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Испания
Барселона


28.09.2021 Москва вновь стала одним из лидеров рейтинга The World‘s 100 Best Cities 1
14.09.2021 Центр ИИ МТС и Plug and Play предложат стартапам smart money 1
02.09.2021 MY.GAMES проинвестировал 3,5 млн евро в испанскую игровую студию The Breach Studios 1
29.07.2021 На мировом рынке смартфонов обвал из-за глобального дефицита микросхем 1
24.06.2021 Погиб Джон Макафи, самый эксцентричный ИТ-шник современности. Его могли убить 1
15.03.2021 Екатеринбург вошел в десятку городов мира с самым доступным домашним интернетом 1
04.03.2021 Mamba инвестирует $1,3 млн в феминистское приложение Swant в Испании 1
21.01.2021 В Москве тестируют беспилотное аэротакси 1
18.12.2020 Регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass 1
18.08.2020 Tele2 установила 25 тыс. новейших базовых станций Ericsson 1
22.07.2020 Google росчерком пера «убила» дешевые Android-смартфоны 1
15.07.2020 Atos и МОК продлили соглашение о сотрудничестве 1
01.06.2020 Москва поднялась на девятое место в мире по уровню развития инноваций 1
13.05.2020 Promwad научил ТВ-приставки находить в магазинах одежду из фильмов и видеороликов 1
27.04.2020 5 способов погулять, не выходя из дома: советы ZOOM 1
05.03.2020 «Касперский» закрыл офисы в Китае 1
26.02.2020 Коронавирус обрушит продажи ПК, но отправит в рост онлайн-коммерцию и образование 1
20.02.2020 Смартфоны, которые мы не увидим на MWC 2020 4
19.02.2020 Сорван выпуск дешевого iPhone 9 1
14.02.2020 Андрей Сысоев, Lenovo: К чему приведет рынок гонка высокопроизводительных вычислений 1
13.02.2020 Крупнейшую выставку мобильных гаджетов отменили впервые за 33 года 4
07.02.2020 Начались поставки «первой в мире» серийной сверхбыстрой памяти LPDDR5 1
29.01.2020 Nokia выпустит сверхдешевый долгоиграющий смартфон с огромным аккумулятором. Цена 1
27.01.2020 В России запущена первая промышленная сеть 5G 1
17.01.2020 «Яндекс.Маркет» назвал самый популярный смартфон 2019 года 1
22.11.2019 Российский хакер получил в США четыре года тюрьмы за кражу информации и денег 1
29.10.2019 Как начать работать с X-данными 4
10.09.2019 Зачем нужен 5G? Преимущества сетей нового поколения 1
09.08.2019 Как создают «умный транспорт» в разных странах мира 2
08.08.2019 В центре Москвы впервые заработала сеть 5G 1
08.04.2019 Первая в мире 1 ТБ флешка продается по цене ноутбука 1
04.04.2019 Карта проектов Smart City появилась в открытом доступе 1
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 1
12.03.2019 Смартфоны с гибкими экранами и 5G: главные новинки MWC 2019 4
07.03.2019 В России начались продажи «ультрабюджетного» смартфона Xiaomi. Цена 1
04.03.2019 Впервые рассекречены фото нового «убийцы флагманов» OnePlus 7 1
27.02.2019 Казахстан переходит на облачную связь 1
27.02.2019 Cisco представила новые решения для перехода на сети 5G 1
26.02.2019 Lenovo выпустила ноутбук с Windows 10 Pro по цене дешевого смартфона 1
26.02.2019 Партнером «Энвижн Груп» по внедрению корпоративных сетей LTE стала Ericsson 1

Публикаций - 521, упоминаний - 631

Испания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5627 83
Microsoft Corporation 10997 52
Google LLC 7124 31
Apple Inc - Эппл Рус 7669 31
Xiaomi 904 22
Lenovo Group 1635 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 15
Cisco Systems 2035 11
Nokia Corporation 2404 10
SAP SE 3207 10
Nvidia Corp 2005 9
Huawei 2723 8
Ericsson 846 8
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 7
ZTE Corporation 549 7
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 303 7
Intel Corporation 4143 7
Yandex - Яндекс 4098 7
Amazon Inc - Amazon.com 1467 7
Deutsche Telekom 218 6
Qualcomm Technologies 1000 6
Facebook 3764 6
LG Electronics 1831 6
MediaTek 314 6
IBM 3524 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 5
Sony 2306 5
AT&T Inc 551 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates 383 5
Vivo 125 5
Lenovo Motorola 990 4
Sprint Corporation 154 4
NTT DoCoMo 156 4
OPPO Electronics 222 4
Ulefone Mobile 10 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 4
HMD Global - Nokia 116 4
Umidigi 8 4
Volvo Cars 155 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 4
Uber 257 3
Uber Technologies 258 3
Связной ГК 875 2
YouDo 27 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Почта Банк 289 2
Альфа-Банк 1122 2
Carl Zeiss 172 2
Ренессанс Страхование 51 2
Europcar 6 1
Локо-Банк 31 1
Four Seasons Hotels and Resorts 10 1
Valeo 7 1
Continental AG 35 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 4 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 42 1
Cisco Capital 12 1
Genotek - Генотек 4 1
Бери Заряд! 4 1
Instacart 4 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 21 1
Olixar 3 1
USM Финансовые Инвестиции 1 1
BorgWarner 2 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 8 1
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
Мортон 16 1
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 1
Аэрофлот 492 1
Lazada Group 6 1
LinkedIn 520 1
Qiwi 783 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
Правительство Москвы 649 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 80 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 120 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 1
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 133 1
Общегородской контакт-центр Правительства Москвы 8 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 33 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 1
Правительство РФ 2198 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 28 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 62
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 44
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 38
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 36
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 33
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 23
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 19
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 18
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 17
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 15
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 13
3G - Стандарт мобильной связи 3699 13
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 13
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 12
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 11
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 10
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 10
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 9
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 698 9
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 8
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 800 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 7
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 7
Smartphone - Смартфон 771 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 6
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 5
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 5
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 4
Flash 471 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 4
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 3
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 333 3
Google Android 10750 110
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 55
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 52
Apple iOS 5741 30
Google Play - Google Store - Android Market 2515 19
Microsoft Windows Phone OS 1472 17
Nvidia GeForce GTX 2048 17
Samsung Galaxy Note 558 17
Microsoft Windows 10 6602 15
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 15
Samsung Galaxy 345 14
Symbian OS 755 11
Samsung Electronics TouchWiz 167 11
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 11
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 10
Apple iPhone 6 547 9
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 9
HTC One - серия смартфонов 137 8
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 8
Google Android 8 Oreo 139 8
LG G - серия смартфонов 120 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 7
Google Nexus - Серия смартфонов 398 7
Samsung Galaxy Gear 102 6
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 6
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 6
Google Android Go 18 6
Nokia N - серия 236 6
Google Android M - Google Android 6 Marshmallow 113 5
Huawei Mate - серия смартфонов 183 5
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 5
Linux OS 4236 5
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 5
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 5
Huawei MateBook - серия ноутбуков 60 5
Google Android 9 Pie 159 5
Microsoft Windows 7 1662 5
Google Android 5 Lollipop 146 5
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 5
Kaspersky Mobile Security 29 5
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 4
Григорьева Евгения 57 2
Макаров Станислав 111 2
Эмдин Сергей 67 2
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 2
Чукарин Алексей 56 2
Girard Elie - Жирар Эли 8 1
Plattner Hasso - Платтнер Хассо 4 1
Brende Borge - Бренде Берге 2 1
Фокина Елизавета 2 1
Kipman Alex - Кипман Алекс 7 1
Mueller Juergen - Мюллер Юрген 5 1
Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 47 1
Jun Lei - Цзунь Лей 43 1
Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
Davis Phil - Дэвис Фил 2 1
Brown Dave - Браун Дэйв 5 1
Benedetti Eric - Бенедетти Эрик 3 1
Scheidler Balázs - Шейдлер Болаж 2 1
Kastrenakes Jacob - Кастренакес Джейкоб 1 1
Weldon Marcus - Уэлдон Маркус 6 1
Pettis Michael - Петтис Майкл 2 1
Lerner Paltiel - Лернер Палтиель 2 1
Кулаков Кирилл 3 1
Hogeg Moshe - Хогег Моше 3 1
Граф Аркадий 24 1
Anand Mala - Ананд Мала 2 1
Атаманов Александр 3 1
Ипатов Вадим 80 1
Чимиричкина Мария 30 1
Прозоровский Василий 40 1
Самойленко Максим 65 1
Пешков Александр 1 1
Laforge Philippe - Лафордж Филипп 1 1
Аршинов Александр 1 1
Цай Александр 2 1
Поповский Александр 86 1
Мазуров Александр 10 1
Притула Павел 31 1
Кондаранцев Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 178
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 73
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 64
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 52
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 23
Испания - Королевство 1248 17
Япония 2752 17
Германия - Федеративная Республика 3606 14
Индия - Республика 2156 11
Украина 3344 10
Франция - Французская Республика 2109 10
Беларусь - Белоруссия 2079 8
Россия - ПФО - Казань 1507 8
Европа 3725 7
Казахстан - Республика 2618 7
Великобритания - Лондон 815 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 6
Россия - СФО - Новосибирск 1954 5
США - Нью-Йорк 1084 5
Франция - Париж 364 5
Сингапур - Республика 808 5
США - Лас Вегас - Las Vegas 400 5
Восточная Европа 1667 4
США - Сан-Франциско 687 4
Азия - Азиатский регион 1510 4
Южная Корея - Республика 1448 4
Германия - Берлин 352 4
Китай - Пекин 319 4
Нидерланды - Амстердам 258 4
Южная Корея - Сеул 128 4
Китай - Шанхай 244 3
Австралия - Австралийский Союз 1116 3
США - Лос-Анджелес 289 3
Специальный административный район Гонконг 546 3
Испания - Мадрид 63 2
Россия - Новосибирская область 810 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 17 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 15 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 1
Русский язык 966 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Генплан Москвы - Генеральный план развития города Москвы 2 1
Cisco Ultra Packet Core 1 1
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 12 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 14
The Verge - Издание 448 5
Pocket-Lint 68 2
GizmoChina 77 2
Android Authority 33 2
Wikipedia - Википедия 272 2
ZDnet 381 1
Tom’s Hardware 86 1
NYT - The New York Times 505 1
The Bell - Издание 34 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Nikkei - Издание 114 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Bloomberg 785 1
SlashLeaks 10 1
AppleInsider 366 1
FT - Financial Times 246 1
OnLeaks 9 1
Revü 1 1
IBT - International Business Times 14 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 1
CNews Analytics 1988 4
IDC - International Data Corporation 2708 2
Gartner 2187 1
Fortune 100 48 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
TelecomDaily ИАА 112 1
IDC China 2 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
Cisco VNI Global Mobile Traffic Forecast 3 1
GSMA Intelligence 5 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker 1 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 3
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 2
Академгородок Новосибирск 29 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
Пекинский университет - БэйДа 5 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 25 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 94 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 39 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 174
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