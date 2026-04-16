Индексная книга (каталог) CNews*
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Интерфакс RUDATA
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 6, упоминаний - 7
Интерфакс и организации, системы, технологии, персоны:
|Diasoft - Диасофт 1185 2
|СКАУТ 81 1
|Softwell - СофтВел 26 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 1
|Хомнет Консалтинг - ХК Групп 185 1
|Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 181 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5787 2
|ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 403 1
|Малинина Елена 1 1
|Осовик Александр 1 1
|Комиссар Михаил 2 1
|Шумкина Наталья 1 1
|Самодуров Александр 6 1
|Карпов Анатолий 27 1
|Тарасенко Владимир 36 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479473, в очереди разбора - 724440.
Создано именных указателей - 202751.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479473, в очереди разбора - 724440.
Создано именных указателей - 202751.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.