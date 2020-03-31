Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Инвестиции Инвестирование
Публикаций - 186, упоминаний - 187
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175798, в очереди разбора - 988221.
Создано именных указателей - 71024.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175798, в очереди разбора - 988221.
Создано именных указателей - 71024.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru