Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Инженерные системы
Публикаций - 110, упоминаний - 114
Инженерные системы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1866 1
|Пека Павел 5 5
|Гутман Виктор 17 5
|Воеводенко Нина 6 5
|Вроблевский Роман 6 5
|Александров Артур 6 5
|Широков Александр 24 5
|Рудь Сергей 5 3
|Апсит Эдуард 6 3
|Ильин Виктор 4 3
|Максименко Владимир 10 3
|Пуговкин Олег 3 2
|Трифонов Михаил 3 2
|Епишина Елена 3 2
|Полуденный Александр 2 2
|Лукманов Денис 2 2
|Невзоров Михаил 5 2
|Голвачев Александр 2 2
|Румакин Игорь 2 2
|Головин Андрей 12 2
|Чех Сергей 2 2
|Лященко Григорий 3 2
|Левчук Михаил 3 2
|Чумаченко Наталья 13 2
|Орлов Дмитрий 21 2
|Клименко Федор 18 2
|Иванов Владимир 51 2
|Конорюков Никита 1 1
|Нисковский Алексей 1 1
|Малышев Алексей 8 1
|Домуховский Николай 4 1
|Терещенко Николай 2 1
|Танцоров Вячеслав 2 1
|Сечкин Алексей 15 1
|Родионов Денис 1 1
|Сафронов Игорь 4 1
|Богданов Кирилл 104 1
|Каменский Игорь 5 1
|Баранова Ирина 6 1
|Тимошкин Андрей 8 1
|Маркин Максим 3 1
|N+1 - Издание 116 3
|Прайм - Агентство экономической информации 683 1
|The Washington Post 295 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5717 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2849 3
|IDC - International Data Corporation 4582 2
|SANS Institute 80 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru