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Искусственный интеллект AI Search ИИ-поиск Нейропоиск Нейровыдача
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|11.09.2026
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«Яндекс» выложил в открытый доступ Alice AI Search Pretrain
«Яндекс» выложил в открытый доступ Alice AI Search Pretrain — свою собственную обученную с нуля языковую модель. Благодаря своей архитектуре она способна мгновенно давать емкие ответы и обрабатывать большой поток запросов. «Яндекс» пе
|12.02.2026
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В России появился инструмент для анализа присутствия брендов в ИИ-поиске
– сказала Алла Рауд, основатель сервиса «Киберкошка», руководитель направления ASO в компании IT-Agency. Техническая архитектура сервиса основана на регулярном анализе ответов генеративных моделей и ИИ-поисковых систем по заданным запросным сценариям, сформированным с учетом реального пользовательского поведения. Анализ проводится по пользовательским промптам и позволяет получать репрезент
|14.01.2026
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62% запросов ИИ-поиска требуют осмысленного ответа, а не списка ссылок на разные сайты
Компания «Жижи», разработчик одноименного полноценного ИИ-поиска с цитированием источников, рассказала, что ищут пользователи. Исследование охватило более 10 тыс. запросов, обработанных системой за ноябрь – декабрь 2025 г. Данные показывают, что ка
|22.12.2025
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«Жижи»: ИИ-поиск в России в 2026 году перейдет от выдачи ответов к принятию решений
ского результата. В компании выделяют несколько ключевых трендов, которые будут определять развитие ИИ-поиска в России в 2026 г. Первый – переход от поиска совпадений к поиску смысла. Семантиче
|12.12.2025
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«Жижи» перешел на SSE-стриминг для повышения стабильности ИИ-поиска в реальном времени
Компания «Жижи» внедрила технологию SSE (Server-Sent Events) в архитектуру своего одноименного ИИ-поиска, обеспечив более устойчивый обмен данными и точную синхронизацию пользовательских сессий. Обновление нацелено на повышение надежности интерфейса, в случаях, когда пользователи работаю
|14.11.2025
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Исследование «Родной Речи»: как поисковые системы формируют новые правила видимости брендов в эпоху ИИ-поиска
Группа компаний «Родная Речь» представила результаты исследования «Этнография ИИ-поиска». Исследование было направлено на анализ влияния искусственного интеллекта на поиск
|15.10.2025
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SL Soft FabricaONE.AI представила SL AI Search — корпоративный интеллектуальный поиск нового поколения
Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) продолжает развивать направление искусственного интеллекта и выводит на рынок SL AI Search — модуль интеллектуального поиска, разработанный кластером SL Soft AI. Продукт обеспечивает доступ к корпоративным данным, объединяя разрозненные базы знаний и документы в единое цифр
|09.04.2025
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Россияне все чаще используют нейропоиск и нейросети в работе
ся к нейропоиску. Это свидетельствует о явной тенденции: все больше россиян предпочитают использовать ИИ вместо традиционных поисковых систем, избавляясь от необходимости точно формулировать запросы. Нейропоиск – это функция, которая обрабатывает поисковые запросы, анализируя сразу несколько источников, на основе источников формулирует понятный ответ. В отличие от обычного поиска, при нейро
Искусственный интеллект и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 155 1
|IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 159 1
|Нечаев Алексей 9 4
|Антонов Григорий 4 3
|Самигуллин Артур 20 3
|Рауд Алла 2 2
|Ларин Дмитрий 51 2
|Царева Юлия 15 2
|Митькин Алексей 3 1
|Грабарник Андрей 8 1
|Серов Иван 1 1
|Миняжетдинов Руслан 8 1
|Познанский Антон 1 1
|Вербецкий Виталий 1 1
|Алтухов Илья 1 1
|Ивахненко Антон 2 1
|Goodhart Jonah - Гудхарт Иона 2 1
|Goodhart Jonah - Гудхарт Джон 1 1
|Домбровский Ярослав 3 1
|Греф Герман 494 1
|Романенко Андрей 95 1
|Борченко Павел 60 1
|Ran Tony - Ран Тони 14 1
|Финкельштейн Евгений 13 1
|Соловьева Юлия 23 1
|Кузьмичев Андрей 34 1
|Волков Егор 15 1
|Барановский Игорь 12 1
|Маслов Игорь 9 1
|Козлова Ирина 34 1
|Филиппов Денис 82 1
|Алутин Игорь 16 1
|Melkote Keerti - Мелкоте Керти 5 1
|Иоспа Анна 7 1
|Семенова Мария 9 1
|Елисеев Сергей 9 1
|Бражников Александр 19 1
|Кириенко Максим 18 1
|Иванова Наталья 11 1
|Тарасов Вадим 6 1
|Герко Виталий 4 1
|Чижевский Виктор 1 1
|The Register - The Register Hardware 1815 2
|Forbes - Форбс 1042 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11629 1
|Reddit 419 1
|NYT - The New York Times 1108 1
|Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 132 1
|Комсомольская правда ИД 84 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 149 1
|Известия ИД 804 1
|TechSpot 195 1
|VK - Mail.ru Hi-tech 71 1
|Apple Hills Digital 21 1
|NetMarketShare Web Analytics 29 1
|IMARC Group 8 1
|Smart Ranking - Смарт Ридинг 46 1
|Анкетолог ИОМ - Anketolog - Институт общественного мнения 20 1
|Российский рынок ERP 24 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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