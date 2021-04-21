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Инфинет
InfiNet Wireless


21.04.2021 Решения «Инфинет» помогают оперативно выявлять нарушения на дорогах Казахстана 4
19.06.2020 Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур» 1
11.04.2019 Отпущен из тюрьмы основатель фонда Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
10.04.2019 Следствие попросило выпустить из тюрьмы основателя Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
21.02.2019 Предъявлено обвинение основателю Baring Vostok, крупному инвестору «Яндекса», «1С», «Билайна». Ему грозит 10 лет лагерей 1
15.02.2019 Задержан основатель Baring Vostok — крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
25.09.2017 «Инфинет» представила решения для соединений последней мили 3
21.06.2017 «Инфинет» модернизировала сети связи в четырех аэропортах Таиланда 2
24.05.2017 «Инфинет» обеспечила интернет-провайдера Ливана сетевым решением с высокой пропускной способностью 7
21.04.2017 «Инфинет» представит новейшую разработку «точка-точка» операторского класса 3
21.02.2017 «Инфинет» повысила скорость соединения между нефтяными месторождениями в Колумбии 6
27.10.2016 «Инфинет» обеспечил высокоскоростной доступ в интернет в поездах Казахстана 2
07.10.2016 «Инфинет» представит новейшую разработку «точка-точка» операторского класса 2
21.04.2016 «Инфинет» объявил о расширении производства и R&D департамента 4
11.04.2016 «Инфинет» запускает сервис планирования беспроводных каналов связи 4
19.02.2016 «Инфинет» представит новейшие решения ШПД на выставке MWC 2016 в Барселоне 2
10.06.2015 Решения «Инфинет» используются для создания современной технологической сети радиосвязи в акватории Финского залива 2
30.03.2015 Система видеонаблюдения на базе оборудования «Инфинет» установлена в городе Капошвар 2
27.11.2014 Назначен новый региональный представитель «Инфинет» в Казахстане и Киргизии 1
27.11.2014 «Инфинет» назначила нового дистрибьютора в Ливане 2
10.11.2014 «Инфинет» назначил нового дистрибьютора в Пакистане 7
27.10.2014 «Инфинет» представила флагманскую линейку оборудования «точка-точка» InfiLink XG 2
03.09.2014 «Инфинет» анонсировала выпуск новой линейки InfiLINK XG для построения каналов «точка-точка» 3
23.07.2014 «Инфинет» анонсировал выпуск новых аксессуаров 2
28.03.2014 Royal Telecom будет поставлять оборудование «Инфинет» на территории Колумбии 2
17.02.2014 «Инфинет» подвел итоги по реализованным проектам в 2013 г. и обозначил планы на 2014 г. 2
21.01.2014 «Инфинет» начал выпуск оборудования диапазона 3,9 ГГц 3
12.12.2013 «КазТрансКом» построит сеть на оборудовании «Инфинет» 2
28.11.2013 Оборудование «Инфинет» прошло испытания МЧС РФ 2
03.10.2013 «Инфинет» представил новое поколение абонентского оборудования 2
03.09.2013 CompTek проведет конференцию по беспроводным технологиям «Беседа» 1
22.08.2013 CompTek проведет конференцию по беспроводным технологиям «Беседа» 1
16.08.2013 «БЕСЕДА-2013»: реинкарнация рынка фиксированного беспроводного доступа 1
11.01.2012 Умер один из основателей «Яндекса» 1
21.12.2010 «Мувиком» представил экономически эффективную альтернативу радиорелейным линиям связи 3
14.10.2010 Qtech выпустила новый конвертор интерфейсов с модульной архитектурой 1
07.09.2009 Минкомсвязи подозревают в поддержке монополии на рынке WiMAX-оборудования 1
20.03.2009 Споры о беспроводной связи: когда отрегулируют WiMAX? 1
29.09.2008 Фиксированный WiMAX умер. Что ждет беспроводной ШПД? 2
15.05.2007 Беспроводная связь: продавцов больше, чем покупателей 3

Публикаций - 40, упоминаний - 93

Инфинет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 6
Sorsdata 5 5
3779 5
Revo Technologies 6 5
GTS - Global Telesystems 8 5
Вертикаль - башенный оператор 43 5
EPAM Systems - Vested Development 9 5
ТТК - Элеткро-ком 5 5
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 5
ГКС - Группа компаний Систематика 198 5
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 5
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 5
АФК Система ПАО 998 5
Yandex - Яндекс 4103 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 5
Информсвязь Казахстан 3 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
Синтерра - Synterra 570 1
Nortel Networks 223 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 14 1
СКБ Контур 416 1
Gett 60 5
Альфа-Банк 1127 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 5
Avito - Авито 171 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 188 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 173 5
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 5
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 5
PPE Group 5 5
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 5
FGI Wireless 9 5
Восточный Банк 108 4
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 4
Норвик банк 3 2
IFTG - International Financial Technology Group 2 2
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 24 1
RTP Global 7 1
Басманный районный суд города Москвы 47 4
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 288 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 34 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 316 1
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 5
Инфинет InfiLINK XG 7 5
Богуславский Леонид 25 5
Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
Кордичев Алексей 8 4
Владимиров Максим 4 4
Зюзин Иван 4 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Юсупов Шерзод 4 4
Царева Юнона 4 2
Дмитриев Кирилл 93 1
Волож Аркадий 181 1
Мраморов Дмитрий 24 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 16
Казахстан - Республика 2650 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 9
Ближний Восток 1479 7
Украина 3398 6
Восточная Европа 1691 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 5
Северная Америка 1416 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 845 5
Азия - Азиатский регион 1525 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
Чехия - Чешская Республика 500 4
Кувейт 51 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Индия - Республика 2181 2
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Султанат Оман 38 1
Балтийское море - Финский залив 25 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Оман 36 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Персидский залив 45 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область 10 1
Колумбия - Республика 137 1
Ливан - Ливанская Республика 44 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 186 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Таиланд - Королевство 363 1
Испания - Барселона 537 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
Испания - Королевство 1258 1
Россия - Кронштадт 51 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Венгрия - Будапешт 35 1
Венгрия 295 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
РИА Новости 654 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
Thomson Reuters - Рейтер 1760 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
CNews Analytics 1991 1
GITEX Technology Week - Выставка 16 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769403, в очереди разбора - 673087.
Создано именных указателей - 46354.
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