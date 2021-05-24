Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Исполнитель
Подрядчик
Субъект, обязавшийся оказать услуги
Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ
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Публикаций - 63, упоминаний - 70
Исполнитель упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Копейкин Алексей 14 3
|Иванов Алексей 76 3
|Ананьев Алексей 88 2
|Ананьев Дмитрий 53 2
|Елистратов Николай 90 2
|Петухова Варвара 1 1
|Ерин Сергей 14 1
|Антошкин Артур 3 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Путин Владимир 1828 1
|Карабаева Надежда 1 1
|Лящ Михаил 33 1
|Шурыгина Светлана 2 1
|Алексеев Андрей 8 1
|Федоров Павел 10 1
|Зуев Иван 1 1
|Булгаков Дмитрий 2 1
|Егорова Юлия 3 1
|Павлов Алексей 5 1
|Желтков Дмитрий 2 1
|Дрюков Владимир 29 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 710 1
|CNews Analytics 1991 2
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
|НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru