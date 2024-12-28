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Иннополис Университет InnoVtol Инновтол беспилотный самолет


InnoVtol-3s самолёт вертикального взлёта и посадки для инспекции промышленных объектов, мониторинга территорий и аэродоставки. Аппарат разработан специалистами Центра беспилотных авиационных систем Университета Иннополис. Беспилотник взлетает за счёт электрических подъёмных моторов, затем переходит в режим самолёта с помощью бензинового маршевого двигателя. Крейсерская скорость InnoVtol-3s — 80 км/ч, на которой он способен преодолеть расстояние до 300 км. Полёт беспилотника без подзарядки рассчитан на 4 часа, полезная нагрузка до 5 кг. Входит в реестр российской промышленной продукции ГИСП.


28.12.2024 Российские инженеры усовершенствовали поиск лесных пожаров с помощью беспилотников 1
11.07.2024 Беспилотники Университета Иннополис начнут доставлять кровь новорожденных для генетических исследований 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Иннополис Университет и организации, системы, технологии, персоны:

Формоза-Софт 2 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 535 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
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Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
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Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1229 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 489 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 172 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
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