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Кибербезопасность DevSecOps Development Security Operations ASPM Application Security Posture Management

Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - ASPM - Application Security Posture Management

Безопасная разработка программного обеспечения — это подход, обеспечивающий защиту приложений на всех этапах жизненного цикла (начиная с первой стадии разработки и заканчивая эксплуатацией ПО).

 

 

 


02.10.2024 Сотрудники ГК Swordfish Security стали резидентами «Кибердома» в Москве

Swordfish Академии поделятся с резидентами кибербез-хаба Москвы обширной базой знаний по построению DevSecOps. Об этом CNews сообщили представители Swordfish Security. Резиденты «Кибердома» – э
12.10.2023 Московская биржа и АФТ создали центр компетенций по безопасной разработке

тапов и круглых столов, а также организовывать тематические опросы и исследования рынка. «Внедрение DevSecOps-практик позволяет оптимизировать затраты организаций на разработку, внедрение и экс
10.05.2023 Axoft расширил DevSecOps-портфель зрелым решением Deckhouse

Партнеры Axoft и их заказчики получат преимущество в решении задачи импортозамещения по направлению DevSecOps, а также экспертную поддержку в процессе миграции с иностранных платформ. Решение п
20.03.2023 Axoft расширяет практику DevSecOps решением по управлению контейнерами dBrain

а мониторинга общественной безопасности, онлайн-лотереи национального масштаба, система отслеживания международных транзитных перевозок, защищенный корпоративный мессенджер. «Axoft расширяет практику DevSecOps, важной составляющей которой являются решения по оркестрации приложений и управлению микросервисной архитектурой. dBrain – отечественный разработчик продукта, который можно использова
31.01.2023 Даниил Чернов, «РТК-Солар»: Кибервойна определила вектор развития Application Security в 2022 году

я серьезными поломками систем или утечками данных. Даниил Чернов, «РТК-Солар»: Сегодня из-за уязвимости приложений злоумышленники взламывают системы гораздо чаще Кибервойна определила вектор развития Application Security в 2022 году. Российскому рынку информационной безопасности пришлось «повзрослеть» буквально за несколько месяцев. И сейчас, мне кажется, мы не просто догнали, но уже и обог
27.01.2022 T1 Cloud и Solidlab оценили тенденции развития DevSecOps в России

ожений. В ближайшие годы около 30% компаний в России, производящих проприетарное ПО, внедрят подход DevSecOps, то есть процессы разработки защищенных веб-приложений. Согласно зарубежным прогноз
22.12.2021 Андрей Янкин -

Что ждет DevSecOps, защиту облаков и киберразведку в ближайшие годы

чения ИБ актуальны для вас, как для системного интегратора, сейчас? Андрей Янкин: Если говорить о тех направлениях, которые, как мне кажется, ждет стремительный рост в ближайшие годы, то я бы выделил DevSecOps, защиту облаков, киберразведку, различные виды повышения квалификации и практических навыков специалистов по ИБ, начиная от Red Team и заканчивая строительством полноценных кибеполиго
21.10.2021 «T1 Cloud» запустил облачный сервис для тестирования инструментов DevSecOps

«Т1 Cloud» совместно с Solidlab в рамках недавно запущенной платформы безопасной разработки «T1 Secure Development Platform (SDP)» представил новый сервис – лабораторию для тестирования инструментов DevSecOps на базе виртуальной среды «T1 Cloud». Сервис предназначен для обоснования выбора и тестирования решений по обеспечению защищенности приложений в ходе жизненного цикла их разработки. С
02.09.2021 Исследование Positive Technologies: более чем в 30% случаев в отечественных компаниях применяют безопасную разработку

Positive Technologies, показывают, что 45% IT-специалистов в России считают безопасную разработку (DevSecOps) полезной практикой, 56% респондентов готовы изучать этот подход как в рабочее, так
25.06.2021 «Инфосистемы Джет» представила в Казахстане экспертизу по контейнерным технологиям

пнейших компаний Казахстана ускорение показателя Time to Market с помощью использования методологии DevSecOps. Краеугольным камнем этой практики является внедрение и поддержка контейнеризирован
10.03.2021 Игорь Никифоров о DevSecOps как культуре и образе мышления – «Внедрение идей DevSecOps непростая задача, но они того стоят»

оследствиям. Именно поэтому для современных ИТ-команд задача безопасности является одной из наиболее актуальных. Минимизировать угрозы и наладить стабильные релизы без потери скорости помогает подход DevSecOps, основанный на принципах автоматизации, ответственности и сотрудничества. Подробнее о нём и том, как и кому с его помощью удаётся автоматизировать интеграцию задач безопасности, CNews
30.11.2020 CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации

ны некоторые смежные вопросы, связанные с разработкой, обеспечением безопасности, внедрением DevOps/DevSecOps. В ходе исследования были опрошены ИТ-руководители высшего и среднего звена 108 рос
04.06.2020 «Инфосистемы Джет» инвестирует в DevSecOps

