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Квант НПП КП



08.10.2021 Merlion стала эксклюзивным дистрибьютором отечественных мониторов Lightcom 1
06.10.2021 «Росатом» потратит восемь миллиардов на квантовые вычисления 1
20.05.2021 «Максимателеком» продала AdTech-бизнес и сосредоточится на цифровизации городов 3
02.03.2021 «Росатом» для своего квантового компьютера купил на 4,5 миллиарда «железо» с Антильских островов 1
30.12.2020 Russ Outdoor и «Квант» запускают таргетинг рекламы на билбордах с помощью больших данных 1
25.11.2020 «Максимателеком» разместила биржевые облигации на 2,5 миллиарда рублей 1
24.07.2019 «Ред софт» и «Квант» подтвердили совместимость «Ред База Данных» и «Квант-Энерго» 1
22.07.2019 Взломан крупный подрядчик ФСБ. Он работал над чтением чужой почты и деаноном пользователей Tor 2
20.12.2018 Нейросеть ФСБ отслеживает в соцсетях недовольных 2
22.04.2016 В Ереване построили завод по производству оборудования для электросетевого комплекса Армении 1
10.02.2015 «Ростелеком» переключил на цифровую АТС более 2 тыс. абонентов в Каспийске 1
02.06.2014 АФК «Система» и «Банк Москвы» вложили 6 млрд руб. в холдинг РТИ 1
31.01.2013 «Ситроникс» зачистили перед возрождением: Уволен президент 1
10.04.2012 "Стахановцы" нашего времени: как готовили видеонаблюдение на выборах 2012 1
28.01.2010 Топ-менеджер ТНК-ВР назначен вице-президентом «Ситроникса» 1
29.06.2009 «Ситроникс» купил ИБ-стратега МТС 1
10.12.2008 «Ситроникс» почти справился с убытками 1
18.11.2008 Сборочный бизнес «Ситроникса» накрыли убытки 2
22.05.2008 «Ситроникс» сократил состав правления до 11 человек 1
19.03.2008 10 апреля откроется HDI Show 2008 1
27.02.2008 Сгорел завод «Ситроникса» в Зеленограде 1
07.11.2006 Sitronics станет российским Apple? 1
11.10.2006 Президент АФК "Система" приобрел 5% "Ситроникса" за $14 млн. 1
05.09.2006 В "Тюменнефтегазсвязи" проведена модернизация 1
16.05.2006 АФК "Система" планирует провести IPO концерна Sitronics на американском рынке 1
24.04.2006 Fujitsu Siemens открыла производство в России 1
07.04.2006 Sitronics и Siemens создали СП в России 1
07.02.2006 Главой концерна Sitronics будет назначен президент "Квазар-Микро" 1
24.01.2006 Sitronics намерен приобрести греческую Intracom 1
20.12.2005 Чистая прибыль АФК "Система" по US GAAP возросла на 29% 1
19.10.2005 Российские микроэлектронщики готовы вытеснить вендоров из ЮВА 1
18.10.2005 "ВестКолл": решение проблемы устаревших телефонных станций 1
06.04.2005 "Система" оседлала завод "Квант" 1
05.04.2005 "Квант", наконец, нашел хозяина 2
19.04.2004 Fujitsu-Siemens наступает на старые грабли 2
15.04.2004 Fujitsu начала сборку ПК в Москве 1
02.04.2004 AMD прорубает окно в Россию 1
26.02.2004 Fujitsu-Siemens будет собирать ПК в России 1

Публикаций - 40, упоминаний - 48

Квант НПП КП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ситроникс - Sitronics 699 9
МаксимаТелеком 103 4
Twitter 2208 2
Meta - Facebook 3965 2
Intracom Telecom 61 2
Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 355 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7244 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7525 2
Merlion - Мерлион 325 1
Ситроникс Телекоммуникационные решения 72 1
Квазар-Микро 125 1
Системы и Технологии ГК 11 1
Digital Revolution - хакерская группировка 4 1
Merlion Бюрократ 23 1
Apple Inc - Эппл Рус 8754 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1654 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1721 1
Telegram Group 706 1
SAS Institute 678 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 598 1
Ред Софт - Red Soft 249 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6614 1
Газпром-Медиа Холдинг 128 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 824 3
Открытие ФК 548 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 566 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 649 1
X5 Group - Пятерочка 577 1
X5 Group 607 1
Газпромбанк - ГПБ 733 1
Russ Outdoor 7 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 177 1
Солид ИФК - инвестиционно-финансовой компании 6 1
BCS Global Markets - Инвестиционный банк 5 1
ТНК-ВР Холдинг 216 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2149 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6430 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1728 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1791 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1099 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1847 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1896 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1940 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 58 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство связи и информации Республики Казахстан - МСИ РК 9 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8516 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 47 2
SSID - Service Set Identifier - Символьное название беспроводной точки доступа Wi-Fi 51 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 582 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1149 1
BitTorrent - Протокол для обмена файлами 176 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 51 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1114 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 1991 1
АСКУЭ - Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии 32 1
Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 47 1
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 570 1
VK - Mail.ru Одноклассники 938 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 480 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 203 1
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 1
Linux OS 5253 1
МаксимаТелеком MT_Free 35 1
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 6 1
Квант НПП КП - Квант-Энерго АСКУЭ 1 1
Квант ФГУП НИИ - Авенир - мониторинг общественного мнения и протестных настроений в соцсетях 6 1
eDonkey - eD2k 3 1
Вольпе Борис 75 2
Пуликов Артем 2 2
Рустамов Рустам 170 1
Дуров Павел 216 1
Бокова Людмила 80 1
Путин Владимир 2078 1
Навальный Алексей 58 1
Пендюхов Михаил 1 1
Подопригора Владимир 1 1
Чуйкова Дарья 1 1
Пешняк Борис 3 1
Мусинов Артем 2 1
Хуснуллин Марат 2 1
Гамзатов Гамзат 14 1
Санарова Елена 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 68724 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 21749 6
Чехия - Прага 100 5
Украина - Киев 676 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 19524 2
Греция - Греческая Республика 419 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9809 2
Армения - Республика 812 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7359 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2499 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9554 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 959 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 163 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 744 1
Узбекистан - Республика 1019 1
Чехия - Чешская Республика 638 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА 630 1
Румыния 424 1
Португалия - Португальская Республика 418 1
Беларусь - Минск 395 1
Туркмения - Туркменистан 239 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 156 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 176 1
Армения - Ереван 107 1
Земля - планета Солнечной системы 1951 1
Казахстан - Республика 3339 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 346 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7552 1
Беларусь - Белоруссия 2529 1
Россия - СФО - Новосибирск 2455 1
Украина 4444 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1833 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1637 1
Сингапур - Республика 962 1
Австралия - Австралийский Союз 1474 1
Канада 1714 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1229 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 577 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 726 1
Россия - - ДФО - Магаданская область - Магадан 146 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 873 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 15 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 97 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 75 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 15 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 7 1
OOH - Out-of-home - Наружная реклама 4 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 738 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 5856 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 452 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 10 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 932371, в очереди разбора - 835125.
Создано именных указателей - 47276.
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