Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202751
ИКТ 15733
Организации 11919
Ведомства 1509
Ассоциации 1133
Технологии 3600
Системы 27097
Персоны 88459
География 3158
Статьи 1595
Пресса 1344
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2860
Мероприятия 894

Интерфакс RUDATA

Интерфакс - RUDATA

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.04.2026 «Хомнет» обеспечил своим клиентам прямой доступ к данным Rudata 2
10.01.2024 В продукте «Управление рыночными данными» от «Диасофт» расширены возможности обработки итогов торгов финансовых инструментов 1
17.05.2023 ВЭБ.РФ присоединился к платформе RuTerminal 1
17.01.2023 «АЛОР брокер» перевел бэк-офис на Турбо Х 1
16.12.2021 «Интерфакс» выделяет ИТ-бизнес в отдельную компанию для концентрации на развитии цифровых сервисов 1
10.09.2020 «Диасофт» интегрирует платформу RU Data во внутренние системы участников финрынка 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Интерфакс и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 1185 2
СКАУТ 81 1
Softwell - СофтВел 26 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 1
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 185 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 181 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1918 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 369 2
АЛОР брокер 7 1
НСПК - Национальная система платежных карт 963 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1162 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5787 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 403 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54980 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36870 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26487 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5404 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13333 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3213 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 960 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 782 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1047 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 547 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 359 1
Калькулятор - Calculator 405 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2864 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 135 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2754 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27046 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12496 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7983 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18405 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7624 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24063 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2139 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 575 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13654 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6466 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 91 1
Хомнет НФО 36 1
Softwell - RuTerminal 19 1
Интерфакс - X-Compliance 3 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 504 1
Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 313 1
Малинина Елена 1 1
Осовик Александр 1 1
Комиссар Михаил 2 1
Шумкина Наталья 1 1
Самодуров Александр 6 1
Карпов Анатолий 27 1
Тарасенко Владимир 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 168840 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14875 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19810 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3167 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54215 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6752 6
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1144 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7597 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18448 2
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 289 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27723 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6698 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16388 1
Финансовый сектор - НФО - Некредитные Финансовые Организации 36 1
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - Закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам 11 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1162 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2218 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12040 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 517 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6247 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 497 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 354 1
Бухгалтерия - ОСБУ - Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 47 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1156 4
Bloomberg 1652 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2505 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479473, в очереди разбора - 724440.
Создано именных указателей - 202751.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще