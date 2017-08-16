Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Инталев
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Публикаций - 168, упоминаний - 269
Инталев упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Полякова Елена 7 6
|Федосеев Алексей 15 5
|Богданов Кирилл 91 1
|Степанов Сергей 13 1
|Зотов Дмитрий 6 1
|Ипатов Вадим 80 1
|Иммоева Марина 1 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|CNews Analytics 1988 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759036, в очереди разбора - 662726.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759036, в очереди разбора - 662726.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru