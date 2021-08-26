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Индия
Мумбаи


26.08.2021 На железных дорогах в Индии заработала система распознавания лиц NtechLab 1
26.08.2021 G-Core Labs открыла новую облачную локацию серверов bare metal в Амстердаме 1
23.04.2021 AppDynamics расширяет географию присутствия SaaS на пять новых регионов 1
05.03.2021 Скандальный американский фонд вложился в компанию экс-главы «Мегафона» 1
28.01.2020 G-Core Labs запустила точку присутствия CDN и хостинга в Мумбаи 1
25.10.2019 Oracle запустит в 2020 году 20 новых регионов с дата-центрами Oracle Cloud 1
27.06.2019 Китайские хакеры взломали HPE, IBM и еще шесть крупнейших ИТ-провайдеров мира 1
08.04.2019 Хозяева МТС вернули $60 млн из вложенных в Индию $2,5 млрд 1
18.02.2019 Заклятый «враг» SAP и Oracle покидает Россию 1
11.02.2019 Систему «Платон» продали за рубеж 1
17.10.2018 Три российские финтех-компании вошли в сотню крупнейших в мире 1
28.11.2017 Что такое 3РМ, или Как сэкономить на поддержке SAP и Oracle 1
07.09.2017 Свет увидел недорогой смартфон с огромной селфи-камерой 1
19.08.2016 NCR откроет новый центр технологических разработок в Хайдарабаде 1
09.12.2015 Positive Technologies открыла наукоемкий центр разработки в Нижнем Новгороде 1
06.11.2015 Сотрудники стартапа взяли в заложники его основателя 2
29.10.2015 В Москве открылся первый международный финтех-кластер 1
21.10.2015 Positive Technologies открыла подразделение в Томске на базе российского офиса F5 Networks 1
08.06.2015 «Индийская МТС» принесла $290 млн убытков АФК «Система» 1
18.05.2015 MTS India может быть поглощена конкурентом 1
27.03.2015 «Дочка» АФК «Системы» осталась без LTE-частот 1
26.12.2014 АФК «Система» не по карману переход с CDMA на LTE 2
18.09.2014 Ford проводит конкурс Innovate Mobility Challenge Series для решения различных проблем мобильности в восьми регионах мира 3
27.05.2014 Совокупный оборот Softline по итогам 2013 г. вырос на 18% 1
05.03.2014 Казань – мать российских умных городов 1
17.01.2014 GSM-лобби не пускает «дочку» АФК «Система» в LTE 3
14.10.2013 MTS могут оштрафовать на $98 млн 1
28.05.2013 Умные оазисы Азии – только мираж? 1
16.04.2013 Полицейские в Индии остались без ID-карт 6
11.03.2013 АФК «Система» получила частоты в 9 округах Индии 4
24.12.2012 «НИС ГЛОНАСС» подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшими операторами фиксированной телефонии в Индии 1
30.11.2012 Москва заняла 12 место в рейтинге Networked Society City Index по уровню развития ИКТ-инфраструктуры 1
27.04.2012 Хозяева МТС просят индусов о пощаде 1
24.11.2011 CNews FORUM 2011: каким будет ИТ-будущее? 1
19.07.2011 Кризис iPhone-индустрии: разработчики бегут из App Store 1
23.12.2010 Leta Group перешла на дивизиональную структуру 1
06.08.2010 Власти США и Канады вступились за BlackBerry 1
05.08.2010 Еврокомиссия отказывается от использования BlackBerry 1
05.08.2010 Европейские чиновники отказываются от BlackBerry вслед за Саудовской Аравией и ОАЭ 1
28.05.2010 Топ-менеджер Nvidia назначен руководителем программы Fusion Experience в AMD 1

Публикаций - 52, упоминаний - 69

Индия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices 97 4
Microsoft Corporation 11143 4
АФК Система ПАО 997 4
SAP SE 3218 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 3
Reliance Communications - Rcom 39 3
Tata Consultancy Services 38 2
NTT - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 6 2
NTT Data 11 2
Google LLC 7168 2
Cisco Systems 2054 2
Oracle Corporation 3360 2
IBM 3554 2
Dimension Data 8 1
Airtel India 21 1
Leta IT-company 89 1
Reliance Jio Infocomm 9 1
Ovum 55 1
Fiserv 8 1
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 51 1
Cognizant 16 1
БПЦ Банковские технологии 85 1
Skytoll 2 1
JDA Software Group 25 1
Kismet Acquisition One 9 1
Nexters 9 1
G-Core Labs 64 1
DXC Technology 17 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Citrix Systems 571 1
Fujitsu 745 1
Ericsson 864 1
Diasoft - Диасофт 354 1
Sabre Corporation 116 1
Luxoft - Люксофт 233 1
OpenText 160 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 1
Rimini Street 38 1
Spinnaker Support - Спинекер Сапорт - Спиннэкерсаппорт раша 5 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Татнефть 114 1
Царицын капитал 22 1
Инвестконсалтинг ООО 3 1
BTPN - Bank Tabungan Pensiunan Nasional 2 1
BSE - Bombay Stock Exchange - Бомбейская фондовая биржа 3 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Пентагон - Министерство обороны США 279 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
Верховный суд Индии 13 1
NHAI - National Highways Authority of India - Национальное агентство автомобильных магистралей Индии 1 1
DoT India - Департамент телекоммуникаций Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии 11 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 486 2
3G - Стандарт мобильной связи 3748 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2990 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 105 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1208 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 486 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 1
IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой 26 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
Google Android 10751 4
HTC Wildfire - серия смартфонов 33 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
БПЦ Банковские Технологии SmartVista 68 1
Бифит iBank 19 1
Oracle Fusion Cloud Applications 31 1
Apache Zeppelin 6 1
Oracle Generation 2 Cloud Infrastructure 5 1
EthSwitch S.C. - национальная платежная система Эфиопии 2 1
Oracle Fusion ERP 16 1
Oracle Cloud Applications 17 1
Oracle Analytics 4 1
Diasoft Flextera 45 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 1
WhatsApp Messenger 654 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Apple iOS 5742 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 55 1
Oracle Cloud Platform 151 1
Apache Hadoop 339 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
Apache Spark 63 1
Microsoft Azure 1171 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 434 1
Максимов Юрий 15 2
Johnson Don - Джонсон Дон 6 1
Ерохин Алексей 1 1
Абдуллин Алик 5 1
Ambani Anil - Амбани Анил 7 1
Illsley Roy - Иллсли Рой 3 1
Oster Jack - Остер Джек 2 1
Hannigan Robert - Ханниган Роберт 1 1
Ambani Mukesh - Амбани Мукеш 5 1
Фадеев Андрей 11 1
Ротенберг Игорь 35 1
Замков Антон 7 1
Старовойт Роман 17 1
Агафонов Вадим 13 1
Миронов Сергей 41 1
Таврин Иван 83 1
Шипелов Андрей 21 1
Никифоров Николай 1126 1
Самошкин Дмитрий 19 1
Индия - Республика 2181 36
Россия - Российская федерация - РФ 57617 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 4
Европа 3781 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 3
Восточная Европа 1688 2
Бразилия - Сан-Паулу 99 2
Великобритания - Лондон 826 2
Бразилия - Федеративная Республика 1131 2
Южная Африка 159 2
Израиль 724 2
Сингапур - Республика 808 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Европа Западная 618 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Индия - Раджастан 47 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 215 1
США - Флорида 144 1
США - Торонто 65 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 31 1
Австралия - Сидней 54 1
США - Колорадо 55 1
Канада - Монреаль 30 1
Индия - Нью-Дели 33 1
Швейцария - Цуг 11 1
ЮАР - Йоханнесбург 19 1
США - Денвер 25 1
Япония - Осака 14 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
США - Калифорния 975 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Южная Корея - Республика 1466 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Thomson Reuters - Рейтер 1753 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 1
CNews Analytics 1991 2
IDC - International Data Corporation 2728 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
IDC FinTech Ranking 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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