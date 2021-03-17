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Индексная книга CNews*
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КАСКО автоКАСКО страхование транспорта от ущерба, хищения или угона



17.03.2021 Россияне смогут удаленно оформлять кредиты и платить за ОСАГО и КАСКО при помощи водительских прав
20.08.2020 Приложение «Сбербанк Онлайн» научилось продавать ОСАГО. На подходе КАСКО
19.06.2019 Альфа-Лизинг ускорил расчет и выдачу полисов каско в два раза
05.06.2019 На российском страховом рынке появилась платформа Mafin с персональным расчетом КАСКО
23.12.2014 Пользователи «Яндекс.Авто» смогут в режиме онлайн приобрести полис КАСКО «АльфаСтрахования»
28.02.2013 «АльфаСтрахование» запустило онлайн-продажи полисов КАСКО для автомобилей с пробегом
29.06.2012 «Аркан» и «Ингосстрах» предлагают «умный» способ сэкономить на КАСКО
30.08.2010 Водители, установившие ГЛОНАСС-«жучки», получат скидки на КАСКО

Публикаций - 139, упоминаний - 151

КАСКО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5015 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 8
Microsoft Corporation 22497 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 6
SAS Institute 854 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 4
6072 4
IBM - International Business Machines Corp 8941 3
Крок - Croc 1616 3
Oracle Corporation 6035 3
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 365 3
Diasoft - Диасофт 534 3
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 120 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 3
Smart Engines - Смарт Энджинс 224 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 2
Sapiens solutions - Сапиенс солюшнс 23 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 2
Saprun - Сапран групп 40 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 307 2
ЛУВ - Лаборатория Умного Вождения 15 2
НЭП - Настоящий Электронный Полис 7 2
1С-Битрикс - Bitrix 443 2
Apple Inc 10683 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 243 2
АФК Система ПАО 1638 2
SpaceTeam - СпейсТим 30 2
Microsoft Consulting Services 35 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 2
Google LLC 10352 2
М2М телематика 223 2
Axioma-Soft - Аксиома-Софт 6 2
SAS Institute Russia - САС институт Россия 151 2
Технологии Распознавания 455 2
Canon 1339 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 550 1
Элемент ГК - Elementec 1523 1
Ингосстрах СПАО 301 16
Открытие ФК - Росгосстрах 266 12
АльфаСтрахование СГ 241 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 8
Ренессанс Страхование 83 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 7
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 6
Цезарь Сателлит 37 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 117 6
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 5
Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 25 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 5
Intouch Insurance - Интач Страхование 32 5
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование 55 4
Уралсиб Страхование - страховая компания 27 4
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 4
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 4
Яндекс.Такси 304 3
ВТБ Страхование 61 3
РОСНО СК - Страховая компания 171 3
Совкомбанк ПАО 171 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 110 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 3
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 189 3
Belkacar - оператор каршеринга 31 3
Anytime - Оператор каршеринга 12 2
BMW Group 392 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 2
Транснефть 232 2
Tesla Motors 285 2
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 30 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 22 2
Связной ГК 1190 2
Альфа-Банк 1476 2
ГПБ - Газпромбанк 842 2
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 188 2
Volvo Cars 243 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 2
Ford 386 2
Ак Барс Банк 212 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 9
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
Президент Российской Федерации 3770 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 13 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 227 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 9
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 3 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 37
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 218 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 14
Транспортная телематика - Системы мониторинга транспортных средств - Smart Telematics Platform 153 12
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 11
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 8
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 7
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 249 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 6
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 67 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 5
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 5
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 1072 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 574 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 624 4
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 317 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 4
Big Data - Большие данные 3520 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 4
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 1084 4
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 91 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1111 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 3359 3
Google Android 11959 17
Apple iOS 6422 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 14
Google Play - Google Store - Android Market 2732 10
Apple - App Store 2437 9
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 325 7
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 7
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 149 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 6
Ингосстрах IngoMobile 6 5
Абсолюттех Mafin - Страховая онлайн-платформа 5 4
Яндекс.Авто 38 3
Microsoft Azure 1276 3
Microsoft SQL Server 1416 3
Oracle Java - язык программирования 2554 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 3
Abbyy FlexiCapture 138 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 2
ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 346 2
ВТБ Онлайн 160 2
АльфаСтрахование Мобайл 7 2
РСА - ЕАИС БСИ - Бюро страховых историй 6 2
Microsoft Office Excel 818 2
АИС ОСАГО - Автоматизированная информационная система ОСАГО 18 2
Qlik Qlikview 113 2
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 2
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 10 2
Microsoft Windows 2000 2856 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 2
Microsoft Skype 1940 2
Microsoft Office 3247 2
Linux OS 7669 2
Сбер - Сбербанк ID - Sberbank ID 41 2
VK - Mail.ru Деньги 73 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 664 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 146 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 295 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 192 1
Попов Алексей 329 5
Арлазаров Владимир 136 4
Чугунов Никита 59 3
Путин Владимир 2542 3
Гурко Александр 136 2
Рязанов Антон 11 2
Усов Александр 7 2
Богачев Евгений 8 2
Римский Александр 5 2
Агапова Светлана 7 2
Куканов Александр 16 2
Ионин Андрей 5 2
Попов Дмитрий 25 2
Ванин Степан 7 2
Харагезов Александр 3 2
Пучкова Татьяна 4 2
Хереш Игорь 12 2
Шадаев Максут 460 1
Еремчук Алексей 1 1
Малис Александр 155 1
Скоробогатова Ольга 35 1
Любавин Алексей 1 1
Иванова Дагмара 25 1
Корнеев Глеб 0 1
Смятских Алексей 47 1
Барсова Мария 1 1
Тихонов Александр 64 1
Мурадян Артур 17 1
Калицев Алексей 1 1
Алутин Игорь 2 1
Смышляева Елена 2 1
Смолин Кирилл 5 1
Анисимов Данил 11 1
Ледовская Татьяна 10 1
Дюбанова Ксения 1 1
Ильичев Владимир 5 1
Пятин Илья 2 1
Капленков Павел 1 1
Киркина Александра 2 1
Огуряев Дмитрий 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 63
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 8
Европа 12319 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 6
Россия - ПФО - Казань 2085 5
Россия - СФО - Новосибирск 3269 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 3
Германия - Федеративная Республика 8903 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 3
Япония 10069 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 562 2
Казахстан - Республика 4467 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 987 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 897 2
Земля - планета Солнечной системы 7427 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 2
Беларусь - Белоруссия 3525 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 1
Россия - ПФО - Самарская область 939 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 1
Россия - СФО - Омская область 517 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 490 1
Россия - ЦФО - Курская область 468 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 320 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1194 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 159 1
Россия - Крайний Север 161 1
Москва - Новокосино 13 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 142 1
Испания - Каталония - Барселона 707 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 31
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 22
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 9
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 508 9
ДМС - Добровольное медицинское страхование 81 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 5
Федеральное законодательство 1944 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 4
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 68 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 323 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 2
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 1
Ergonomics - Эргономика 840 1
VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 33 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 427 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 1
Страховой интегратор - Insurance Integrator 1 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 143 1
Денежные переводы - Money transfers 775 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 1
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Генетика - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап 0 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 5
РИА Новости 766 1
Nature 770 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 7
Gartner - Гартнер 3301 2
Forrester Research 810 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 80 2
IDC - International Data Corporation 4671 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Forbes Global 2000 32 1
Mount Onyx 1 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 1
CNews AWARDS - награда 347 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 1
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SAS Global Forum - SAS Forum Russia 17 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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