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Калибровка измерительных приборов



29.07.2013 Новый уровень калибровки
22.05.2008 ПРО США: завершена калибровка сенсора самонаведения кассетного кинетического перехватчика
23.12.2007 Тест мониторов класса премиум: NEC 1990SXi и 1990FXp
10.12.2007 Тест монитора BenQ FP93G P: новейшая классика
04.12.2007 Тест пяти 22-дюймовых мониторов
24.05.2007 Sony DAV-IS10: миниатюрный кинотеатр с DVD-плеером и калибровкой звука
26.04.2007 Любимая диагональ: сравнительный тест пяти 19-дюймовых ЖК-мониторов
21.03.2007 Монитор для профессионала: NEC MultiSync LCD2690WUXi
07.03.2007 На полной скорости: сравнительный тест 2-миллисекундных мониторов
26.02.2007 Монитор NEC SpectraView 2190 — экстремально точное отображение цвета
30.11.2006 Выбираем широкоформатный монитор. Часть 2
21.01.2003 Система калибровки от Sony обеспечит стабильный цвет

Публикаций - 405, упоминаний - 438
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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