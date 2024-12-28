InnoVtol-3s — самолёт вертикального взлёта и посадки для инспекции промышленных объектов, мониторинга территорий и аэродоставки. Аппарат разработан специалистами Центра беспилотных авиационных систем Университета Иннополис. Беспилотник взлетает за счёт электрических подъёмных моторов, затем переходит в режим самолёта с помощью бензинового маршевого двигателя. Крейсерская скорость InnoVtol-3s — 80 км/ч, на которой он способен преодолеть расстояние до 300 км. Полёт беспилотника без подзарядки рассчитан на 4 часа, полезная нагрузка до 5 кг. Входит в реестр российской промышленной продукции ГИСП.