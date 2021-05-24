Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Исполнитель
Подрядчик
Субъект, обязавшийся оказать услуги
Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ


24.05.2021 Константин Полетаев, «Литота»: Аутсорс-разработки боятся компании, которые сталкивались с ней 5-10 лет назад 1
24.03.2021 CraftTalk продвигает свою платформу на рынок Германии 1
29.09.2020 «Ростелеком-Солар» назвал ключевые уязвимости в ИТ-инфраструктурах органов государственной власти и госорганизациях 1
22.06.2020 Сорвано проектирование главного таможенного ЦОДа. Сверхдешевый подрядчик провалил контракт 1
19.06.2020 «Глобус» запустил новые инструменты для бизнеса в российских магазинах 2
18.06.2020 Специалисты LanCloud — подробно и откровенно про SLA на IaaS 1
30.04.2020 «Бегемаг» ускорил обслуживание покупателей с помощью чат-бота Set Galya 1
01.04.2020 «Роскосмос» отсрочил на 3 года двухмиллиардный проект «Компьюлинка» 1
25.03.2020 «Азбука вкуса» отказывается от бумажных чеков 1
28.11.2019 Крымская торговая сеть «Пуд» внедрила Set Retail в своем первом магазине формата Cash&Carry 1
06.11.2019 Минобороны получит 1,9 миллиарда, чтобы создать платформу ЖКХ для всей страны 1
14.10.2019 «Первый бит» создал единую базу для учета в ГК «Высотка» 2
08.10.2019 Apple выпустила новую macOS Catalina. Наследие Стива Джобса отправлено на помойку 1
30.09.2019 Владимир Рахтеенко, CUSTIS: «Для решения проблем бизнеса проектирование изменений и системный подход не менее важны, чем технологии» 1
29.08.2019 «Ростелеком» потратит 4,2 млрд на перенос ГИС из своего проблемного ЦОДа, чтобы исполнить 700-миллионный госконтракт 1
23.08.2019 «МиГ» не заплатил 65 млн российскому телеком-разработчику за «железо» Huawei 1
20.08.2019 Уволен замглавы Пенсионного фонда, получивший миллионную взятку от «Техносерва» 1
12.07.2019 Назван размер взятки «Техносерва», за которую арестовали замглавы Пенсионного фонда 1
11.07.2019 Ответственный за ИТ замглавы Пенсионного фонда арестован за взятку накануне миллиардного тендера. В «Техносерве» и «Редсис» обыски 1
20.06.2019 Государство потратит 30 миллиардов на сотовую связь вдоль дорог 1
13.06.2019 Сеть «Бегемаг» модернизировала ИТ-инфраструктуру 1
28.02.2019 На подключение к интернету Росгвардии, пожарных и военкоматов потратят 12,4 миллиарда 2
03.12.2018 «Электрические системы» автоматизировали бизнес-процессы с помощью «Первого БИТа» 2
01.11.2018 «Т-платформы» на полгода затянули 600-миллионный апгрейд мощнейшего суперкомпьютера России 1
07.09.2018 Защита вне ИТ: на что еще способны ИБП 1
29.08.2018 ALP Group завершила проект по оборудованию магазинов Zasport 1
16.08.2018 Владимир Рахтеенко: Даже уникальные ИТ-решения мы стремимся создавать с продуктовым качеством 1
27.06.2018 БЕЛТЕЛ сообщает о первом внедрении системы IPTV at-visions в России 1
08.06.2018 RBI наладила электронный документооборот с подрядчиками через портал 1
12.03.2018 Компания «Заодно» автоматизировала бизнес-процессы при помощи DocTrix Platform 3
27.07.2017 «Ростелеком» сделает бесплатным Wi-Fi в глубинке 1
15.12.2016 «Техносерв» с более выгодной заявкой не смог отобрать у «Т-платформ» контракт на апгрейд суперкомпьютера «Ломоносов» 1
25.11.2015 «Росгосстрах» автоматизирует бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с новыми стандартами ЦБ РФ вместе с ЦФТ 1
11.08.2015 «Евразийский банк» в Москве перешел на АБС от R-Style Softlab 1
15.12.2014 «Первый БИТ» автоматизировал учет в «АлМакс-Строе» 1
09.12.2014 «Астерра» внедрила «БИТ.Строительство» 1
14.05.2014 Softline оптимизировала ИТ-инфраструктуру «ОПМ-Банка» 1
27.12.2013 Softline модернизировала почтовую систему «Сибирского научно-аналитического центра» 1
18.12.2013 Как ECM и оптимизация процессов повышают эффективность компании 1
09.12.2013 Силовики провели выемку документов в «Кроке» 1

Публикаций - 63, упоминаний - 70

Исполнитель упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 4
Microsoft Corporation 11127 3
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
Beltel - Белтел 97 1
ПМСофт 22 1
Н-ком 4 1
ИНЭЛТ - ИНЕ Лтд - Индустриальная электротехника XXI 3 1
Мера НПП - Научно-производственное предприятие 2 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 22 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 209 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
SAP SE 3216 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
Optima Services 18 1
Samsung Electronics 5702 1
Компьюлинк ГК - Compulink 211 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
3761 1
Т-Платформы 274 1
SAS Institute 596 1
Крок 1221 1
Telegram Group 702 1
Schneider Electric 409 1
RBI 15 1
Adobe Systems 811 1
ALP Group 37 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 1
Pirit - Пирит 9 1
Ланит Интеграция 101 1
LanCloud - ЛанКлауд 36 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 168 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
Высотка ГК 1 1
Hyatt Hotels and Resorts - Хаятт 4 1
ГВКГ ФГБУ - Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны РФ 3 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 8 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Альфа-Банк 1127 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц 8 1
Accor Hotels 11 1
Бегемаг - Сеть универсамов 3 1
Four Seasons Hotels and Resorts 10 1
Zasport 3 1
Marriott Hotels 17 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 44 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Правительство РФ 2207 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
ФТС РФ - Центральная базовая таможня 4 1
ВНИИЗЖ ФГБУ - Федеральный центр охраны здоровья животных 5 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 9
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 213 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 1
Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры 16 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Scan&Go - терминалы самосканирования для оплаты товара 5 1
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 100 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1214 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
ИТ-аудит 75 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 168 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 51 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 81 1
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 26 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 3
CSI Set Retail 44 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 244 2
1С Первый Бит - БИТ.Строительство 4 2
SQL - Язык программирования 434 2
LanCloud Cloud Exchange 10 1
CSI Set Kit 5 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
CSI Set Touch 4 1
Apple Локатор 22 1
CSI Set Galya - чат-бот 3 1
Microsoft Azure Backup 8 1
Ломоносов-2 Суперкомпьютер 22 1
CSI Set Retail SCO 7 1
ФТС РФ ЦОД 5 1
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 1
Schneider Electric Galaxy VX - Серия ИБП 7 1
Apple iTunes Store 574 1
Apple Mac App Store 77 1
Apple Pencil 62 1
Apple macOS Sidecar 4 1
Apple macOS Project Catalyst 1 1
CPU-Z 15 1
Schneider Electric Galaxy VM - Серия ИБП 5 1
VK - Mail.ru Cloud 1C 3 1
Schneider Electric APC Easy UPS On-Line SRV - ИБП 20 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 45 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
CSI Set Mark Centrum 5 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 93 1
Microsoft Windows 7 1662 1
CSI Set Prisma 12 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 1
Apple AirPlay 80 1
Apple iPad 3263 1
Apple iOS 5742 1
Apple macOS 930 1
Копейкин Алексей 14 3
Иванов Алексей 76 3
Ананьев Алексей 88 2
Ананьев Дмитрий 53 2
Елистратов Николай 90 2
Петухова Варвара 1 1
Ерин Сергей 14 1
Антошкин Артур 3 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Осеевский Михаил 221 1
Путин Владимир 1828 1
Карабаева Надежда 1 1
Лящ Михаил 33 1
Шурыгина Светлана 2 1
Алексеев Андрей 8 1
Федоров Павел 10 1
Зуев Иван 1 1
Булгаков Дмитрий 2 1
Егорова Юлия 3 1
Павлов Алексей 5 1
Желтков Дмитрий 2 1
Дрюков Владимир 29 1
Steve Jobs - Стив Джобс 710 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
Германия - Федеративная Республика 3657 4
Европа 3774 3
Россия - ПФО - Самара 1295 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Россия - СФО - Новосибирск 1975 2
Казахстан - Республика 2641 2
Россия - Сочи 913 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 1
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 70 1
Россия - Амурская область 321 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Испания - Королевство 1257 1
Россия - Тверь 328 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - Свердловская область 807 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 1
КПД - Коэффициент полезного действия 65 1
Русский язык 986 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
CNews Analytics 1991 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 5 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще