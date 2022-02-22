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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Картография и навигация Картографический сервис



22.02.2022 Госдума приняла в первом чтении законопроект Росреестра о переходе на использование отечественных геоинформационных технологий 1
21.09.2021 Sitronics KT разрабатывает маркетплейс навигационных сервисов и инновационные морские решения 1
31.08.2021 Uber сворачивает дела. «Яндекс» выкупает его доли в «Еде», «Лавке» и беспилотниках 1
18.08.2021 Sitronics KT разрабатывает авторулевой «Румб» для управления курсом судна и движения по заданной траектории 1
11.08.2021 Sitronics KT разрабатывает российскую навигационную систему «Беринг» для судов 2
26.07.2021 «Лаборатория Касперского» пилотирует интеллектуальную систему для аналитики чрезвычайных ситуаций 1
22.06.2021 Какие цифровые платформы нужны госсектору 1
31.05.2021 «Яндекс» предложил конкурентам продвигать их сервисы как свои, но конкуренты остались недовольны 1
14.04.2021 Власти пошли войной на «Яндекс». Акции поисковика обвалились в Москве и в Нью-Йорке 1
13.04.2021 В труднодоступных районах Ямала стартовала Всероссийская перепись населения 1
26.03.2021 Navitel выпустила обновление карт релиза Q1 2021 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 2
24.02.2021 Власти обязали «Яндекс» быть скромнее в продвижении своих сервисов 1
08.02.2021 В России отрегулируют отношения человека с роботами и искусственным интеллектом 1
18.01.2021 «Ростелеком» подготовил цифровую инфраструктуру для проведения Всероссийской переписи населения 1
16.12.2020 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
04.12.2020 Skymec анонсировала камеру для фотограмметрии Zenmuse P1 1
18.11.2020 Ozon привлечет на NASDAQ миллиард долларов 1
02.11.2020 Mail.ru продала Maps.me с тройной выгодой 1
23.10.2020 Huawei представила обновленные сервисы экосистемы: Petal Search, Petal Maps и Huawei Docs 1
21.10.2020 ГИС семейства «Панорама» работают в среде ОС «Альт 8 СП» 1
09.09.2020 Сбербанк и Mail.ru покупают «Кухню на районе» 1
03.09.2020 Сбербанк получил контрольный пакет акций «2ГИС» 1
21.08.2020 Рынок дронов превысил 1,3 миллиарда рублей на фоне роста интереса к развлечениям на улице 1
20.08.2020 Приложение «Сбербанк Онлайн» научилось продавать ОСАГО. На подходе КАСКО 1
19.08.2020 Совместное O2O-предприятие Сбербанка и Mail.ru Group получило 12 миллиардов на развитие бизнеса 1
07.08.2020 Восемь знаменитых онлайн-сервисов пошли войной на «Яндекс» 1
21.07.2020 Создано ПО для работы с геоданными на «Эльбрусах» c ОС Astra Linux 2
20.07.2020 КБ «Панорама» выпустило линейку продуктов на базе «Эльбрус» для ОС Astra Linux 2
17.07.2020 Сооснователь IBS Сергей Мацоцкий создаст совместное предприятие с Газпромбанком 1
09.07.2020 Новая версия Imagery Creator 10.1 работает в среде ОС Astra Linux 1
23.06.2020 Apple попрощалась с процессорами Intel и превратила iPhone в Android 1
17.06.2020 Сбербанк запустил телемедицинский сервис, который позволит покупать лекарства онлайн 1
17.06.2020 Минкомсвязи кардинально меняет нацпрограмму «Цифровая экономика». Изменения исчисляются десятками 2
11.06.2020 Сбербанк купил главного конкурента «Яндекс.Карт» и «Яндекс.Навигатора» 2
11.06.2020 Картографический сервис 2ГИС стал частью экосистемы Сбербанка 1
13.05.2020 «Северсталь» внедрила решение «1С:Транспортная логистика, экспедирование и УАТ КОРП» 1
24.04.2020 Как государство потратит 768 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру цифровой экономики 1
07.02.2020 В финал хакатона Moscow Travel Hack вышли 50 команд 1
05.02.2020 Росреестр предложил сформировать экспертную группу по развитию геоинформационных технологий и пространственных данных 1

Публикаций - 191, упоминаний - 219

Картография и навигация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 3045 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 737 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 187 2
Ростех - Ростехнологии 2524 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2573 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8760 2
SAP SE 4571 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1285 1
Meta Platforms - Facebook 4261 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2345 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2103 1
Ситимобил - Служба такси 135 1
О2О Delivery club 171 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк 493 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 1
Правительство РФ 8084 15
Президент Российской Федерации 3648 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7965 10
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1449 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2463 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2208 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2711 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 577 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1074 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1000 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1469 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1319 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2156 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2146 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2517 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 29040 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 19185 16
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 1167 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5815 9
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6901 8
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5480 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5239 6
Website - Вебсайт 8833 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6427 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 2466 4
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1904 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1514 3
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1155 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 963 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8642 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2950 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3118 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8025 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10774 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 2006 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 12476 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2246 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2176 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2238 1
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 3760 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 569 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1987 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 248 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5610 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9456 1
Сервер - Серверные платформы 10056 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5515 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1949 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4410 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1501 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 983 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2779 5
Google Android 11941 3
Apple iOS 6404 2
Microsoft Office 3235 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 223 1
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 1
Depositphotos - фотобанк 385 1
Чернышенко Дмитрий 317 1
Земля - планета Солнечной системы 7349 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2168 4
Россия - УФО - Тюменская область 837 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1895 3
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 313 3
Россия - УФО - Свердловская область 1102 3
Россия - ЦФО - Тульская область 963 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 948 2
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 390 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1301 2
Россия - ПФО - Самарская область 932 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1221 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2177 1
Россия - ДФО - Магаданская область 308 1
Россия - ПФО - Оренбургская область 434 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 388 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2725 13
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 424 5
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 437 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 7679 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2493 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4161 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1974 2
Мошенничество - Махинации 1980 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2684 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
Создано именных указателей - 74597.
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