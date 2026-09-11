«Яндекс» выложил в открытый доступ Alice AI Search Pretrain «Яндекс» выложил в открытый доступ Alice AI Search Pretrain — свою собственную обученную с нуля языковую модель. Благодаря своей архитектуре она способна мгновенно давать емкие ответы и обрабатывать большой поток запросов. «Яндекс» пе

В России появился инструмент для анализа присутствия брендов в ИИ-поиске – сказала Алла Рауд, основатель сервиса «Киберкошка», руководитель направления ASO в компании IT-Agency. Техническая архитектура сервиса основана на регулярном анализе ответов генеративных моделей и ИИ-поисковых систем по заданным запросным сценариям, сформированным с учетом реального пользовательского поведения. Анализ проводится по пользовательским промптам и позволяет получать репрезент

62% запросов ИИ-поиска требуют осмысленного ответа, а не списка ссылок на разные сайты Компания «Жижи», разработчик одноименного полноценного ИИ-поиска с цитированием источников, рассказала, что ищут пользователи. Исследование охватило более 10 тыс. запросов, обработанных системой за ноябрь – декабрь 2025 г. Данные показывают, что ка

«Жижи»: ИИ-поиск в России в 2026 году перейдет от выдачи ответов к принятию решений ского результата. В компании выделяют несколько ключевых трендов, которые будут определять развитие ИИ-поиска в России в 2026 г. Первый – переход от поиска совпадений к поиску смысла. Семантиче

«Жижи» перешел на SSE-стриминг для повышения стабильности ИИ-поиска в реальном времени Компания «Жижи» внедрила технологию SSE (Server-Sent Events) в архитектуру своего одноименного ИИ-поиска, обеспечив более устойчивый обмен данными и точную синхронизацию пользовательских сессий. Обновление нацелено на повышение надежности интерфейса, в случаях, когда пользователи работаю

Исследование «Родной Речи»: как поисковые системы формируют новые правила видимости брендов в эпоху ИИ-поиска Группа компаний «Родная Речь» представила результаты исследования «Этнография ИИ-поиска». Исследование было направлено на анализ влияния искусственного интеллекта на поиск

SL Soft FabricaONE.AI представила SL AI Search — корпоративный интеллектуальный поиск нового поколения Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) продолжает развивать направление искусственного интеллекта и выводит на рынок SL AI Search — модуль интеллектуального поиска, разработанный кластером SL Soft AI. Продукт обеспечивает доступ к корпоративным данным, объединяя разрозненные базы знаний и документы в единое цифр