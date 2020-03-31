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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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31.03.2020 Сбербанк обновил мобильное приложение для акционеров и инвесторов
12.03.2020 Путин посоветовался с Воложем, Галицким и Богуславским, как развивать ИТ в России
06.03.2020 Власти Москвы рассказали о возможностях платформы i.moscow для изобретателей, бизнесменов и инвесторов
05.03.2020 В криптовалюту Павла Дурова вложился сидящий в тюрьме российский экс-министр
27.12.2019 Tele2 и фонд «Навстречу переменам» помогут социальным предпринимателям найти инвесторов
24.12.2019 ВЭБ изменил подготовку ИТ-стартапов к выходу на зарубежных инвесторов
03.12.2019 ГК «А101» запускает платформенное решение для инвесторов в коммерческую недвижимость
03.09.2019 «Тинькофф» запускает соцсеть «Пульс» для инвесторов
07.06.2019 ВЭБ.РФ и РФПИ поддержат передовые финансовые ИТ-решения для широкого круга инвесторов
09.04.2019 Мартех-стартап с российскими корнями привлек $8 миллионов от 60 инвесторов
08.02.2019 МТС собралась уходить из США. Инвесторы сбрасывают акции
08.02.2019 МТС обновит стратегию присутствия на рынках акционерного капитала

Публикаций - 186, упоминаний - 187
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175798, в очереди разбора - 988221.
Создано именных указателей - 71024.
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