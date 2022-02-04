Индексная книга CNews*
Квантовый компьютер Квантовый процессор Quantum computation Квантовые вычисления Quantum Volume Квантовый объем Квантовые технологии
Публикаций - 361, упоминаний - 606
Квантовый компьютер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 23
|Акимов Максим 170 7
|Чернышенко Дмитрий 320 6
|Белоусов Андрей 59 6
|Мишустин Михаил 376 6
|Юнусов Руслан 16 5
|Белозеров Олег 24 4
|Массух Илья 202 4
|Курочкин Юрий 15 4
|Касперская Наталья 248 4
|Стрешинский Иван 36 4
|Федоров Алексей 60 3
|Feynman Richard - Фейнман Ричард 9 3
|Черепенников Антон 58 3
|Солнцева Екатерина 36 3
|Львовский Александр 6 3
|Белоусов Сергей 233 3
|Покровский Иван 67 2
|Krishna Arvind - Кришна Арвинд 23 2
|Устинов Алексей 6 2
|Никифоров Алексей 16 2
|Kelly Julian - Келли Джулиан 2 2
|Лукин Михаил 15 2
|Глазков Борис 41 2
|Добродеев Борис 92 2
|Булатов Кирилл 18 2
|Мельникова Анастасия 197 1
|Щеголев Игорь 685 1
|Мантуров Денис 66 1
|Hellman Martin E. - Хелман Мартин 1 1
|Носков Константин 221 1
|Галушкин Олег 173 1
|Шувалов Игорь 68 1
|Никифоров Николай 1161 1
|Asimov Isaac - Азимов Айзек 13 1
|Буянов Максим 3 1
|Фирсов Ярослав 1 1
|Клименко Герман 46 1
|Петров Сергей 57 1
|Казарян Карен 35 1
|Nature 770 15
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 8
|Phys.org 972 6
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 5
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 5
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 4
|FT - Financial Times 1118 4
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
|EurekAlert 270 2
|ScienceDaily 400 2
|РИА Новости 766 2
|AP - Associated Press 1975 2
|IEEE Spectrum 11 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
|The Guardian - Британская газета 320 1
|Forbes - Форбс 591 1
|Bloomberg 1009 1
|NYT - The New York Times 956 1
|РБК ТВ - телеканал 59 1
|Physical Review Letters 111 1
|Известия ИД 307 1
|npj Quantum Information 1 1
|TechRadar 88 1
|Scientific Reports 11 1
|TechSpot 31 1
|Science Advances 20 1
|Engadget - Блог о технологиях 411 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
|Wired - Издание 217 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1196470, в очереди разбора - 941713.
Создано именных указателей - 89345.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1196470, в очереди разбора - 941713.
Создано именных указателей - 89345.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.