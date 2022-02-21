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Инженерные системы



21.02.2022 Крупнейший в мире облачный сервис переходит на самый любимый хакерами язык программирования 1
18.02.2022 «УГМК-телеком» приступил к строительству автоматизированной котельной для Рубцовской обогатительной фабрики 1
22.05.2020 ABB разработала AR-решение для промышленности 1
25.02.2020 Activecloud помог OMD OM Group перенести бизнес-критичные системы в облако 1
21.02.2020 Корпорация «МиГ» разработала систему автоматической посадки военных самолетов 1
17.02.2020 Двадцатидолларовая «железка» способна защитить от любой прослушки. Видео 1
30.01.2020 «Крок» создал Wi-Fi-инфраструктуру для музея-усадьбы «Архангельское» 1
30.01.2020 Apple выпустит новый iPad, MacBook и множество радикально новых гаджетов 1
27.01.2020 Cloud4Y перевела ФГБНУ «ВНИРО» в защищенное «Облако ФЗ-152» 1
21.01.2020 В МТС объявили о запуске в Антарктиде первой российской сети сотовой связи 1
31.12.2019 Samsung готовит первый в мире безрамочный телевизор премиум-класса 1
23.12.2019 «Аурига» представила модель прогнозируемого обслуживания на хакатоне компании Hilti 1
19.12.2019 Datadome создал новую серверную для ЦИТиС 2
18.12.2019 Huawei подвела итоги учебной программы 5G Level Up Russia 1
17.12.2019 ANSYS расширит возможности Microsoft Azure Digital Twins 1
04.12.2019 «Связной» запустил сервис по ремонту устройств от 30 минут в собственных магазинах 1
04.12.2019 «Росэлектроника» займется цифровизацией электросетей на Северном Кавказе и в ЮФО 1
27.11.2019 «Ростелеком» запустил региональный опорный ЦОД в Екатеринбурге 1
21.11.2019 AMD представила профессиональную видеокарту по техпроцессу 7 нм 1
21.11.2019 Ansys и Autodesk обеспечат совместимость рабочих процессов 1
19.11.2019 Как Google тайно манипулирует результатами поиска, и кто от этого в выигрыше 1
06.11.2019 Canon представила полнокадровую камеру для астрофотографии 1
25.10.2019 Гибкий смартфон Samsung начал продаваться в России по бешеной цене 1
24.10.2019 Стартовали российские продажи игрового 4K-монитора Acer Predator X27P. Цена. Фото 1
18.10.2019 «Билайн» и GoTech выбрали стартапы для тестирования в пилотной зоне 5G 1
18.10.2019 MerliOnCloud запустил подписку на платформу Zextras Cloud 1
17.10.2019 X-Com масштабировала ИТ инфраструктура в НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи 1
15.10.2019 Российские майнеры украли электричество на миллионы рублей 1
14.10.2019 В МТС объявили о завершении строительства резервной станции спутниковой связи 1
04.10.2019 В России реализован первый проект с использованием БС Cisco LoRaWAN 1
04.10.2019 IXcellerate удвоил мощности в России после открытия нового ЦОДа 1
03.10.2019 Выручка от реализации инфраструктурных ИТ-проектов снова снизилась 1
01.10.2019 LWCOM организовала Wi-Fi-сеть на дрейфующей льдине в Арктике 1
25.09.2019 «Депо компьютерс» внедрила аппаратную платформу в ГК «Русcкий Холод» 1
24.09.2019 В Москве пройдет промышленный хакатон ProHack 4.0 1
24.09.2019 Infowatch разработал технологию по защите чертежей 1
23.09.2019 Estel построила сетевую инфраструктуру завода на продуктах Zyxel 1
19.09.2019 «Цифра» инвестировала $9 млн в разработчика технологии «умного бурения» 1
18.09.2019 IBS DataFort рассказал о возможностях виртуальных графических станций 1
13.09.2019 Новый релиз TrendMiner от Software AG позволит предприятиям процессного производства создать аналитический «производственный центр управления» 1

Публикаций - 110, упоминаний - 114

Инженерные системы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок - Croc 1592 8
Johnson Controls 33 5
Huawei 3105 5
Intel Corporation 11046 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7615 5
Nvidia Corp 3073 4
Инфосистемы Джет 858 3
Астерос - Asteros 602 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1129 3
Интеллектуальные системы 165 3
Schneider Electric 485 3
ХайТэк - Hi-Tech 81 3
Delta Controls - Дельта Контролс 12 2
АРМО-Системы 146 2
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 25 2
Аргус-Спектр 12 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8648 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 961 2
Biamp Systems 6 2
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 15 2
Maykor - Мэйкор 266 2
Айтеко - iTeco 894 2
NVision Group - Энвижн Груп 659 2
iCore 47 2
Cisco Systems 4686 2
Компьюлинк ГК - Compulink 385 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1541 2
СТК Развитие 11 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 290 1
Галэкс НТЦ - Galex 26 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 765 1
Ростех - Автоматика Концерн 708 1
Fujitsu 1883 1
БТЕ - BTE 6 1
Merlion - Мерлион 366 1
Ростех - Ростехнологии 2425 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 270 1
Softline - Софтлайн 1833 1
Элемент ГК - Elementec 579 1
Selectel - Селектел 151 1
Миракс Групп - Mirax Group 17 5
Газпром нефть 410 3
Магнит - Сеть магазинов 362 2
Aerostar Hotels - Аэростар 25 2
РОСНО СК 169 2
ТНК-ВР Холдинг 240 2
Газпром ПАО 879 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5047 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 234 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 218 1
ПСБ - Промсвязьбанк 662 1
USM Advisors 9 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус Финанс 7 1
TRATON - MAN Truck & Bus - МАН Трак энд Бас 4 1
Трансаэро - авиакомпания 56 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 1
Global CIO 37 1
ABI Product - АБИ Продакт 12 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 135 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 446 1
Auchan Holding - Ашан 177 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 504 1
Аэрофлот 630 1
МКБ - Московский кредитный банк 307 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2992 2
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 557 2
ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 22 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1068 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 358 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 56 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 309 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области 49 1
Президент Российской Федерации 3120 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1902 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 326 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7662 1
Федеральное казначейство России 1161 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1388 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1866 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2575 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2862 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 13933 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10286 7
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 341 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3442 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1587 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 8913 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1735 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2092 3
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 1926 3
Сервер - Серверные платформы 2783 3
Кондиционеры - Систем кондиционирования воздуха 39 3
МЦОД - Мобильные центры обработки данных 39 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 884 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 155 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 2453 2
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 373 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 1551 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 914 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 650 1
DevOps - Development и Operations 375 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 616 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 403 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 5092 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 463 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 109 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2492 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 210 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4309 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 235 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 293 1
Принтер - Printer 704 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 97 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 304 1
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 147 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 194 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 178 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки 381 1
Предпроектное обследование 15 1
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 384 3
Apple iPhone 6 817 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 322 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1716 1
Google AOSP - Android Open Source Project 44 1
Statcounter 193 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1287 1
Microsoft Windows 7 1766 1
Elixir - Язык программирования 5 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 209 1
Tencent Cloud 6 1
IXcellerate ЦОД Moscow Two 11 1
IXcellerate ЦОД Moscow One 31 1
Merlion MerliOnCloud 31 1
Google Android 11696 1
GreenMDC TelecomOutdoor NGm 3 1
Инфосистемы Джет - Jet Smart Building (JSB) 7 1
GreenMDC МЦОД FixedSizedMDC Indoor 1 1
GreenMDC МЦОД FixedSizedMDC StandardOutdoor 32 3 1
Schneider Electric ECOnversion 9 1
Schneider Electric StruxureWare 9 1
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 24 1
ГКС SiTex 20 1
Spectec TRIM 116 1
Apple iOS 6304 1
Пека Павел 5 5
Гутман Виктор 17 5
Воеводенко Нина 6 5
Вроблевский Роман 6 5
Александров Артур 6 5
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Рудь Сергей 5 3
Апсит Эдуард 6 3
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Максименко Владимир 10 3
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Китай - Гонконг - Специальный административный район 1250 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10912 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5084 1
Европа Восточная 2892 1
Америка 1951 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1166 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5110 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 5512 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5782 3
Банковский сектор экономики 2218 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 890 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 238 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 413 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 230 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 416 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1520 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 490 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 947 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 867 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2211 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 158 1
N+1 - Издание 116 3
Прайм - Агентство экономической информации 683 1
The Washington Post 295 1
Thomson Reuters - Рейтер 5717 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2849 3
IDC - International Data Corporation 4582 2
SANS Institute 80 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 539 3
ISR - Integrated Systems Russia 24 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 63 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 489 1
100+ Forum Russia 971 1
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