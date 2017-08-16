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Инталев


16.08.2017 «Инталев» обновила «Инталев: Корпоративный менеджмент» и модуль «Управление проектами» до версии 7.3.0 1
22.05.2017 «Инталев: Корпоративный менеджмент» стал доступен для смартфонов и планшетов на базе iOS 1
12.04.2017 Система «Инталев: Корпоративный менеджмент» обновлена до версии 7.2.4 1
07.11.2016 Система «Инталев: Корпоративный менеджмент» обновлена до версии 7.2.3 2
14.09.2016 Рынок CPM-систем в России: число новых проектов снизилось, востребованность отечественных решений растет 1
20.04.2016 Система «Инталев: Корпоративный менеджмент» обновлена до версии 7.2.0 1
21.07.2014 «РЖДстрой» внедрил систему аналитической отчетности с помощью IBS 1
20.06.2014 «Инталев» разработал линейку типовых решений для автоматизации управления финансами в компаниях малого и среднего бизнеса 1
22.05.2014 «Инталев» зарегистрировала товарный знак «Целевая воронка» 1
27.12.2013 В программе НГУЭУ появился новый учебный курс об ИТ в управлении финансами 2
18.12.2013 Лесопромышленный комплекс «Томлесдрев» оптимизировал свою работу с помощью «Инталев» 2
13.12.2013 «Инталев» автоматизировал бизнес-процессы в Управляющей компании «Партнер-Сервис» 3
11.12.2013 Ключевые ИТ-проекты в авиаотрасли: фокус на клиенте 1
25.11.2013 «Инталев» автоматизировал процессы платежного календаря в ГК «Мортон» 1
06.11.2013 Автодилер Hyundai и Volkswagen в России автоматизировал управленческий учет вместе с «Инталев» 3
25.10.2013 «Инталев» выходит на рынок стран Европейского союза 1
25.09.2013 «Инталев» автоматизировал систему управления агрохолдинга Ставропольского края 1
09.08.2013 «Инталев» внедрила комплексную систему управления финансами и KPI для «Шанс-Авто» 1
18.07.2013 «Оборонпром» выбрал «Инталев» для постановки управленческого учета 1
17.07.2013 «КазТрансГаз Аймак» внедрил систему стратегического управления с помощью «Инталев» 1
24.06.2013 В новом релизе «Инталев: Корпоративный менеджмент» появилась возможность импорта данных из внешних баз «1С: Предприятия» 5
17.06.2013 «Инталев: Корпоративный менеджмент» теперь полностью автоматизирует управление проектами 3
23.05.2013 Tupperware выбрал «Инталев» для автоматизации системы отчетности по US GAAP 3
17.05.2013 «Инталев» автоматизирует сеть мебельных супермаркетов «Хомстер Украина» 1
13.03.2013 «Пермский моторный завод» автоматизировал управление финансами с помощью «Инталев» 2
20.02.2013 «Инталев» автоматизировал систему управления финансами Russian Research Group 2
04.02.2013 «Инталев» автоматизировал систему бюджетирования для автодилера Hyundai и Volkswagen в России 1
24.01.2013 «Инталев» разработал систему KPI и систему стимулирования персонала для ритейлера «Телекс» 2
16.01.2013 «Инталев» разработал систему ключевых показателей эффективности для ТД «Дмитрогорский продукт» 1
13.12.2012 «Инталев» внедрила систему управления платежами в «Стройконсалтинге+» 1
06.12.2012 «Мортон» строит систему KPI с помощью «Инталев» 2
12.11.2012 Вышел новый релиз «Инталев: Корпоративный Менеджмент» 1
17.10.2012 «Инталев» открывает представительство в Татарстане 1
12.10.2012 «Инталев» оптимизирует систему управления для НПО «Мостовик» 1
19.09.2012 «Инталев» автоматизировала управление финансами для «СтройМенеджмента» 1
20.08.2012 «Инталев» автоматизировал бюджетное управление для «Мрия Агрохолдинга» 1
14.08.2012 «Инталев» разработал и автоматизировал систему KPI для автодилера Hyundai и Volkswagen в России 1
12.07.2012 «Инталев» автоматизировал управленческий учет для «дочки» Nokia Siemens Networks 1
29.06.2012 Вышел новый релиз ERP-системы «Инталев: Корпоративный менеджмент» 1
27.06.2012 «Инталев» переводит обслуживание своих клиентов в ДФО и ЮФО в Москву 1

Публикаций - 168, упоминаний - 269

Инталев упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

3733 9
Microsoft Corporation 11060 3
AT Consulting - Группа ЭйТи 275 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 1
Кодекс Консорциум - Справочно-правовая система 3 1
МойСклад - Логнекс 85 1
Омникомм-Сервис 28 1
Астерос Лабс 21 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
SpaceTeam - СпейсТим 29 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 79 1
Leta Group 204 1
Астерос - Asteros 531 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 52 1
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 188 1
Галактика - Корпорация 248 1
Docsvision - ДоксВижн 772 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 1
Honeywell 138 1
Directum - Директум 645 1
Oracle Corporation 3342 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
HP Inc. 2905 1
Apple Inc - Эппл Рус 7692 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 1
Hyundai Motor 145 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
РЖД строй 7 1
Мортон 16 1
Агропромкомплектация ГК 6 1
Деловые Линии ГК 36 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 75 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 1
Аэрофлот 493 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Вертолеты России 114 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 4
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 3
Диаграмма Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, график Ганта, календарный график 25 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 3
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 134 2
Автоматизация 47 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 480 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 379 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 432 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
Microsoft Excel 436 12
SQL - Язык программирования 432 2
Microsoft Office 1934 2
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 1
IBM Cognos BI 141 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 1
Астерос Контакт Авиа 14 1
Inform GroundStar 3 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
IBM Maximo 30 1
1С:Бухгалтерия 395 1
Oracle Hyperion Planning 93 1
Apple iOS 5741 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
Microsoft SQL Server 793 1
Kaspersky Internet Security 289 1
Apple - App Store 2198 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Google Android 10750 1
Полякова Елена 7 6
Федосеев Алексей 15 5
Богданов Кирилл 91 1
Степанов Сергей 13 1
Зотов Дмитрий 6 1
Ипатов Вадим 80 1
Иммоева Марина 1 1
Храмцовская Наталья 38 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 34
Украина 3361 14
Казахстан - Республика 2627 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 4
Россия - СФО - Новосибирск 1965 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 2
Россия - Поволжье - Поволжский район 206 1
Восточная Европа 1676 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Россия - Барнаул 360 1
Европа 3745 1
Франция - Французская Республика 2120 1
Россия - ПФО - Казань 1513 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 1
Россия - Красноярск 845 1
Латвия - Юрмала 13 1
Россия - Владивосток 864 1
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 139 1
Украина - Киев 464 1
Латвия - Рига 64 1
Россия - Псковская область 301 1
Россия - Белгород 240 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Россия - Калининград 662 1
Россия - Ставропольский край 458 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 96 3
БДДС - бюджет движения денежных средств 38 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 236 1
Космодром Байконур 97 1
Человеческий фактор 126 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Русский язык 978 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
CNews Analytics 1988 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759036, в очереди разбора - 662726.
Создано именных указателей - 46354.
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