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Искусственный интеллект AI Search ИИ-поиск Нейропоиск

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


11.09.2026 «Яндекс» выложил в открытый доступ Alice AI Search Pretrain

«Яндекс» выложил в открытый доступ Alice AI Search Pretrain — свою собственную обученную с нуля языковую модель. Благодаря своей архитектуре она способна мгновенно давать емкие ответы и обрабатывать большой поток запросов. «Яндекс» пе
12.02.2026 В России появился инструмент для анализа присутствия брендов в ИИ-поиске

– сказала Алла Рауд, основатель сервиса «Киберкошка», руководитель направления ASO в компании IT-Agency. Техническая архитектура сервиса основана на регулярном анализе ответов генеративных моделей и ИИ-поисковых систем по заданным запросным сценариям, сформированным с учетом реального пользовательского поведения. Анализ проводится по пользовательским промптам и позволяет получать репрезент
14.01.2026 62% запросов ИИ-поиска требуют осмысленного ответа, а не списка ссылок на разные сайты

Компания «Жижи», разработчик одноименного полноценного ИИ-поиска с цитированием источников, рассказала, что ищут пользователи. Исследование охватило более 10 тыс. запросов, обработанных системой за ноябрь – декабрь 2025 г. Данные показывают, что ка
22.12.2025 «Жижи»: ИИ-поиск в России в 2026 году перейдет от выдачи ответов к принятию решений

ского результата. В компании выделяют несколько ключевых трендов, которые будут определять развитие ИИ-поиска в России в 2026 г. Первый – переход от поиска совпадений к поиску смысла. Семантиче
12.12.2025 «Жижи» перешел на SSE-стриминг для повышения стабильности ИИ-поиска в реальном времени

Компания «Жижи» внедрила технологию SSE (Server-Sent Events) в архитектуру своего одноименного ИИ-поиска, обеспечив более устойчивый обмен данными и точную синхронизацию пользовательских сессий. Обновление нацелено на повышение надежности интерфейса, в случаях, когда пользователи работаю
14.11.2025 Исследование «Родной Речи»: как поисковые системы формируют новые правила видимости брендов в эпоху ИИ-поиска

Группа компаний «Родная Речь» представила результаты исследования «Этнография ИИ-поиска». Исследование было направлено на анализ влияния искусственного интеллекта на поиск
15.10.2025 SL Soft FabricaONE.AI представила SL AI Search — корпоративный интеллектуальный поиск нового поколения

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) продолжает развивать направление искусственного интеллекта и выводит на рынок SL AI Search — модуль интеллектуального поиска, разработанный кластером SL Soft AI. Продукт обеспечивает доступ к корпоративным данным, объединяя разрозненные базы знаний и документы в единое цифр
09.04.2025 Россияне все чаще используют нейропоиск и нейросети в работе

ся к нейропоиску. Это свидетельствует о явной тенденции: все больше россиян предпочитают использовать ИИ вместо традиционных поисковых систем, избавляясь от необходимости точно формулировать запросы. Нейропоиск – это функция, которая обрабатывает поисковые запросы, анализируя сразу несколько источников, на основе источников формулирует понятный ответ. В отличие от обычного поиска, при нейро

Публикаций - 54, упоминаний - 58

Искусственный интеллект и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9450 15
Perplexity - Perplexity AI 71 11
Google LLC 12843 10
Microsoft Corporation 25913 5
OpenAI 636 4
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 270 4
Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех 163 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5128 3
Samsung Electronics 11177 2
Ростелеком 11093 2
Google Russia - Гугл Россия 229 2
Huawei 4740 2
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 455 2
Anthropic 241 2
IT-Agency - АйТи-Агентство 3 2
Vercel - Zeit 8 1
АйNet - Айнэт Продакшен - digital-агентство 9 1
VK - AI VK 19 1
SpaceX - Cursor 70 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 742 1
X Corp - Twitter 2944 1
Apple Inc 13336 1
LG Electronics 3751 1
Intel Corporation 12898 1
ИКС 587 1
Softline - Софтлайн 3830 1
9774 1
Oracle Corporation 7126 1
Acer Group - Acer Inc 2829 1
HPE Aruba Networks 100 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 392 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 439 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1019 1
1С-Битрикс - Bitrix 682 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 1
Yahoo! 3730 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 1
Brandquad - Бренд Квад 19 1
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Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1137 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1864 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1320 1
Связной ГК 1406 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 201 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1920 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1570 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 505 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 540 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1971 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 355 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2005 1
TÜV Rheinland Group 192 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 51 1
Haier - Candy Group - Канди 101 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 183 1
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 23 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 37 1
Ally Financial - Ally Bank 2 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 73 1
Merriam-Webster 16 1
ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники 41 1
Родная Речь - RoRe Group - ex. Publicis Groupe - RoRe Tech - Роре Тех 16 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 1
Arlift - Арлифт 24 1
World Dent - Ворлд Дент 1 1
RX Code - Эр Экс код 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13990 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1625 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 601 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 407 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1013 1
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Известия ИД 799 1
TechSpot 193 1
VK - Mail.ru Hi-tech 65 1
Apple Hills Digital 19 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
IMARC Group 8 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 44 1
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Российский рынок ERP 24 1
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University of Houston - Хьюстонский университет 22 1
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Google I/O Всемирная конференция разработчиков 158 1
Samsung Unpacked 41 1
День молодёжи - 27 июня 1121 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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