство - Позаказный метод учёта затрат - Позаказная себестоимость 82 1
Сетевое оборудование - Router LTE - Роутер LTE - Router 4G - Роутер 4G - LTE-маршрутизатор 90 1
Спутниковая связь - НГСО - негеостационарная спутниковая орбита 11 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 316 3
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 190 2
FreePik 1902 1
Linux OS 11693 1
Apple macOS 2477 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 1
Intel x86 - архитектура процессора 2188 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 576 1
Docker - Платформа распределённых приложений 573 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 156 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 702 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3743 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2544 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 50 1
Linux RHEL - Rocky Enterprise Software Foundation - Rocky Linux 40 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 238 1
Лямин Александр 75 2
Woodcock Bill - Вудкок Билл 2 1
Путин Владимир 3483 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 410 1
Федоров Михаил 30 1
Тюкачев Игорь 8 1
Twomey Paul - Туми Пол 26 1
Набок Андрей 1 1
Тарасов Георгий 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 169047 8
Европа 25041 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55157 2
Азия - Азиатский регион 5962 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1095 2
Украина 7973 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3423 2
Казахстан - Республика 6139 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48216 1
Земля - планета Солнечной системы 10923 1
Япония 13867 1
Беларусь - Белоруссия 6374 1
Европа Восточная 3140 1
Германия - Федеративная Республика 13314 1
Африка - Африканский регион 3651 1
Ближний Восток 3171 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1835 1
Франция - Французская Республика 8214 1
Турция - Турецкая республика 2656 1
Индонезия - Республика 1074 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 543 1
Узбекистан - Республика 2062 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1948 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 210 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 244 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 936 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 293 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 778 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 327 1
Индийский океан 162 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58656 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3826 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54271 4
Минцифры РФ - Стратегия развития телекоммуникационной отрасли - Стратегия развития отрасли связи Российской Федерации - Программа долгосрочного развития интернета 57 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4008 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2398 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34422 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8932 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2186 2
Цифровой кодекс 5 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 254 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12077 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5863 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6905 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12466 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4063 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 246 1
Утилизация мусора - ТКО - Твердые коммунальные отходы 76 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22124 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7118 1
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Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 764 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 802 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 985 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16410 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 968 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 190 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11015 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8340 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7602 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 934 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3905 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9012 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4773 1
Льготы - Льготные кредиты 173 1
Пропаганда и агитация 198 1
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ZDnet 666 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8691 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 25 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 285 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 299 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 80 1
Международный женский день - 8 марта 420 1
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