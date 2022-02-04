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Индексная книга CNews*
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Квантовый компьютер Квантовый процессор Quantum computation Квантовые вычисления Quantum Volume Квантовый объем Квантовые технологии

Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии


04.02.2022 Новый язык квантовых вычислений распутывает собственную запутанность
28.12.2021 В России создан квантовый компьютер «на ионах»
17.12.2021 Главные научные открытия 2021 года для отрасли ИКТ: выбор CNews
10.12.2021 Исследование Atos и IQM: 76% мировых ЦОДов будут использовать квантовые вычисления к 2023 году
06.10.2021 «Росатом» потратит восемь миллиардов на квантовые вычисления
20.09.2021 Кристаллы времени — не научная фантастика, а прорыв в квантовых компьютерах
09.08.2021 Ликбез RnD.CNews: всё, что вам нужно знать о квантовых компьютерах
06.07.2021 Квантовые компьютеры придется ставить под землей — опасность несут в себе космические лучи
26.04.2021 Вице-премьер Чернышенко провел совещание по квантовым технологиям
05.04.2021 В России разработан уникальный пятикубитовый квантовый компьютер. IBM сомневалась в возможностях россиян
30.03.2021 Сбербанк и «Росатом» будут совместно исследовать возможности квантовых технологий
03.03.2021 Ученые приблизились к созданию квантового компьютера
02.03.2021 «Росатом» для своего квантового компьютера купил на 4,5 миллиарда «железо» с Антильских островов
04.02.2021 IBM представила дорожную карту развития открытой экосистемы ПО для квантовых вычислений
03.02.2021 Microsoft открыла облачный квантовый сервис для всех желающих. Но своего квантового компьютера у нее нет
02.02.2021 Создан квантовый компьютер дешевле Mac Pro и «Лады Гранты». Он умещается на столе
25.11.2020 Власти профинансируют российских разработчиков квантовых процессоров, но есть условия
08.07.2020 В России создана лаборатория по развитию квантового искусственного интеллекта
06.07.2020 Россиянин стал соавтором стандарта будущей войны с «квантовыми хакерами»
30.06.2020 Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров
25.05.2020 Квантовый радар превосходит свои классические аналоги
25.05.2020 Запрещенный в России почтовый сервис создает протокол переписки, который не взламывается квантовыми компьютерами
08.04.2020 Как Россия потратит 7,5 млрд руб. на развитие квантовых сенсоров
28.02.2020 Как Россия потратит 11,2 млрд рублей на развитие квантовых коммуникаций
31.01.2020 Как Россия потратит 15 млрд на создание квантового компьютера
22.01.2020 Российский квантовый центр и Nissan запустили проект в области квантовой химии
13.01.2020 РЖД потратит 25 миллиардов на квантовые сети
17.12.2019 4 главных научных открытия года для отрасли ИКТ: выбор CNews
27.10.2019 Квантовый компьютер достиг важной вехи и стал полезным
20.09.2019 Создан квантовый компьютер «для бедных», способный работать при комнатной температуре
19.09.2019 IBM откроет доступ к мощнейшему квантовому компьютеру для всех желающих
26.08.2019 России нужен 51 миллиард на вторую квантовую революцию
14.08.2019 РЖД будут строить в России квантовые сети с шифрованием данных
03.07.2019 Российскому блокчейну угрожает квантовый компьютер. Для его защиты нужно 700 миллионов
08.01.2019 IBM создала первый «персональный» квантовый компьютер
15.11.2018 Квантовые вычисления и умные пространства могут изменить рынок СХД
05.10.2018 BlackBerry создала защиту от атак с квантовых компьютеров
13.06.2018 Intel производит квантовые чипы на том же оборудовании, что и обычные процессоры
10.04.2018 Microsoft разрабатывает квантовый компьютер на основе антивещества
12.03.2018 Впервые создан «процессор» для квантовых компьютеров размером в один атом

Публикаций - 361, упоминаний - 606

Квантовый компьютер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 8941 69
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 43
Элемент ГК - Elementec 1523 42
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 42
Samsung Electronics 9333 35
Google LLC 10352 28
Intel Corporation 11262 27
Microsoft Corporation 22497 26
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 42 16
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 14
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 13
Yandex - Яндекс 5015 13
Xiaomi 1095 10
VK - Mail.ru Group 3057 10
D-Wave Systems 18 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 9
Huawei 3222 8
Nvidia Corp 3118 8
LG Electronics 3372 8
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 188 7
QRate - КуРэйт 15 7
Apple Inc 10683 6
Red Hat 1183 6
Cisco Systems 4720 6
Национальная квантовая лаборатория 8 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 6
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 5
Amazon Inc - Amazon.com 2650 5
Ростех - Автоматика Концерн 1008 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 5
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 4
InfoWatch - Инфовотч 842 4
Honeywell 240 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 4
Meta Platforms - Facebook 4267 4
AMD - Advanced Micro Devices 3661 4
Крок - Croc 1616 4
Softline - Софтлайн 1870 4
Acronis - Акронис 424 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 36
РЖД - Российские железные дороги 1458 30
РВК - Российская венчурная компания 530 11
ГПБ - Газпромбанк 842 10
Почта России ПАО 1853 6
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 75 6
Лента - Сеть розничной торговли 912 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 4
X5 Group 709 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 4
Газпром ПАО 1008 4
Lockheed Martin 730 3
Газпром нефть 439 3
Сконтел 7 3
Airbus Group - Airbus Industries 204 2
Сургутнефтегаз - СНГ 193 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 129 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 2
Роснефть НК 434 2
Северсталь ПАО - Severstal 308 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 2
Самолёт ГК 216 2
LEGO 202 2
Открытие ФК 2713 2
DST Global 173 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 220 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 1
Техномаш НПО 29 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 18 1
Яндекс.Еда 490 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 1
Металлоинвест УК 16 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - TeDo 14 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 1
Русагро Группа Компаний 182 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 1
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 63
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 53
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 48
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 46
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 36
Президент Российской Федерации 3770 32
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 18
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 15
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 14
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 7
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 6
ФПИ - Фонд перспективных исследований 57 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 5
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 3
Совет при президенте Российской Федерации 55 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 3
Администрация Президента РФ 904 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 71 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 74 2
Счётная палата РФ 628 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 2
Федеральное казначейство России 1345 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 3
OpenCAPI Consortium 13 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 1
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Аль-Каида - террористическая организация 53 1
Linux Foundation 167 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
USRA - Universities Space Research Association - Ассоциация космических исследований университетов 2 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
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Microsoft Windows 2104 2
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Microsoft SQL Server 1416 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 2
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МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 2
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Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 101
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 100
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 96
Физика - Physics - область естествознания 889 67
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 23
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 19
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 18
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 18
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 18
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 14
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 13
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 77 13
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 13
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 11
Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 9
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 8
Образование в России 460 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 7
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 7
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 6
Космос - Чёрная дыра - Black hole 0 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 6
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 6
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 6
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 5
Инвестиции венчурные - Venture investments 850 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 4
Федеральное законодательство 1944 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 4
Закон Мура - Moore's law 196 4
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 3
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 0 3
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 248 3
Nature 770 15
Коммерсантъ - Издательский дом 888 8
Phys.org 972 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 5
Thomson Reuters - Рейтер 5731 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 4
FT - Financial Times 1118 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
EurekAlert 270 2
ScienceDaily 400 2
РИА Новости 766 2
AP - Associated Press 1975 2
IEEE Spectrum 11 1
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
The Guardian - Британская газета 320 1
Forbes - Форбс 591 1
Bloomberg 1009 1
NYT - The New York Times 956 1
РБК ТВ - телеканал 59 1
Physical Review Letters 111 1
Известия ИД 307 1
npj Quantum Information 1 1
TechRadar 88 1
Scientific Reports 11 1
TechSpot 31 1
Science Advances 20 1
Engadget - Блог о технологиях 411 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
Wired - Издание 217 1
Gartner - Гартнер 3301 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 4
BCG - Boston Consulting Group 85 3
IDC - International Data Corporation 4671 2
Quantum Technology Readiness Levels 2 2
Markets&Markets Research 97 2
IBM Research 107 2
Microsoft Research 128 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 21 1
GSMA Mobile Connectivity Index - Индекс мобильного подключения 1 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
International Innovation Index - Международный инновационный индекс - Индекс инновационной активности 1 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 14 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 5 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 14 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 6 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 1 1
Tractica 7 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 10 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 28
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 14
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 13
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 13
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 12
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 11
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 11
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 48 10
РАН - Российская академия наук 1397 7
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 6
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 5
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 39 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 5
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 4
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации 0 4
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 199 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 3
TU Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет 10 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 3
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 28 3
RIKEN - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований 0 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 70 3
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 74 3
PU - Purdue University - Университет Пердью 109 3
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 20 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 2
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 4 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 204 2
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 56 2
University of Bristol - Бристольский университет 65 2
ФТИАН им. К.А. Валиева РАН - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 2 2
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 32 2
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 8 2
Tohoku University - Университет Тохоку 22 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 4
Криптонит Startup Challenge 13 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 2
Worldskills Hi-Tech 4 2
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 1
Worldskills - Ворлдскиллс 92 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 1
Microsoft Ignite 31 1
QIP - Quantum Information Processing 1 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 1
CNews AWARDS - награда 347 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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