оринга и другие решения. Инвестиции в создание лаборатории составляют более 10 млн рублей. Практики DevSecOps позволяют быстро выводить новые продукты на рынок (time to market) и при этом еще н
24.03.2020 Антон Девиченский, IBM: Облачная цифровизация и DevSecOps решают проблему загрузки сотрудников рутиной

езультате трансформации? Антон Девиченский: Облачная цифровизация при условии грамотного управления организационными и техническими рисками, а также при условии автоматизации и использования подходов DevSecOps, действительно решает проблему загрузки сотрудников рутинными операциями. Более того, согласно нашему собственному опыту, клиентам удается экономить и в целом на содержании ИТ. Однако
27.02.2015 Positive Technologies совместно с Axoft и Mont выводит на рынок продукты семейства Application Security

иная с мая 2015 г. в авторизованном учебном центре «Информзащита» для специалистов ИБ будет читаться учебный курс по защите приложений с использованием новых продуктов Positive Technologies семейства Application Security, отметили в компании. PT Application Inspector и PT Application Firewall позволяют обеспечить безопасность систем ДБО и АБС, а также корпоративных приложений и порталов эле
03.09.2004 В России появился дистрибьютор Application Security

Компания «АйТи» подписала партнерское соглашение с американской корпорацией Application Security, поставщиком решений для обеспечения безопасности корпоративных информационных систем. По условиям соглашения, «АйТи» получает статус дистрибьютора продуктов Application

Публикаций - 221, упоминаний - 258

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1102 36
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1069 34
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4766 19
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 279 15
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 842 12
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 311 12
Microsoft Corporation 24455 11
Ростелеком 9517 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1701 10
Red Hat 1295 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12059 9
Flant - Флант 82 9
Код Безопасности 581 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3702 8
Yandex - Яндекс 7061 8
Cisco Systems 5084 7
Google LLC 11653 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 458 7
8038 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8640 6
Fortinet 378 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2130 6
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 110 6
Oracle Corporation 6634 6
IBM - International Business Machines Corp 9409 6
SolidLab - СолидЛаб 18 6
Amazon Inc - Amazon.com 2957 6
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1216 5
МегаФон 8495 5
Palo Alto Networks 142 5
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 131 5
Softline - Софтлайн 2658 5
Broadcom - VMware 2327 5
SAP SE 5225 5
Atlassian 113 5
VK Tech - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 189 5
Telegram Group 1792 5
Газинформсервис - ГИС 227 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 416 4
Ланит Интеграция 180 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2756 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7062 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1602 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 437 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 845 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 640 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1092 7
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 258 6
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 56 6
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 138 6
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 105 6
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 156 5
Газпром нефть 602 5
РЖД - Российские железные дороги 1870 5
ФосАгро 116 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 917 5
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 5
Bayer AG - Байер 83 5
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1263 5
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 54 5
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 490 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 431 4
МКБ - Московский кредитный банк 550 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 256 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 448 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 274 3
NanduQ - Qiwi 995 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 826 3
ГПБ - Газпромбанк 1063 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 432 3
Русагро Группа Компаний 267 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 429 2
Абсолют Банк 223 2
Почта России ПАО 2088 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 130 2
ПСБ - Промсвязьбанк 837 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 404 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3866 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11276 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4587 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3060 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2664 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2986 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4356 8
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 167 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1843 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2816 5
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1906 4
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2953 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5357 3
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4885 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3274 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 271 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5780 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2617 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 264 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 108 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 539 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 964 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 583 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 325 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 308 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 802 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1124 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 497 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 196 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1149 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 76 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1370 1
OWASP - Open Web Application Security Project 92 6
АФТ - Ассоциация Финтех 140 3
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Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 123 10
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 311 9
Docker - Платформа распределённых приложений 313 9
Microsoft Windows 15464 8
Linux OS 9682 8
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Google Android 13824 6
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 78 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 221 6
Palo Alto Networks Prisma Cloud - ранее Twistlock 5 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 170 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 620 5
Apple iOS 7616 5
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 37 5
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 16 5
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 145 5
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 38 5
Т1 SDP - платформа защищенной облачной разработки 5 5
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 46 5
JavaScript - JS - язык программирования 1157 5
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5011 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 149 5
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 144 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 270 5
Red Hat Ansible 97 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1162 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 254 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1277 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 824 4
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 34 4
Oracle Java - язык программирования 2995 4
Инфосистемы Джет - JCSF - Jet Container Security Framework 4 4
Краснов Александр 66 10
Демидов Сергей 127 8
Соломатин Иван 8 6
Лысенко Юрий 33 6
Сергеев Юрий 9 6
Нуйкин Андрей 47 6
Путин Сергей 62 6
Янкин Андрей 32 6
Палей Лев 50 6
Луганцев Александр 51 5
Мельников Максим 31 5
Воробьев Артем 26 5
Бенгин Владимир 32 5
Корзун Александр 12 5
Ерин Андрей 22 5
Маслов Олег 12 5
Королев Максим 18 5
Костров Дмитрий 30 5
Шерстобитов Сергей 54 5
Севостьянов Александр 15 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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