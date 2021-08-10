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Индия
Раджастан


10.08.2021 Модные наушники взорвались и убили человека. Фото 1
08.04.2019 Хозяева МТС вернули $60 млн из вложенных в Индию $2,5 млрд 2
21.06.2018 Владельцы МТС ушли из Индии, потеряв $4,5 млрд инвестиций 1
09.03.2016 МТС спаслась от платежа в $520 млн 1
15.06.2015 АФК «Система» прощается с «индийской МТС» 1
08.06.2015 «Индийская МТС» принесла $290 млн убытков АФК «Система» 1
27.03.2015 «Дочка» АФК «Системы» осталась без LTE-частот 2
20.01.2015 MTS-India не пойдет на IPO 1
26.12.2014 АФК «Система» не по карману переход с CDMA на LTE 2
17.01.2014 GSM-лобби не пускает «дочку» АФК «Система» в LTE 1
14.10.2013 MTS могут оштрафовать на $98 млн 1
11.03.2013 АФК «Система» получила частоты в 9 округах Индии 1
11.03.2013 SSTL выиграла лицензии на предоставление услуг в 8 округах Индии 1
22.02.2013 АФК «Система» простилась с пол-Индией 1
27.04.2012 Хозяева МТС просят индусов о пощаде 1
09.04.2012 Топ-менеджер Telenor топит АФК «Система» 2
22.02.2012 Российские власти защитят МТС от индийских властей 1
16.01.2012 MTS отсудила $1 млн у коррумпированных индийских властей 1
12.01.2012 Sistema Shyam TeleServices привлекла кредит на $250 млн 1
02.01.2012 Индусы обделили МТС 1
01.08.2011 Sistema Shyam TeleServices расширила контракт с Ericsson на обслуживание сети связи 1
01.04.2011 Завершена сделка по вхождению правительства РФ в уставный капитал Sistema Shyam TeleServices 1
24.02.2011 Следователи допросили топ-менеджера MTS India 1
02.02.2011 «Система» отбилась от индусов 1
13.08.2010 Sistema Shyam TeleServices получила кредит на $280 млн от Государственного банка Индии 2
23.06.2010 Число абонентов Sistema Shyam TeleServices в Индии достигло 5 млн 2
14.05.2010 Sistema Shyam TeleServices завершила построение сети CDMA2000 в южной части Индии 2
09.02.2010 Индусы просят «Систему» о пощаде 1
24.11.2009 Россия становится акционером индийского оператора MTS 1
09.09.2009 У «Системы» «завис» интернет 2
26.01.2009 Shyam Telelink переименована в Sistema Shyam TeleServices 1
25.09.2008 «Ситроникс» развернул сеть радиосвязи для Shyam Telelink 2
07.07.2008 Телеком-экспансия: Россия идет на юг 1
01.07.2008 Индусы оставили «Систему» без 3G 1
10.06.2008 «Ситроникс» заключил контракт с Shyam Telelink на поставку оборудования стоимостью $5,7 млн 1
15.05.2008 АФК «Система» получила радиочастоты в двух новых округах Индии 1
23.04.2008 Русские связисты придут в Индию «на все готовенькое» 1
15.04.2008 Индусы превращают «Систему» в дойную корову 1
14.04.2008 «Система» получила частоты на половину Индии 1
04.04.2008 «Система» чудом «перехитрила» индийских конкурентов 1

Публикаций - 47, упоминаний - 57

Индия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 14
АФК Система ПАО 997 7
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices 97 7
Reliance Communications - Rcom 39 5
Reliance Jio Infocomm 9 2
Airtel India 21 1
Питерская группа связистов 114 1
Intracom Telecom 39 1
BSE - Bombay Stock Exchange - Бомбейская фондовая биржа 3 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 2
Верховный суд Индии 13 2
DoT India - Департамент телекоммуникаций Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии 11 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 486 3
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 105 3
3G - Стандарт мобильной связи 3748 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 486 1
Ambani Mukesh - Амбани Мукеш 5 2
Ambani Anil - Амбани Анил 7 2
Индия - Республика 2181 36
Россия - Российская федерация - РФ 57617 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Индия - Мумбаи 52 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 1
Казахстан - Республика 2646 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Восточная Европа 1688 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Украина 3389 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767699, в очереди разбора - 671384.
Создано именных указателей - 46354.
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