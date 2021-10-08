Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Квант НПП КП
Публикаций - 40, упоминаний - 48
Квант НПП КП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Вольпе Борис 75 2
|Пуликов Артем 2 2
|Рустамов Рустам 170 1
|Дуров Павел 216 1
|Бокова Людмила 80 1
|Путин Владимир 2078 1
|Навальный Алексей 58 1
|Пендюхов Михаил 1 1
|Подопригора Владимир 1 1
|Чуйкова Дарья 1 1
|Пешняк Борис 3 1
|Мусинов Артем 2 1
|Хуснуллин Марат 2 1
|Гамзатов Гамзат 14 1
|Санарова Елена 8 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 738 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 5856 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 932371, в очереди разбора - 835125.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 932371, в очереди разбора - 835125.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru