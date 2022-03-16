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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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16.03.2022 В России создан «суверенный Instagram». За ним стоит сокурсник Павла Дурова 1
01.09.2021 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний 1
24.08.2021 Visa, ЮMoney и Yclients запустили новый сервис безналичных чаевых 1
03.08.2021 В экосистеме «Сбера» появился «Сберзвук бизнес» 1
15.07.2021 Более 5 тысяч заявок на рекламу по льготной стоимости одобрили московским предпринимателям 1
05.07.2021 Сеть «Рив гош» перешла на SAP Commerce Cloud 1
23.06.2021 «Яндекс.справочник» станет частью «Яндекс.бизнеса» 1
08.06.2021 «Яндекс.бизнес» разместит рекламу предпринимателей на площадках Google 1
04.06.2021 Владелец российских агрегаторов услуг получил инвестиции в 1,6 миллиарда 1
27.05.2021 TikTok инвестирует 100 млн рублей в поддержку авторов контента в России 1
25.05.2021 Столичные абоненты Tele2 по ночам выбирают электронику в интернет-магазинах 1
05.04.2021 Предприниматели более миллиона раз воспользовались программами поддержки проекта «Малый бизнес Москвы» 1
03.03.2021 .BEAUTY, .HAIR, .SKIN и .MAKEUP: первые бьюти-домены доступны для регистрации в REG.RU 1
24.12.2020 «Сбер» и «2ГИС» запускают рейтинг безопасности заведений во время COVID-19 1
29.10.2020 Google запустила YouTube Select в России 1
29.10.2020 ПСБ запустил сервис электронных чаевых 1
18.09.2020 ВТБ запускает для бизнеса новое приложение для приема платежей по QR-коду 1
14.08.2020 В России стартуют продажи флагманского смартфона TECNO CAMON 15 Pro 1
13.08.2020 Старинный фонд вложил миллионы в бизнес основателей РБК 1
04.08.2020 Сбербанк запустил проект «Сберрядом» для малого бизнеса и частных клиентов 1
17.07.2020 «Связной» открыл магазин-конструктор с экосистемами 1
19.06.2020 «Яндекс» впервые показал свою новую штаб-квартиру. Фото 1
17.06.2020 В суперприложении «Тинькофф» появился маркетплейс goods.ru 1
27.05.2020 Цифровое равенство 1
21.05.2020 МТТ запускает фабрику голосовых роботов 1
20.05.2020 G-Core Labs открывает новую точку присутствия хостинга и CDN в Сингапуре 1
03.04.2020 «Точка» отменила абонентскую плату для пострадавших от пандемии отраслей бизнеса 1
02.04.2020 «Корус консалтинг» представила решение для увеличения продаж подарочных сертификатов 1
03.02.2020 Google создала «убийцу» YouTube. Он не работает под Android 1
24.12.2019 Клиенты «Тинькофф» получили возможность оплачивать товары и услуги через «Плати QR» 1
09.12.2019 «Тинькофф» запускает суперприложение 1
01.08.2019 «Яндекс.Карты» начали показывать схемы зданий 1
31.07.2019 Банк «Русский Стандарт» и Visa запустили в России безналичную оплату чаевых 1
13.06.2019 Tele2 настроит бизнесу SMS-рассылки с помощью больших данных 1
13.06.2019 «Тинькофф» выпустил «первого в России» голосового финтех-ассистента Олега. Видео 1
20.05.2019 Reg.ru назвал самые популярные тематики сайтов 1
15.01.2019 «Алмател» запустил Wi-Fi решение для видеонаблюдения 1
24.09.2018 Gazprom-Media Digital подключился к таргетингам на основе больших данных Segmento 1
15.08.2018 Биглион присоединился к программе лояльности «Райффайзенбанка» 1
27.06.2018 «Алмател» интегрировал виртуальную АТС с платформой YClients 1

Публикаций - 101, упоминаний - 102
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
Создано именных указателей - 74597.
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