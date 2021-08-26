Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Индия
Мумбаи
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Публикаций - 52, упоминаний - 69
Индия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
|Татнефть 114 1
|Царицын капитал 22 1
|Инвестконсалтинг ООО 3 1
|BTPN - Bank Tabungan Pensiunan Nasional 2 1
|BSE - Bombay Stock Exchange - Бомбейская фондовая биржа 3 1
|Прайм - Агентство экономической информации 529 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1753 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767694, в очереди разбора - 671379.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767694, в очереди разбора - 671379.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru