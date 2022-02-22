Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Картография и навигация Картографический сервис
Публикаций - 191, упоминаний - 219
Картография и навигация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2103 1
|Ситимобил - Служба такси 135 1
|О2О Delivery club 171 1
|Уралсиб ФК - Уралсиб Банк 493 1
|Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 1
|Чернышенко Дмитрий 317 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
Создано именных указателей - 74597.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
Создано именных указателей - 74597.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru