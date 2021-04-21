Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Инфинет
InfiNet Wireless
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Публикаций - 40, упоминаний - 93
Инфинет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 5
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
|РИА Новости 654 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1760 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769403, в очереди разбора - 673087.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769403, в очереди разбора - 673087.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru